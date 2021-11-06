УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9685 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 084 119

Щоденні перевірки в Києві показують, що сумнівними є приблизно 10% сертифікатів про СOVID-вакцинацію або негативний тест, - Держпродспоживслужба

Щоденні перевірки в Києві показують, що сумнівними є приблизно 10% сертифікатів про СOVID-вакцинацію або негативний тест, - Держпродспоживслужба

Лише у Києві щоденно працюють 40 моніторингових груп, які перевіряють у жителів столиці наявність СOVID-сертифікатів про щеплення або ж негативного тесту на коронавірус.

Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно 10% таких документів є сумнівними. Загальна проблематика - антивакцинальна кампанія в цілому. Деякі політики, медики і публічні особи наголошують, що вакцинація - загроза для життя людства. На жаль, боротьба з антивакцинаторами дуже слабка. Це необхідно робити на державному рівні", - сказав Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірка наявності COVID-сертифіката є законною, - МОЗ

Автор: 

Київ (19408) сертифікат (426) Держпродспоживслужба1 (573) Рубан Олег (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Покажите хоть одного ученого-медика с опытом и научной степенью, который бы рекомендовал вакцинировать всех подряд - и переболевших и с противопоказаниями. Комаровского не предлагать. А по ТВ за поголовную вакцину топят одни эксперты-малолетки, которые скорее всего дипломы в переходе купили как и министр.
показати весь коментар
06.11.2021 23:52
+10
я болел и не прививался. И я опасен для общества. и я плохой и Меня нужно преследовать, ограничивать и в конце концов убить, ведь я здоровый человек, который выходит совсем не интересный государству !? ..Почему такое огромное количество людей, которые переболели и уже получили иммунитет естественным путём, власти всё равно стараются привить?! Разве это на пользу?! Создаётся впечатление, что самоцелью является именно прививка, а не здоровье человека..
И вот именно в ЭТОМ и Весь вопрос Вся Цель !!! А Целью является уже даже не столько прививка, как QR-код: это "первый звонок" Нам от цифрового концлагеря..(с)
показати весь коментар
07.11.2021 00:48
+9
Вот к чему приводит дебилизация общества. А сколько ещё "братьев и сестёр по разуму" тёти Нади готовы жульничать?

показати весь коментар
06.11.2021 23:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вы определитесь уже - "депутаты и прочая шваль" это тупое ворьё, которое палится перепиской в Раде, или гении мысли.
показати весь коментар
07.11.2021 01:30 Відповісти
В Раде есть гении мысли ? Например ?
показати весь коментар
07.11.2021 02:44 Відповісти
Примеров нет. Именно поэтому среди них и уровень вакцинированных низкий.
показати весь коментар
07.11.2021 13:17 Відповісти
Антивакцинаторів меншає, Цензор тому доказ. Вони або вже зробили щеплення, або …, ну, ви понялі.
показати весь коментар
07.11.2021 01:14 Відповісти
Невакцинованим просто начхати на тих, хто став піддослідним кроликом.
За експерименти над собою треба хоч би гроші брати, плюс страховку.
Хто вам лікар ?
показати весь коментар
07.11.2021 02:49 Відповісти
Размером с чье яйцо - комара ?
показати весь коментар
07.11.2021 02:50 Відповісти
Проблема , не в том ,что их делают , а в спросе ,в зебилах которые их заказывают
показати весь коментар
07.11.2021 09:09 Відповісти
Все, лично мне, известные медики вакцинированы и за вакцинацию. Из широкоизвестных - Академік Сергій Комісаренко: «Вакцинація повинна відбуватися як військова операція». А покажите медиков, выступающих против вакцинации, - какие-то бабки с травками??
показати весь коментар
07.11.2021 09:59 Відповісти
Ніхто з врачів не проти вакцинації як спосіб запобігання. Врачі проти методів і ******** з якою цю вакцинацію здійснюють в Україні
показати весь коментар
07.11.2021 10:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 