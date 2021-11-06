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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вірус COVID-19 легко потрапляє у мозок людини та призводить до тривалих неврологічних симптомів, - дослідження

Вірус COVID-19 легко потрапляє у мозок людини та призводить до тривалих неврологічних симптомів, - дослідження

Попередні дослідження показують, що вірус SARS-CoV-2 може легко потрапляти у мозок через ніс людини, проникаючи в клітини мозку, та, ймовірно, призводити до тривалих неврологічних симптомів, таких як проблеми з мисленням та пам’яттю.

Такого висновку дійшли дослідники з Каліфорнійського Національного дослідницького центру приматів (США) та дослідницького інституту Ротмана, що у Торонто (Канада) з'ясували, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NBC News.

Спостереження за макаками-резусами показали, що симптоми ураження нейронів мозку у них виявляються за сім днів після зараження. Найчастіше це помітно у старих тварин, які хворіють на діабет.

Дослідники припускають, що вірус безпосередньо вражає нейрони мозку, потенційно даючи відповідь на те, чому деякі люди страждають від цілої низки симптомів ще довго після подолання первинного захворювання на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус здатний проникати в мозок, - німецькі вчені

Науковці також виявили, що імунна система людини не реагує на частинки коронавірусу, коли вони опиняються у нейронах мозку. Це відбувається тому, що нейрони забезпечують нормальне функціонування людського мозку. Оскільки імунітет не бореться з коронавірусом у мозку, це ускладнює лікування, стверджують дослідники.

Автор: 

дослідження (605) мозок (2) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+18
я. Только не верю, а ЗНАЮ.
как и чума в 14 веке, убившая треть населения Европы. Как оспа в 18 веке, как испанка в начале 20 века, как холера все эти годы и многочисленные иные инфекционные заболевания.

Пандемія грипу 1918-1920 років минулого століття, відома як «іспанка», попри суттєві відмінності, є дуже подібною до нинішньої ситуації з Covid-19

Так само як нині світ занурюється в другу хвилю коронавірусу, 102 роки тому людство переживало другу хвилю пандемії «іспанського» грипу. Восени 1918 року «іспанка» виявилася найбільш смертоносною. Попри відмінність біологічної складової Covid-19 та «іспанського» грипу, чимало експертів https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-06-26-20-intl/h_337aac61bfd759992dd23cd77cbd00ed вбачають подібність у динаміці розвитку сценаріїв обох пандемій. Тож що відбувалося в світі 102 роки тому і які уроки ми мали б винести з тих драматичних подій?

Смертельна хвороба на завершення смертоносної Першої світової

Іспанка» стала першою епідемією глобального масштабу нового часу - пандемією. Нею перехворів кожен третій мешканець Землі. Хвороба з вражаючою швидкістю ширилася по всіх континентах і не зачепила лише дві території: острів Маражо (це поблизу Бразилії) та острів Святої Єлени. Свою назву смертоносний грип 1918 року отримав завдяки ЗМІ нейтральної Іспанії, які першими опублікували інформацію про нову хворобу. Всі інші країни - учасниці Першої світової війни, опікуючись передусім власним непогрішимим мілітаристським реноме, піддавали ЗМІ жорсткій цензурі й не пропускали жодного повідомлення про епідемію.


Свою назву смертоносний грип 1918 року отримав завдяки газетам Іспанії

«Іспанський» грип, викликаний вірусом H1N1, мав декілька фаз. Перша хвиля «іспанки» (весна 1918) була настільки легкою, що в деяких наукових журналах хворобу не називали грипом. Друга хвиля (вересень-грудень 1918), так само як і перша, давала найбільшу захворюваність серед людей молодого віку, але відзначалася більшою частотою ускладнень, передусім легень і серцево-судинної системи. Саме за рахунок цього вона була набагато більш злоякісною. В березні - квітні 1919 року сталася третя хвиля грипу - значно слабша ніж попередня. Остаточно пандемія припинилася лише в 1920 році. «Іспанка» вражала передусім людей вікової категорії 18-50 років, а піковий вік смертності становив 28 років. Проти хворих працювала їхня імунна система й вони помирали внаслідок так нині званого https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124137-imunitet-i-citokinovij-storm-pri-sovid19-so-vidomo-ak-zapobigti.html цитокінового шторму, коли дуже реактивна імунна система може призводити до масивного запального процесу, який вражає легені та інші органи. Точну кількість тих, хто перехворів на «іспанку» важко назвати. Приблизно, це 550 мільйонів людей. Померло ж близько 25 мільйонів (в деяких дослідженнях вказується цифра і 50, і навіть 100 мільйонів) - більше, ніж загинуло на всіх фронтах Першої світової війни.

Госпіталь для хворих на іспанку, 1918

«Іспанка» в США: безпечність, яка призвела до трагічних наслідків

У США від пандемії «іспанського» грипу померло 675 тисяч людей (з поправкою на приріст населення на сьогодні це було б приблизно 2 мільйони). Американський уряд від самого початку приховував правду: «Нічого страшного в цій хворобі немає, це звичайний грип, тільки з іншою назвою». Тодішній президент країни Вудро Вільсон ніколи, жодного разу не згадав про «іспанський» грип. В результаті загинуло набагато більше людей, ніж могло б. У Лос-Анджелесі навесні не було зареєстровано жодної смерті від «іспанки». Це було доволі м'яке протікання хвороби - локальні спалахи без вражаючих наслідків. Втім, були певні тривожні дзвіночки, на які не звертали належної уваги. Наприклад, на одному з армійських пунктів дислокації померло 5% солдат. Попри заспокійливі навіювання влади, люди досить швидко побачили, що це зовсім не звичайний грип - симптоми, з якою протікала хвороба, були шокуючі: швидке зараження і смерть протягом 24 годин, яка супроводжувалася посинінням від нестачі кисню і кровотечами. На відміну від стихійного лиха, коли солідаризація була максимальною, в цьому випадку суспільство почало розвалюватися - кожен відповідав за себе, боявся заразитися. Карантинні заходи були запроваджені в багатьох американських містах, але запізно, коли вірус вже поширився.

У Філадельфії відмовилися скасовувати велелюдний парад 28 вересня 1918 року

Наприклад, у Філадельфії відмовилися скасовувати велелюдний парад 28 вересня 1918 року навіть попри те, що напередодні на місцевій військовій верфі на «іспанку» захворіли 600 моряків. Вже через три дні після параду в місті було зареєстровано 635 https://archives.upenn.edu/exhibits/penn-history/flu нових випадків хвороби. Невдовзі Філадельфія стала містом із найбільш високим рівнем захворюваності на «іспанський» грип у США. Місто фактично перебувало в стані колапсу: хворим нікому було навіть принести їжу - всі відмовлялися. Не вистачало ліжок у лікарнях, катастрофічно бракувало медсестер, санітарок, добровольців. Не знайшлося навіть чотирьох добровольців для того, щоб забирати тіла померлих - міській владі довелося просити допомоги в поліції. В жовтні від іспанки в Філадельфії померло понад десять тисяч людей.

А в Сент-Луїсі дотримувалися карантинних заходів

Натомість у місті Сент-Луїс, де дотримувалися карантинних заходів і відмовилися від параду та велелюдних зібрань, кількість смертей не перевищила 700. Високою була смертність серед військових з їхніми казармами, а також - серед італійських іммігрантів у Нью-Йорку, які мешкали по десять чоловік у маленьких кімнатах-комірчинах. Тяжко вдарила хвороба і по індіанцях Аляски, що призвело фактично до зникнення їхньої культури. Середня тривалість життя у США, яка на той час становила 50 років, вже через рік після удару іспанки скоротилася на 12 років.

Досвід Швейцарії: пізня реакція і вчасне виправлення помилок

Навіть така багата країна як Швейцарія опинилася в 1918 році в стані глибокої кризи й фактично на межі громадянської війни. Виявилося, що система охорони здоров'я розвинута вкрай погано. Федеральний закон «Про епідемії», який набрав чинності в 1886 році, фактично не діяв. Спочатку він був відхилений на референдумі через те, що населення з великою недовірою ставилося до обов'язкової вакцинації. (це, до речі, точно корелює з нашими нинішніми «молитвами» на референдум. - Ред). До того ж, грип не був у списку хвороб, на які держава мала звертати увагу. Кантони сприймали всі рекомендації федерального центру як спроби посилення політичного впливу, і це викликало спротив. Лише восени 1918 року влада розпорядилася закрити школи, кінотеатри і ринки, а також запровадила обов'язкову ізоляцію заражених.
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06.11.2021 19:46
+17
З київської лікарні № 3, Стас Козлюк записав:

«За день у нас може бути восьмеро-десятеро нових пацієнтів. Частину людей виписуємо, якщо стан здоров'я сприяє. За весь час, поки я працюю в умовах ковідного відділення, не прийняла жодного вакцинованого. Усі люди, яких ви бачили, - нещеплені. Так, я чула, що такі випадки, коли вакциновані потрапляли в лікарні з COVID-19, були. Але сама їх не бачила. Також треба зважати, що вакцинація не дає 100% гарантії не захворіти. Так було, є й буде. Але водночас вакцина значно збільшує ваші шанси легше перенести хворобу. Тому не ігноруйте вакцинацію. Бо може настати момент, коли пацієнтів стане дуже, дуже багато. І ми почнемо їх сортувати. Тоді мені як лікарці доведеться обирати: хто отримає кисневу терапію, а хто ні. А я дуже такого не хочу. Не хотіла б, щоб мені доводилося робити такий вибір», - втомлено каже Ольга, лікар ковідного відділення. https://tyzhden.ua/Pandemic/253547
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06.11.2021 19:51
+17
судя по дописам некоторых вакцинированных на форуме, вакцина как-то не очень безопасна для психики также
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06.11.2021 20:17
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Куба и Таиланд провакцинировали больше 80% и у них там сейчас коллапс. Скандинавия сделала ставку на природный иммунитет, вакцинировала пожилых и сейчас практически поборола эпидемию.
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06.11.2021 20:18 Відповісти
Таіланд 47%, Куба 66%, і колапсу нашого масштабу там зовсім нема.

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ Скандинавія не робила ставку на природний імунітет. Повністю вакцинованих там :
Норвегія 69%, Швеція 68%, Фінляндія 70%. Ну і Данія поруч 76%.
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06.11.2021 20:43 Відповісти
Помнож показники кубинського "коллапсу" на 4 та порівняй з нашим.
November 6 (GMT)

Updates

550 new cases and 4 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/cuba/ Cuba [https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-5-de-noviembre-a-las-12-de-la-noche-2/ source ]

November 5
Updates

606 new cases and 5 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/cuba/ Cuba [https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-4-de-noviembre-a-las-12-de-la-noche-2/ source ]

November 4
Updates

592 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/cuba/ Cuba [https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-3-de-noviembre-a-las-12-de-la-noche-2/ source ]
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06.11.2021 22:59 Відповісти
А звідки така інфа?
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07.11.2021 12:48 Відповісти
це помітно по деградації тролів на цензорі та інших змі...)
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06.11.2021 20:20 Відповісти
Позвонил товарищ с США. Летел с израильтянином , который получил три дозы вакцины , но заболел. В США никаких ограничений кроме масок нет. Никто вакцинацию не проверяет и никакой истерики нет.
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06.11.2021 20:20 Відповісти
поэтому США на первом месте в мире по количеству заражений и смертей - у них уже умерло полмиллиона человек.
И то ли еще будет.
причина - низкий уровень среднего образования.
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06.11.2021 21:31 Відповісти
Не всі могли наскладати грошей на коледж.
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06.11.2021 22:03 Відповісти
Почти весь год бороздил просторы Европы: Словакия, Чехия, Польша, Венгрия. За это время забыл даже, что такое маска. Никаких кодов, паспортов, а тем более принуждения к вакцинации. Люди без масок в транспорте, магазинах, на улице, единицы находились в масках. И только заезжая в Украину какие-то "дии", сертификаты, тесты. При том, что сами жители этих стран не все являются ярыми сторонниками вакцинации, некоторые даже наоборот скептически относятся к тем, кто вакцинировался.
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07.11.2021 01:51 Відповісти
Летом так и было. Платой за это стала четвертая волна. А если бы не поспешили с отменой ограничений - скорее всего ее бы не было.
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07.11.2021 18:02 Відповісти
Боже какое вранье, сейчас нахожусь в Париже. В закрытых помещениях и общественных местах в масках ВСЕ, ковид сертификаты проверяют ВЕЗДЕ (рестораны, музеи, магазины) ! Это при том что охват вакцинацией 87% населения. Какую цель преследуете данным враньем?
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07.11.2021 22:38 Відповісти
жена ездила в Словакию, Чехию и Австрию в конце сентября. везде - маски, сертификаты, проверки температуры.
Без маски с вами разговаривать никто не будет, тез сертификата в кафе меню не подадут.
Официант в маске ВСЕ ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
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07.11.2021 23:14 Відповісти
Кацапский бот - киндуй за ПАРЄБРІК, готуй целофанові мішки для родичів.
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07.11.2021 23:43 Відповісти
Сергоня! А зараз я тобі розкажу, як усе було насправді.

Почти весь год бороздил простори Европи: Челябинск, Нижний Тагил, Саратов, Новосибирск. За это время забыл даже, что такое маска и антисептик. Антисептик выпил сразу, а маской закусил.
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07.11.2021 23:57 Відповісти
До сих пір сиджу сміюсь...... Це жарт на Весь понеділок!!!! Ор выше гор!!!
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08.11.2021 00:38 Відповісти


Дякую!
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08.11.2021 00:44 Відповісти
))) Приєднуюсь до пані Вікторії. Майже шоста година ранку, і тут я так гукнув у голосину, що мабуть розбудив сусідів раніше за будильники
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08.11.2021 05:58 Відповісти
Господи, ну когда вы наконец поймете, что вакцинация управляет ВЕРОЯТНОСТЯМИ, и просто поэтому НИКАКОЙ отдельный пример ничего не опровергает.
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07.11.2021 18:00 Відповісти
У избирателей ЗЕ и так умственная отсталость. Ковид из совсем в баклажаны превращает.
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06.11.2021 20:22 Відповісти
"Предварительные исследования показывают, что вирус SARS-CoV-2 может легко попадать в мозг через нос человека, проникая в клетки мозга и, вероятно, приводить к длительным неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью".
Это мелочи по сравнению с вирусом "Petya", который был обнаружен в 2016, а массовое заражение началось в годом спустя. Некоторых не попустило до сих пор, симптомы неврологические заболевания налицо, и не проходят. Судя по всему они неизлечимы.
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06.11.2021 20:26 Відповісти
ВИрус ЗЕбила намного страшее бо он ещё и прокацапский и малороский...
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07.11.2021 17:15 Відповісти
Та ті що, "невбивений" ********..
Я тобі вірю, на 100 відсотків.
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07.11.2021 17:21 Відповісти
Давно тебя видно не было. С "отпуска" вернулся?
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07.11.2021 17:35 Відповісти
- Куме! А Ви чули новину про "ковід"?
- Яку?
- Медики виявили що вірус SARS-CoV-2 може легко потрапляти у мозок через ніс людини, проникаючи в клітини мозку, та, ймовірно, призводити до тривалих неврологічних симптомів, таких як проблеми з мисленням та пам'яттю.
- І що? "Антиваксери", захворівши , починають забувать про "чіпування" та отруєння організму світовими змовниками і до них починає доходить необхідність вакцинації?
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06.11.2021 20:28 Відповісти
Підходять інженер і антиваксер до мосту через річку з крокодилами, антіваксер питає: на скільки безпечний цей міст?
Інженер каже : перейти по цьому мосту безпечно на 99.9995%
Антіваксер каже : ні ні ні, я краще перепливу!
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06.11.2021 21:43 Відповісти
в итоге мост неожиданно рушится, инженер погибает, а антиваксер счастливо переплывает речку
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06.11.2021 22:49 Відповісти
Во влажных фантазиях антиваксеров
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07.11.2021 01:29 Відповісти
Это тот вирус который так и не выделили в чистом виде?
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06.11.2021 20:30 Відповісти
Выделили. Повторять этот бред - стыдно.
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07.11.2021 18:03 Відповісти
Шапочку з фольги подвійним шаром крути.
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06.11.2021 22:01 Відповісти
A ja dumal , chjo tak mnoga antivakserov , naverna mozg uzhe postradal......
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06.11.2021 20:44 Відповісти
Потому что вы со своей теорией заговора за%б@ли уже, как ни откроешь комменты, везде заговор, вакцина зло,.... С каждого утюга про вред вакцин, какие то митинги против вакцинации..... Вы бы не могли дохнуть тихо по своим домам от ковида и не ухудшать статистику, раз не можете не дохнуть...
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06.11.2021 21:46 Відповісти
Да да... Очень действует особенно фотки антиваксеров с митинга в киеве, очень действуют на мою нервную систему... Раздражают прям
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06.11.2021 22:26 Відповісти
Це вам ще повезло лише на фотки дивитись. А уявіть себе на місці водія, який не може на роботу доїхати, тому що божевільні з хрестами та шапочками з фольги кидаються на Ваш капот....
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06.11.2021 23:35 Відповісти
Подивіться цей ролик. Тут дуже цікаве відео про БОРЦУНІВ за Права Антиваксерів. https://www.youtube.com/watch?v=zDxajgtiAu4
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07.11.2021 10:27 Відповісти
Если предположить что коронавирус в Украине появился раньше чем в Китае то можно было бы объяснить 73% голосов за зе-шута, списав это на попадание коронавируса в мозг зе-буратинам
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06.11.2021 20:56 Відповісти
"Оскільки імунітет не бореться з коронавірусом у мозку", вакцинація не допомагає повному очищенню людини від вірусу, якщо він потрапив до нервової системи, а значить не може зупинити розповсюдженню пандемії у вигляді нових хвиль і мутацій.
Єдина користь вакцинації, це збереження життів людей критичних груп - пенсіонерів та людей з хронічними захворюваннями. Ці люди не можуть бути масово провакциновані в центрах вакцинації, оскільки вони є маломобільні. Масова вакцинація через неконституційну сегрегацію молоді і людей, з здоровим імунітетом, у центрах, майже не вплине на показники смертності і завантаженість медичної системи, оскільки в реанімаціях 93% невакцинованих людей КРИТИЧНИХ ГРУП, про що не кажуть. Щоб насправді зменшити смертність, потрібно значно збільшити кількість мобільних бригад вакцинації, які за спланованими логістичними маршрутами повинні їхати до людей критичних груп, переконувати і вакцинувати саме їх. Гроші ковідного фонду мали б використовуватись саме на це.
Були обіцянки уряду від 18.12.2020: "Після цього мають вакцинувати людей старших 60 років, ..., це орієнтовно 9,9 млн людей." На даний час хоча б провакцинували хоч 25% цих людей. Наявної вакцини достатньо тільки для критичних груп, але її витрачають на інших. Тому і спостерігаємо збільшення смертності та зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.
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06.11.2021 20:58 Відповісти
Написав багато, але повну маячню написав.

1 Вакцин багато причому різної, моя мати вколола Пфайзер в пгт Софіївка там ще декілька було на вибір.

2. Якщо не вакцинувати всіх, то невакциновані навіть не хворіючи,або маючи незначні симптоми будуть росповсюджувати вірус який буде ще більше мутивувати в більш агресивні форми.

3. у розвинутих країнах де вакциновано понад 65% смертність в десятки разів нижча ніж в таких як РФ та Україна. Доречи в Африці вакциновано 1,5% нам з"африканского мудрого народа " брати приклад? В Інеті є ж факти де розвінчують всі ФСБшні фейки про небезпеку вакцинації, навіщо показувати свою недолугість?
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07.11.2021 13:24 Відповісти
Як би хто кого не тролив , природа бере своє : відсоток антиваксерів стрімко зменшується , відсоток вакцинованих хоч не хоч мусить досягти 100%. Закон природи , якому не важливо скільки антиваксерів вакцинується , а скільки не встигне .
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06.11.2021 21:06 Відповісти
Як би хто кого не тролив , смерть бере своє : відсоток вакцинованих стрімко стрімко збільшується , відсоток вакцинованих хоч не хоч мусить досягти 100%. Для вакцинованих , це означає, що вона буде саме їх відправляти на лікування в небесну лікарню із словами -"вічна пам'ять"
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06.11.2021 21:15 Відповісти
У Кривому Розі за минулу добу померло 10 людей з коронавірусною інфекцією. У померлих були хронічні захворювання, їм було по 60+ і 80+ років.

Про це редакції «Першого Криворізького» повідомляє криворізький міський протиепідемічний штаб.

Зараз з діагнозом COVID-19 лікується зараз 2 007 пацієнтів, діагноз яких підтвердили лабораторно.

Нині в інфекційній лікарні знаходяться 176 пацієнтів. Зі встановленим діагнозом коронавірус - 164, з підозрою - 12 осіб.

828 пацієнтів з коронавірусною інфекцією лікуються у стаціонарних відділеннях лікарень №№1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17, ще у 573 людей цих медзакладів наразі коронавірус не підтверджено.

За час карантину в місті вже проведено ПЛР тестів - 94 331, методом ІФА - 141 578 та 189 579 швидких тестів.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 94,2%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
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07.11.2021 08:45 Відповісти
У померлих були хронічні захворювання, їм було по 60+ і 80+ років.- ось це і є відповідь про причину смерті. Коротко ,чітко і ясно.
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07.11.2021 13:18 Відповісти
Тільки чомусь в розвинутих країнах де понад 70% вакцинованих і ці люди з хронічними захворюваням виживають. А мутація вірусу в більш небезпечний штамп відбувається якраз із за небажання людей подавити колективно цей вірус вакцинацією.
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07.11.2021 13:27 Відповісти
хто Тобі сказав .що в Україні не вакциновані не виживають , а всіх до єдиного забирає з життя смерть с "коронавірусною косою" і залишає жити тільки вакцинованих ???
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07.11.2021 13:44 Відповісти
а что - он такое говорил?! ИДЕ?!
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07.11.2021 23:17 Відповісти
а что - кто то говорил, что он такое говорил ?ИДЕ,?
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08.11.2021 10:28 Відповісти
Индюк, запомни- законы природы требуют разнообразие видов и именно поэтому должны для выживания быть примерно одинаковые группы уколотых и неуколотых ,что и даст равный шанс а при возможных последствиях этого эксперимента что сейчас проводят и при количестве неуколотых 30% уже шанса для выживания человеческой популяции не будет
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06.11.2021 21:20 Відповісти
Ну не так всё категорично, хотя смысл в этом какой-то есть.
А вот с разнообразием, видов дальше точно заморачиваться не придётся. ))
Главное чтобы фармокологические компании своё не потеряли, и их лоббисты, соответственно. ))
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06.11.2021 21:36 Відповісти
А никаких "возможных последствий" тут нет по самому принципу действия данных препаратов.
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07.11.2021 18:06 Відповісти
Я так понял, если человечество выживет после пандемии, то земля будет населена одними идиотами.
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06.11.2021 21:12 Відповісти
Может и не очень то выжить
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06.11.2021 21:21 Відповісти
Может быть и нет, но стремится к этому надо. ))
Что, судя по всему, успешно и делают.
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06.11.2021 21:39 Відповісти
Ось воно як . Добре ,що до того все інакше було ...
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07.11.2021 02:33 Відповісти
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07.11.2021 19:31 Відповісти
Уже поздно.
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07.11.2021 21:21 Відповісти
Попередні дослідження показують, що вірус SARS-CoV-2 може легко потрапляти у мозок через ніс людини Джерело:
Наконец-то доказали предположение деревних ескулапов что сопли - ето вьітекающий через нос ум!!!
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06.11.2021 21:15 Відповісти
падцталом!
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06.11.2021 22:14 Відповісти
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні нові цінні папери іноземних емітентів, зокрема й акції американської компанії Pfizer і бренду Nike.

Про це повідомила пресслужба https://www.nssmc.gov.ua/vzhe-85-nktspfr-dopustyla-do-obihu-v-ukraini-novi-tsinni-papery-inozemnykh-emitentiv/ НКЦПФР .

Зазначається, що на засіданні 4 листопада комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринках таких компаній:

NIKE, INC.,
MERCK & CO., INC.,
PAYPAL HOLDINGS, INC.,
NVIDIA CORPORATION,
PEPSICO, INC.,
PFIZER INC.,
QUALCOMM INCORPORATED,
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
THE WALT DISNEY COMPANY,
STARBUCKS CORPORATION,
UNITED PARCEL SERVICE,
WALMART INC.
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06.11.2021 21:19 Відповісти
І що з цього? Представництво Компанії Pfizer в Україні відкрито з 1996 року.
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06.11.2021 23:47 Відповісти
Да уж.Интернет страшная сила.Я представляю,какая паника начнётся,когда все начнут читать "Медицинскую энциклопедию"
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06.11.2021 21:33 Відповісти
не все умеют читать.
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07.11.2021 23:18 Відповісти
Так это в уши уже полтора года льют из пустого в порожнее.. Только идиоты это на полном серьезе обсуждают
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06.11.2021 22:06 Відповісти
Зараз з діагнозом COVID-19 лікується зараз 2 007 пацієнтів, діагноз яких підтвердили лабораторно.

Нині в інфекційній лікарні знаходяться 176 пацієнтів. Зі встановленим діагнозом коронавірус - 164, з підозрою - 12 осіб.

828 пацієнтів з коронавірусною інфекцією лікуються у стаціонарних відділеннях лікарень №№1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17, ще у 573 людей цих медзакладів наразі коронавірус не підтверджено.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 94,2%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 5 ноября
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07.11.2021 08:30 Відповісти
Точно уже тебе в мозг потрапив. Через уши
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07.11.2021 10:01 Відповісти
- Изя, Вы слышали, что наши таки ввели налог на воздух?
- Да шо ви такое говорите?!
- Таки да! За вдыхание воздуха в маске надо заплатить около 1-10гр. в день а с 25 ноября за вдыхание того же воздуха без маски будут таки брать от 170 до 255 грн.!!!
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06.11.2021 22:19 Відповісти
"...Такого висновку дійшли дослідники з Каліфорнійського Національного дослідницького центру приматів..."

Цікаво звідки вони стільки кацапів набрали для експерименту?
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06.11.2021 22:20 Відповісти
Я вас прошу. Прийшли у "русский квартал" (такий, як ото Брайтон-Біч у Нью-Йорку) і оголосили через матюгальник - "каждому добровольцу на вумные эксперименты - бутылка боярышникового Джек Дениелс!" Вуаля, завантажуйте ґавтобуси
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08.11.2021 06:11 Відповісти
Германия: привитые начнут подключаться к протестам
https://www.youtube.com/watch?v=qa1SR10P-L0&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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06.11.2021 22:55 Відповісти
Канал "Первый Севастопольский"? Вообще безпалевно работаете. Товарищу майору привет.
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07.11.2021 14:03 Відповісти
ЗЕгенерат перехворів на Ковід. Звідси виходить що став ще дурнішим ніж був...
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06.11.2021 23:04 Відповісти
"Попередні дослідження показують, що вірус SARS-CoV-2 може легко потрапляти у мозок через ніс людини, проникаючи в клітини мозку, та, ймовірно , призводити до тривалих неврологічних симптомів"
Спостереження за макаками показали, що симптоми ураження нейронів мозку у них виявляються за сім днів після зараження. Найчастіше це помітно у старих тварин, які хворіють на діабет.
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06.11.2021 23:22 Відповісти
Старі макаки з владних кабінетів напружились і вирішили вбезпечити себе вакцинувавши інших.
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07.11.2021 00:06 Відповісти
Это правда, были проблемы с памятью.
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07.11.2021 06:44 Відповісти
Ясний пень, шо потрапляє. Якщо всупереч акценту на вакцинування груп ризику зроблений акцент на вакцинування молодших категорій людей, то у важкості пошкоджень головного мозку міністрів-соросістів і не доводиться сумніватись.
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07.11.2021 10:39 Відповісти
"Старі макаки з ураженням мозку" - це точно про робітників нашого дитячого садочка, куди ходить мій кіндер!
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07.11.2021 11:25 Відповісти
Ойц. Я б не ризикнув довірити лічінуса старим макакам із ураженням моску...
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08.11.2021 06:42 Відповісти
О... Як цікаво!
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07.11.2021 11:46 Відповісти
То тепер треба колоти спец. вакцину в мозок.
Пфайзер животворящий нас врятує. Славімо його!
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07.11.2021 11:51 Відповісти
Мозги заражают на телевидении
Как говорил кашпировский :
Я вас не лечу а только нажима кнопку и вы сами себя лечите
Так нам нажимают кнопку : это опасно тяжелые последствия
И все возникшие проблемы со здоровьем припмъисывают ковиду
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07.11.2021 14:02 Відповісти
Оце дійсно неприємне діло... Ураження мозку...
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07.11.2021 14:33 Відповісти
Это что выходит? ЧТо для любителей ширнуца надо ещё одну дополнительную вакцину разрабатывать шоб и мозги тоже спасала? Оёёёйй..это ж любители ширнуца будут как ежики в иголках все шприцами обтыканные...
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07.11.2021 18:40 Відповісти
Вірус COVID-19 не призводить до проблеми з мисленням, а просто знаходить невакцинованих дурнів.
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07.11.2021 20:07 Відповісти
Ще за підлогу року до початку пандемії проблеми з мисленням почалися в одній окремій країні. Це ж треба - під час війни 3/4 населення проголосували за наркозалежного віслюка!
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08.11.2021 06:46 Відповісти
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