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Новини Обмін полоненими
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Кулеба про звільнення Росією утримуваних громадян України: Ситуація в "замороженому" стані

Кулеба про звільнення Росією утримуваних громадян України: Ситуація в

Ситуація зі звільненням українців, яких незаконно утримують у Росії та на тимчасово окупованих територіях України, перебуває у "замороженому" стані.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на форумі Re: Open Zakarpattia у Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "ГОРДОН".

"Зараз ситуація у такому "замороженому" стані. Але ми битимемося за повернення наших громадян", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський неодноразово передавав списки українців, яких незаконно утримують, міжнародним партнерам під час зустрічей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти під час "режиму тиші" затримали на Донбасі 61 людину, - СБУ

Автор: 

росія (64911) Кулеба Дмитро (3604) полонені (2250)


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Топ коментарі
+10
Імпотенти.
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07.11.2021 00:03
+10
"мы будем сражаться за возвращение наших граждан"--сражаться они будут! Ха-ха-ха!
Не нужно было операции сливать(вагнеровцы и др.) и людей вернули бы!
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07.11.2021 00:12
+4
КТО дожимать будет? Шмаркля?
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07.11.2021 00:26
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Імпотенти.
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07.11.2021 00:03 Відповісти
а при чому тут імпотенти? або дУрні... або ЗЕбіли .... може зеЗРАДНИКИ?
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07.11.2021 00:39 Відповісти
хіба імпотенти здали цемаха та вагнерівців ?
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07.11.2021 00:40 Відповісти
"Безсилі,неспроможні",бо дУрні,ЗЕбіли,зеЗРАДНИКИ.Не знаю, нахєра я тобі відповідаю?..Мабуть щоб поспівчувати.Ти так зреагувала на одне слово...Проблеми в сім'ї?
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07.11.2021 01:18 Відповісти
Опа! Вот это поворот!
Новость опубликована в 00:04, а прокомментирована первым посетителем (випадково зазирнувшим) в 00:03 .... 😳 ... Ванга, это ты?
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07.11.2021 08:43 Відповісти
"мы будем сражаться за возвращение наших граждан"--сражаться они будут! Ха-ха-ха!
Не нужно было операции сливать(вагнеровцы и др.) и людей вернули бы!
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07.11.2021 00:12 Відповісти
Освобождение пленньіх прописано в итоговом документе Парижского саммита Норманди , там стоит подпись Путина , поєтому нужно дожимать кремлядь !
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07.11.2021 00:19 Відповісти
КТО дожимать будет? Шмаркля?
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07.11.2021 00:26 Відповісти
В Номандском формате дожмут втроем: президент Украиньі , канцлер Германии и президент Франции.
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07.11.2021 03:30 Відповісти
То есть, называя все своими именами - клоун/наркоман и две европроститутки??
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07.11.2021 07:52 Відповісти
Барыга решал и эти вопросы.

Но мыдрый нарИд решил:

- Доколе?!!
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07.11.2021 00:37 Відповісти
Ермакодипломатія - то навіть не заморожена ситуація, то тхне чимось іншим ...
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07.11.2021 00:38 Відповісти
Их освободят когда ***** подохнет. У произойдёт это лет через 10
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07.11.2021 00:39 Відповісти
Оратор на митинге - Положение дел в стране на Всех фронтах очень куевое..
Голос из толпы - А вы Нам не приукрашиваете ?!?
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07.11.2021 00:40 Відповісти
Ну ладно..Кто какую сказку помнит?Такую,шоб не народная,а общая всероссийская
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07.11.2021 01:23 Відповісти
пора розпочинати сафарі на плісняву,бо вона нас до трагедії доведе.
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07.11.2021 01:23 Відповісти
Как дойдёт поделись трагедией проблемами с друзьями
Sting - Desert Rose (Official Music Video) https://youtu.be/C3lWwBslWqg https://youtu.be/C3lWwBslWqg

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07.11.2021 01:41 Відповісти
Думаешь Балты с тобой шутить будут?Наивные предположения.
Då Som Nu För Alltid https://youtu.be/bubOcI11sps https://youtu.be/bubOcI11sps
Чувак,вас под эту песню,порвут как селёдку,даже те,кто никогда не считал викингом.Удачи
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07.11.2021 01:47 Відповісти
Гроза Аида!Персефона на барабанах Sultans Of Swing https://youtu.be/_q8s93klams
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07.11.2021 01:55 Відповісти
Кулеба ты красава,да простят меня эти......
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07.11.2021 02:32 Відповісти
Есть такой писатель на РАБссии вонючке Андрей Купцов...читает главы из книги Кем была РАБссия за время 304 летней династии немецких сЦарей Готорпп-Гольштейнов-Романовых...,этот тихий УЖАС..,повальные пьянствующие тупые безвольные РАБы...
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07.11.2021 05:55 Відповісти
Миленькие коцапские оккупанты,перестаньте убивать украинцев,пожалуйста.Так?
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07.11.2021 08:19 Відповісти
Снова ключевых свидетелей MH-17 сольют?
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07.11.2021 08:27 Відповісти
А у голландцев были варианты?
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07.11.2021 09:58 Відповісти
"народу не расскажут" - мде? Эт у вас в штатах так?
Австралия разочарована фактом, что в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ https://www.segodnya.ua/ukraine/sud-osvobodil-komandira-dnr-prichastnogo-k-krusheniyu-boinga-na-donbasse-1326558.html участвовал бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах . Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

Евродепутаты просят Зеленского не выдавать России важного фигуранта дела МН17

Власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.
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07.11.2021 17:22 Відповісти
Именно, торговля. Кстати, моряков и так должны были отпустить, но зебилу нужен был пиар...
Нужен был пиар - и посадили рифмастера.
Кстати, что зебил получил за слив "вагнеровцев"?
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07.11.2021 17:43 Відповісти
правильное самовнушение. одобрено. повторяйте перед зеркалом. сегодня 30 раз.
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07.11.2021 21:03 Відповісти
Зебіл , коли останній раз був обмін ? І хто домовлявся про ці обміни ? Ваші родичі знущаються над Українцями , а ви гадите разом з своєю зе у нас в Україні .
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07.11.2021 08:58 Відповісти
Это очередной зашквар клоуна, который обменял важных свидетелей на случайных таксистов. После этого обмен прекратился. ***** получил что хотел, развел нелоха.
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07.11.2021 08:18 Відповісти
клоун ничего не решает.
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07.11.2021 08:50 Відповісти
А Сенцов, Гриб, Кольченко, Клых, Карпюк - это случайные таксисты по-твоему ?
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07.11.2021 11:44 Відповісти
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07.11.2021 08:28 Відповісти
Куляба , не в замороженому стані , а в ЗЕмороженому . Зебіли , завдяки вашому вибору Українці не можуть вибратися з в'язниць та концтаборів рф .
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07.11.2021 08:53 Відповісти
а може це ви у замороженому стані?
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07.11.2021 10:38 Відповісти
 
 