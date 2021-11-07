Спостерігачі ОБСЄ зафіксували над позиціями Збройних сил на Донбасі безпілотник окупантів, після чого пролунав вибух, - звіт

Сьогодні о 14:15 команда Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксувала сірий безпілотний літальний апарат малого радіуса дії, який летів на висоті 100-150 м над позиціями Збройних сил України на Луганщині.

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 25/2021 від 6 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"О 14:15 6 листопада, патрулюючи на західній околиці н. п. Болотене (підконтрольний урядові, 22 км на північний схід від Луганська), команда Місії чула 4 черги зі стрілецької зброї на відстані менше 50 м на південь від свого місцеположення. Члени патруля СММ негайно повернулися в автомобілі.

Через кілька секунд, коли патруль уже рухався, команда Місії бачила, як військовослужбовці Збройних сил України стріляли в повітря, а також як сірий безпілотний літальний апарат (БПЛА) малого радіуса дії, який не належав СММ, пролітав на висоті 100–150 м над позиціями Збройних сил України, а згодом - над патрулем Місії попри те, що досягнута 22 липня 2020 року домовленість щодо Заходів із посилення режиму припинення вогню передбачає заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів. О 14:16, коли патруль продовжував рух, спостерігачі чули та бачили 1 вибух від розриву боєприпаса приблизно за 20–30 м на південний схід від свого місцеположення.

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Стрілянина і вибух сталися поруч із патрулем Місії та є серйозними безпековими інцидентами для СММ. Патруль негайно залишив цей район і благополучно повернувся на базу в н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська)", - мовиться в звіті.