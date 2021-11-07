Науковці з України та Туреччини будуть разом працювати над спростуванням радянсько-російських історичних наративів, - посол Боднар
Історія України загалом та історія українсько-турецьких відносин, зокрема, довгий період викладалася під впливом радянсько-російських наративів.
Одним з напрямків культурної дипломатії в Туреччині надалі буде робота в архівах, вивчення оригіналів документів, відкриття нових сторінок історичної взаємодії, спростування наявних викривлень, сказав в коментарі Укрінформу Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.
"Нещодавно міністри закордонних справ України й Туреччини Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу домовилися про створення двосторонньої комісії істориків і науковців, які будуть займатися спільною історією, в т.ч. базуючись на архівах, які є в наших країнах. Потрібно вивчити оригінали документів та відкривати невідомі сторінки нашої спільної історії, спростовувати стереотипи чи викривлення", - сказав Боднар.
Дипломат нагадав про віднайдений раніше у турецьких архівах оригінал Брест-Литовського мирного договору.
"Південний напрямок зовнішньої політики та загалом взаємодія з півднем традиційно була важливою для України, але історія цього виміру поки не до кінця розкрита та описана, тому маємо багато чого вивчати. Туреччина готова до співпраці у цьому напрямку", - наголосив посол.
Ще одним важливим напрямком роботи в культурній дипломатії лишатиметься мовне питання, нагадав дипломат.
"Мовний трек став загальнодержавним, і ми зацікавлені у співпраці з Асоціацією турецької мови, зокрема у питанні використання топонімів та правильної їх транслітерації, використання сучасної української мови при перекладі, взаємодії у лінгвістичних питаннях", - сказав Боднар.
Нагадаємо, українські дипломати минулого року віднайшли в Османському архіві унікальні документи - оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору. Оригінал цього документа в Україні не зберігся.
Брест-Литовський мирний договір від 27 січня (9 лютого) 1918 р. - мирна угода між Українською Народною Республікою з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією з іншого, підписана у Бресті (Брест-Литовську). Це був перший мирний договір у Першій світовій війні 1914-1918 рр. Укладення цієї угоди означало фактичне визнання УНР як незалежної держави - сторони-підписанта. На це була змушена погодитись і більшовицька делегація, яка вела власні мирні переговори в Брест-Литовську. Однак, формально визнавши незалежність УНР та офіційно підписавшись під ним 3 березня 1918 року, вже за рік більшовики перейшли в наступ, і період "першої української незалежності" закінчився.
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Про подальші перспективи - поки що хз, подивимось. Але, повторюю, затіванням русофобії наразі задоволений.
Бо там не було "ольгінських"(?).
КАК И ВЫБОР.
И ОНИ ЕГО, ВЫБОР, СДЕЛАЛИ.
" 16 марта 1921 года Советская Россия и кемалистская Турция подписали в Кремле Договор о дружбе и братстве. Согласно условиям, бывшие территории Российской империи Карс, Ардаган и Сурмалинский уезд с горой Арарат отходили туркам, при этом Турция уступала Советской Грузии Батум. Кроме того, Москва обязывалась предоставить кемалистам существенную помощь деньгами и оружием. "
Наратив - сукупність пов'язаних між собою реальних чи вигаданих подій, фактів або вражень, які складають оповідний текст. А також - процес повідомлення такого тексту і метод впорядкування дискурсу. Особа, котра здійснює наратив, називається наратором.
Дякую, здогадувався, але не знав...
А будьоновки були пошиті (як аналогія з богатирями Русі) в кінці першої світової ще за царя, для парадів. Але лежали на складах поки їх не знайшли більшовики
На цей раз круто було б щось про "Ханську Україну" 17-18 століть