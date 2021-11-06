Мінреінтеграції планує переселити з тимчасового житла понад 6 тис. внутрішньо переміщених осіб, на це потрібно 2 млрд грн
6 120 внутрішньо переміщених осіб мешкають у 150 місцях компактного проживання (МКП). Влада планує переселити людей.
Про це розповіла заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Для того, щоб забезпечити цих людей житлом, необхідно виділити щонайменше 2 млрд грн.
"Зараз МКП - це або об’єкти, які нам у 2014 році стихійно забезпечували німці, або санаторії, які абсолютно не пристосовані до зимового перебування. Сказати, що розселення стане розв'язанням проблеми, то ні. Тому що це питання ширше і не складається виключно у розселені", - сказала Драганчук.
За словами заступниці міністра, громадяни, які на сьогодні перебувають в МКП, мають значно більше проблем, ніж просто житлові. Це і працевлаштування, і освіта.
"Бо в них часто проживають літні люди, діти, які не відвідують шкіл. Тому виключно квадратними метрами обрахувати проблему не можна. Щоб підійти до цього питання комплексно, необхідно до кінця року взяти декілька пілотних проєктів, з ким ми почнемо розробляти план розселення МКП. Скоріше за все це буде Кривий Ріг, Одеса, і, можливо, третій - Київ. Далі на прикладі розселення цих трьох місць ми зможемо зрозуміти, як діяти по всім іншим", - розповіла Драганчук.
Також вона висловила сподівання, що розселення в пілотних проєктах розпочнуть з другого кварталу 2022 року.
"Після розселення цих трьох МКП можна буде говорити про майбутні перспективи. Необхідно знайти механізм і переконати приймальні громади на співпрацю в цьому напрямку. Тут має бути і зацікавленість, і відповідальність територіальних громад, де на сьогодні перебувають МКП, та звичайно самих переселенців, що проживають в МКП", - переконана Драганчук.
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за налоги нормальных украинцев.
Как это мило.
Мы, киевляне, выгнали ее нах.
А что сделали вы, чтоб таких гнид не было у власти?
А что касается бюджетных денег -
мнение остальных налогоплательщиков тебя интересует?
Зважаючи що вартість будівництва в регіонах менше 12 тис/кв.м (згідно даних мінрегіона), за 2 млрд можна побудувати 167 тис кв.м, якщо взяти однушку 35 кв. на 2 людини, можна оселити до 9500 осіб.
Власне 2 млрд це не так багато, порівняно з розпилами на дороги і подарунками Коломойськму з Ахметовим в останні роки.
Не думаю що гроші проблема, імхо краще б замість розпилу на дорогах чи видоювання держпідприємств житло побудували.
Так принято в цивилизованном мире. Потому выдача жилья в собственность( ЗА СЧЁТ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА) - это совковая глупость . Во всем мире работники переезжают с местана место в поиске более выгодной работы и только к пенсии оседают на постоянное место жительства. Потому большинство в мире живет в арендованном жилье, платят аренду ( муниципалитету или частнику) , а не пробухивают и продают жилье.
Заробітчани переказали в Україну понад 👉👉👉$10 мільярдів з початку року
Обсяг приватних грошових переказів в Україну у січні-вересні 2021 року склав $10,33 млрд, https://biz.censor.net/n3296965, порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані НБУ.
Джерело: https://biz.censor.net/n3297988
Сталкивалась с ними в школе, в садочку, на работе, на парковке.
Хамло, быдло , ненавидящие все украинское и рассказывающее, что мы им должны.
Квартиры им подавай, места без экзаменов в вузах, места в садочках, школах и по. приведении.
А кто-то думает о наших военных, где где перед ними задолженность больше 2млрд грн?
"Нехай зепи.дота пензлює до ростова!"
Дом на 100 квартир 33млн грн. дом, это очень и очень реальная цифра, не можете сами построить пусть другие строят.