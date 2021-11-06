Щоденні перевірки в Києві показують, що сумнівними є приблизно 10% сертифікатів про СOVID-вакцинацію або негативний тест, - Держпродспоживслужба

Лише у Києві щоденно працюють 40 моніторингових груп, які перевіряють у жителів столиці наявність СOVID-сертифікатів про щеплення або ж негативного тесту на коронавірус.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно 10% таких документів є сумнівними. Загальна проблематика - антивакцинальна кампанія в цілому. Деякі політики, медики і публічні особи наголошують, що вакцинація - загроза для життя людства. На жаль, боротьба з антивакцинаторами дуже слабка. Це необхідно робити на державному рівні", - сказав Рубан.

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