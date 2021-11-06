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Мінреінтеграції планує переселити з тимчасового житла понад 6 тис. внутрішньо переміщених осіб, на це потрібно 2 млрд грн

Мінреінтеграції планує переселити з тимчасового житла понад 6 тис. внутрішньо переміщених осіб, на це потрібно 2 млрд грн

6 120 внутрішньо переміщених осіб мешкають у 150 місцях компактного проживання (МКП). Влада планує переселити людей.

Про це розповіла заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Для того, щоб забезпечити цих людей житлом, необхідно виділити щонайменше 2 млрд грн.

"Зараз МКП - це або об’єкти, які нам у 2014 році стихійно забезпечували німці, або санаторії, які абсолютно не пристосовані до зимового перебування. Сказати, що розселення стане розв'язанням проблеми, то ні. Тому що це питання ширше і не складається виключно у розселені", - сказала Драганчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упереджене ставлення до переселенців ще є, але все змінюється на краще, - заступник голови Мінреінтеграції Драганчук

За словами заступниці міністра, громадяни, які на сьогодні перебувають в МКП, мають значно більше проблем, ніж просто житлові. Це і працевлаштування, і освіта.

"Бо в них часто проживають літні люди, діти, які не відвідують шкіл. Тому виключно квадратними метрами обрахувати проблему не можна. Щоб підійти до цього питання комплексно, необхідно до кінця року взяти декілька пілотних проєктів, з ким ми почнемо розробляти план розселення МКП. Скоріше за все це буде Кривий Ріг, Одеса, і, можливо, третій - Київ. Далі на прикладі розселення цих трьох місць ми зможемо зрозуміти, як діяти по всім іншим", - розповіла Драганчук.

Також вона висловила сподівання, що розселення в пілотних проєктах розпочнуть з другого кварталу 2022 року.

"Після розселення цих трьох МКП можна буде говорити про майбутні перспективи. Необхідно знайти механізм і переконати приймальні громади на співпрацю в цьому напрямку. Тут має бути і зацікавленість, і відповідальність територіальних громад, де на сьогодні перебувають МКП, та звичайно самих переселенців, що проживають в МКП", - переконана Драганчук.

Також читайте: 5,5 млрд грн із держбюджету-2022 піде на забезпечення житлом усіх переселенців зі статусом УБД, - заступник голови Мінветеранів Ілляшенко

Автор: 

житло (1056) переселенці (975) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+8
нужно 2 млрд грн / Цензор : 17.07.20 "Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк о бывшем мэре Рава-Русской и кандидате в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук. .-Парасюк заявил о причастности кандидата в мэры Киева Ирины Верещук к незаконным схемам работы в то время, когда она занимала должность мэра Рава-Русской на Львовщине.
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06.11.2021 22:48
+7
Зеленскому в Конче-Заспе подселить!
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06.11.2021 22:50
+5
О, началось, ворюга Верещук уже требует себе два миллиарда для распила, как когда-то разграбила Раву-Руську.
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06.11.2021 23:30
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06.11.2021 22:32 Відповісти
То есть, клоун будет покупать даунбасской вате квартиры
за налоги нормальных украинцев.
Как это мило.

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07.11.2021 00:28 Відповісти
А зачем в Киев? Шахт нет
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06.11.2021 22:47 Відповісти
нужно 2 млрд грн / Цензор : 17.07.20 "Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк о бывшем мэре Рава-Русской и кандидате в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук. .-Парасюк заявил о причастности кандидата в мэры Киева Ирины Верещук к незаконным схемам работы в то время, когда она занимала должность мэра Рава-Русской на Львовщине.
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06.11.2021 22:48 Відповісти
можно просто написать что она дура, зачем так много чести.
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06.11.2021 23:20 Відповісти
Бо не проста, а епічна.
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07.11.2021 08:37 Відповісти
Она не просто дура, она самая настоящая конченая дура и лизоблюдка задницы главного зечма.
Мы, киевляне, выгнали ее нах.
А что сделали вы, чтоб таких гнид не было у власти?
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07.11.2021 15:01 Відповісти
Зелень взагалі піклується тільки за себе.
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06.11.2021 22:51 Відповісти
Зеленскому в Конче-Заспе подселить!
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06.11.2021 22:50 Відповісти
Я не проти допомги біженцям з дамбвабве. Але скільки в тих сім"ях молодих держиморд, які не пішли відвойовувати совоє?
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06.11.2021 22:54 Відповісти
а я против. пусть идут работать, снимают жилье и платят налоги. как все.
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06.11.2021 22:59 Відповісти
Були Люди в перший рік війни, які втекли, (середній український бізнес - 3%). Вже на ногах. Тому допомога повинна бути чітка. Де ваша папа? Якщо на території України і без роботи, нехай підписує контракт. Хоч на розмінування згодяться. А якщо з роботою - то ні нада скігліть, як казав мікола янович, біріть лапаты.
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06.11.2021 23:13 Відповісти
А я не бізнесвумен ,а звичайна медсестра...Житло купити не зможу.
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07.11.2021 01:22 Відповісти
З такою професією в сільській місцевості вам би ціни не було, в молоці купалися б.
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07.11.2021 08:35 Відповісти
Ну, так помогай - переводи на карту и т.п., если хочешь.
А что касается бюджетных денег -
мнение остальных налогоплательщиков тебя интересует?
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07.11.2021 00:30 Відповісти
Толку,що я в Госпітальєрах була.Там теж кому допомогли,кому-ні.Все було лише для того,щоб одна дівчина-принцеса в депутати пройшла.А я і моя подруга з Криму,що теж там була-без житла.А у неї ще й діти.
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07.11.2021 01:25 Відповісти
У всіх діти. У багатьох вже без батьків у цій війні. Не шукайте у мене глобального співчуття. Ви мовчали, коли треба було криком кричати. Ось вам і наслідки. Біндери на вас війною не ходили, поки ви в три горла кацапів не кликали.
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07.11.2021 01:37 Відповісти
переселяйте... только 50 на 50 с семьями военных, ветеранов, раненных или погибших защитников, которые тоже годами ждут улучшений своих жилищных условий (ютясь по общагам)
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06.11.2021 22:58 Відповісти
так вони їх сплавляь громадам і забудуть про їх існування. вони будуть на шиї у громад. зараз вони на їх шиї у тих контейнерах
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07.11.2021 01:39 Відповісти
не пєрєживайтє ви так...будет как всегда по схеме немцы-деньги-распил
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06.11.2021 23:17 Відповісти
У нас німці поставили такі об"єкти в 14 році. Завезли туди дамбаське бидло і почалось. На вулицях з"явилась бухота, чого раніше не було. Майже кожного дня п"яні драки, вияснення стосунків хто під ким ходить, пограбування, в навколишніх будинках квартирні кражі і прочая, прочая. Менти не встигали їздити на виклики. Знаю я це дамбаське бидло.
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06.11.2021 23:19 Відповісти
Їм житло дають,а мені ні.Я партію "Свобода" не підтримала,а у нас мер-свободівець.Ой і мстивий.
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07.11.2021 01:20 Відповісти
Звіздобол?, мабуть той п"ятак тобі впоперек горлянки став, жлобяра...
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07.11.2021 01:29 Відповісти
Дамбасюра?
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07.11.2021 09:10 Відповісти
Как резко радикализировалась Ира Жопинс став министром реинтеграции. Вот ей уже с ходу для счастья надо 2 лярда гр.
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06.11.2021 23:21 Відповісти
бюджeт як раз вeрстають. мовчать нiззя
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07.11.2021 01:57 Відповісти
О, началось, ворюга Верещук уже требует себе два миллиарда для распила, как когда-то разграбила Раву-Руську.
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06.11.2021 23:30 Відповісти
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06.11.2021 23:47 Відповісти
Переселенці мають відмовитись від права власності на окупованих територіях в користь держави, тоді держава може забезпечити житлом, очевидно в обласних центрах де є робота, але не Київ.
Зважаючи що вартість будівництва в регіонах менше 12 тис/кв.м (згідно даних мінрегіона), за 2 млрд можна побудувати 167 тис кв.м, якщо взяти однушку 35 кв. на 2 людини, можна оселити до 9500 осіб.
Власне 2 млрд це не так багато, порівняно з розпилами на дороги і подарунками Коломойськму з Ахметовим в останні роки.
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07.11.2021 00:34 Відповісти
Та немає у мене там власності...
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07.11.2021 01:19 Відповісти
а шо на донбасі усі з квартирами? там житло не здають і не знімають? тому вони і переселенці, бо як були такі зірвалися з місця.
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07.11.2021 01:40 Відповісти
Але все одно ж, люди втратили роботи і зависли на десяток років, та і якщо орендарі, то напевне батьки жили десь в зоні ОРДЛО. Власне я б ранжировав квадратуру від 15м до 35м, так, муравєйніки, але краще свій муравєйнік, ніж на валізах, люди це найціннійший ресурс який все ще можна якось вряувати.
Не думаю що гроші проблема, імхо краще б замість розпилу на дорогах чи видоювання держпідприємств житло побудували.
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07.11.2021 12:16 Відповісти
На... такий Київ потрібен?,тільки з за того що там роботу рабську знайти легше? Україна не маленька Держава..., жити можна і потрібно, аби житло людське було і працювати,не за копійкИ,де. Нехай Держава,яка не може захистити від окупації, то хоч компенсує залишене Там...,і життя втрачене поверне бл.
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07.11.2021 01:41 Відповісти
Не видеть мне жилья,как своих ушей...
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07.11.2021 01:18 Відповісти
Документи можу предоставити...
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07.11.2021 01:44 Відповісти
Люди втратили своє житло з вини держави і держава зобовязана їх забезпечити як мінімум рівноцінним житлом. Якщо перестати платити пенсії з солідарної системи на окуповані території (більше 2 млрд. доларів) то на ці гроші можна побудувати всім переселенцям пристойні будинки та квартири.
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07.11.2021 03:57 Відповісти
Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова обьясняла на тв, что в Украине надо пересмотреть подходы к планированию жилья - 👉👉👉НАДО приучать молодое поколение к жизни в арендованном жилье , т к молодые люди и семьи еще не определились в постоянном месте работы и жизни и они могут часто переезжать .
Так принято в цивилизованном мире. Потому выдача жилья в собственность( ЗА СЧЁТ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА) - это совковая глупость . Во всем мире работники переезжают с местана место в поиске более выгодной работы и только к пенсии оседают на постоянное место жительства. Потому большинство в мире живет в арендованном жилье, платят аренду ( муниципалитету или частнику) , а не пробухивают и продают жилье.
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07.11.2021 04:00 Відповісти
В Париже существует жилье громад , которое муниципалитет сдаёт в аренду нуждающимся в жилье. Это хорошее решение вопроса . Да и во многих странах идут этим путём , БО ИСПОЛЬЗУЮТ ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА . А значит жти деньги должны приносить прибыль громадам , а не разворовываться
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07.11.2021 04:07 Відповісти
Заробітчани працюють і ні в кого грошей не просять

Заробітчани переказали в Україну понад 👉👉👉$10 мільярдів з початку року

Обсяг приватних грошових переказів в Україну у січні-вересні 2021 року склав $10,33 млрд, https://biz.censor.net/n3296965, порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані НБУ.

Джерело: https://biz.censor.net/n3297988
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07.11.2021 04:15 Відповісти
Та в чому проблема. По селах стільки пустуючих будинків і земелька біля них, і садочки вишневі, і ставочки.
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07.11.2021 08:32 Відповісти
Мало того что жилье бесплатно, так еще и в Одессе и Кривом Рогу! В Одессу и так донецкой ваты налезло больше некуда. У нас на работе работало двое беженцев, поклонники Шария и Путина.
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07.11.2021 13:00 Відповісти
Нет там нормальных людей. Может совсем еденицы.
Сталкивалась с ними в школе, в садочку, на работе, на парковке.
Хамло, быдло , ненавидящие все украинское и рассказывающее, что мы им должны.
Квартиры им подавай, места без экзаменов в вузах, места в садочках, школах и по. приведении.
А кто-то думает о наших военных, где где перед ними задолженность больше 2млрд грн?
"Нехай зепи.дота пензлює до ростова!"
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07.11.2021 15:15 Відповісти
Школах и пр.(прочее) )))
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07.11.2021 15:17 Відповісти
333 333грн на семью переселенцев, за эти деньги можно спокойно построить дома с нормальными квартирами!

Дом на 100 квартир 33млн грн. дом, это очень и очень реальная цифра, не можете сами построить пусть другие строят.
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07.11.2021 18:22 Відповісти
 
 