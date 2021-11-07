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Новини Коронавірус і карантин
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Посилення карантину у Львові: запровадять окремий режим допуску до адмінбудівель міської ради

Посилення карантину у Львові: запровадять окремий режим допуску до адмінбудівель міської ради

З 15 листопада в адмінбудівлі Львівської міської ради допускатимуть лише за наявності сертифікату про вакцинацію, довідки про перенесену хворобу або негативного ПЛР-тесту.

Таке рішення на позачерговому засіданні 6 листопада ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, новий режим допуску до Ратуші, районних адміністрацій та інших адмінбудівель міської ради почнуть впроваджувати з понеділка, 8 листопада.

"З 8 листопада кожен керівник має визначити особу, відповідальну за контроль входу людей, які заходять в ці адміністративні будівлі на предмет наявності у них відповідних документів - зокрема сертифікатів вакцинації, негативних тестів чи довідок про перенесене захворювання на коронавірус. Тиждень часу буде режим підготовки", - каже Москаленко.

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Протягом тижня в установах мають забезпечити систему контролю. Повноцінно новий режим вступить в дію з 15 листопада.

Автор: 

вакцина (4419) міськрада (478) Львів (3066) сертифікат (426) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Не все так хорошо и в Харьковской области.Из-за значительного числа хабарников среди эскулапов.Плюс Антиваксеры берут верх повсюду.Ватное мышление.
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07.11.2021 09:31 Відповісти
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07.11.2021 09:40 Відповісти
Забыли про Свидетельство о смерти. Полная изоляция от населения - ещё нужно отключить все телефоны, особенно мед.учреждений и морги. Вот они борцы за счастье народа!
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07.11.2021 09:58 Відповісти
Чомусь чиновники боряться не з хворобою і з хворими, щоб було менше,а з здоровими людьми.Колять здорових,не пускають здорових,виганяють з роботи здорових,штрафують теж здорових,якось не логічно

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07.11.2021 10:08 Відповісти
А в ВР ніхто нічого не перевіряє,тому що із слів Корнійчука це порушення прав людини.Почніть із себе.
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07.11.2021 11:15 Відповісти
шо невже наш страшно любимий мер 3адовий нарешті вакцінуєся?
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07.11.2021 20:14 Відповісти
 
 