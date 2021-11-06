За три квартали поточного року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій в Україну - $4,8 млрд, - Шмигаль
Прямі іноземні інвестиції в Україну за три квартали поточного року становили 4,8 млрд доларів.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"За ІІІ квартали 2021 року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій за останні роки — сальдо ПІІ склало 4,8 млрд доларів. Для порівняння, за весь 2017 рік було 3,7 млрд доларів, а за весь 2018 — 4,5 млрд доларів", - відзначив очільник Уряду.
Він підкреслив, що значна частина інвестицій, яка зараз надходить — це реінвестиції.
"Тому одне з важливих завдань перед новою очільницею Міністерства економіки — це робота з іноземними інвесторами та подальше покращення інвестиційного клімату в Україні", - підсумував Шмигаль.
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Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1456611386365255683 5 ****.
Знайомтеся. Юлія Свириденко. 35 рочків.
Ексспівробітниця Компартії КНР.
Міністерка економіки від 04.11.21.
Працювала заступницею Єрмака.
З 2011 по 2015 працювала у КНР, в місті Усі, на Компартію, яка забезпечувала її квартирою та благами, - як повірена міста Чернігів.
Потім працювала у Чернігівській ОДА, куди масово заводила китайські комуністичні гроші. Також допомогла створити сітку 100% китайських підприємств, які підконтрольні громадянам КНР в Україні, посольству КНР та Компартії напряму.
Обіцяла залучати все китайське - максимально.
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1456612487428808709 5 ****.
Юлія вільно володіє китайською, говорить без перекладача.
Захоплюється Мао Цзедуном, вихваляє Сі Цзіньпіна, а також поширює антияпонські наративи - за методичками Компартії.
У ОП працювала разом з Кирилом Тимошенком щодо китайських грошей для Зеленського.
На посаді міністерки буде «смотрящею» за будівництвом, аграркою та всім, що цікавить китайців на шляху розвороту України на Китай.
https://gazeta.ua/articles/politics/_u-perervi-shou-sustera-lyudi-otochili-poroshenka-dlya-foto-i-ne-vidpuskali-na-intervyu-video/1058599
Причем "в счет" пошли даже еще НЕ полученная сумма в 0.7 млрд.долл.
Без этих подарков и траншей - имеем минус...
ну, не рапортовать же зебилам о реальном ОТТОКЕ инвестиций из Украины)
І хто ж ті "щасливчики" які інвестують, в основному реінвестують в 35 річну міністерку, яка сном духом не знає, що таке економіка?
Про такі інвестиції говорить пан міністр ?
За три 95-і квартали. Ну, трохи недоговорив. )))
впевнен?
Не знаю, чи Шмигаль сяде; але хтось з держстату - таки точно.
Пусть снизят в 2 раза коммуналку.
Чтобы мы поверили.
Хоча там спочатку було не 9 млрд.дол, а в 30 разів меньше..
Але повернути собі Беня хоче саме 9 млрд.долл... бо це "Інвестиція!" - по-шмигальски))
До такого разграбления страны даже овощ не дошел!
Лошары рады....
Слава Україні!