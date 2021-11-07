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Новини
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Науковці з України та Туреччини будуть разом працювати над спростуванням радянсько-російських історичних наративів, - посол Боднар

Науковці з України та Туреччини будуть разом працювати над спростуванням радянсько-російських історичних наративів, - посол Боднар

Історія України загалом та історія українсько-турецьких відносин, зокрема, довгий період викладалася під впливом радянсько-російських наративів.

Одним з напрямків культурної дипломатії в Туреччині надалі буде робота в архівах, вивчення оригіналів документів, відкриття нових сторінок історичної взаємодії, спростування наявних викривлень, сказав в коментарі Укрінформу Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно міністри закордонних справ України й Туреччини Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу домовилися про створення двосторонньої комісії істориків і науковців, які будуть займатися спільною історією, в т.ч. базуючись на архівах, які є в наших країнах. Потрібно вивчити оригінали документів та відкривати невідомі сторінки нашої спільної історії, спростовувати стереотипи чи викривлення", - сказав Боднар.

Дипломат нагадав про віднайдений раніше у турецьких архівах оригінал Брест-Литовського мирного договору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас з Туреччиною немає закритих тем. Безумовно, ми проговорили Росію", - Кулеба про зустріч з турецьким колегою Чавушоглу

"Південний напрямок зовнішньої політики та загалом взаємодія з півднем традиційно була важливою для України, але історія цього виміру поки не до кінця розкрита та описана, тому маємо багато чого вивчати. Туреччина готова до співпраці у цьому напрямку", - наголосив посол.

Ще одним важливим напрямком роботи в культурній дипломатії лишатиметься мовне питання, нагадав дипломат.

"Мовний трек став загальнодержавним, і ми зацікавлені у співпраці з Асоціацією турецької мови, зокрема у питанні використання топонімів та правильної їх транслітерації, використання сучасної української мови при перекладі, взаємодії у лінгвістичних питаннях", - сказав Боднар.

Нагадаємо, українські дипломати минулого року віднайшли в Османському архіві унікальні документи - оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору. Оригінал цього документа в Україні не зберігся.

Брест-Литовський мирний договір від 27 січня (9 лютого) 1918 р. - мирна угода між Українською Народною Республікою з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією з іншого, підписана у Бресті (Брест-Литовську). Це був перший мирний договір у Першій світовій війні 1914-1918 рр. Укладення цієї угоди означало фактичне визнання УНР як незалежної держави - сторони-підписанта. На це була змушена погодитись і більшовицька делегація, яка вела власні мирні переговори в Брест-Литовську. Однак, формально визнавши незалежність УНР та офіційно підписавшись під ним 3 березня 1918 року, вже за рік більшовики перейшли в наступ, і період "першої української незалежності" закінчився.

Також читайте: Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач

Автор: 

Боднар (152) історія (1071) спростування (103) СРСР (346) Туреччина (3488) Україна (5861)


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Топ коментарі
+21
Ліл! Одразу ***** та ятаган, е-е-еее... у спину, так би мовити...

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07.11.2021 02:55
+10
В Ереване взгрустнулось : а нефиг бьіло "Крьімнаш" признавать !
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07.11.2021 03:36
+9
А вы знаете что Турция одна из первых присоединилась к НАТО из-за территориальных претензий совка?) Сралин сначала от адика требовал турецкие проливы, а когда не стало адика, то уже от Турции...
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07.11.2021 08:47
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Ліл! Одразу ***** та ятаган, е-е-еее... у спину, так би мовити...

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07.11.2021 02:55 Відповісти
Не розумію ейфорії.Як і у 17-18 ст.,так і на початку 21 ст. басейн Чорного моря є ареною боротьби Туреччини і Росії за свої геополітичні інтереси, які не завжди відповідали національним інтересам України. Важливою складовою цієї боротьби є інформаційна війна.Ми пересвідчились у цьому на прикладі роботи спільної міждержавної російсько-української комісії істориків,що протягом 2010-2013 рр.,намагалася створити спільний російсько-український шкільний підручник з історії.Результат відомий.Вітаю нові можливості, що відкриваються перед українськими і турецькими істориками, але виникає побоювання, що ці дослідження можуть потрапити у суттєву залежність від політичної кон'юнктури. І наостанок: ятаган- це зброя яничарів (дітей-християн,примусово рекрутованих до султанської гвардії).Головною складовою їхньої морально-психологічної підготовки була примусова відмова від власної історичної пам'яті.
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07.11.2021 11:06 Відповісти
Йой... Не треба настільки заглиблюватись у символіку ятагана (і взагалі у фігури мови), бо так можна знайти "порочащий подтекст" у чому завгодно. Це за часів совка цензура так робила - маніякально вишукувала "тонкі антирадянські натяки" де тіко можна і навіть не можна. Про всяк випадок, ятагани юзала уся османська піхота, не тільки яничари.
Про подальші перспективи - поки що хз, подивимось. Але, повторюю, затіванням русофобії наразі задоволений.
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07.11.2021 22:42 Відповісти
В Ереване взгрустнулось : а нефиг бьіло "Крьімнаш" признавать !
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07.11.2021 03:36 Відповісти
Там рос военная база. Там выхода нету, так же как и у Белорусов
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07.11.2021 07:26 Відповісти
А ви знаєте, що Роксолану взяли в полон а Наклонская сама пішла в блулниці ?
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07.11.2021 09:17 Відповісти
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07.11.2021 13:31 Відповісти
Рассказать сколько военных баз было в Украине? В маленькой Молдове целая армия стояла. И что?
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07.11.2021 09:18 Відповісти
Чьих военных баз? И что случилось с ними после развала совка?
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07.11.2021 11:36 Відповісти
Незважаючи на базу, Карабах таки вернули а на базу на*рали.
Бо там не було "ольгінських"(?).
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07.11.2021 09:20 Відповісти
В Молдове тоже есть, но Молдова ищет выход, а Зеленая тля не желает ей помогать.
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07.11.2021 09:28 Відповісти
ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА.
КАК И ВЫБОР.
И ОНИ ЕГО, ВЫБОР, СДЕЛАЛИ.
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07.11.2021 09:34 Відповісти
А вы знали что Турция одна из первых признала ссср? И смысл этих науковцев, теперь будут еще больше лепить образ блудницы роксоланы и применять его к жительницам современной украины. Или теперь припишут что Украинцы это Турки христианские...

" 16 марта 1921 года Советская Россия и кемалистская Турция подписали в Кремле Договор о дружбе и братстве. Согласно условиям, бывшие территории Российской империи Карс, Ардаган и Сурмалинский уезд с горой Арарат отходили туркам, при этом Турция уступала Советской Грузии Батум. Кроме того, Москва обязывалась предоставить кемалистам существенную помощь деньгами и оружием. "
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07.11.2021 07:18 Відповісти
А вы знаете что Турция одна из первых присоединилась к НАТО из-за территориальных претензий совка?) Сралин сначала от адика требовал турецкие проливы, а когда не стало адика, то уже от Турции...
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07.11.2021 08:47 Відповісти
И да, в Стамбуле стоит памятник Республика, и там среди соратников Ататюрка стоят ворошилов и аралов)
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07.11.2021 09:04 Відповісти
Это были земли Индо- Пэриджанской Империи.Карта Аз(Од)эрбэйджана на Парижской конференции 1919г. на моем канале в Ютуб.
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07.11.2021 10:59 Відповісти
ніколи русо-імперія (і комуністична і царська і путінська) не притримувались договорів з сусідами. якщо ми колись якійсь договір підпишимось - знайте вони-вороги рускіє вже починають шукати приводи не виконувати його - порушувати його - готуються к військовим діям.
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07.11.2021 07:25 Відповісти
ответ будет жестким.. вытащат пацана с мовзолея и крестный ход с ним вокруг кремля устроят
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07.11.2021 07:28 Відповісти
немцов сказал - они ********
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07.11.2021 10:33 Відповісти
що таке наративи ?
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07.11.2021 07:28 Відповісти

Наратив - сукупність пов'язаних між собою реальних чи вигаданих подій, фактів або вражень, які складають оповідний текст. А також - процес повідомлення такого тексту і метод впорядкування дискурсу. Особа, котра здійснює наратив, називається наратором.
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07.11.2021 08:29 Відповісти
Розумний --- аж страшно!©

Дякую, здогадувався, але не знав...
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07.11.2021 10:04 Відповісти
Гарна брехня - простіше кажучи.
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07.11.2021 08:30 Відповісти
Украинцы и турки братья на век.
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07.11.2021 07:43 Відповісти
Не уверен что на век, то что Турция выглядит приличние и цивилизование московии - однозначно.
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07.11.2021 08:21 Відповісти
вдало сформулювали. кацапи в порівнянні з турками просто неадекватні агресивні дикуни
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07.11.2021 16:04 Відповісти
сподіваюсь що науКівця там не буде...
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07.11.2021 08:08 Відповісти
Это хорошо и правильно. Ложь и фальсификат москалей надо разоблачать всеми способами!!
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07.11.2021 08:15 Відповісти
Історія - це наука. І тільки в росії - це інструмент пропаганди та поневолення народів.
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07.11.2021 08:28 Відповісти
История Руси закончилась с воцарением на Московии немчуры Романовых. А дальше было уничтожение исторических артефактов и сочинение сказок.
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07.11.2021 09:26 Відповісти
История Руси, это одно, а история Московии к Руси никакого отношения не имеет.
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07.11.2021 09:33 Відповісти
Это неправильное понимание исторических событий. И хотя саму Москву основали золотоордынцы и знаменитый Ванька сумасшедший по кличке Грозный, прямой потомок Мамая это не означает, что у нас нет общей истории. Тем более что Новгород, Ростов, Псков, Ярославль, Владимир и т.д. это все наши украинские города, захваченные московитами (читай ордынцами) в период упадка Киевской Руси
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07.11.2021 09:46 Відповісти
Это хорошо. Но нужно больше финансировать смешных передач про тупых кацапов. По примеру Андрея Карпова на " Ваташоу". Это реально смешно и интересно смотреть людям. Идет унижение не только путинской системы,но и самих кацапов. Это они вполне заслужили за свои имперские замашки. "Ваташоу" должны стать родоначальником ряда новых аналогичных тематичных передач. С более молодыми и зубастыми ведущими.
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07.11.2021 10:06 Відповісти
Рекомендую привлекать студентов .
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07.11.2021 10:20 Відповісти
Чудова пропозиція. Гарна закладка і на майбутню співпрацю, а не лише на сьогодення.
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07.11.2021 10:58 Відповісти
свого часу мене вразив фільм "1453" - турки, що штурмували Константинополь, всі були в гостроконечних шоломах і з червоними прапорами. В совєцьких підручниках турків зображали зовсім не так - мабуть щоб не виникало асоціацій з будьонівцями
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07.11.2021 11:35 Відповісти
Гостроверхі шоломи на заміну норманським на Русь прийшли від хозарів і половців- тобто зі сходу. Турки- це частина споріднених з хозарами і половцями племен- тільки пішли не на Русь, а на південь і побили Візантію.

А будьоновки були пошиті (як аналогія з богатирями Русі) в кінці першої світової ще за царя, для парадів. Але лежали на складах поки їх не знайшли більшовики
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07.11.2021 12:27 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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07.11.2021 12:19 Відповісти
Чекаю чергову порцію цікавих документів.
На цей раз круто було б щось про "Ханську Україну" 17-18 століть
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07.11.2021 12:22 Відповісти
 
 