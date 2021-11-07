УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10152 відвідувача онлайн
Новини
5 895 192

"Бажаю і надалі надійно тримати український інформаційний фронт", - Парубій привітав перехід стартової сторінки Цензор.НЕТ на українську мову

Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат "ЄС" Андрій Парубій привітав те, що портал Цензор.НЕТ зробив свою стартову сторінку україномовною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це колишній спікер Верховної Ради, народний депутат "ЄС" Андрій Парубій написав на сторінці у фейсбук.

"Цензор.НЕТ – один із найкращих інформаційних порталів України. Створений як російськомовний, сайт "censor.net" одним із перших запровадив дублювання публікацій українською мовою.

А від сьогодні стартова сторінка інформаційного порталу Цензор.НЕТ виходить українською мовою. Вітаю, друзі!

Я вдячний Цензор.НЕТ за їхню тверду державницьку позицію, за високу професійність і порядність.

З перших днів російської агресії, організація українського спротиву, відродження та реформування української армії є одними із основних тем для журналістів та головного редактора Цензор.НЕТ.

Бажаю Цензор.НЕТ і надалі надійно тримати український інформаційний фронт.

Боремося! Плече до плеча! Переможемо!", - написав Парубій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чимало населених пунктів необхідно перейменувати, вони не відповідають мовному закону, - Кремінь

Автор: 

Парубій (1290) українська мова (833) Цензор.НЕТ (138)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
І коли нарешті здійснилося омріяне, це насправді здається дивом. Здійснилось диво! На 31 році Незалежності!!!
показати весь коментар
07.11.2021 09:59
+17
Приєднуюся до вітань!
Я, до речі, не одразу це помітив - це якось вже природньо, читати українською.
Хто б шо не казав- української навіть в тому ж Києві стає БІЛЬШЕ. Це особливо помітно коли живеш тут 20 років.
Крапля камень точить.
Шо мене вразило в Польші в перші ж відвідуванян -вони ЗНАЮТЬ хто вони!
І нам треба знати. Бо неможливо побудувати країну під лозунгом "какая разніца".
показати весь коментар
07.11.2021 10:15
+17
показати весь коментар
07.11.2021 10:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
взагалі то це виконання закону, яке, до речі, було зроблено з запізненням.
показати весь коментар
07.11.2021 10:39 Відповісти
на підтвердження слів "Так ЗЕбілє? " прошу надати посилання\скріни і таке інше, що доводять їх небезпідставність. або ходіть собі...
показати весь коментар
07.11.2021 10:47 Відповісти
вікові зміни ніщо у порівнянні з природженим хамством.
показати весь коментар
07.11.2021 10:56 Відповісти
вам кто-то мешал читать украинскую версию? к чему эти претензии?
показати весь коментар
07.11.2021 10:58 Відповісти
ви адвокат видання?
показати весь коментар
07.11.2021 11:15 Відповісти
Шарій, це ти?
показати весь коментар
07.11.2021 15:22 Відповісти
у Цензора давно есть украинская версия. Странно, что такие "патриоты" этого не знали.
Только заглавной всегда была русскоязычная версия сайта.
показати весь коментар
07.11.2021 10:57 Відповісти
да вы просто Каптан Очевидность.
Так к чему ваши претензии "змінити мову по замовчанню займає приблизно 1 хв для програмістів. Цензору це забрало 7 років після революції..."
?
что украинцев за ментальность такая - не могут не метнуть говном даже в хорошее дело.
показати весь коментар
07.11.2021 11:15 Відповісти
просто тепер новини російської йдуть з затримкою на 1-2 позиції
показати весь коментар
07.11.2021 15:25 Відповісти
тепер на державній
показати весь коментар
07.11.2021 15:23 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2021 10:39 Відповісти
На русский?
показати весь коментар
07.11.2021 10:46 Відповісти
Прочитайте заголовок статьи в русскоязычной версии... спецы)))
показати весь коментар
07.11.2021 10:49 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2021 10:50 Відповісти
это гугл так переводит? зрада
показати весь коментар
07.11.2021 10:52 Відповісти
до того як верещати, розбуй очі:
показати весь коментар
07.11.2021 11:06 Відповісти
можe то тролiнг
показати весь коментар
07.11.2021 11:25 Відповісти
Не пишите бубуйни, это вброс.
показати весь коментар
07.11.2021 13:40 Відповісти
я лично снял скрин...
Это очередной ляп - а вот кто и зачем эти ляпы "допускает" - это второй вопрос.
показати весь коментар
07.11.2021 15:22 Відповісти
знаешь кто такие полезные идиоты?
показати весь коментар
08.11.2021 20:50 Відповісти
Парубий поздравил с переходом стартовой страницы Цензор.НЕТ на русский язык Источник:
никто заголовок не читал?
показати весь коментар
07.11.2021 10:50 Відповісти
Просто не все на руский переключили
показати весь коментар
07.11.2021 10:57 Відповісти
А далі заголовка , прoчитати текст під ним , не вистачило духу , чи що .? .
показати весь коментар
07.11.2021 11:07 Відповісти
чудовий мeтод пeрeвiрити хто лишe русскокакaющий узкомозглик
показати весь коментар
07.11.2021 11:26 Відповісти
а раніше такі зашквари на Цензорі були через те, що гугл-транслейт перекладав з ворожої на державну... Більше того: україномовні новини редактори вручну перекладали на касапську, ставили в стрічку новин - а вже потім гуглом назад на державну. Шкварились по повній!

А тепер буде... Ну, нехай так, так менше шкоди буде.
показати весь коментар
07.11.2021 11:34 Відповісти
А Парубий на каком языке общается?
показати весь коментар
07.11.2021 10:52 Відповісти
Ну на свинособачій він не вміє
показати весь коментар
07.11.2021 10:56 Відповісти
На тому від якого в тебе очко димить . !! .
показати весь коментар
07.11.2021 10:58 Відповісти
Британські вчені це поки що не визначили
показати весь коментар
07.11.2021 11:13 Відповісти
вот как раз Парубий и в быту говорит на украинском - это его родной язык.
показати весь коментар
07.11.2021 11:16 Відповісти
Я о том что как бы вообще сложно понять на каком языке он говорит
показати весь коментар
07.11.2021 11:23 Відповісти
у него справка есть... ему можно
показати весь коментар
07.11.2021 11:47 Відповісти
С переходом на какой язык?
В заголовке этой статьи стоит слово "русский".
показати весь коментар
07.11.2021 11:02 Відповісти
Ты же из США😂🌷
показати весь коментар
07.11.2021 11:09 Відповісти
Та мерикоси такі гади - ніяк російську не вивчать
показати весь коментар
07.11.2021 11:17 Відповісти
Я сразу переключил на более привычный русский и не парюсь какая там стартовая.
показати весь коментар
07.11.2021 11:08 Відповісти
Ну, тепер сторінка російською на одну-дві новини відстає від української. А так да - без різниці, якою мовою, ми ж двомовні. Це кацапи знають лише свою і, можливо, якусь буржуйську. А от мову "братів" не розуміють
показати весь коментар
07.11.2021 11:13 Відповісти
на Цензоре ПОЛНО ольгинских троллей, которые пишут по-украински. Причем видно, что это не гугл-транслейт, реально знают язык.
показати весь коментар
07.11.2021 11:19 Відповісти
ну то нехай допоможуть знайти на карті РФ "Республика Россия" .
Приз 1 000 000 000 фуфлів
показати весь коментар
07.11.2021 15:29 Відповісти
на рос. версии по кр. мере не встретишь словечка - "проЄкт" - как меня это бесит, грамотеи бл.
хотя вчера специально поискал - пишут шо так правильно типо кацапы запрещали так писать и т.д.
но выглядит как будто какая то падла вроде Табачника - приказала употребл.ть все эти "членкини", "европи", "директорки" и прочее непривычное.
показати весь коментар
07.11.2021 12:09 Відповісти
Адептам ''какаяразніца'',ліш би кАлбаса била)))Худоба!!
показати весь коментар
07.11.2021 12:11 Відповісти
Давно вже пишу коменти на Цензорі українською. Але вчора-позавчора сторінка українською безбожно "тупила" - думав, що смартфон лагає, ні, інші сайти відкривалися справно. Чи це у мене одного таке було?
показати весь коментар
07.11.2021 11:09 Відповісти
Через браузер "Oprea",з телефону заходжу на мобільну сторінку "цензор.нет" як було рАсейською то так і зосталось.🙄😔
показати весь коментар
07.11.2021 11:13 Відповісти
То зайди у меню Цензора і переключи на українську
показати весь коментар
07.11.2021 11:15 Відповісти
Заходив,перемикача,а потім коли зовсім вийшов з програми чи телефон перезавантажив і,і знову входу і знову спочатку з'являється рАсейською.Треба тільки Кожен раз Перемикати.
показати весь коментар
07.11.2021 11:21 Відповісти
тобi трeба пeрeнастроiти мову браузра. почистити кукi
показати весь коментар
07.11.2021 11:28 Відповісти
Украинский был и раньше. А то что новости там запаздывали можно объяснить только непрофессионализмом или нехваткой людей, что очень странно для такого сайта.
показати весь коментар
07.11.2021 11:14 Відповісти
так а зараз навпаки - узькою вiдстають на 3 новини. точно людeй нe вистачає
показати весь коментар
07.11.2021 11:30 Відповісти
Возьмите любой украинский сайт с двумя языками. Новости на обоих языках всегда появляются синхронно. А здесь какой-то детский сад.
показати весь коментар
07.11.2021 11:17 Відповісти
на русский язык / Помощники недоглядели.У Шахова их 30, а он: Коронавируса никакого нет-так заявил народный депутат Шахов.
показати весь коментар
07.11.2021 11:18 Відповісти
Це називається КАКАЯРАЗНІЦА - В ночь на 6 ноября в Кирилловке Запорожской области парня зарезали из-за украинского языка.

Об этом https://ria-m.tv/news/264959/******************************************************************************.html сообщает "РИА Мелитополь".

По словам отца погибшего, на 26-летнего Николая Балабатько в заведении начал нападать пьяный выходец из Луганска, которому не понравилось, что парень говорил на украинском.

Позже тот "пригласил" молодого человека на улицу, чтобы решить вопрос силой. Николай не отказался, так как был чемпионом по джиу-джитсу и не сомневался в своих силах.

На улице парень получил удар ножом прямо в сердце и скончался на месте.
показати весь коментар
07.11.2021 11:19 Відповісти
После голодомора большевики заселили Донбасс своми всякими уголовниками для работы в шахтах. Так возрождалось население Донбасса.
Как говорится, гены не пропьешь
показати весь коментар
07.11.2021 12:44 Відповісти
тому бити кацапа потрібно першим

КАЦАПСЬКА СПОВІДЬ
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
показати весь коментар
07.11.2021 15:31 Відповісти
цікаво, який в нього нік на цезорі?
показати весь коментар
07.11.2021 11:44 Відповісти
Колись я був один з перших, хто проукраїнські, протиімперські коментарі ціленаправлено писав російською мовою.
Притому мої коментарі були напористої тональності. Московські "коментатори" були в шоці від такого поєднання. Деякі з них говорили, що вони а шоці.
Тому тим, хто пропонує всім коментаторам переходити на українську мову потрібно бути гнучкішими в своїх оцінках.
показати весь коментар
07.11.2021 11:54 Відповісти
Досягнення-на 8 році війни з руцкім міррам і 31роком незалежності!!Ментальний подвиг!) А Парубій,красава ,тролінг 80рівня)))
показати весь коментар
07.11.2021 12:14 Відповісти
А от троха пафосу:

Коли відходив льодовик,
Крізь валуни й пусту породу,
Дніпро русло собі мостив,
Так щоб ні Заходу, не Сходу,
На Південь ,в теплії моря,
За краплей краплю--- вже поточок,
Вкривались квітами поля,
Збивались деревця в гайочок...
І солов'їна, як Йордан,
Через пустелю тьми й досаду,
Воложить життєдайним дзбан,
Тягне піски до рівня саду.
показати весь коментар
07.11.2021 12:29 Відповісти
Афанасій, це ти про цього "баригу на крові"? Спільними зусиллями ми зібрали кошти на заставу для генерала Ігоря Павловського, командувача оборони Маріуполя у 2014 р. і керівника тилу ЗСУ за якого армія отримала 24000 нової і відновленої техніки.
Перелічуваннями від 10 до кількох тисяч грн. пересічні громадняи зібрали 2 мільйони 100 тисяч гривень!!!
Решту 15 мільйонів 900 тисяч грн. надасть фонд Петра і Марини Порошенко.
Ви ж пам'ятаєте, що Порошенко - "жлоб, якого цікавлять тільки гроші"?
А між іншим, ці кошти родиною Порошенка віддані без надії на повернення.
Кошти, внесені за кіборга генерала Марченка, влада не повернула досі, хоча Марченко давно на волі, а справа проти нього по факту розвалилася.
Ці гроші могли стати кисневими концентраторами, апаратами ШВЛ та медичним приладдям для хворих на КОВІД. Натомість доводиться викуповувати бойових генералів.
Мабуть, це символічно.
показати весь коментар
07.11.2021 15:33 Відповісти
Афанасій, а яким чином можна узурпувати поняття патріотизму? Це як? Зокрема узурпувати "поняття"?!
показати весь коментар
07.11.2021 15:38 Відповісти
Всім ясно, що Парубій патріот. Але він вкрай негнучка людина. До серйозних справ таких як він важливо не допускати.
показати весь коментар
07.11.2021 12:33 Відповісти
Хоча таких складно не допускати. Бо він гіперактивний і настирний.
А не допускати важливо, бо від таких може бути більше втрат ніж здобутків.
показати весь коментар
07.11.2021 12:38 Відповісти
Нарешті новини українською з'являються раніше від російської версії. Це добре, бо заради оперативності до цього доводилося російську вмикати.
показати весь коментар
07.11.2021 12:40 Відповісти
Вже давно ігнорую коменти написаніросійською. Якщо щось ну дуже цікаве, тоді можу загнати в гугл транслейт, і, переклавши на українську, прочитати. Але в більшості випадків - ліньки.
показати весь коментар
07.11.2021 13:20 Відповісти
Та де там! Тільки що відкрив застосунок Цензор.НЕТ на телефоні. Мова в налаштуваннях українська. Розділ "Резонанси" таки показує українською, розділ "Новини" - усе російською. Як не можна було отримати новини українською, так і зараз не можна.
показати весь коментар
07.11.2021 13:24 Відповісти
Ну а в мене на телефоні українською.
показати весь коментар
07.11.2021 15:21 Відповісти
Гы.
Сколько эмоций может ввзвать у темных людей изменение всего одной строчки в шапке сайта.
Я просто поражен тупостью населения этой страны.
показати весь коментар
07.11.2021 14:12 Відповісти
Юрко, скажи "Чечня - это круто!"
показати весь коментар
07.11.2021 15:22 Відповісти
15-ть лет черпаю новости с цензора и если бы не Палубий я бы не заметил что он українською мовою... політики, коли не мають чим нагадати про себе, чіпляються за мовне питання або стріляють по портретах
показати весь коментар
07.11.2021 14:37 Відповісти
Нарешті! Цензор, - респект!
показати весь коментар
07.11.2021 15:19 Відповісти
невже?
показати весь коментар
07.11.2021 15:20 Відповісти
Он еще не в психушке?Странно,наверно санитары заболели ковидом.
показати весь коментар
07.11.2021 16:12 Відповісти
Прочитав дописи і згадалось - не люблю когда толстьій дядька за голдньій народ просит. (Е. Шифрин)
показати весь коментар
07.11.2021 16:22 Відповісти
я теж вітаю перехід цензор.нет на українську!)
показати весь коментар
07.11.2021 16:33 Відповісти
Ну нарешті,не пройшло і сто роківЯ за!

показати весь коментар
07.11.2021 19:27 Відповісти
Це добре, звичайно. Але я, взагалі, не відчуваю різниці. Мені й досі все подобалося . А Парубій, я гадаю, мовчав, бо сидів у засідці. Буба, готовсь!




показати весь коментар
07.11.2021 20:33 Відповісти
Чёс, как открывалось на русском так и открывается. Перейдут на украинский-потеряют значительную часть аудитории.
показати весь коментар
08.11.2021 01:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 