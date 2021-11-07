В Україні за добу від COVID-19 померли 449 людей, зафіксовано 17 419 нових випадків зараження, - МОЗ
За минулу добу, 6 листопада, в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 119, медпрацівників – 195).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
Також за минулу добу госпіталізовано – 5 652 особи, летальних випадків – 449, одужало – 8 520 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 075 433 особи, одужало – 2 512 756 осіб, летальних випадків – 72 084, проведено ПЛР-тестувань – 14 847 087.
Також упродовж минулої доби 131 406 людей були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані - 46 066 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 259 252 щеплення.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://news.liga.net/world/news/99-umershih-ot-koronavirusa-ne-byli-vaktsinirovany-voz 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы - ВОЗ
Потрібні ліки від коронавірусу. Саме ліки.
Иначе дела после пропуска вакцинации через 6 мес. будут плохи....
И лично я не верю в вакцинацию.
Это средство потушить пожар очень сомнительными методами, причем его последствия могут быть печальными в отдаленной перспективе.
С нетерпением жду именно противовир.препарат.
Вроде уже есть обнадеживающие новости.
Я думав, ви цю статтю мали на увазі. Неймовірно, які у нас є розумні люди!
Не втрачайте час на цензор)) вам треба публікуватися в шановних виданнях
Ось посилання:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
зверніть увагу на графіки вкінці,
що відбувається з імунітетом через 6 міс...
Сейчас в инфекционной больнице находится 210 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 186, с подозрением - 12 человек.
167 пациента получают кислород, в тяжелом состоянии находится - 167 пациента, 12 - в реанимации.
663 человека с коронавирусом и 557 человек с подозрением на этот же вирус лечатся в стационарных отделениях больниц №№1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Там получают кислород 973 пациента, 3 из них получают кислород через аппарат для вентиляции легких.
Под наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 в городе лечится 1 128 человек.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 94,2%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
По комуналці боргів не маю. В Польщі і в Московії ціни вищі , а якість продуктів в Польщі така ж , а на Московії - просто гамно а не продукти .