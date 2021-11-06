США закликають Німеччину використати "Північний потік-2" як важіль тиску на Росію для стримування нової агресії проти України, - Süddeutsche Zeitung
Сполучені Штати Америки по дипломатичних каналах попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною.
Як пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомили німецькій газеті Süddeutsche Zeitung власні джерела.
Згідно з інформацією видання, США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.
У Берліні Вашингтон спілкується як з урядом Ангели Меркель, так і на учасниками потенційної "світлофорної" коаліції.
Сполучені Штати наполягають на тому, щоб як важіль тиску на Кремль Німеччина використовувала суперечливий газопровід "Північний потік-2", який поки не отримав дозволу на експлуатацію. Американська сторона очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу.
Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.
Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.
Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною.
В розвідці Міноборони України заявили, що біля кордонів країни зосереджено близько 90 тисяч російських військових.
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- даже наш шут Зеля посылает Байдена нах с его наездами на папу-Беню..
США:
- німеччина, натисніть на кацапів
Німеччина:
- от прямо щас, тільки поток закінчим
Вчи солов'їну, не ганьбися.
Садовий так "працює " довше...
Ну , ботва , кто крошил батон на Байдена ?!
Вчора на програмі у Шустера начальник генерального штабу ЗСУ Шаптала доказував, що ніякого нарощування кацапських військ на кордоні не має. Всьо харашо прєкрасная маркіза.
Три месяца назад, у нас бензин был 1,35 теперь 1,81 евро за литр. Германия подумает о гражданах Украины, всё-таки они могут пострадать.
А тут вже, слава богу, - сам.
Не виправдоючи Трампа, бо він ще тий самовпевнений нарцис, Байден зробив це все одним рухом, не замислюючись про наслідки.
А тепер питання - що він цим виграв, окрім паніки та негативних наслідків одномоментного виведення військ та безлічі радників?
Таке враження, що в його адміністрації його думкою хтось, чи ним самим крутять, як у нас у ОП Зеленьским. І це не тільки по цьому питанню.
А може там адміністрація має більший вплив та важелів, ніж він? Тоді виникає питання - чьому?
а не інших країн.
Смотрим Видео...в Ютьюбе РАБссия 2 раза обосралась в Чечне...
Так это США призывают, или администрация Байдена? Та самая, которая сняла санкции с СП-2, чтобы и скрепоносцев привлечь в противостоянии с Китаем, и Германию не обидеть в её амбициях быть фюрером Европы?
Пока что результат почти противоположный, что-то просчитались с тактикой "глобальные стратеги".
То что считает нужным Остин не обязательно одобрится администрацией Байдена. И Пентагон в этом контексте и плане не при делах, от слова совсем. Ну не его это парафия - дипломатические "беседы" с "призывами образумится".
Надобраніч ...
А козак с обнажённой шашкой на Китай ринется. Запоребрик мокшанский ему в этом "поможет". )) Ведь у него на него такие планы!
Модератор
Вчера в чате рулетка общался с россиянином живущим на Чукотке.
Оказывается у них федеральным законом запрещено в любых помещениях иметь температуру выше 18 градусов! В случае нарушения - большой штраф. При этом топятся углём и электричеством.
Симбиоз позора и бреда на фоне страны импортирующей миллиарды кубометров газа за границу и не имеющей возможности отопить помещения своих граждан может быть только в этой стране.