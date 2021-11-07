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Війська РФ на Донбасі двічі відкривали вогонь по наших позиціях, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ на Донбасі двічі відкривали вогонь по наших позиціях, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, суботи, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ на Донбассі зафіксовано 2 обстріли. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 7 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ОБСЄ зафіксували над позиціями Збройних сил на Донбасі безпілотник окупантів, після чого пролунав вибух, - звіт

Автор: 

обстріл (28196) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Пліснява відверто покриває кацапів, а значить працює в інтересах ворога. Це вже доконаний факт.
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07.11.2021 10:34 Відповісти
треба відповідати,та бити по пиці ,или на лапотном- по наглой лапотной роже...
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07.11.2021 08:23 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом нынешние кремлёвские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке.


Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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07.11.2021 08:40 Відповісти
І де відповідь нашого безпілотника "БАНДЕРА"?
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07.11.2021 09:59 Відповісти
Втрати повинні бути але з іншої сторони.
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07.11.2021 10:54 Відповісти
 
 