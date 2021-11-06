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Новини Агресія Росії проти України
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США закликають Німеччину використати "Північний потік-2" як важіль тиску на Росію для стримування нової агресії проти України, - Süddeutsche Zeitung

США закликають Німеччину використати

Сполучені Штати Америки по дипломатичних каналах попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною.

Як пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомили німецькій газеті Süddeutsche Zeitung власні джерела.

Згідно з інформацією видання, США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.

У Берліні Вашингтон спілкується як з урядом Ангели Меркель, так і на учасниками потенційної "світлофорної" коаліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія створює енергетичну кризу, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2", - Кулеба

Сполучені Штати наполягають на тому, щоб як важіль тиску на Кремль Німеччина використовувала суперечливий газопровід "Північний потік-2", який поки не отримав дозволу на експлуатацію. Американська сторона очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу.

Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.

Також читайте: Директор ЦРУ Бернс прибув до Москви через нарощування російських військ на кордоні з Україною, - CNN

Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

В розвідці Міноборони України заявили, що біля кордонів країни зосереджено близько 90 тисяч російських військових.

Автор: 

Німеччина (7318) росія (64911) ЗМІ (1357) США (22473) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+22
как-то так получается, что Штаты беспокоятся за наши границы больше нашей власти, во главе с говнокомандующим.
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06.11.2021 21:43
+10
І чому німцям має бути не пофіг, якщо у нас на це пофіг двом третинам населення?
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06.11.2021 21:42
+10
Як всігда. Ні про що.
США:
- німеччина, натисніть на кацапів
Німеччина:
- от прямо щас, тільки поток закінчим
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06.11.2021 21:51
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І чому німцям має бути не пофіг, якщо у нас на це пофіг двом третинам населення?
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06.11.2021 21:42 Відповісти
как-то так получается, что Штаты беспокоятся за наши границы больше нашей власти, во главе с говнокомандующим.
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06.11.2021 21:43 Відповісти
Господин президент! Уберите военнослужащих с линии разграничения. Пустите туда "патриотов" с Цензор нет. Зачем им сидеть на диванах и херячить говно о вас?
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06.11.2021 23:34 Відповісти
Зебил, твой смелый голос с ночного горшка оценен в вазелиновой ОПе. Зебилы горазды советы раздавать, вот когда делать так и мозги набекрень и руки из жопы. Пеши исчо, убогое.
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07.11.2021 00:58 Відповісти
Шановний! Якщо буде ваша ласка спілкуйтеся зі мною УКРАЇНСЬКОЮ!!!
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07.11.2021 03:17 Відповісти
ваш президент, *****, не розуміє української.
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07.11.2021 15:16 Відповісти
Недолуге, тобі відповідають тією мовою, якою ти звераєшся. Звісно, коли в голві мізків з "гулькин хер" (рос.) то для переводу стрілок починаються лінгвістичні пошуки. Надалі тобі краще промовчати - може будеш здаватися більш розумним.
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08.11.2021 00:03 Відповісти
А какого президента Вы просите УБРАТЬ УКРАИНСКИХ ВОИНОВ С ЛИНИИ ФРОНТА? Кремлёвскую шизанутую крысу путена или кремлёвского агента "голобородьку"?Второе уже отодвигало наши войска от линии фронта, чтобы враг мог продвинуться вглубь ....
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07.11.2021 06:53 Відповісти
а не тому що всі дії влади-ЗЕ сконцентровані сподобатись Пуйлу - а ???? акторишка-клоун лише живе з аплодисментів. йому - Зе - похєр Україна. ти що сліпий - глухий і тупий ??
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07.11.2021 07:31 Відповісти
США уже не в авторитете - никто не воспринимает их в серьез после Афгана, снятия санкций с СП-2 и женевской встречи Байдена с путиным
- даже наш шут Зеля посылает Байдена нах с его наездами на папу-Беню..
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06.11.2021 21:47 Відповісти
Здається важіль у мокшів, а не у всіх німців - у них труба ?
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06.11.2021 21:48 Відповісти
Як всігда. Ні про що.
США:
- німеччина, натисніть на кацапів
Німеччина:
- от прямо щас, тільки поток закінчим
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06.11.2021 21:51 Відповісти
"всігда", це - круто.
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06.11.2021 21:52 Відповісти
"поток" - теж.
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06.11.2021 21:53 Відповісти
А "щас" не бентежить?
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06.11.2021 21:54 Відповісти
Добре, що ти зрозумів.
Вчи солов'їну, не ганьбися.
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06.11.2021 21:59 Відповісти
це стьоб, рагулику. підкреслює дурість хотєлки.
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06.11.2021 22:10 Відповісти
Видно, що ти засланий хлопчик. Бо "бойовий суржик" часто використовується для висміювання певної ситуації і його теж не розуміють кацапи.
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06.11.2021 22:12 Відповісти
А зачем Германии напрягаться если она видит что чиновники в Украине продолжают воровать еще большими темпами а оллигархи таки просто разрывают страну на клочья!
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06.11.2021 21:55 Відповісти
Ніхто нашу країну вже ніколи не розірве на шматки. Це вже залізобетонно доведено двома Майданами. Навіть завезених з кацапії мешканців дамбвабве і лугандону можна поставити в стійло, що б не відсвічували. А з олігархами і казнокрадами боротись треба. Тут недопрацювали.
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06.11.2021 22:06 Відповісти
Гавнокомандующий торопится сделать хорошие дороги для российских танков. Поставки нового вооружения для армии шута не волнуют.
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06.11.2021 21:54 Відповісти
Вы абсолютно правы. Зеленский точно копирует харьковского кернеса,красившего скамейки во дворах, что нравилось быдлу и воровавшего миллиарды из харьковской казны, на что быдло не обращало внимания..... Зелёные мародёры под предводительством кремлёвского шута наводят копеечный марафет, а в офшоры выводят десятки миллиардов.... А воины без зарплат и врачи без зарплат....И вооружение не производится.... И кислорода для умирающего ежедневно населения тоже нет и не ожидается.....
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07.11.2021 07:02 Відповісти
взагалі -то Львів заперечує першість Кернеса.

Садовий так "працює " довше...
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07.11.2021 12:34 Відповісти
Бабайден нагадил - а теперь призывает... Шаман, ****, с бубном!
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06.11.2021 21:57 Відповісти
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06.11.2021 23:24 Відповісти
Отличная новость ! "Моим салом и по моей же морде" - думает в бункере дедушка.
Ну , ботва , кто крошил батон на Байдена ?!
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06.11.2021 22:01 Відповісти
"Сполучені Штати Америки по дипломатичних каналах попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною".
Вчора на програмі у Шустера начальник генерального штабу ЗСУ Шаптала доказував, що ніякого нарощування кацапських військ на кордоні не має. Всьо харашо прєкрасная маркіза.
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06.11.2021 22:05 Відповісти
После визита в Москву директора ЦРУ Бернса и беседы с Патрушевым ,что то на РАБссии пошло не так... на Мавзолее...паника США поставят в Украину любое оружие....
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06.11.2021 22:10 Відповісти
https://youtu.be/tkOvnKdwcSk https://youtu.be/tkOvnKdwcSk Бойтесь Крысы Путлерские
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06.11.2021 22:13 Відповісти
Нас тут ожидают большие цены на голубое топливо. Так что товарищи, не думаю, что Германия отступится отсвоих планов.

Три месяца назад, у нас бензин был 1,35 теперь 1,81 евро за литр. Германия подумает о гражданах Украины, всё-таки они могут пострадать.
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06.11.2021 22:14 Відповісти
Байрактаров нам побольше - хороших и разных. И еще нужны беспилотники-камикадзе для выноса кацапской ПВО. росия привыкла давить массой, наступать колоннами с сотнями и тысячами бронетехники. Нужно, чтобы эти сотни и тысячи горели прекрасным огнем
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06.11.2021 22:16 Відповісти
Согласен с Вами полностью. Всё будет,как Вы говорите..... Но, только после истребления на Банковой всей путинской агентуры... Возле наших секретов не должны крутиться всякие дерьмаки и демченки....
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07.11.2021 07:11 Відповісти
По сведения издания Дойче Велле рассмотрение Сертификации Северного говна Путлера начнется не ранее мая 2022 года...,Рассматривайте рассматривайте.... може биноклю дать?Морской настоящий...
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06.11.2021 22:17 Відповісти
Странная движуха, то в Москву по быстрому сгоняли,то ещё что-то,как будто что-то знают,и хотят сказать мы знаем что вы задумали не стоит этого делать.
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06.11.2021 22:18 Відповісти
Призывы США = бла бла
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06.11.2021 22:22 Відповісти
Странная движуха в Черном море...зашли три корабля ВМС США,а в Румынию переброшено кума американских войск,в основном десантура... также перебазированы 2 ескадрильи истребителей F-15
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06.11.2021 22:23 Відповісти
Германии, легче с США и с ****** договориться, чем с Коломойским...
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06.11.2021 22:23 Відповісти
Из-за отсутствия в Украине Президента, нашей безопасностью теперь занимается Байден????
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06.11.2021 22:24 Відповісти
Гром не грянет -- Байден не вздрогнет! *)
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06.11.2021 22:28 Відповісти
Он в Афгане уже этим отзанимался...
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06.11.2021 22:45 Відповісти
Там Трампуша "допоміг". (Якщо не в курсі, як саме - надам цікаві цитати.)
А тут вже, слава богу, - сам.
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06.11.2021 23:41 Відповісти
Тут я згоден, а але одне "але" все такі чомусь одне питання турбує...
Не виправдоючи Трампа, бо він ще тий самовпевнений нарцис, Байден зробив це все одним рухом, не замислюючись про наслідки.
А тепер питання - що він цим виграв, окрім паніки та негативних наслідків одномоментного виведення військ та безлічі радників?
Таке враження, що в його адміністрації його думкою хтось, чи ним самим крутять, як у нас у ОП Зеленьским. І це не тільки по цьому питанню.
А може там адміністрація має більший вплив та важелів, ніж він? Тоді виникає питання - чьому?
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07.11.2021 00:15 Відповісти
Зрозуміло, що те, як воно трапилось в останні два тижні виведення, ніхто в адміністрації навмисно не планував. І можливі наслідки, я впевнений, прораховували. Але не могли передбачити, що афганська армія, в яку вклали мільярди доларів, "посиплеться", як картковий будиночок.
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07.11.2021 06:36 Відповісти
То й добре, що займається.
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06.11.2021 23:43 Відповісти
добре то добре, але ж чим займаеться наше чмо в это время?
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07.11.2021 00:15 Відповісти
Розробляє нові плани економічного зростання країни. Не відходячи від холодильника.

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07.11.2021 06:24 Відповісти
Даже не знаю,как здравый смысл,удержит нимфоманку с чувстом вины за Гитлера,отказаться от фалоса трубы
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06.11.2021 22:24 Відповісти
Тебе и знать не обязательно, как немцы мучаются...*)
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06.11.2021 22:26 Відповісти
В какой части Германии?Бо с запуском потока,вас разделят.Тупая твоя голова.Будет две Германии.Одна с газом,а другая нет
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06.11.2021 22:33 Відповісти
Ты смотри сам,как тебе лучше.Жить в свободной ФРГ или ГДР
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06.11.2021 22:39 Відповісти
Как по мне обычный цинизм и очковтирательство со стороны США. Если они хотят защитить Украину от агрессии параши, то могли передать в льготный кредит на 30 лет 3-4 батальоных комплекта Абрамсов, несколько батарей ПВО Пэтриот, 30-40 истрибителей Ф-16. Это бы отбило любое желание у московитов на нас напасть. А так США пока только языком болтает в основном.
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06.11.2021 22:27 Відповісти
ЗАХИСТ КРАЇНИ-обов"язок її громадян.

а не інших країн.

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07.11.2021 12:51 Відповісти
Фикус вам Мавзолейные...большой и толстый...в Украину прибыло 6 военно-транспортных самолета США...что привезли не знаю...но по слухам около 100 Джавелинов и прочие станции РЭБ... Бойтесь Крысы Бойтесь...зовите на помощь Крысу Ольгу *********...она знает чем вас напугать...
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06.11.2021 22:28 Відповісти
Мавзолейное быдло трусливое и позорное....Напугай ду рака Абрамсом все ошибки бараны сделают сами...

Смотрим Видео...в Ютьюбе РАБссия 2 раза обосралась в Чечне...
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06.11.2021 22:31 Відповісти
Геншаб РАБссии приказал расквартировку войск не ближе 170 км от границы с Украиной...,а это значит боятся ближе приближаться...
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06.11.2021 22:34 Відповісти
Ракетные комплесы "Ольха" и "Нептун" поступили в войска...,генерал Залужный зна шо робе... встретим крысы Путлерские...не сцыте..это не больно...
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06.11.2021 22:39 Відповісти
Св. Джо з протягнутою рукою виглядає цілком органічно. Не те що брутальний та невихований Трамп що зразу хапав ніжних європейців за фінансову горлянку.
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06.11.2021 22:40 Відповісти
"США призывают Германию использовать "Северный поток-2" как рычаг давления на Россию для сдерживания новой агрессии против Украины".
Так это США призывают, или администрация Байдена? Та самая, которая сняла санкции с СП-2, чтобы и скрепоносцев привлечь в противостоянии с Китаем, и Германию не обидеть в её амбициях быть фюрером Европы?
Пока что результат почти противоположный, что-то просчитались с тактикой "глобальные стратеги".
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06.11.2021 22:43 Відповісти
Все делает глава Пентагон Ллойд Остин..причем тут Байден?Не зря же Чувак в Киев прилетал 20 октября и далеко не с пустыми руками.... Логику включайте хоть иногда...
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06.11.2021 22:46 Відповісти
СеняТор, не путай праведное с грешным.
То что считает нужным Остин не обязательно одобрится администрацией Байдена. И Пентагон в этом контексте и плане не при делах, от слова совсем. Ну не его это парафия - дипломатические "беседы" с "призывами образумится".
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07.11.2021 01:18 Відповісти
До мая еще дожить надо...если главой МИД Германии станет в новой Коалиции Анналена Бербок,что очень вероятный факт...плакало ваше Северное дерьмо пламенем пожара в Якутии летом этого года..
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06.11.2021 22:51 Відповісти
На 10 ноября в Вашингтон вылетает солидная делегация военных и дипломатов для подписания очень важного документа США-Украина....Стратегический Альянс...
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06.11.2021 23:01 Відповісти
а где сейчас теплое море?
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07.11.2021 08:53 Відповісти
Все Буде Україна,Господь казав,а я чув...

Надобраніч ...
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06.11.2021 23:11 Відповісти
Сами могли использовать. Но козак Байден не захотел. А немцы конечно используют, обязательно используют.
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06.11.2021 23:23 Відповісти
Конечно, зря что ли этого так долго ждали.
А козак с обнажённой шашкой на Китай ринется. Запоребрик мокшанский ему в этом "поможет". )) Ведь у него на него такие планы!
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07.11.2021 01:24 Відповісти
Імпотентні тріпачі тільки й здатні закликати.
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07.11.2021 05:20 Відповісти
Призывать Германию использовать "Северный Поток-2" каким бы то ни было иным способом, кроме как "колошматить" бабло во благо бюргеров, - тоже самое, что призывать пчёл бороться с мёдом. Лично среди меня бытует мнение, что газ по СП-2 в обход Украины Кремлёвский Злобный Карлик запустит именно в самые холода, а немчура ему в этом подыграет, выразивши Украине всякие непотребные озабоченности и обеспокоенности.
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07.11.2021 06:27 Відповісти
Гарна нагода отримати зброю
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07.11.2021 10:43 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/2321522914595786/user/100057097351433/?__cft__[0]=AZWohGkGgoTNpyvB6F4wvBeFf87YcJmf4liIJV_iGgmekbwqR1Jnj_GuF3lDW_FyARn2xf331KUyoO5pIhCMskwofqEENt0-Hrsohf_JHUXjGk_v2A6W3hxRFQZvPsOE0zvmxIZ-wbCSUyoVdYU8HkUxvVjZ-QGIiXIVW2lV_O05zKXAI5NSm70rr8RiwjTngAg&__tn__=R]-R Кирил Багров

Модератор

Вчера в чате рулетка общался с россиянином живущим на Чукотке.
Оказывается у них федеральным законом запрещено в любых помещениях иметь температуру выше 18 градусов! В случае нарушения - большой штраф. При этом топятся углём и электричеством.
Симбиоз позора и бреда на фоне страны импортирующей миллиарды кубометров газа за границу и не имеющей возможности отопить помещения своих граждан может быть только в этой стране.
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07.11.2021 12:35 Відповісти
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07.11.2021 12:36 Відповісти
Я думаю это виртуальный реверс!!!
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07.11.2021 16:25 Відповісти
 
 