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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували над позиціями Збройних сил на Донбасі безпілотник окупантів, після чого пролунав вибух, - звіт

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували над позиціями Збройних сил на Донбасі безпілотник окупантів, після чого пролунав вибух, - звіт

Сьогодні о 14:15 команда Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксувала сірий безпілотний літальний апарат малого радіуса дії, який летів на висоті 100-150 м над позиціями Збройних сил України на Луганщині.

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 25/2021 від 6 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"О 14:15 6 листопада, патрулюючи на західній околиці н. п. Болотене (підконтрольний урядові, 22 км на північний схід від Луганська), команда Місії чула 4 черги зі стрілецької зброї на відстані менше 50 м на південь від свого місцеположення. Члени патруля СММ негайно повернулися в автомобілі.

Через кілька секунд, коли патруль уже рухався, команда Місії бачила, як військовослужбовці Збройних сил України стріляли в повітря, а також як сірий безпілотний літальний апарат (БПЛА) малого радіуса дії, який не належав СММ, пролітав на висоті 100–150 м над позиціями Збройних сил України, а згодом - над патрулем Місії попри те, що досягнута 22 липня 2020 року домовленість щодо Заходів із посилення режиму припинення вогню передбачає заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів. О 14:16, коли патруль продовжував рух, спостерігачі чули та бачили 1 вибух від розриву боєприпаса приблизно за 20–30 м на південний схід від свого місцеположення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: за тиждень російські безпілотники вісім разів скидали гранати "ВОГ-17" на Донбасі

Стрілянина і вибух сталися поруч із патрулем Місії та є серйозними безпековими інцидентами для СММ. Патруль негайно залишив цей район і благополучно повернувся на базу в н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська)", - мовиться в звіті.

Автор: 

безпілотник (4087) спостерігач (397) ОБСЄ (3497) Донбас (22354) Луганська область (4869)


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Топ коментарі
+22
Відразу виникає питання до старої швабри. Проліт ворожого безпелотника над позиціями ВСУ не є привідом для занепокоєння?
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07.11.2021 01:23
+20
Германия с Францией не хотят обеспокоиться на этот раз?
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07.11.2021 02:29
+12
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом нынешние кремлёвские гопники не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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07.11.2021 08:47
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Відразу виникає питання до старої швабри. Проліт ворожого безпелотника над позиціями ВСУ не є привідом для занепокоєння?
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07.11.2021 01:23 Відповісти
Пора срочно производить беспилотные истребители. Пока не поздно.
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07.11.2021 01:49 Відповісти
Можно переделать старые миг- 21 и прочие. Под дрон камикадзе. Так же как сейчас КНР делает с совковым наследием
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07.11.2021 08:51 Відповісти
Имеется ввиду миниатюрные беспилотники а не полногабаритные самолеты. Скажем очень просто сделать авиамодель начиненную взрывчаткой которая подлетает к ударному или наблюдательному беспилотнику и взрывается возле него или выбрасывает сеть или уничтожает стрелковым вооружением и тд. Очень скоро такие появятся только тот будет победителем у кого они появятся первыми.
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07.11.2021 10:56 Відповісти
Зачем? Чтоб не применять?
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07.11.2021 08:56 Відповісти
Германия с Францией не хотят обеспокоиться на этот раз?
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07.11.2021 02:29 Відповісти
Напали на мирно сбрасывающий бомбы беспилотник ?
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07.11.2021 07:41 Відповісти
Слепые прозрели, когда к ним на голову прилетело? Поняли что охотились именно за ними?
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07.11.2021 03:05 Відповісти
1576-е строгое последнее китайское предупреждение
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07.11.2021 06:43 Відповісти
Эти лапотники ничего не умею, наши их давно так хреначат.
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07.11.2021 07:46 Відповісти
Протидронову зброю третій рік закупають
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07.11.2021 07:49 Відповісти
Вони мабуть безпілотника не бачили, а вибуха не чули.
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07.11.2021 08:34 Відповісти
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07.11.2021 08:46 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом нынешние кремлёвские гопники не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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07.11.2021 08:47 Відповісти
Незаслуженно забыта Монголия.
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07.11.2021 08:51 Відповісти
Гарний коментар. Хоча стиль дуже нагадує результат роботи штучного інтелекту. Молодці!
Я дуже пишаюсь, що є програмісти-патріоти, здатні створити таку програму.
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07.11.2021 10:02 Відповісти
Або у автора чудова філологічна освіта.
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07.11.2021 10:42 Відповісти
Стиль как у Марка Фейгина.
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07.11.2021 12:04 Відповісти
Чому ні?
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07.11.2021 12:09 Відповісти
Країни Балтії а не Прибалтика.Прибалтика в моєму розумінні-це Білорусь
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07.11.2021 13:04 Відповісти
А. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать........."
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07.11.2021 09:09 Відповісти
По поводу ООН. При организации ООН Сталину нужна была поддержка в Совете Безопасности - он добился, что бы Украина и Белорусь были в Совете и являлись учредителями. Украина была представлена как фактически как страна- имела свой МИД, все атрибуты страны , включая армию( армию Украины). После распада СССР - Россия объявила себя правонаследницей СССР и осталась членом совбеза,а Украина 30лет спит( при всех президентах)- ни у кого не возникло мысли добиваться правонаследия УССР в совбезе ООН. Юридических оснований для подобных действий предостаточно, более чем. Те аргументы, которые были для признания УССР остались и для Украины. Наши правители тупорылые обезьяны думающие только о своей заднице и о том как максимально ограбить народ. Их все устраивает...Они даже врут( пи@дят) как то не уверенно.....
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07.11.2021 09:11 Відповісти
А что, Украина разве не является членом ООН?
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07.11.2021 09:21 Відповісти
В 2014 году Дмитрий Быков написал

стихотворение «Доказательное».

Есть там такие честные, хотя и грустные слова:

«…Предо мной чумное лежит пространство,

беспросветно, обло, стозевно, зло,

непристойно, мстительно и пристрастно

и зловонной тиною заросло.

Голосит, бормочет, болит, недужит,

поливает «Градом», лелеет «Бук»,

никому не верит, ни с кем не дружит,

ни за что сажает, не помнит букв.

Тут Христос бессилен, а свят Иуда,

кровянист закат, упразднен рассвет.

Я не знаю, что это и откуда.

Доказательств, что это Россия, нет».
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07.11.2021 09:12 Відповісти
Совет безопасности- руководящий, постоянно действующий орган ООН. Украина является членом ООН.
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07.11.2021 09:36 Відповісти
😀😀😀
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07.11.2021 09:51 Відповісти
Отец рассказывал ,что в войну ,в Германии толпа военных дико реготала,когда какой-то ,,русский " солдат,,озорник" срезал шмат сала с бегущего порося.Такие нравы у них и сейчас.Средневековье.Природа на большинстве отдыхает из-за пьяного угара.
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07.11.2021 09:53 Відповісти
Очень жаль, что путенская бомба не попала по продажным, лживым европейским проституткам на услужении у кремлёвской крысы.... Разлетелась бы миссия по полям фрагментами и кусками, тогда начали бы понимать ужасы войны...
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07.11.2021 10:23 Відповісти
Беспилотник не делает противозенитных манёвров, и при такой высоте
сбивается снайпером. Просто обнаружившие должны связаться с коллегами по курсу следования, чтобы ждали.
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07.11.2021 10:34 Відповісти
Только адекватная ответка десять выстрелов на один
отобьет охоту стрелять бросать бомбы и прочее
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07.11.2021 10:58 Відповісти
залп из ЗУ-23-2 легко решит проблему
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07.11.2021 12:07 Відповісти
Где показанная оборонпромом модернизированная ЗСУ-23-4"Шилка"..?
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08.11.2021 14:18 Відповісти
 
 