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Кулеба про звільнення Росією утримуваних громадян України: Ситуація в "замороженому" стані
Ситуація зі звільненням українців, яких незаконно утримують у Росії та на тимчасово окупованих територіях України, перебуває у "замороженому" стані.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на форумі Re: Open Zakarpattia у Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "ГОРДОН".
"Зараз ситуація у такому "замороженому" стані. Але ми битимемося за повернення наших громадян", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що президент Володимир Зеленський неодноразово передавав списки українців, яких незаконно утримують, міжнародним партнерам під час зустрічей.
Топ коментарі
+10 Випадково Зазирнув #487889
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Новость опубликована в 00:04, а прокомментирована первым посетителем (випадково зазирнувшим) в 00:03 .... 😳 ... Ванга, это ты?
Не нужно было операции сливать(вагнеровцы и др.) и людей вернули бы!
Но мыдрый нарИд решил:
- Доколе?!!
Голос из толпы - А вы Нам не приукрашиваете ?!?
Sting - Desert Rose (Official Music Video) https://youtu.be/C3lWwBslWqg https://youtu.be/C3lWwBslWqg
Då Som Nu För Alltid https://youtu.be/bubOcI11sps https://youtu.be/bubOcI11sps
Чувак,вас под эту песню,порвут как селёдку,даже те,кто никогда не считал викингом.Удачи
Австралия разочарована фактом, что в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ https://www.segodnya.ua/ukraine/sud-osvobodil-komandira-dnr-prichastnogo-k-krusheniyu-boinga-na-donbasse-1326558.html участвовал бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах . Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.
Евродепутаты просят Зеленского не выдавать России важного фигуранта дела МН17
Власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.
Нужен был пиар - и посадили рифмастера.
Кстати, что зебил получил за слив "вагнеровцев"?