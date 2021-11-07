Імунолог Лапій спростував фейки про COVID-вакцинацію: Найменший чип не пройде через голку

Вакцинація від коронавірусу може зберегти життя, але багато українців досі вірять фейкам і відмовляються від щеплень.

В ефірі телеканалу "Україна 24" лікар-інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій висміяв фейкову теорію про те, що під час щеплення в організм людини вживлюють чіп, який потім здатен впливати на її життя, інформує Цензор.НЕТ.

"Найменший чип, який можна було б ввести в організм людини, він просто не протиснеться через проріз голки. Ну і вартість би такого нано-чіпу просто зашкалювала б. І говорити про те, що вакцина, яку ми маємо за ціною 3-4 долари за дозу - важко уявити скільки б коштувала вакцина, якби там дійсно були чипи", - каже Лапій.

Ще один популярний фейк серед українців стосується того, що вже винайдені вакцини не допомагають у боротьбі з новими штамами коронавірусу. Лікар зазначає, що через це люди нехтують вакцинацією і не захищають себе від важкого перебігу COVID-19.

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"Також є маніпуляції, які ведуться щодо, наприклад, Британії. Кажуть, що там понад 85% дорослого населення вже отримали щеплення, а у них зростає рівень захворювання і навіть серед померлих переважають вакциновані проти COVID-19. Це маніпуляція, я не знаю, з чим вона пов'язана. Можливо з тим, що є люди, які працюють в інтересах країни-агресора, або ж вони просто телепні.

Вакцина дозволяє знизити кількість померлих. Але у такій кількості померлих, коли ми охопили вакцинацією групи ризику, зрозуміло, що вакцина є менш ефективною і вони будуть і можуть складати більшість серед померлих. І аналіз, який проводиться в Ізраїлі, Британії, США, коли мова йде про смерть серед вакцинованих - люди з серйозними супутніми захворюваннями. Тому там ефективність вакцини менша", - зазначив лікар.

Також він розповів щодо випробовування вакцин і чи дійсно можна довіряти препаратам.

"Коронавірус як хворобу ми знаємо набагато менше. Вакцини не розробляються так, як це було 50, 100 або 200 років тому. У нас є багаж знань і технології. Якщо навіть говорити про те, що ми почали використовувати вакцини, коли отримали проміжні результати третьої фази клінічних досліджень - з того часу минув вже рік. Вакциновані мільярди людей на планеті Земля, і вже тут варто орієнтуватися не на клінічні дослідження, а на реальне використання вакцин і нагляд за їх безпекою, який здійснюється у країнах", - зауважив фахівець.

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