Україна отримала ще майже 3 млн доз вакцини Moderna в рамках COVAX, - МОЗ

Фонд ЮНІСЕФ безкоштовно в рамках глобальної ініціативи COVAX доставив в Україну ще 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Загалом в рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac. Як зазначають в ЮНІСЕФ, поставки вакцин від COVAX будуть і надалі.

Зберігання й логістику вакцини Moderna, отриманої від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує американське агентство USAID.

"Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини. Moderna - це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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