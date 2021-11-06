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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Правоохоронні органи розслідують 20 епізодів порушення окупантами законодавства у сфері охорони довкілля в Криму

Правоохоронні органи розслідують 20 епізодів порушення окупантами законодавства у сфері охорони довкілля в Криму

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та Севастополя розслідуються 20 епізодів порушення законодавства у сфері охорони довкілля в окупованому Криму.

Про це повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів прокуратури АР Крим та міста Севастополя Сергій Турчин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зокрема, на сьогодні у провадженні слідчих, як поліції, так і СБУ, перебувають 20 епізодів злочинних дій у сфері охорони довкілля, за якими здійснюється досудове розслідування", – зауважив він.

За словами Турчина, для отримання доказової бази вказаних злочинів прокурори безпосередньо проводять щоденний моніторинг інформації, доступної в мережі Інтернет, відпрацювання фактів, що надходять із державних структур, наприклад, Представництва Президента України у Криму, від громадських організацій та інших джерел.

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Кожному факту порушення екологічного законодавства в окупованому Криму надається відповідна оцінка. Зокрема, повідомив Турчин, злочинні діяння кваліфікуються за статтями від 236 (Порушення правил екологічної безпеки) до 240 (Порушення правил охорони чи використання надр) КК України. Відпрацьовуються також факти за ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря), 238 (Порушення звичаїв та законів війни) КК України.

Як зазначив представник наглядового відомства, наразі слідство має лише одну проблему в ході розслідування та отримання доказів скоєння злочинів - відсутність доступу до місця події.

"Прокурори та слідчі не можуть безпосередньо оглянути місце злочину, зробити якісь дослідження, відібрати зразки, отримати якісь документи, наприклад, про незаконно вироблений обсяг видобутку корисних копалин", - зазначив Турчин.

У цьому зв'язку, повідомив він, в отриманні корисної інформації прокуратурі допомагає Державне космічне агентство, яке має можливість відстежити, наприклад, видобуток корисних копалин відкритим способом у Балаклавському рудоуправлінні.

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"Усі отримані дані потім збираються та аналізуються. За допомогою експертів ми намагаємося визначити збитки, завдані внаслідок злочинних діянь", - сказав Турчин.

Допомагає у розслідуванні цієї категорії справ, наголосив він, створена у квітні цього року міжвідомча робоча група, до якої входять представники органів влади, громадських організацій і правоохоронних структур.

Автор: 

Крим (14125) прокуратура (3666) екологія (1346)


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Топ коментарі
+2
Про це повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів прокуратури АР Крим та міста Севастополя Сергій Турчин

Какая нужная и полезная, ****, организация. Сколько от неё практической пользы. А сколько бабла сжирает Сергей Турчин со своей челядью...
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06.11.2021 23:11
+1
грязные делишки рашки должны отслеживаться и записываться в прокурорский гроссбух

для того и существуют прокуратуры Крыма и Севастополя
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06.11.2021 23:17
+1
От не підсказуй! Вони ще три наглядові ради створять, два комітети, і контролюючий орган над радами і комітетами.
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06.11.2021 23:21
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Про це повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів прокуратури АР Крим та міста Севастополя Сергій Турчин

Какая нужная и полезная, ****, организация. Сколько от неё практической пользы. А сколько бабла сжирает Сергей Турчин со своей челядью...
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06.11.2021 23:11 Відповісти
грязные делишки рашки должны отслеживаться и записываться в прокурорский гроссбух

для того и существуют прокуратуры Крыма и Севастополя
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06.11.2021 23:17 Відповісти
А какой в этом практический смысл? Только не надо тут лепить популярную дурню про Гаагу и про"они за всё ответят".
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06.11.2021 23:19 Відповісти
"Вечный Жид считал что он вечный, но в 1918 его поймали большевики и поставили к стенке"

вы верите в вечную рашку ?
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07.11.2021 01:31 Відповісти
но делается еще проще:
заводится дело, приговор фигуранту по скорому и запрос в Интерпол с уведомлением фигуранта

поверьте, крысчан можно так затюкать, что многие из будут думать сотрудничать ли им с оккупантами.
пример - Поклонская и Каба Верде, а может и кабо как не вышло
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07.11.2021 01:36 Відповісти
' Птичку жалко..."
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07.11.2021 07:40 Відповісти
От не підсказуй! Вони ще три наглядові ради створять, два комітети, і контролюючий орган над радами і комітетами.
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06.11.2021 23:21 Відповісти
НА Крыме.
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06.11.2021 23:26 Відповісти
Таки да. Тоді потрібно писати і в Камчатці, в Сахаліні, в Ямалі і прочая, прочая.
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06.11.2021 23:32 Відповісти
Правильньіе действия ! Крьім вернется в Украину и она должна бьіть к єтому готова , прощать оккупантам нельзя ни копейки , за все должньі будут заплатить. И заплатят !
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06.11.2021 23:54 Відповісти
Там русьге мір, там псиной пахнет
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06.11.2021 23:56 Відповісти
Лучше бы мусорозжигательне заводы построили в Украине.
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07.11.2021 07:43 Відповісти
Типо, расследовать почему за семь лет Киев превратился в самый загрязненный город Европы - руки не доходят.
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07.11.2021 08:00 Відповісти
 
 