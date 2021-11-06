Доходи місцевих бюджетів порівняно з минулим роком збільшилися майже на 50 млрд грн, - Шмигаль
Цьогоріч доходи місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком збільшилися майже на 50 мільярдів гривень.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Доходи місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком збільшилися майже на 50 млрд грн. Для громад це відкриває значні можливості створювати безпечний та інклюзивний простір, а також активніше займатися реконструкцією соціальної інфраструктури", - наголосив очільник Уряду.
Він також відзначив, що загалом з початку року державний бюджет отримав на 43,7 млрд грн більше, ніж очікувалося (104,5% виконання індикативу).
"Доходи державного бюджету у жовтні були на 2,2% більше від запланованого — це додаткові 2 млрд грн", - підкреслив прем'єр-міністр.
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у нас на районі (Київ) дитсадки утеплюють, ремонтують, поліклініку відремонтували - все за рахунок бюджету міста
але ЗЕ-лені пацюки вигризуть місцеві бюджети через теплоносії
Оце саме страшне. Під народний гнів можуть потрапити зовсім невинні люди.
Народ дурний...я розчарована. Спочатку наголосували в 2019, потім проігнорували ковід.. Якісь аутисти чи що..
Походу вранье - это единственное, чио ЗЕ-власть действительно делает
кушайТЕ
"У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст"
1. Хуже не будет
2. Хоть поржом.
Дебилы долги доходами считают, но зебилье верит....
закупити газ для споживачів!
Пісня про Шмигаля та іже з ним