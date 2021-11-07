Ляшко закликав українців долучатися до інфоволонтерів боротьби з COVID-19: "Кожен може допомогти"

Українцям варто долучатися до боротьби з коронавірусом COVID-19, зокрема через поширення інформації про необхідність вакцинації серед літніх людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко написав у Фейсбуці.

"Долучайтесь до наших інфоволонтерів боротьби з COVID-19", - написав міністр.

Він додав, що є доступним для завантаження інфоволонтерський набір з достовірною інформацією про вакцинацію та порадами щодо комунікації про щеплення з літніми людьми.

Також Ляшко зауважив, що літні люди найбільш вразливі до COVID-19.

"Ми маємо вакцину, аби захистити їх від госпіталізації та смерті. Старшим треба лише прийти у найближчий пункт чи центр вакцинації і щепитись. Як кожен може допомогти? Розказати рідним, знайомим чи сусідам, чому це важливо і допомогти знайти найближчий пункт чи центр вакцинації", - додав Ляшко.

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