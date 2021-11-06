Вірус COVID-19 легко потрапляє у мозок людини та призводить до тривалих неврологічних симптомів, - дослідження

Попередні дослідження показують, що вірус SARS-CoV-2 може легко потрапляти у мозок через ніс людини, проникаючи в клітини мозку, та, ймовірно, призводити до тривалих неврологічних симптомів, таких як проблеми з мисленням та пам’яттю.

Такого висновку дійшли дослідники з Каліфорнійського Національного дослідницького центру приматів (США) та дослідницького інституту Ротмана, що у Торонто (Канада) з'ясували, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NBC News.

Спостереження за макаками-резусами показали, що симптоми ураження нейронів мозку у них виявляються за сім днів після зараження. Найчастіше це помітно у старих тварин, які хворіють на діабет.

Дослідники припускають, що вірус безпосередньо вражає нейрони мозку, потенційно даючи відповідь на те, чому деякі люди страждають від цілої низки симптомів ще довго після подолання первинного захворювання на COVID-19.

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Науковці також виявили, що імунна система людини не реагує на частинки коронавірусу, коли вони опиняються у нейронах мозку. Це відбувається тому, що нейрони забезпечують нормальне функціонування людського мозку. Оскільки імунітет не бореться з коронавірусом у мозку, це ускладнює лікування, стверджують дослідники.