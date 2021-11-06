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Новини Силовики
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Киянин підробляв і продавав довідки про негативні COVID-тести та дипломи про освіту, йому загрожує до 7 років тюрми, - прокуратура

Киянин підробляв і продавав довідки про негативні COVID-тести та дипломи про освіту, йому загрожує до 7 років тюрми, - прокуратура

Жителя Києва судитимуть за масове фальшування тестів на COVID-19, дипломів про освіту й інших офіційних документів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на facebook-сторінку Київської міської прокуратури, вчинені кримінальні правопорушення передбачені ч.1 ст.199, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, мешканець Києва, через Інтернет отримував замовлення на виготовлення підроблених негативних діагностичних результатів ПЛР-тестів на COVID-19 і дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів", - йдеться у повідомленні.

У рамках слідства проведено обшуки за місцем роботи та проживання зловмисника, в ході яких вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, документи про освіту (дипломи) з елементами голографічного захисту, ноутбуки, які містять відомості про спілкування з клієнтами, тими, хто замовляє підроблені документи, зразки дипломів та програмних засобів для їх виготовлення, 15 мобільних телефонів з листуванням з клієнтами, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого вироблялися підроблені офіційні документи.

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Зазначається, що наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до суду.

Автор: 

Київ (19408) підробка (437) Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3666) сертифікат (426) силовики (2512)


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Топ коментарі
+16
Да тут один криворожский клоун президентом стал по липовым справкам о наркозависимости.
И ниче...
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06.11.2021 22:17
+11
Та ладно, чо уж там.
Шкарлет он з підробленою докторською дисертацією, і нічого - цілий міністр.
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06.11.2021 22:18
+6
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06.11.2021 22:14
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06.11.2021 22:14 Відповісти
ну люди мастєра на всі руки. чого так бідно живуть?
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06.11.2021 22:16 Відповісти
Всякие контролирующие органы не мешают. Если б не они, то ух!
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06.11.2021 22:30 Відповісти
Без "не".
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06.11.2021 22:30 Відповісти
Да тут один криворожский клоун президентом стал по липовым справкам о наркозависимости.
И ниче...
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06.11.2021 22:17 Відповісти
Та ладно, чо уж там.
Шкарлет он з підробленою докторською дисертацією, і нічого - цілий міністр.
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06.11.2021 22:18 Відповісти
"Моя ти риба... Почала їстоньки..."

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06.11.2021 22:27 Відповісти
Ну якщо ківа отримав найсправжніше звання кандидату наук, то ці макументи теж варто вважати дійсними.
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06.11.2021 22:29 Відповісти
Нам президента "подделали",кто за это сядет?
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06.11.2021 22:30 Відповісти
Нашли козла отпущения.
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06.11.2021 22:41 Відповісти
Kavkaz Center


@newkc14

·
https://twitter.com/newkc14/status/1457086120978788354 1 мин



Апелляционный суд США приостановил действие указа Байдена об обязательной вакцинации для частных компаний
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06.11.2021 22:45 Відповісти
бэля.... остались кивы пез дипломоф )))))))
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06.11.2021 22:45 Відповісти
Сейчас этот умелец как вывалит фамилии тех кому он продал свои фуфел-ксивы - и дело замнут.
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07.11.2021 00:02 Відповісти
«Шикарный вид»- казав Мішка Япончік.

Родюча українська земля завжди дарувала нам усіляких геніїв, а особливо шахраїв.
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07.11.2021 01:58 Відповісти
лучше бы он подделывал деньги, щас его ляшки с радуцкими разорвут за похеренный бизнес
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07.11.2021 06:47 Відповісти
Будет ли полученный им срок прецедентом на суде над Радуцким?
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07.11.2021 07:56 Відповісти
наказивать нужно, но ... за убийство пьяным, обдолбанным, машиной человека до 8 лет, а за поддделку диплома 7. все по чесному.
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07.11.2021 10:02 Відповісти
 
 