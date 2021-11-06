США закликають Німеччину використати "Північний потік-2" як важіль тиску на Росію для стримування нової агресії проти України, - Süddeutsche Zeitung

Сполучені Штати Америки по дипломатичних каналах попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною.

Як пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомили німецькій газеті Süddeutsche Zeitung власні джерела.

Згідно з інформацією видання, США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.

У Берліні Вашингтон спілкується як з урядом Ангели Меркель, так і на учасниками потенційної "світлофорної" коаліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія створює енергетичну кризу, щоб виправдати запуск "Північного потоку-2", - Кулеба

Сполучені Штати наполягають на тому, щоб як важіль тиску на Кремль Німеччина використовувала суперечливий газопровід "Північний потік-2", який поки не отримав дозволу на експлуатацію. Американська сторона очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу.

Нагадаємо, видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.

Також читайте: Директор ЦРУ Бернс прибув до Москви через нарощування російських військ на кордоні з Україною, - CNN

Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

В розвідці Міноборони України заявили, що біля кордонів країни зосереджено близько 90 тисяч російських військових.