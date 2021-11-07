Ляшко закликав українців долучатися до інфоволонтерів боротьби з COVID-19: "Кожен може допомогти"
Українцям варто долучатися до боротьби з коронавірусом COVID-19, зокрема через поширення інформації про необхідність вакцинації серед літніх людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко написав у Фейсбуці.
"Долучайтесь до наших інфоволонтерів боротьби з COVID-19", - написав міністр.
Він додав, що є доступним для завантаження інфоволонтерський набір з достовірною інформацією про вакцинацію та порадами щодо комунікації про щеплення з літніми людьми.
Також Ляшко зауважив, що літні люди найбільш вразливі до COVID-19.
"Ми маємо вакцину, аби захистити їх від госпіталізації та смерті. Старшим треба лише прийти у найближчий пункт чи центр вакцинації і щепитись. Як кожен може допомогти? Розказати рідним, знайомим чи сусідам, чому це важливо і допомогти знайти найближчий пункт чи центр вакцинації", - додав Ляшко.
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Пациент срывает с себя в бреду спасительную повязку - а врачи делают свое дело, поправляют.
Читаешь комментарии на сайте, с пеной у рта грызуться, навязывают свое мнение, на их счёт единоправое, все остальные, не понимают, не верят, да и вообще тупые.
Оскорбление другого человека, за иное мнение, признак недалекости ума и развития человека, как личности в социуме.
Хто піклується про своїх стареньких вже давно відвезли їх на вакцинацію. А антиваксеруни самі не хочуть жити, тому рятувати своїх близьких від смерті теж не будуть.