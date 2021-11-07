Посилення карантину у Львові: запровадять окремий режим допуску до адмінбудівель міської ради

З 15 листопада в адмінбудівлі Львівської міської ради допускатимуть лише за наявності сертифікату про вакцинацію, довідки про перенесену хворобу або негативного ПЛР-тесту.

Таке рішення на позачерговому засіданні 6 листопада ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, новий режим допуску до Ратуші, районних адміністрацій та інших адмінбудівель міської ради почнуть впроваджувати з понеділка, 8 листопада.

"З 8 листопада кожен керівник має визначити особу, відповідальну за контроль входу людей, які заходять в ці адміністративні будівлі на предмет наявності у них відповідних документів - зокрема сертифікатів вакцинації, негативних тестів чи довідок про перенесене захворювання на коронавірус. Тиждень часу буде режим підготовки", - каже Москаленко.

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Протягом тижня в установах мають забезпечити систему контролю. Повноцінно новий режим вступить в дію з 15 листопада.