Кулеба про звільнення Росією утримуваних громадян України: Ситуація в "замороженому" стані

Ситуація зі звільненням українців, яких незаконно утримують у Росії та на тимчасово окупованих територіях України, перебуває у "замороженому" стані.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на форумі Re: Open Zakarpattia у Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "ГОРДОН".

"Зараз ситуація у такому "замороженому" стані. Але ми битимемося за повернення наших громадян", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський неодноразово передавав списки українців, яких незаконно утримують, міжнародним партнерам під час зустрічей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти під час "режиму тиші" затримали на Донбасі 61 людину, - СБУ