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У профспілці просять Кабмін ще місяць не відстороняти невакцинованих освітян від роботи

У профспілці просять Кабмін ще місяць не відстороняти невакцинованих освітян від роботи

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України звернувся до Кабміну, МОЗ і МОН, щоб врегулювати проблему, пов’язану з відстороненням від роботи невакцинованих працівників закладів освіти.

Про це йдеться на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

У зверненні зазначається, що багато вчителів відмовляються або ухиляються від щеплень.

"Відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити непередбачувані ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для перебігу освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, унеможливлення заміни відсутніх педагогів тощо. Враховуючи норми статті 5 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", що громадяни зобов'язані піклуватися про своє здоров'я, не шкодити здоров'ю інших громадян, брати участь у проведенні протиепідемічних заходів, робити щеплення у передбачених законодавством випадках, та з метою дотримання норм статті 32 КЗпП України про повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці, Профспілка працівників освіти і науки України вбачає за необхідне термінове внесення змін до наказу МОЗ України № 2153 та до пункту 41-6 постанови Кабінету Міністрів України № 1236 щодо перенесення термінів їх реалізації не раніше 8 грудня", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакцинованих чиновників і педагогів почнуть усувати від роботи з 8 листопада, - Кабмін

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я зобов'язало вакцинуватися вчителів, викладачів, співробітників центральних органів влади і місцевих адміністрацій.

У Фонді соцстрахування повідомили, що відстороненим від роботи за відмову від COVID-вакцинації не сплачуватимуть лікарняні.

Автор: 

вакцина (4419) освіта (1297) профспілка (85) чиновник (802)


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Топ коментарі
+7
учителей нагибают с одной целью - чтобы в следующем принудительно вакцинировать детей. Смотрите дальше молча на этот беспредел - и завтра будете штрыкать своих детей чтобы пойти в школу
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06.11.2021 20:32
+7
прекращай плач ярославны, жалетель. из-за таких жалетелей появлялись дахау и освенцемы
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06.11.2021 20:39
+7
Покажите пожалуйста хоть одного уважаемого ученого медика с опытом , который бы рекомендовал вакцинацию всем подряд. Коморовского и других дебилов не предлагать.
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06.11.2021 20:55
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Це де? В нас тіки з понеділка виходять.
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07.11.2021 00:42 Відповісти
Это всё легко объяснимо: уже неоднократно повторяли, что вакцинированные легче переносят, как обычную простуду, потому они и будут ходить и на работу, и т.д. мотивируя, что их состояние "терпимое".
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07.11.2021 01:24 Відповісти
Зачем колоть невменяемых учителей?Придёт время-их линчуют родители.
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06.11.2021 22:22 Відповісти
Без вакцины закрыта даже дистанционка. Как чиновников и учителей оставят без работы и зарплат уже с 8 ноябряС понедельника учителя и чиновники рискую остаться без работы и денег
Напомню работодателям, что отстраняя людей от работы по схеме Минздрава, они рискуют нарушить сразу несколько действующих законодательных актов.
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07.11.2021 00:30 Відповісти
А яке твоє собаче діло?
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07.11.2021 10:00 Відповісти
Невакциновані - загроза для наших дітей. Упоротим антиваксерам раджу подивитись на співвідношення смертей серед вакцинованих та їх прихильниками. Бажаєте смерті собі та своїм родинам, - будь ласка вимирайте, але чому мої рідні мають бути вашими заручниками? Тому, ніяких переносів, термінове відсторонення від роьоти і лякування за власний рахунок. А бажаючі поскиглити з любого питання, поскиглять та замовкнуть, навіть неадеквати, що волають про Дахау і Освенцім.
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07.11.2021 12:11 Відповісти
Як вакцінація добровільна,то чого скиглити першим????
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07.11.2021 14:27 Відповісти
Як цікаво...А Архівна Служба України стверджує ,що з серпня 1991 р. до сьогодення немає ЖОДНОГО дукумента про створення Кабінету Міністрів України,чи навіть про наміри....То ж сьогодні назву КМУ треба писати в лапках,бо вони - самоназванці....
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07.11.2021 14:20 Відповісти
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