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Новини Боротьба з коронавірусом
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Україна отримала ще майже 3 млн доз вакцини Moderna в рамках COVAX, - МОЗ

Україна отримала ще майже 3 млн доз вакцини Moderna в рамках COVAX, - МОЗ

Фонд ЮНІСЕФ безкоштовно в рамках глобальної ініціативи COVAX доставив в Україну ще 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Загалом в рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac. Як зазначають в ЮНІСЕФ, поставки вакцин від COVAX будуть і надалі.

Зберігання й логістику вакцини Moderna, отриманої від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує американське агентство USAID.

"Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини. Moderna - це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко закликав українців долучатися до інфоволонтерів боротьби з COVID-19: "Кожен може допомогти"

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1511) Moderna (63)


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Топ коментарі
+9
Жах,щирі співчуття родині загиблого Українця.
Всю руцкаміску ,лугандонську ,даунбасівську мразота потрібно фізично карати(нищити) і висилати нах в паРашу.Ця непотріб ненавидить Україну і все українське .
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07.11.2021 11:31
+4
И дякую Тоби, Боже, за то шо не только я один не москаль.
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07.11.2021 11:37
+3
ну и зачем ты это напомнил? я бы и не вспомнил, если бы не твой "полезный коммент".
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07.11.2021 11:24
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07 ноября 2021, 09:30 |
https://ria-m.tv/news/264959/******************************************************************************.html в КИРИЛЛОВКЕ УБИЛИ ПАРНЯ ЗА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

Парень получил удар ножом в сердце и умер на месте происшествия. Помощь ему пытался оказать сотрудник полиции, однако усилия оказались напрасными.

Произошло это в ночь на субботу, 6-е ноября. Как сообщил отец погибшего, на него напал пьяный выходец из Луганска, которому не понравилась украинская речь парня. Он позвал Николая на улицу, а тот, будучи уверенным в собственных силах, не отказался.

И хотя 26-летний парень был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от ножевого удара, который пришелся в самое сердце.

Николай был единственным сыном известного предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца отеля "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.

О произошедшей трагедии Олег Дмитриевич рассказал в соцсети и сообщил, что похороны Николая состоятся завтра в Кирилловке.
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07.11.2021 11:22 Відповісти
Жах,щирі співчуття родині загиблого Українця.
Всю руцкаміску ,лугандонську ,даунбасівську мразота потрібно фізично карати(нищити) і висилати нах в паРашу.Ця непотріб ненавидить Україну і все українське .
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07.11.2021 11:31 Відповісти
ну и зачем ты это напомнил? я бы и не вспомнил, если бы не твой "полезный коммент".
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07.11.2021 11:24 Відповісти
И дякую Тоби, Боже, за то шо не только я один не москаль.
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07.11.2021 11:37 Відповісти
ну и зачем ты это напомнил? я бы и не вспомнил, если бы не твой "полезный коммент".
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07.11.2021 12:01 Відповісти
такая нищенская гордость пидароса! Я говно ел, я постиг глубины!
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07.11.2021 11:35 Відповісти
Ты, пид@р, приполз сюда вполне осознанно, и сидишь уже тут несколько часов, хотя неоднократно был послан наkуй. Но уйти никак не можешь, страсть к говну с лопаты у кацапов неодолима.
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07.11.2021 11:39 Відповісти
а caм ти типа нe кацап? ви русскомозглi уроди в тандeмi тут гавкiт устроiли?
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07.11.2021 12:25 Відповісти
мeнi цiкаво хто тeбe заспамив. за такe спамить можe лишe фсб-нявий холоп. алe ми начe на укррeсурсi. пiсля цього спаму у мeнe сумнiви щодо укрoмодeрацii.
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07.11.2021 12:17 Відповісти
Хаха, представьте себе, на кацапстане 7 ноября тоже обычный день, а мумию с мавзолеем при парадах картоном прикрывают чтоб не отсвечивала
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07.11.2021 11:27 Відповісти
Ты по красной площади не ходил?
Чувствуется влияние мумии на твой мозжечок.
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07.11.2021 11:54 Відповісти
No comments.
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07.11.2021 12:03 Відповісти
Не ви, а ми.
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07.11.2021 11:50 Відповісти
Ах-ха-ха, знову те саме - вакцини надають міжнародні організації, але це заслуга зеленої влади.

"Солнце встало на рассвете - спасибо партии за это!" ©
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07.11.2021 12:05 Відповісти
ну тiпа вони голосно кричали "нам нада. дайтe!" якби нe кричали то нiчого б нe було. бeзкоштовно ж з барського плeча.
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07.11.2021 12:21 Відповісти
Як підробити ковід сертифікат щоб отримати бустерну дозу вакцини?
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07.11.2021 12:19 Відповісти
Здоровые и непослушные люди не нужны властным диверсантам.Здоровые вне закона сейчас..





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07.11.2021 12:19 Відповісти
цe на рашкi так кажуть i ти вирiшив далi пeрeдать? а почом услуга?
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07.11.2021 12:23 Відповісти
мне пох что там кажуть на рашке , ты послушай что о нем говорят студенты первокурсники мед.вуза в Киеве !!!
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07.11.2021 12:30 Відповісти
так при чом тут тодi внє закона! так би i написав - що студeнти. а ти закон приплiв
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07.11.2021 12:44 Відповісти
Якщо «мудрийНаріт» буде модерною колотись у салфетку, то «яка різниця»???
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07.11.2021 12:27 Відповісти
Я сам 3 рази вакцинованний Файзером , еле для України крайще "Модерна" ... бо якщо в Україні можно купувати сертіфікати й майже третина з тих , хто нібито вакцинувався , це купованні сертіфікати . Проблема Файзера , що мало гарантій , що корумпованні чинуши від медицини , знищують ті вакцини, якщо порушен температурний режим . Мінус 70 градусів це дуже легко порушити й дуже велика спокуса ... йще одни день колоти замість знищення .

Але усе виключно моє особисте припущення ...
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07.11.2021 13:15 Відповісти
Я тоже так думал, но как на второй день после прививки пфайзером поднялась температура до 38,5 то понял, что рабочая)

Вообще ее несколько дней можно держать при температуре более высокой, в переносном холодильнике, и 2 часа при комнатной температуре до 30 градусов. С учетом очередей за прививками, за полчаса они улетают.
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07.11.2021 14:44 Відповісти
А в мене , максимальний ефект - це дискомофт у м"язі "дельта" (куди кололи) .

Очевидно, що подавній більшості українцям вкололи абсолюно валідну вакцину Файзер . Просто я таке написав для тих , хто сумнівається . Модерна -- це з ЕС вакцина ... Й нема жодного аргумента , чому це раптом вона може комусь нашкодити .
Й я би поділяв обрежність українців на два контроверсійних типа . Одна від недовіливості до будь кого, кого можно якимось чином утотожнювати з владой . Цей тип абсолютно виправданний , але й з їм требо завжди важити ризики . Ризик хворої й сивої людини він в 50 разів висший , ніж вакцина в не дуже відповідальних руках ...
Інший тип недовірливості - це невігластво . Це зовсім інше . Таким можливо доведеться примушувати , а не переконувати .

Й йще ... Один депутат недавно в ефірі таке сказав , мовляв за крадіжку автівки типа "Лексуса" термін КПК 8-12 років , за вбивство в ДТП -- до 10 років . Питання , хто людське життя оцінив низче ніж штам метевого лайна ?!

Так саме . Якщо людина знає , що гроші фальшиві й бере їх у злочинця за півціни ... Чи такий може обійтися штрафом . Чи не запишуть такого "ЗЛОЧИНЦЯ" в спільника фальшивомонетника ?!

Я не бачу жодної різниці між цим злочином й купуванням за 200 гр. заздалагідь фальшивого сертіфіката .
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07.11.2021 17:31 Відповісти
Я просто болел уже ковидом, поэтому возможно была такая реакция на пфайзер- и мышцы болели и температура была.
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07.11.2021 18:48 Відповісти
Я бы даже постеснялся покупать сертификат. Какой в этом смысл. Я бы наоборот, хотел чтобы меня уколололи другой вакциной, без сертификата, чтобы иммунитет надежнее был, но пока такой возможности нет.
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07.11.2021 18:54 Відповісти
на хвилиночку найефективніша вакцина.
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07.11.2021 14:57 Відповісти
слава Аллаху. Спасители наши. Спасите помилуйте,, Челом бью
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07.11.2021 16:28 Відповісти
мадерна-для молодежи, пфайзер - типа фазе (батя) - для взрослых. А биоNтек - и проктер - это крышеснос ваще)))
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07.11.2021 16:31 Відповісти
Антиваксеры. Начало.

Известный врач-исследователь Попов А.В. пишет:
"От оспы прививают почти насильно, невежественный народ называет её антихристовой печатью; население научилось даже вскоре по привитии высасывать и выплёвывать вещество прививки, или вымывать ее в бане".
(Холера 1829-1833 гг. в Оренбургском крае // Тр. Оренб. ученых архивной комиссии. Вып. 21. Оренбург. 1910)

Для образованной публики были свои страшилки, в том числе и приходящие из Европы.

Например, английский врач Лискомб писал: "у одного ребенка в Пэкгеме организм до прививки был нормальным, после прививки он превратился в скотский: ребенок стал бегать на четвереньках, мычать по-коровьи и бодаться головой, а дочь некоей леди начала мычать как корова и вся обросла волосами".

Другой автор - Роулей - писал, что: "вакцинированный от оспы мало-помалу утрачивает черты человека и лицо его превращается в морду подобную коровьей".

Судя по повторяющимся симптомам, авторы явно заимствовали идеи друг у друга, так как страшилки о превращении людей в коров (для прививок использовалась вытяжка из биоматериала крупного рогатого скота) кочевали в разных вариантах по всем странам. И этим фейкам в то время многие верили.

Как результат - несмотря на доступность прививок на протяжении всего XIX века, - лишь меньшая часть населения прививалась, коллективного иммунитета не было, и оспа продолжала уносить множество жизней.
Ситуация исправилась только в начале ХХ века, когда власти большинства стран провели массовую обязательную вакцинацию. После этого оспа исчезла как массовая угроза здоровью человечества.(с)
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07.11.2021 18:48 Відповісти
Але требо бути йще жорстокійшим й йти в щирій розмові до кінця .

Поки людство не знало гігієне , поки не відкрили бактеріологію , одного хумгарського лікаря довели до божевілля , коли він лише запропонував мити руки після "анатомки" . З його "колеги" зробили посміховисько . Так само робили з Луї Пастером , бо він же за фахом "лише" біологом був .
Александра Флемінга 15 років "тролили" ...

Але "сурові" боруни з вірусологією навіть не уявляють , як страждали несправедливо покаранні "відказники" 19 століття , коли в одного англійського майстра після вакцинації померли два сина , а він відмовився вакцинувати доньку . Сини дійсно померли "від вакцини" , бо це було йще до відкриття бактеріїв й миття рук , тим більш спиртом . По усіх симптомах сини того бідолахи померли від банального сепсиса .

Бо ці "сурові" ******** дяденьки з тьотками пупо виглядають доморощеними розпещеними дівчатками або просто боягузливими вічними маминими синками , які йще непритомні можуть впасти від одного виду одноразової голки .

Я б таких не змушував спочатку вакцинуватися , але запер би в хаті й крутив би по зомбоящику 24 х 7 кадри с людьми які тиждень помирають від Ковіда . При повній й абсолютній свідомості !
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07.11.2021 19:47 Відповісти
Правильно, скорее докалывайте людей и проводите испытания.Только не забудьте показывать правильную статистику смертей и побочек от вакцин.
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08.11.2021 08:14 Відповісти
 
 