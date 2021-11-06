Доходи місцевих бюджетів порівняно з минулим роком збільшилися майже на 50 млрд грн, - Шмигаль

Цьогоріч доходи місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком збільшилися майже на 50 мільярдів гривень.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Доходи місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком збільшилися майже на 50 млрд грн. Для громад це відкриває значні можливості створювати безпечний та інклюзивний простір, а також активніше займатися реконструкцією соціальної інфраструктури", - наголосив очільник Уряду.

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Він також відзначив, що загалом з початку року державний бюджет отримав на 43,7 млрд грн більше, ніж очікувалося (104,5% виконання індикативу).

"Доходи державного бюджету у жовтні були на 2,2% більше від запланованого — це додаткові 2 млрд грн", - підкреслив прем'єр-міністр.