Правоохоронні органи розслідують 20 епізодів порушення окупантами законодавства у сфері охорони довкілля в Криму

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та Севастополя розслідуються 20 епізодів порушення законодавства у сфері охорони довкілля в окупованому Криму.

Про це повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів прокуратури АР Крим та міста Севастополя Сергій Турчин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зокрема, на сьогодні у провадженні слідчих, як поліції, так і СБУ, перебувають 20 епізодів злочинних дій у сфері охорони довкілля, за якими здійснюється досудове розслідування", – зауважив він.

За словами Турчина, для отримання доказової бази вказаних злочинів прокурори безпосередньо проводять щоденний моніторинг інформації, доступної в мережі Інтернет, відпрацювання фактів, що надходять із державних структур, наприклад, Представництва Президента України у Криму, від громадських організацій та інших джерел.

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Кожному факту порушення екологічного законодавства в окупованому Криму надається відповідна оцінка. Зокрема, повідомив Турчин, злочинні діяння кваліфікуються за статтями від 236 (Порушення правил екологічної безпеки) до 240 (Порушення правил охорони чи використання надр) КК України. Відпрацьовуються також факти за ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря), 238 (Порушення звичаїв та законів війни) КК України.

Як зазначив представник наглядового відомства, наразі слідство має лише одну проблему в ході розслідування та отримання доказів скоєння злочинів - відсутність доступу до місця події.

"Прокурори та слідчі не можуть безпосередньо оглянути місце злочину, зробити якісь дослідження, відібрати зразки, отримати якісь документи, наприклад, про незаконно вироблений обсяг видобутку корисних копалин", - зазначив Турчин.

У цьому зв'язку, повідомив він, в отриманні корисної інформації прокуратурі допомагає Державне космічне агентство, яке має можливість відстежити, наприклад, видобуток корисних копалин відкритим способом у Балаклавському рудоуправлінні.

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"Усі отримані дані потім збираються та аналізуються. За допомогою експертів ми намагаємося визначити збитки, завдані внаслідок злочинних діянь", - сказав Турчин.

Допомагає у розслідуванні цієї категорії справ, наголосив він, створена у квітні цього року міжвідомча робоча група, до якої входять представники органів влади, громадських організацій і правоохоронних структур.