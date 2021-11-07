В Україні за добу від COVID-19 померли 449 людей, зафіксовано 17 419 нових випадків зараження, - МОЗ

За минулу добу, 6 листопада, в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 119, медпрацівників – 195).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

Також за минулу добу госпіталізовано – 5 652 особи, летальних випадків – 449, одужало – 8 520 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 075 433 особи, одужало – 2 512 756 осіб, летальних випадків – 72 084, проведено ПЛР-тестувань – 14 847 087.

Також упродовж минулої доби 131 406 людей були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані - 46 066 людей.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 259 252 щеплення.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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