Війська РФ на Донбасі двічі відкривали вогонь по наших позиціях, втрат немає, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, суботи, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ на Донбассі зафіксовано 2 обстріли. Втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 7 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"