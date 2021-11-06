Мінреінтеграції планує переселити з тимчасового житла понад 6 тис. внутрішньо переміщених осіб, на це потрібно 2 млрд грн

6 120 внутрішньо переміщених осіб мешкають у 150 місцях компактного проживання (МКП). Влада планує переселити людей.

Про це розповіла заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Для того, щоб забезпечити цих людей житлом, необхідно виділити щонайменше 2 млрд грн.

"Зараз МКП - це або об’єкти, які нам у 2014 році стихійно забезпечували німці, або санаторії, які абсолютно не пристосовані до зимового перебування. Сказати, що розселення стане розв'язанням проблеми, то ні. Тому що це питання ширше і не складається виключно у розселені", - сказала Драганчук.

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За словами заступниці міністра, громадяни, які на сьогодні перебувають в МКП, мають значно більше проблем, ніж просто житлові. Це і працевлаштування, і освіта.

"Бо в них часто проживають літні люди, діти, які не відвідують шкіл. Тому виключно квадратними метрами обрахувати проблему не можна. Щоб підійти до цього питання комплексно, необхідно до кінця року взяти декілька пілотних проєктів, з ким ми почнемо розробляти план розселення МКП. Скоріше за все це буде Кривий Ріг, Одеса, і, можливо, третій - Київ. Далі на прикладі розселення цих трьох місць ми зможемо зрозуміти, як діяти по всім іншим", - розповіла Драганчук.

Також вона висловила сподівання, що розселення в пілотних проєктах розпочнуть з другого кварталу 2022 року.

"Після розселення цих трьох МКП можна буде говорити про майбутні перспективи. Необхідно знайти механізм і переконати приймальні громади на співпрацю в цьому напрямку. Тут має бути і зацікавленість, і відповідальність територіальних громад, де на сьогодні перебувають МКП, та звичайно самих переселенців, що проживають в МКП", - переконана Драганчук.

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