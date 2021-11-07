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Новини Коронавірус і карантин
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Імунолог Лапій спростував фейки про COVID-вакцинацію: Найменший чип не пройде через голку

Імунолог Лапій спростував фейки про COVID-вакцинацію: Найменший чип не пройде через голку

Вакцинація від коронавірусу може зберегти життя, але багато українців досі вірять фейкам і відмовляються від щеплень.

В ефірі телеканалу "Україна 24" лікар-інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій висміяв фейкову теорію про те, що під час щеплення в організм людини вживлюють чіп, який потім здатен впливати на її життя, інформує Цензор.НЕТ.

"Найменший чип, який можна було б ввести в організм людини, він просто не протиснеться через проріз голки. Ну і вартість би такого нано-чіпу просто зашкалювала б. І говорити про те, що вакцина, яку ми маємо за ціною 3-4 долари за дозу - важко уявити скільки б коштувала вакцина, якби там дійсно були чипи", - каже Лапій.

Ще один популярний фейк серед українців стосується того, що вже винайдені вакцини не допомагають у боротьбі з новими штамами коронавірусу. Лікар зазначає, що через це люди нехтують вакцинацією і не захищають себе від важкого перебігу COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вже зробили понад 19 млн щеплень від COVID-19, за добу вакциновано 279 тисяч людей

"Також є маніпуляції, які ведуться щодо, наприклад, Британії. Кажуть, що там понад 85% дорослого населення вже отримали щеплення, а у них зростає рівень захворювання і навіть серед померлих переважають вакциновані проти COVID-19. Це маніпуляція, я не знаю, з чим вона пов'язана. Можливо з тим, що є люди, які працюють в інтересах країни-агресора, або ж вони просто телепні.

Вакцина дозволяє знизити кількість померлих. Але у такій кількості померлих, коли ми охопили вакцинацією групи ризику, зрозуміло, що вакцина є менш ефективною і вони будуть і можуть складати більшість серед померлих. І аналіз, який проводиться в Ізраїлі, Британії, США, коли мова йде про смерть серед вакцинованих - люди з серйозними супутніми захворюваннями. Тому там ефективність вакцини менша", - зазначив лікар.

Також він розповів щодо випробовування вакцин і чи дійсно можна довіряти препаратам.

"Коронавірус як хворобу ми знаємо набагато менше. Вакцини не розробляються так, як це було 50, 100 або 200 років тому. У нас є багаж знань і технології. Якщо навіть говорити про те, що ми почали використовувати вакцини, коли отримали проміжні результати третьої фази клінічних досліджень - з того часу минув вже рік. Вакциновані мільярди людей на планеті Земля, і вже тут варто орієнтуватися не на клінічні дослідження, а на реальне використання вакцин і нагляд за їх безпекою, який здійснюється у країнах", - зауважив фахівець.

Також читайте: Щоденні перевірки в Києві показують, що сумнівними є приблизно 10% сертифікатів про СOVID-вакцинацію або негативний тест, - Держпродспоживслужба

Автор: 

вакцина (4419) фейк (743) Лапій Федір (22)


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Топ коментарі
+30
Он не понимает!!!!

Чип ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не проходит через иголку, чип синтезируется из вакцины под действием 5G !!!

Под действием 4G - тоже, но дольше!

ЗЫ это был стёб с антиваксов
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07.11.2021 00:55
+19
Обратите внимание, что сыпят проклятиями, оскорбляют, желают смерти именно ВАКЦИНИРОВАННЫЕ. А вы говорите нет побочных эффектов.
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07.11.2021 08:29
+18
Знаєте, я раніше кляв тут антиваксерів, намагався когось переконувати. А от зараз подумав - а нам, нормальним людям, яка різниця? Це ж саме антиваксери встановлюють рекорди смертності, це саме їм не вистачає кисню? А нам що до того? Менше ідіотів будуть голосувати на наступних виборах. Не хочуть вакцинуватися - не треба. Хочуть їздити в автобусах без масок? Хай їздять. Ну серйозно, яке нам діло?
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07.11.2021 01:16
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Дядечку Ігорю , а що Вас було в школі по біології ?
А по загальній хімії ? Я не питаю про органічну хімію , а тим більш калойдну ... Хто хоча б такі терміни знає тому було б соромно писати таку маячну про "захист" , або не "захист" .

Зразу видно , що Ви далекий від залузі , де є хоч якась теоритична й аналітична база .
Біологічний світ , неорганічна хімія , медицина , це галузі які нічого спільного не мають з термінами "захист" , "надійний" . Усе спирається на математику , на статистику , де усе рахується виключно поняттями верогідності . Усі лікарі усього світу вже давно вакцинованні й більшість - 3 рази , але в інфеційному відділенні жоден керівник не роспорядиться знімати захістні костюми . Бо має наукову базу , яка як аксеома каже , що вакцине лише зменьшує верогідність й особливо тяжкої варіанту хвороби . В 10 разів зменьшує . Й тому зараз в багатьох обласних містах в реанімації виключно невакцинованні перебувають . Але в Україні це так , в Україні реально (а не на папірцях) вакцинованних 10% . А ось в Норвегії - 90%, в Ізраїлі -- 85% . Так ось в Норвегії за два дні було 15 померлих , а в Ізраїлі - 8 (учора в "шабат" було - 0) . Й усі то старі люди за 80 з квітником хронічних захворень ... Й причому - один лише вакцинованний . Тобто верогідність смерті від Корони десь так 150 разів виша у невакцинованних . Але виключно коли кількість вакцинованних десь так більше 75% . Імунітет це річь індівідуальна . Але коли країна вакцинованна , то люди з високим імунітетом зменьшують в рази верогідність "зустрічі" людей з низьким рівнєм імунітета з колонією віруса ...
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08.11.2021 01:32 Відповісти
дуже сподобалось: "калойдну" . І багато іншого. Відразу видно високий рівень школи.
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08.11.2021 03:25 Відповісти
Прагните відкрити диспут щодо принципу роботи електродегідратора нафти ?
Або піролізу газу ?
Й навіщо потрібен каталітичний крейкинг нафти , якщо ректифікація в рази дешевший процесс ?!

Так , органічну хімію через надцять з гаком років після інституту не зможу викладати . Бо я тільки інженер-механік за дипломом в галузі петрохімії . Й тому сопромат - хоч зараз , теормех й ТММ -- теж . Як фізику з математикою . Хоча останні надцять років працюю програмером ... В 2015 працював до речі в галузі розробки софтвера для хірургів-кардіологів . Так ось , в цьому середовищі вважають усяку полєміку з невігласами поза межею академічного середовища ... як каже один хірург , йще якихось 150 років тому самого Луї Пастера тролили й не якісь там невігласи як антивакси (що приблизно з 15 століття за рівнєм знань) , а просунуті колеги Луї -лікарі .
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08.11.2021 04:54 Відповісти
Послухай дядечку , не зубрили в тій школі , де за останні 150 років навчили сотні мільйонів , що у Франції колись був не один король Лудовік , а цілих 17 . Чотири боша Генріха , один латинянин Франциск , й навіть дев"ять Карлуш . Не кажучи про шок для португальців , де "вчені німці" Катьки Другої (Софії Ангат Цербскої) намалювали їм знов таки німця Генріха Мореплаветеля . Не зубрилам такої школи вчити мене правопису по українськи іноземного імені Луі . Тому вони й іноземні, що їх час від часу корегують їх знання навіть під факультивний курс з мови не підпадає . Ви крайще спробуйте переконати , що ніякого Джона Лендлеса не було в Англії й молодшого брата Річарда Першого звали не Джоном , а Іоаном Безземельним (й чому не "Грозним" ?) . Й що там ніколи не було ніякої Магна Карта , а виключно Great Charter of Freedom - я на Вас потім подивлюсь . Крайще спорбуйте знайти , де був такий король як Енріке Новігаторе . Й що чоловіка Ганни Ярославовни звали Шарлем , а не Карлом . Бо Франція не ореол проживання таких птахів й там живуть не Франциски , а Франсуа , не Генріхи , а Анрі й Навара був Анрі Катр. Й короля Солнця звали Луі Каторз (тобто чотирнадцять) .

Є бажання бути мовним шеріфом -- почніть з журналістів, причому україномовних , які майже в кожній статті вживають по русизму . Я технократ й останній раз мав іспити з мов десь так на другому курсі й то була англійська мова . В технічних вузах ЕС й США там в загалом ніяких іспитів не тільки мовних , але й взагалом гуманітарних дисциплін не існує . Виключно щось в районі 70 points в атестаті . Хто знає більше двох мов тому вгагалом нема жодного питання .
Я як технарь ціную не формальність ,а інформативність знань . Й розуміння процесів . Ваше зауваження - нуль додаткової інформації , й -1 розуміння .. Й якщо я напишу , що "Гамлета" написав Уільям Шейкспіа(р) хто з нас двоїх буде виглядати посмиховиськом ?! Моя назва є джерелом й вдвічи інформативнійше . Так само як те , що комусь на його мові важко вимовити Хмельницький . й тому там останні 50 років назвали місто Хелницк . Й до речі -- Київ майже 300 років на усіх картах світу - виключно як Kiev був . Давайте поборемося за україский правопис й сбережемо орігінальну назву Бомбей й Цейлон ... замість Мобай й Шрі-Ланка .
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08.11.2021 08:24 Відповісти
Й запам"ятай , дитинко ... Зубрити на пам"ять назви й терміни , а також визначати рівень знань по по кількості формул в розвинутих країнах припинили йще в кінці 19 століття . Це так на середній бал . Причому помилився - двійка . А з відмінників цього не вимагають , бо відмінник повинен самостійно виводити формули через математичний апарат А деякі олімпіадники в 12 років можуть виграти районну олімпіаду з задачею , яку потім зустрінуть на конкурсі на посаду старшого програмера , тільки трохи спрощену й вже коли володіє людина мовами програмування й симантикою описання алгорітмів (UML) .

Скажу навіть більше , скільки сам інтервьював кандидатів -- якщо хтось точно дає визначення , яке прийнято офіційним , що таке поліморфізм ... 100% ознака , що ця особа ніколи самостійно нічого поліморфного не писала й має дуже приблизне розуміння , що таке ООП й головне - навіщо ! Даш йому щось написати - почне блукати .
А ось профі , який може й сам допер до ООП архітектури , сам пробував робити архітектуру з патернами проєктування , різні свої фрейм-ворки , раніше за 2002 рік . той в сліпу напише будь який паттерн й в 2 сточки коду пояснить , що таке поліморфізм . Й це зрозуміє будь хто на будь який мові . Й верогідність , що на словах він півторить офіційне визначення - майже нульове . Й тому я й кандидатам завди рекомендую якщо можно обирати - йти туди , де перше інтервью завжди професійне й де перевіряють не вміння бла-бла-бла й щось теоритично , а ручками писати , або ціле завдання, або якись тест письмовий . Причому завдання дають нійбільш досвітчені інтервьюери й вони майже ніколи не помиляються в виборі найбільш відповідних посаді . А ось любителі жанру бесіди й миттєвого враження , ці кожен рік нових шукають . Причому світовий рекорд я бачив , коли одна "солодка парочка" , користуючись дружбою з властником , відбракували профі , який "невпевненно відповідав" й взяли якусь там кар'єристку зубрилу , що просіділа місяць на вивчанні "бізнес-лоджик" , за її сплатили рекрутинговій компанії-посереднику її місячну зарплатню , а в кінці вона пійшла в корпорацію . Властника надули на 2 місячні зарплатні саме через його нерозуміння , як требо обирати фахівців . Як правильно складати думку на те , де ти не фахівець ... Він рівно так само , як тут подавна більшість антиваксів - не віріть десяткам фахівців , а вірить одній особі , бо вона його сусід й давній знайомий . Одна різниця - це антивакси- невігласи , а там був дуже хитрий , але фахівець . Він дуже добре жив за рахунок властника , вчився , експерементував , косметичні зміни працюючого й вже замовленного багатьма клієнтами кода видавав за зміну технології на нову .

Саме тому в флагмани IT -- MS та Google навмистно й категорично відмовилися від менеджменту нізчої й навіть середньої ланки . Жоден нефахівець й жоден , хто не має досвіту обирати інженерів-фахівців . не має будь якого впливу на рекрутинг . Ієрархія - виключно технічна й по проєктах й напрямках .

Бо там де є хочь якесь ноу-хау , де кожен день з"являється щось нове й фахівець той , хто до пенсій не стільки вчить інших , як сам вивчає , ось там не повинне буди місце для "кумів" , для миттєвого враження , усяких "чаклунів", "єкстрасексів" й релігійних діячів , співаків , кловунів , кондитерів .

Й в галузі вакцинації тут набагато усе простійше . Бо фахівців : мікробіологів , вірусологів, імунологів , видатних пульманологів й хирургів з боку "антиваксів" -- жодного .

З глобальним потеплінням в рази складнійше , бо за це топлить виключно чисті кліматологи , що живить на гранти ООН . А ось значна більшість геофизиків , вулканологів , біологів , та й істориків науки ставлять під сумнів . Й то не чаклуни , а академіки й доктори наук . Це виключно науковий диспут .

А антивакса - це типове середньовіччя !
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08.11.2021 07:11 Відповісти
Ото ж й кажуть - "старе як мале" ...
Що б не було підозри , що дитина пише , не требо поводити себе як підліток , якого атакують гормони й він ледь від їх відбивається . Враження таке , що прищавий підліток який лише вчора вивчив тему перевірочних слів, і почав намагатися ці знання ("галактичного" масштабу значення ) перевіряти - угу... є в українському словнику слово "влада", а ось "власТь" це русизм...

Потім нишпорив у мережі термін ООП і тупо скопіював найбезглуздіший приклад... мовляв, дорослі дивіться я і таке знаю. Та й навіть у цій дрібниці не обійшовся без підлітково-казармового "гумора" .
Сивий підліток, на той випадок, якщо Ви тільки вирішили вивчати софтвер. Я натякав на те, що не треба "розглядати" предмет вивчення , а бачити відповідь на питання не "що" , а " навіщо " . І саме це є суть будь-якого предмета. Спершу зрозумій "навіщо" він потрібен, тоді й зрозумієш, "що" це таке і де його "суть".
Динамічно створювати об'єкти дозволяють і скрипти, які категорично не пристосовані для ООП та й "навіщо" (перевірочне слово на суть речей)? Бо навіть спроба писати на скріпті Джави таке є повним безгуздям . Навіть ReactJS (який дає опцію проектувати класи) не відповідає на питання "навіщо" . Де є необхідність (інколи дуже суперечлива як для frontend) , там користують typescript + Angular > 2 ...
Я вже не говорю про таку дрібницю, як відсутність у найскладнішій (для банальної ерудиції) мові, що підтримує ООП, С++ немає ні терміна "property", "методи" є, але старі вовки все одно цю хрень називають "функціями" , тому що вивчали мову задовго до того , як її у вузах було включено до програм підготовки програмістів .

P.S. Додам йще , що усі хоч якось свідомі й ерудовані особи мого покоління й навіть й молодші , усі знайомі з класичними жартами М.Жванецького й тому для їх було б дуже огідливо підпасти під опис образів їм осміяних . Наприклад , цитую :
"Нужно не слушать оппонента , а разглядывать ... подойти к нему и неожиданно спросить , мол какое право имеет не член профсоюза рассуждать об искусстве Герберта фон-Караяна" .
Вам не соромно буди образом з панопмтикума комедних типів сатирика , які по суті питання не мають чи інтелекту , чи фаху тримати рівень , ось й переходять на особистості . Шукаючи усяку херню під мікроскопом . Півторюю не поводьте себе як беспорадна дитинка . Подивиться хоч раз на тему . Є щось сказати по темі медицини або біології ?
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09.11.2021 17:37 Відповісти
На рахунок псіхіатрії , коли на паркані якийсь фуліган жартівливо напише "Йух" , замість відомого слова , а підійде якись зубрило й почне to teach the hooligan , мовляв пАруски правільно пісать "***" ось кого першого (та єдиного) заберуть до псіхушки ?! Навіть якщо зубрила не почне лаятися й психувати й закидувати (to the hooligan) опонента різними епітетами , типу : "да я трижды под Сталинградом ранєн в голАву был , да я , сАпля, таких как ты в 37-м на Лубянке голымі рукамі душил" ?!
Я вже не питаю , кого з нас двоїх тут можуть забанити за спам (перехід на особистість я навіть не беру до уваги) . Але я добрий , я не маю бажання банити ветерана усіх війн , тим більш , такого видатного "ру$$каязичнаГА" віртуального бійця за кристалеву цноту української мови .

Психічно здороввя це в першу й в десяту чергу - адекватне сприяття реальності , тобто розуміння де й що ти пишешь , а рецидивне нав"язування іншим теми правопису іноземних слів й термінів схоже дуже на параною .
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09.11.2021 21:51 Відповісти
Louis , Shakespeare ...

Так-так , Елочка Щукіна (Людожерка) - те ж би з Вами погодились , тим більш ... Ви їй комплеман видали на гора , назвавши самою талоновитою людиною всесвіту . Бо хто в тому жалогідному universe зспомігся бути такою сестрою таланту , що обходитися всюди лише 32 словами . Вона йще геній орфографії , бо завдяки виключно бесперечному таланту й креативності мислення, скоротила словниковий запас так , що навіть теріотично неімовірно помилитися . Наприклад : "Хо-хо" , "Шик" , "Шутишь , парниша !"
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09.11.2021 23:09 Відповісти
Йой , дядечку , Вас послухати , так то Чехонте про колегу свого визначився , за його "Війну и мир" в цілих 4 тома , або "Воскрєсєнье" в 2 томи . Чи може він , дав храпака , читаючи "Братів Карамазових" ?!
Та ні , в том й річ , що фраза колись вирвали з контексту й стали сувати в усі щілини . Але драмоторуг писав іншому колезі й ст. брату Александру там контекст (не плутати с контекстом сінхронізації або DC) був виключно драматургів й стосується виключно особливої специфікі театрального мистества Бо на відміну від драматургів й режесерів подавна більшість акторів , та просто більшість глядачів не мають аналітичного інтелекту . Та й час у вистав обмежанний . До речі , навіть на наукових факультетах пари не більше 1.5 години , бо це (інте)активна мова . А читання й написання текстів - це пасивна мова й вона саме й спрямованна на подробиці .
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10.11.2021 01:25 Відповісти
Й я ще ніколи не знав таких студентів , яким би сподобався підручник якогось доцента на 150 сторінок з одними формулами в дефереціальному вигляді й пересоленне різними (сінтаксично вірними) термінами замість 2х томів академіка , який не соромиться теж саме викласти побутовою мовою . 10 томів "Загальної фізики" Ландау , Ліфшица були жудким дефіцитом в радянськи часи й в інженерні вузи їх не видавали , виключно в МГУ , МФТІ й фізмати інших універів . А моєму вузі студенти відмовлялися брати твори навіть керівників їх практики (асистентів) (подружжя Левінский як я помятаю) , і тільки під загрозою, що не видадуть акд. Артаболевського (ТММ) - погоджувалися ... А то фоліант на 950 сторінок для курсу в 1 семестр . Ближче к 90-м вже софтвер , книги від винахідників : Си : Карніган , Рітчі - 150 сторінок (газетний папір) . С++ Бьорн ТрупСтрауса (навмистний стьоб) - майже глянець , фінский папір , 990 - сторінок . 14 разів перевидається навіть зараз , коли у Си 100% своя ніша є , де нема конкурентів , а плюси постійно "ховають" - особливно комедно , коли "ховають" плюси якісь вебні фріки , які без UI обгортки дихнути не вміють й лише гіпотетично уявляють , як працює їх браузери з їх скриптами . Й жодного - як працює OS .
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10.11.2021 01:57 Відповісти
Не намагайтеся відповідати більше - все одно бан й тижднева "відпустка" неминучі , якщо натяки не розумієте . А йще ... спробую переконати адміна , щоб забанили спамера , але залишили усю "дискусію" як є в якості еталона типової "роботи" ольгінців , для цілового перетворення дискусію по темі в лайномети .
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10.11.2021 04:32 Відповісти
Визнаю помилку - захопився й "купився" , коли з перших двох постів не впізнав класичного ольгінського фріка (замаскованного під підлітка, що й відволікло увагу від процесу ідентефікації ольгінця), який гроші від Пригожина отримує, за розширення руху антиваксів в Україні , росповсюджування панічних настроїв, з явної тактикою відволікання найбільш небеспечних для антиваксів форум"ян від того стилю спілкування , що інших переконати може . Тому таке явне штовхання в таку хибну манеру спілкування , як кидання лайном один в одного в стилі "сам дурак" , що б опонент опускався до рівня собачого гавкання , замість обміну інформативними речами . Частково фрічне завдання вдалося -- час на диспут з флудером марно втраченний . Час , який не було б шкода витрати на обмін іноформацією нехай з невігласами , але які свого невігластва таємно соромляться й бажають , щоб їх переконали .
Бо невігластво не є пороком , якщо воно не агресивне й людина таємно визнає , що не розумїє нічого й тому заляканний . Й тільки агресивні невігласи є ворогами України й людства , бо штовхають людей на самогубство через запалення легенів ...
Ольгінці , я в цьому переконався саме через цю "дискусію" , мають мету підтримки агресивних невігласів .
Півторюю , не спробуйте відповідати - забанять все одно !
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10.11.2021 04:45 Відповісти
ТІльки чому такі просунуті профі тут ботами працюють? Питання риторичне.
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08.11.2021 14:56 Відповісти
"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

Ось після Шейкспіра ну не можу не пояснити детально не через пафос білої строфи :

"Існує , друже Антивакс , на небі й на Землі явище таке,
Що певні люди мають хист не пальцем друкувати одним ,
Й навіть й не пятьма ,
А усіми десятьма... й разом в унісон, не блимкаючи очма в "Клаву" на "плазму , з плазми на знов на Клаву,
А навіть друкувати можуть , заплюснув очі , й в цьому хисті досяга , такої спритності ,
Що деяки й розмовлять не можуть у темпі тому ...
Й хист той назива , певні простаки , як друк "сліпий" .

P.S.
Ось це цитата з орігіналу , а нас в школі вчили Гамлет Гораціо рекламує сни якихось інших мудреців (мабуть друїдів подумав би той, хто цікавився історією Британії) , а в орігінал тим йще драгоціний , що відібражує моду тієї єпохи на слово філософія й вплив на тоді молодого драматурга Уільяма тільки тільки тоді реабілітованного королевою Єлізабет (Першою) канцлера й філософа Томаса Мора (раніше страченного батьком королеви - Генрі Восьмим ) , до цього молодший брат королеви король Єдвард реабілтував свого родича поєта філософа Генрі Говарда (якого ж теж стратив король й батько : Елізабет, Едварда й Blood Mary) .
Й ось в орінал вказує на вплив саме філософії попередників й несе масу додаткової інформації . Мій натяк як раз в тому й полягає , що не "роздивлятися" требо тексти опонентна , не шукати

дрібні малозначущі граматичні та синтаксичні "блохи", а самому пробувати вивчати мови. У ********* бурхливому світі знання мов важливіше для 99.999% людей, ніж формальна граматика рідної мови. Залишіть роботу філоголам на їх лекціях та форумах. А для них завдання номер один - хоча б присоромити колег (теж філологів у якійсь частині) журналістів не використовувати русизми.
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09.11.2021 15:27 Відповісти
Добре. Ти не тупий. Переконав. Перепрошую.
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09.11.2021 18:06 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.vesti.ru/amp/article/2561477
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07.11.2021 13:03 Відповісти
Аргументи цього лаптія нагадують аргументи курви після оральної процедури: "не ризикую "підзалетіти", бо не можу ковтати цю гидоту".
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07.11.2021 13:27 Відповісти
Небольшие современны чипы вмещают миллиарды транзисторов. Для того что бы сделать микро чип, способного питаться от элементарного тепла тела, быть при этом достаточно мощным при размерах в 500раз меньше блохи, нужны детали и технологии, которых еще нету. Собрать в кучу миллиарды транзисторов ( кои печатаются слой за слоем, методом фотолитографии) можно, а вот установить там целую GPS плату микроскопическую, ну просто не возможно.
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07.11.2021 13:52 Відповісти
в цих рідких препаратах - гібридні наночіпи, вони самі збираються до купи в людському тілі з тих наночастинок металів і т.д. які є в прпеараті; більше того, на них є програмні забезпечення. Але не у всі флакони додано ці чіпи.
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08.11.2021 00:34 Відповісти
Хочу это видеть) Как эти микрочипы берут на себя электрон, а потом хоть куда то его несут и куда то отдают)
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08.11.2021 00:44 Відповісти
После всей брехни разного рода "знаменитостей"в эфире в отношении вируса Ковид трудно верить в продолжении этих разъяснений. До сих пор никто не доказал эффективность ношения масок-намордников, которые создают неудобства людям. В то же время есть информация, что, если посмотреть на вирус гриппа под микроскопом (электронным, в обычный его не видно), то окажется, что его размер - всего 0,0001 миллиметра. Следует напомнить, что диаметр волоса человека - 0,1 миллиметра, то есть в 1000 раз больше. А если взять обычную тканевую медицинскую маску, то средний диаметр отверстий в ней (через которые вы и дышите) составляет около 0,02 мм. То есть вирус входит в это отверстие, примерно как горошина в футбольные ворота.
Обычная тканевая маска действительно не спасет вас от заражения, но она поможет не распространять заражение от вас, к здоровым людям. Иными словами, маска нужна не для того чтобы не заболеть, а для того, чтобы не заразить. Ее должны носить не здоровые, а больные. Но при помощи обычной маски здоровый человек не может защититься от вируса. Для этого боее эффективнее ремпираторы, которые выполняют фильтрацию входящего воздуха.
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07.11.2021 14:11 Відповісти
Ніяк маска "медична" , яку носить хворий, не захистить вас від його видоху. Вонь від паління тютюну на 50 метрів можна "занюхати". При видоху будь чого, аналогічна ситуація. Всі в масках, а хворіють і далі. Звичайного логічного доводу не вистарчає масочникам? Ці маски вигадали для виробленння механізму покорності. Щоб непокорних відразу приборкувати за допомогою охоронців магазинів і всілякого іншого зброду.
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07.11.2021 14:59 Відповісти
Отож лікарі всі ідіоти, хірургічні операції проводять в намордниках, щоб (начебто) зменшити вірогідність зараження від себе. Треба їм розповісти, а то вони ж не в курсі.
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07.11.2021 16:55 Відповісти
Ви бачили в яких масках працює медичний персонал? Це абсолютно інший виріб, ніж шмата на обличчя, яка , коли не використувується , збирає весь бруд з кішень на переносить його на дихальні шляхи.
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07.11.2021 18:13 Відповісти
Носіть медичну маску, кто вам не дає.)
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07.11.2021 18:51 Відповісти
мені вона не потрібна ніяка .
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07.11.2021 18:52 Відповісти
Медики використовують маски, що зменшити передачу бактерій, запобігти потраплянню слини, поту чи крові у відкриті рани хворих. Почали їх носити у зв'язку з туберкульозом.
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08.11.2021 00:52 Відповісти
Любая маска остановит летящие сопли слюни с содержанием вируса. Если будет на носу и плотно прикрывать.
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08.11.2021 13:50 Відповісти
Звідки інфа?
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08.11.2021 14:54 Відповісти
Для тебя? Инфа от меня. Но если ты не учился и ничего не знаешь о том ,как происходит заражение воздушно капельным путем, тебе никакой источник не поможет.
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08.11.2021 17:37 Відповісти
Ти мабуть такий самий професор, як міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.
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08.11.2021 20:36 Відповісти
Для тебя, я вообще "вася с форума" Не можешь сам, тогда помогу. Погугли по простому, размеры вируса и его варионов, и размеры ячейки маски. Вирус это белок, в жаре без влаги дохнет, на поверхностях сухих дохнет, а, если на улице туман, может реальную эпидемию устроить. Именно холодный туман, ибо в горячем паре белок варится.
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08.11.2021 20:45 Відповісти
Тих хто вірить у маєчню про "чипування" вакциною й не треба вакцинувати. Може поменьшає ідіотів на планеті.
P. S. А що заважає вперти людині чип при народженні, чи сказати що вам треба вітаміни проколоти? Питання для ідіотів котри вірять у теорію чипування.
З такими теоріями "лікуватися" тільки травами вдома.
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07.11.2021 14:12 Відповісти
німецькі лікарі-професори описали їх, коли виявили при розтині - це набір якихось елементів, які виглядають, як елекронна схема.
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08.11.2021 00:38 Відповісти
Как создать конденсатор размером с клетку? А как потом соединить конденсатор с другими деталями что бы вышла микро схема? Никак. При таких размерах никак. Методом фотолитографии можно млрд. транзисторов в кучу соединить, но ничего больше.
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08.11.2021 17:40 Відповісти
Ахахах))) Це той випадок, коли дійсно приходиться доводити людям, що ніякої чипізації не має... Мда.... Сумно
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07.11.2021 14:31 Відповісти
При просуванні на ринок будь якого, а тим більше нового, комерційного продукту, багато уваги приділяється боротьбі із запереченями. Існує метод, коли маркетологи самі вигадують безглузді заперечення, просувають їх в мейнстрім, а потім без жодної проблеми показують те, що ці заперечення не мають достатнього підгрунтя. Ці вигадані запереченя часто конструюють таким чином, щоб у середньої людини відразу виникли сумніви в здоровому глузді тих, що заперечує необхідність "чарівного засобу від всіх проблем".
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07.11.2021 14:53 Відповісти
Причем тут чипы? Не о чипах речь. Вы докажите эффективность вакцины на примере сравнения с невакцинированными. И не подсчёты умерших вакцинированных-невакцинированных подсовывайте. Такие подсчёты можно подсунуть любые. Вы дайте возможность определить, например, силу иммунитета до вакцинации и после. Чтобы я сам мог проверить, что мне вкололи не туфту. А то оказывается, анализ на антитела тоже является не показательным, потому что есть какой-то поверхностный иммунитет, а есть какой-то внутриклеточный... Напридумывали басни, а под эти басни народу можно задвигать заряженную воду от всех недугов )))
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07.11.2021 14:59 Відповісти
В любом случае ,если ты ковидом ранее не болел, хотя бы в легкой форме. То у тебя антител от ковида без вакцинации -будет ровно ноль)
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07.11.2021 15:17 Відповісти
А якщо хворів ковідом ? Який сенс вакцинуватися ?
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07.11.2021 16:03 Відповісти
Антитела со временем падают. Нужно или болеть каждые полгода-год повторно ковидом, или вакцинироваться.
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07.11.2021 16:07 Відповісти
І от тут починається найцікавіше ...Ті, що штрикнулися у травні ,вже мають біжати стрімголов на пункти вакцинаціі . Бо по суті вони стають такими же ,як антиваксери. Чому вони зневажають здоров'ям інших і до сих пір не вштрикнули собі "бустерну дозу" ? Як можна терпіти подібну безвідповідальність ? Чому Ляшко не б'є на сполох ?
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07.11.2021 16:26 Відповісти
Потому что Зе-команда некомпетентная во всех вопросах, кроме шоу-бизнеса. Во всех странах можно делать бустерную дозу, у кого прошло 6 месяцев после прививки. Или у кого ослабленный иммунитет. А Ляшко говорил, что будут делать бустер, когда привьют 50% украинцев, затем уже сказал когда 70%. Зеленые лучше буду выкидывать в мусорку миллионы просроченных прививок, но не дадут людям сделать бустер через полгода.
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07.11.2021 19:00 Відповісти
Отже все пропало ? Ніхто не спасеться ?
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07.11.2021 19:02 Відповісти
Можно у схроні пересидіти, якщо тушонки є багато)
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07.11.2021 19:03 Відповісти
На даний момент схрону не потрібно. Я вже тиждень ковідом хворію. Пропав нюх і смак ,температури нема ,кашлю практично теж,кашляю зрідка.Сиджу вдома ,щоб людей не заражати . Так от . Їсти і пити є що. Навіщо схрон ?
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07.11.2021 19:16 Відповісти
одужуйте
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07.11.2021 23:50 Відповісти
Дякую.
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08.11.2021 01:54 Відповісти
В Ізраілі є вже ті кому четверту дозу колять. А ці хто відмовляється від третьої чи четвертої дози вважаються невакцинованими.
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07.11.2021 18:15 Відповісти
Просто в Израиле вакцинацию начали на полгода раньше ,чем у нас. И у нас будет ревакцинация когда-нибудь.
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07.11.2021 18:50 Відповісти
Дякую, що пояснили. Не маю жодного сумніву, що ви "вакцинувались". А щодо третіх і подальших уколів, то в нас народ вільний і маю надію, що всі вакцінатори невдовзі будуть знешкоджені .
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07.11.2021 18:55 Відповісти
Ну що, громадянську війну влаштуємо?)
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07.11.2021 18:57 Відповісти
хто казав про війну? Ви маєте якісь проблеми з сприйняттям інформції?
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07.11.2021 18:58 Відповісти
А як саме ви пропонуєте знешкодити вакцинаторів?)
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07.11.2021 19:02 Відповісти
Подумайте самі. Якщо використовується експериментальний генетичний препарат, який не пройшов повні випробовування, то всі , хто дозволив таке використання, хто примушував людей до уколів, понесуть юридичну відповідальність у випадку, якщо внаслідок уколів будуть народжуватись діти з вродженими вадами, виникнуть онкологічні ховроби, відбудеться щось з імунітетом цих людей, що зробить їх вразливими до інших хвороб. Така імовірність дуже висока. Цензура, викривлена стиатистика, намагання всюди вставити ВОЗ для перекладання на неї відповідальності. При цьому ВОЗ є звичайною громадською організацією без жодних владних повноважень. Фармацевтика та медицина буває дуже нелюдською . Вас будуть лікувати , здоять всі гроші, знаючи що результат буде негативний. В США той самий Файзер, Джонсон і Джонсон виробляють опіумні преапрати, які добрі лікарі прописують потребуючим. В результаті наркоманія забирає щороку 80000 життів. В такому світі повірити, що добрі дяді хочуть вас вилікувати чудо уколом є великою помилкою. Якось так.
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07.11.2021 19:37 Відповісти
Директор Файзера вже у тюрмі третій день - за брехню про високі досягнення його щеплень, а разом з ним підсадили до нього і редакторів часописів, які славили його препарат беручи за це великі хабар
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08.11.2021 00:30 Відповісти
Щось про це немає офіційного повідомлення. ЧИ не можу знайти. Мабуть це качка якась.
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08.11.2021 02:52 Відповісти
Дебил, сдрысни, тупорылый. Докажи ему! тебе, падла, любые доказательства - не доказательства.
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07.11.2021 23:12 Відповісти
Тим фейкам скоро рік виповниться і завдяки різним бєсогонам вони розповзлися мало не по цілім світі (головно серед затятих ліберастів та невтаємничених), а цей тільки зараз спохватився...
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07.11.2021 15:10 Відповісти
серьезно? бред о чипах еще и опровергать надо? ни один вменяемый человек не воспримет это всерьез. а тем, кто этот бред о чипах принимает за чистую монету, не поможет никакое опровержение: спинной мозг не обладает способностью мыслить, только инстинкты.
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07.11.2021 15:26 Відповісти
Это все всемирный заговор. Говорили о чипизации , никто не верил, под видом чипизации принудительная вакцинация. Чип в житком состоянии который будет оказывать влияние на организм , сознание и волю того кому его сделали.
Подави волю , пойди делать укол.
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07.11.2021 15:31 Відповісти
Средний размер вируса - 0.1 микрон.

Почти восемь процентов ДНК человека приходится на фрагменты древних вирусов. Одни привели к полезным мутациям, повлиявшим на эволюцию, другие - к болезням. Изучая эти вирусные элементы, генетики доказали, что люди в прошлом не раз благополучно переживали опасные пандемии.
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07.11.2021 15:40 Відповісти
Санітарів покликати ?
Вам час прийняти заспокійливе
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07.11.2021 17:32 Відповісти
Узбагоин это часть заговора.
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07.11.2021 20:46 Відповісти
Так это и дебилу было ясно. Конченные антиваксеры
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07.11.2021 17:00 Відповісти
Ты когда последний раз вакцину делал? Уже все антитела давно выветрились, и ты ничем не отличается от антиваксера!)))) Беги за очередной дозой, баран!)))
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07.11.2021 17:10 Відповісти
Та дебільчикам не доведеш. Вони не розуміють. що ими і без вакцини давно вже керують.
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07.11.2021 17:31 Відповісти
на днях сосед соседки вакцинировался ...и стал рептилоидом , живёт теперь на плоской земле!
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07.11.2021 19:18 Відповісти
та что стоит на слонах , а слон на черепахе , а в лапах черепахи кащеева смерть?
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07.11.2021 20:47 Відповісти
Руки мыть с мылом,соблюдать дистанцию,применять антисептики,носить маски(не для защиты себя,а окружающих от себя),вакцинироваться,соблюдать элементарную гигиену - это все невыносимо для любого воспитанного и мультимедийно-образованного балбеса.
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07.11.2021 20:24 Відповісти
Он в своём уме? Как можно на полном серьёзе это обсуждать?
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07.11.2021 23:23 Відповісти
лікар-інфекціоніст, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій ---- він або добре проплачений, або з купленим дипломом.
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08.11.2021 00:23 Відповісти
Насчёт отдалённых иммунологических, генетических и прочих биологических последствий не прошедшей 10-летний цикл испытаний вакцины ещё можно как-то поразлагольствовать. Тут, как говорится, "хрен его знает"©. Но насчёт микрочипов в вакцине - "бред сивой кобылы"©.
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08.11.2021 03:48 Відповісти
... не обязательно "загонять во внутрь" нечто с полупроводниками или пружинами/шестерёнками, можно банально "сломать" на молекулярно-связанном уровне "нигилизм" популяции "двуногих прямоходящих" и сформировать генерацию насекомообразных панд без шерсти...
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08.11.2021 04:28 Відповісти
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08.11.2021 08:28 Відповісти
Врёт гад и умалчивает информацию, мы то все знаем, чип не пройдёт, но проходят нанноботы которые встраивается в организм после чего человек управляется извне по сети 5g , а в определённое время все нанноботированные превратятся в живых зомби и тогда невакцинированные позавидуют вакцинированным. Аминь.
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16.11.2021 01:42 Відповісти
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