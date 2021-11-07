"Бажаю і надалі надійно тримати український інформаційний фронт", - Парубій привітав перехід стартової сторінки Цензор.НЕТ на українську мову

Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат "ЄС" Андрій Парубій привітав те, що портал Цензор.НЕТ зробив свою стартову сторінку україномовною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це колишній спікер Верховної Ради, народний депутат "ЄС" Андрій Парубій написав на сторінці у фейсбук.

"Цензор.НЕТ – один із найкращих інформаційних порталів України. Створений як російськомовний, сайт "censor.net" одним із перших запровадив дублювання публікацій українською мовою.

А від сьогодні стартова сторінка інформаційного порталу Цензор.НЕТ виходить українською мовою. Вітаю, друзі!

Я вдячний Цензор.НЕТ за їхню тверду державницьку позицію, за високу професійність і порядність.

З перших днів російської агресії, організація українського спротиву, відродження та реформування української армії є одними із основних тем для журналістів та головного редактора Цензор.НЕТ.

Бажаю Цензор.НЕТ і надалі надійно тримати український інформаційний фронт.

Боремося! Плече до плеча! Переможемо!", - написав Парубій.

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