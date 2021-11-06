За три квартали поточного року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій в Україну - $4,8 млрд, - Шмигаль

Прямі іноземні інвестиції в Україну за три квартали поточного року становили 4,8 млрд доларів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"За ІІІ квартали 2021 року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій за останні роки — сальдо ПІІ склало 4,8 млрд доларів. Для порівняння, за весь 2017 рік було 3,7 млрд доларів, а за весь 2018 — 4,5 млрд доларів", - відзначив очільник Уряду.

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Він підкреслив, що значна частина інвестицій, яка зараз надходить — це реінвестиції.

"Тому одне з важливих завдань перед новою очільницею Міністерства економіки — це робота з іноземними інвесторами та подальше покращення інвестиційного клімату в Україні", - підсумував Шмигаль.