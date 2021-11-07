Війська РФ на Донбасі двічі відкривали вогонь по наших позиціях, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, суботи, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ на Донбассі зафіксовано 2 обстріли. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 7 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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