Киянин підробляв і продавав довідки про негативні COVID-тести та дипломи про освіту, йому загрожує до 7 років тюрми, - прокуратура
Жителя Києва судитимуть за масове фальшування тестів на COVID-19, дипломів про освіту й інших офіційних документів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на facebook-сторінку Київської міської прокуратури, вчинені кримінальні правопорушення передбачені ч.1 ст.199, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, мешканець Києва, через Інтернет отримував замовлення на виготовлення підроблених негативних діагностичних результатів ПЛР-тестів на COVID-19 і дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів", - йдеться у повідомленні.
У рамках слідства проведено обшуки за місцем роботи та проживання зловмисника, в ході яких вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, документи про освіту (дипломи) з елементами голографічного захисту, ноутбуки, які містять відомості про спілкування з клієнтами, тими, хто замовляє підроблені документи, зразки дипломів та програмних засобів для їх виготовлення, 15 мобільних телефонів з листуванням з клієнтами, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого вироблялися підроблені офіційні документи.
Зазначається, що наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до суду.
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Шкарлет он з підробленою докторською дисертацією, і нічого - цілий міністр.
@newkc14
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Родюча українська земля завжди дарувала нам усіляких геніїв, а особливо шахраїв.