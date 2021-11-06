У профспілці просять Кабмін ще місяць не відстороняти невакцинованих освітян від роботи

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України звернувся до Кабміну, МОЗ і МОН, щоб врегулювати проблему, пов’язану з відстороненням від роботи невакцинованих працівників закладів освіти.

Про це йдеться на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

У зверненні зазначається, що багато вчителів відмовляються або ухиляються від щеплень.

"Відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити непередбачувані ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для перебігу освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, унеможливлення заміни відсутніх педагогів тощо. Враховуючи норми статті 5 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", що громадяни зобов'язані піклуватися про своє здоров'я, не шкодити здоров'ю інших громадян, брати участь у проведенні протиепідемічних заходів, робити щеплення у передбачених законодавством випадках, та з метою дотримання норм статті 32 КЗпП України про повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці, Профспілка працівників освіти і науки України вбачає за необхідне термінове внесення змін до наказу МОЗ України № 2153 та до пункту 41-6 постанови Кабінету Міністрів України № 1236 щодо перенесення термінів їх реалізації не раніше 8 грудня", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакцинованих чиновників і педагогів почнуть усувати від роботи з 8 листопада, - Кабмін

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я зобов'язало вакцинуватися вчителів, викладачів, співробітників центральних органів влади і місцевих адміністрацій.

У Фонді соцстрахування повідомили, що відстороненим від роботи за відмову від COVID-вакцинації не сплачуватимуть лікарняні.