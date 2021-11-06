УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7723 відвідувача онлайн
Новини
6 307 79

За три квартали поточного року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій в Україну - $4,8 млрд, - Шмигаль

За три квартали поточного року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій в Україну - $4,8 млрд, - Шмигаль

Прямі іноземні інвестиції в Україну за три квартали поточного року становили 4,8 млрд доларів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"За ІІІ квартали 2021 року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій за останні роки — сальдо ПІІ склало 4,8 млрд доларів. Для порівняння, за весь 2017 рік було 3,7 млрд доларів, а за весь 2018 — 4,5 млрд доларів", - відзначив очільник Уряду.

Також читайте: За перше півріччя у країну інвестували $2,83 млрд. Це рекорд за останні 4 роки, - Шмигаль

Він підкреслив, що значна частина інвестицій, яка зараз надходить — це реінвестиції.

"Тому одне з важливих завдань перед новою очільницею Міністерства економіки — це робота з іноземними інвесторами та подальше покращення інвестиційного клімату в Україні", - підсумував Шмигаль.

інвестиції (2049) Денис Шмигаль (4546)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
Оно бредит...
показати весь коментар
06.11.2021 18:52
+32
Серце радіє за шмигаля. Навчився брехати і не червоніти.
показати весь коментар
06.11.2021 18:59
+20
мілліардну ІЕ фірму, яка переїхала днями до Румунії це ЗЕ рахувало ?
показати весь коментар
06.11.2021 19:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оно бредит...
показати весь коментар
06.11.2021 18:52 Відповісти
Серце радіє за шмигаля. Навчився брехати і не червоніти.
показати весь коментар
06.11.2021 18:59 Відповісти
мілліардну ІЕ фірму, яка переїхала днями до Румунії це ЗЕ рахувало ?
показати весь коментар
06.11.2021 19:08 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 19:13 Відповісти
повернення ничок з Кіпру і китайські кредити..?

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1456611386365255683 5 ****.



Знайомтеся. Юлія Свириденко. 35 рочків.
Ексспівробітниця Компартії КНР.
Міністерка економіки від 04.11.21.
Працювала заступницею Єрмака.
З 2011 по 2015 працювала у КНР, в місті Усі, на Компартію, яка забезпечувала її квартирою та благами, - як повірена міста Чернігів.
Потім працювала у Чернігівській ОДА, куди масово заводила китайські комуністичні гроші. Також допомогла створити сітку 100% китайських підприємств, які підконтрольні громадянам КНР в Україні, посольству КНР та Компартії напряму.
Обіцяла залучати все китайське - максимально.

показати весь коментар
06.11.2021 19:44 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1456612487428808709 5 ****.



Юлія вільно володіє китайською, говорить без перекладача.
Захоплюється Мао Цзедуном, вихваляє Сі Цзіньпіна, а також поширює антияпонські наративи - за методичками Компартії.

У ОП працювала разом з Кирилом Тимошенком щодо китайських грошей для Зеленського.
На посаді міністерки буде «смотрящею» за будівництвом, аграркою та всім, що цікавить китайців на шляху розвороту України на Китай.
показати весь коментар
06.11.2021 19:47 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 20:32 Відповісти
в Штатах зе-лупа просил 430 млрд. долл. .....а тут шмыгаль радуется четырем!))).....да заробитчане только задекларировали ввоз больше 6-ти млрд.долл.
показати весь коментар
06.11.2021 19:52 Відповісти
У перерві шоу Шустера люди оточили Порошенка для фото і не відпускали на інтерв'ю -
https://gazeta.ua/articles/politics/_u-perervi-shou-sustera-lyudi-otochili-poroshenka-dlya-foto-i-ne-vidpuskali-na-intervyu-video/1058599
показати весь коментар
06.11.2021 20:22 Відповісти
шмыгаль "посчитал" подарок от МВФ на 2.6 млрд.долл и кредитные транши на сумму около 2.9+ млрд.долл - за "инвестиции"

Причем "в счет" пошли даже еще НЕ полученная сумма в 0.7 млрд.долл.

Без этих подарков и траншей - имеем минус...
ну, не рапортовать же зебилам о реальном ОТТОКЕ инвестиций из Украины)
показати весь коментар
06.11.2021 19:50 Відповісти
наверное и несколько лярдов зелени заробитчан туда закинул???
показати весь коментар
06.11.2021 21:21 Відповісти
воно не бредіт . воно стікі віправило сьогодні на рахунки в офшори..
показати весь коментар
06.11.2021 22:22 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 18:53 Відповісти
Шмигаль, не забудь порівняти з 2020 роком.
І хто ж ті "щасливчики" які інвестують, в основному реінвестують в 35 річну міністерку, яка сном духом не знає, що таке економіка?
показати весь коментар
06.11.2021 19:01 Відповісти
Наприклад купує бубачка якесь майно оплачуючи його коштами з офшорів.
Про такі інвестиції говорить пан міністр ?
показати весь коментар
06.11.2021 19:06 Відповісти
Так він же ж майже правду сказав, - "за три квартали..."
За три 95-і квартали. Ну, трохи недоговорив. )))
показати весь коментар
06.11.2021 20:21 Відповісти
це успіх для зеленського - факи від України
показати весь коментар
06.11.2021 19:52 Відповісти
що такє "реінвестиція" зрозуміло?
впевнен?
показати весь коментар
06.11.2021 19:18 Відповісти
враньё))
показати весь коментар
06.11.2021 19:20 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 19:24 Відповісти
Зелемойские кинули 9 стран Мира....на очень крупное бабло...впереди Суды в ЕСПЧ...заплатие по Искам не 4 ярда а 8...ярдов..стадо идиотов...
показати весь коментар
06.11.2021 19:26 Відповісти
інвестори поперли, бо "інвестнянь" - молодух набрали.Апартаменти їм прямо в кабміні виділили,тапер на Грушевського справжній гАмстердам .
показати весь коментар
06.11.2021 19:28 Відповісти
за брехню хтось має сидіти,- коли їх скинуть.
Не знаю, чи Шмигаль сяде; але хтось з держстату - таки точно.
показати весь коментар
06.11.2021 19:28 Відповісти
Порошенко и Гройсман сдавая власть былу оставили в бюджете +150 миллиардов и 25 ярдов долларов золотовалютного резерва в Казеачействе Украины...сюда же добавим 66 миллиардов Ковид-бабла и 3 ярда долларов в сентябре от Валютного фонда...,на сегодня все просрано... Ыкангамисты сраные...
показати весь коментар
06.11.2021 19:30 Відповісти
так ти ще доплюсуй скікі ці виродки взяли кредітів під державну гарантію..ти за голову схопишся. нам тепер 300 років треба віддавати..це полний піз ць..вот про що мовчить це падло.
показати весь коментар
06.11.2021 22:19 Відповісти
зеля с беней - иностранцы. фирташ, ахмет, тигипко и пр. - тоже иностранцы. вот вам и "иностранные инвестиции". но самая "ино-странность" в том, что они сначала забирают дивиденды, а потом как получится.
показати весь коментар
06.11.2021 19:30 Відповісти
ЗЕля привез из Европы забодистую дурь?
показати весь коментар
06.11.2021 19:31 Відповісти
Московия и Израиль скупают Украину - они об этом ?
Пусть снизят в 2 раза коммуналку.
Чтобы мы поверили.
показати весь коментар
06.11.2021 19:31 Відповісти
Украина уже не самая бедная страна Европы ?
показати весь коментар
06.11.2021 19:33 Відповісти
Тут надо признать то, что Байден и Пентагон купили большую партию грузовиков КРАЗ в Украине четырех модификаций...сумма сделки почти 2 миллиарда...,но вместо них Украина получила не бабло а Джавелины и т.д...
показати весь коментар
06.11.2021 19:34 Відповісти
якщо це не брехня, то, походу, всі іноземні інвестиції йдуть прямо у чемодани для ОПи та в конверти депутанам..
показати весь коментар
06.11.2021 19:40 Відповісти
А что за эти инвестиции имеют граждане страны? Зелебобики! Может расскажете? (госдолг не забывать, падлы)
показати весь коментар
06.11.2021 19:42 Відповісти
Він підкреслив, що значна частина інвестицій, яка зараз надходить - це реінвестиції.Тобто отримавши прибуток ві ОВДП інвестори придбали ще облігацій тим самим збільшили держ.борг, це досягнення.
показати весь коментар
06.11.2021 19:44 Відповісти
Беня вывел на Кипр 3 ярда доляров,а они вернулись в Украину вв виде инвестиций от некоей Мадам Соньки Золотая Ручка... из Адессы...
показати весь коментар
06.11.2021 19:45 Відповісти
це шмигаль ще не рахував 9 млрд.долл, які беня "инвестував" в економіку України)
Хоча там спочатку було не 9 млрд.дол, а в 30 разів меньше..

Але повернути собі Беня хоче саме 9 млрд.долл... бо це "Інвестиція!" - по-шмигальски))
показати весь коментар
06.11.2021 19:57 Відповісти
Зеленые "инвестиции"--это продажа ОВГЗ под 12% годовых!!!!!
До такого разграбления страны даже овощ не дошел!
Лошары рады....
показати весь коментар
06.11.2021 19:54 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 19:54 Відповісти
спасибо "ринатам елажевым и дмалам" и им подобным за приЗЕдента передаста...
показати весь коментар
06.11.2021 21:25 Відповісти
А никто и не врет. Чем больше украинцев стало работать за рубежом, тем больше они стали перечислять средств. Чем не инвестиции.
показати весь коментар
06.11.2021 20:00 Відповісти
правільно андрій вот ці гроши цей христопродавець і називае інвестіціямі... і тепер це брехло квартального розліва на цю суму підніме нам ціні на все що очі бачать..вот все що знае в єкономіці цей завхоз 95 квартала.
показати весь коментар
06.11.2021 22:16 Відповісти
Це воно порахувало позики МВФ, американців і англійців!!!!! Десь так воно і виходить!!!!!!
показати весь коментар
06.11.2021 20:07 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 20:36 Відповісти
В Фейсбуке можно написать все что угодно . Только почему то список стран - инвесторов за 2018 год есть, а за 21 год нет. И назовите инвест- проекты куда пошли эти миллиарды
показати весь коментар
06.11.2021 20:09 Відповісти
Таки я не один в таке не вірю!
показати весь коментар
06.11.2021 20:14 Відповісти
Путлер обанкротил Белорусь и теперь Лукашеску должен 42 ярда долларов,пишут Мавзолейные СМИ,каже Вова денег нет,забирай колхоз за даром Тоже ждет и Шмыгалку...
показати весь коментар
06.11.2021 20:18 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 20:20 Відповісти
вже десь добряче обісралися , бо заливають про якісь "досягнення"..
показати весь коментар
06.11.2021 20:34 Відповісти
наглая ложь
показати весь коментар
06.11.2021 20:39 Відповісти
пусть огласит список стран, откуда пришли инвестиции. зуб даю на первом месте будет кипр)))
показати весь коментар
06.11.2021 20:48 Відповісти
Я и сам люблю прибрехать, поэтому шмигалям особенно верю....
показати весь коментар
06.11.2021 20:51 Відповісти
Мели, Емеля - твоя неделя...
показати весь коментар
06.11.2021 21:02 Відповісти
Реінвестиція - це коли наші "еліти" за рахунок офшорних коштів купили українську землю с/г призначення
показати весь коментар
06.11.2021 21:04 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
показати весь коментар
06.11.2021 21:34 Відповісти
яке відношеня ти полулапоть полуеврей маеш до украіни як і твій кумір...
показати весь коментар
06.11.2021 22:12 Відповісти
СобачОнки гавкают, а караван идет, шоколадный! Смотри не укакайся от злобы, уважаемый!
показати весь коментар
07.11.2021 17:37 Відповісти
Кстати, не погань українську мову своим дебилизмом в грамматике и правописании, лапоть!
показати весь коментар
07.11.2021 17:45 Відповісти
а за це лаптем по харіі пейсатій получиш..збирай гроши на білет в одну сторону нацмен.
показати весь коментар
17.11.2021 19:59 Відповісти
Вся та зелена мразота глузує з українців, через високі тарифи нишпорять у наших кішенях, та відбирають майбутнє у нашої держави. І це не скінчиться ніколи, їм ніколи не набридне красти. Всі ті "шмигалі" повинні шити "ватніки" за гратами.
показати весь коментар
06.11.2021 21:38 Відповісти
цветастая лапша для идиотов... зеленые "фокусники" уже "посадили" миллиард деревьев и уже "выплачивают" учителям по 4000 баксов зарплаты, уже "понижены" в 3 раза тарифы и, наконец-то, уже наступил "конец эпохи бедности" у всей зеленой шоблы ... а теперь вот у нас заколосились еще и "иностранные инвестиции" по стопитсот лямов баксов с гектара на дурука не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь ...
показати весь коментар
06.11.2021 21:48 Відповісти
це ті гроші що нам присилають в украіну наши заробітчани. а вот це падло тіпа шмигля зараз на ту суму підніме нам ціни на продукти і товари першоі необхідності. треба ж цім злодюгам платить за своі вили за кордоном і вчити своіх недорозвинутих последишей в престижних вузах лондона и вашингтона.
показати весь коментар
06.11.2021 22:10 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2021 10:07 Відповісти
згинь гадость путінська.
показати весь коментар
17.11.2021 20:01 Відповісти
Де ж ті підприємства? Лапшу на ухі.....
показати весь коментар
06.11.2021 22:10 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 22:34 Відповісти
Переміга!
показати весь коментар
06.11.2021 23:03 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2021 23:34 Відповісти
Уже подозревают люди в шпионаже - он что то мямлит пьяный целый вечер на неизвестном языке ! (с)
показати весь коментар
07.11.2021 00:25 Відповісти
 
 