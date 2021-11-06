Киянин підробляв і продавав довідки про негативні COVID-тести та дипломи про освіту, йому загрожує до 7 років тюрми, - прокуратура

Жителя Києва судитимуть за масове фальшування тестів на COVID-19, дипломів про освіту й інших офіційних документів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на facebook-сторінку Київської міської прокуратури, вчинені кримінальні правопорушення передбачені ч.1 ст.199, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 КК України. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, мешканець Києва, через Інтернет отримував замовлення на виготовлення підроблених негативних діагностичних результатів ПЛР-тестів на COVID-19 і дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів", - йдеться у повідомленні.

У рамках слідства проведено обшуки за місцем роботи та проживання зловмисника, в ході яких вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, документи про освіту (дипломи) з елементами голографічного захисту, ноутбуки, які містять відомості про спілкування з клієнтами, тими, хто замовляє підроблені документи, зразки дипломів та програмних засобів для їх виготовлення, 15 мобільних телефонів з листуванням з клієнтами, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого вироблялися підроблені офіційні документи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лабораторію, яка видавала COVID-сертифікати без здачі аналізів, викрили у Києві: схему організував лікар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до суду.