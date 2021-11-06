5 084 119
Щоденні перевірки в Києві показують, що сумнівними є приблизно 10% сертифікатів про СOVID-вакцинацію або негативний тест, - Держпродспоживслужба
Лише у Києві щоденно працюють 40 моніторингових груп, які перевіряють у жителів столиці наявність СOVID-сертифікатів про щеплення або ж негативного тесту на коронавірус.
Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.
"Приблизно 10% таких документів є сумнівними. Загальна проблематика - антивакцинальна кампанія в цілому. Деякі політики, медики і публічні особи наголошують, що вакцинація - загроза для життя людства. На жаль, боротьба з антивакцинаторами дуже слабка. Це необхідно робити на державному рівні", - сказав Рубан.
Топ коментарі
+20 Ярослав Мельниченко
показати весь коментар06.11.2021 23:52
+10 Игорь Монахов
показати весь коментар07.11.2021 00:48
+9 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар06.11.2021 23:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За експерименти над собою треба хоч би гроші брати, плюс страховку.
Хто вам лікар ?