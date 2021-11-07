Україна отримала ще майже 3 млн доз вакцини Moderna в рамках COVAX, - МОЗ
Фонд ЮНІСЕФ безкоштовно в рамках глобальної ініціативи COVAX доставив в Україну ще 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Moderna.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Загалом в рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac. Як зазначають в ЮНІСЕФ, поставки вакцин від COVAX будуть і надалі.
Зберігання й логістику вакцини Moderna, отриманої від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує американське агентство USAID.
"Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини. Moderna - це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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07 ноября 2021, 09:30 |
https://ria-m.tv/news/264959/******************************************************************************.html в КИРИЛЛОВКЕ УБИЛИ ПАРНЯ ЗА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
Парень получил удар ножом в сердце и умер на месте происшествия. Помощь ему пытался оказать сотрудник полиции, однако усилия оказались напрасными.
Произошло это в ночь на субботу, 6-е ноября. Как сообщил отец погибшего, на него напал пьяный выходец из Луганска, которому не понравилась украинская речь парня. Он позвал Николая на улицу, а тот, будучи уверенным в собственных силах, не отказался.
И хотя 26-летний парень был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от ножевого удара, который пришелся в самое сердце.
Николай был единственным сыном известного предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца отеля "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.
О произошедшей трагедии Олег Дмитриевич рассказал в соцсети и сообщил, что похороны Николая состоятся завтра в Кирилловке.
Всю руцкаміску ,лугандонську ,даунбасівську мразота потрібно фізично карати(нищити) і висилати нах в паРашу.Ця непотріб ненавидить Україну і все українське .
Чувствуется влияние мумии на твой мозжечок.
"Солнце встало на рассвете - спасибо партии за это!" ©
Але усе виключно моє особисте припущення ...
Вообще ее несколько дней можно держать при температуре более высокой, в переносном холодильнике, и 2 часа при комнатной температуре до 30 градусов. С учетом очередей за прививками, за полчаса они улетают.
Очевидно, що подавній більшості українцям вкололи абсолюно валідну вакцину Файзер . Просто я таке написав для тих , хто сумнівається . Модерна -- це з ЕС вакцина ... Й нема жодного аргумента , чому це раптом вона може комусь нашкодити .
Й я би поділяв обрежність українців на два контроверсійних типа . Одна від недовіливості до будь кого, кого можно якимось чином утотожнювати з владой . Цей тип абсолютно виправданний , але й з їм требо завжди важити ризики . Ризик хворої й сивої людини він в 50 разів висший , ніж вакцина в не дуже відповідальних руках ...
Інший тип недовірливості - це невігластво . Це зовсім інше . Таким можливо доведеться примушувати , а не переконувати .
Й йще ... Один депутат недавно в ефірі таке сказав , мовляв за крадіжку автівки типа "Лексуса" термін КПК 8-12 років , за вбивство в ДТП -- до 10 років . Питання , хто людське життя оцінив низче ніж штам метевого лайна ?!
Так саме . Якщо людина знає , що гроші фальшиві й бере їх у злочинця за півціни ... Чи такий може обійтися штрафом . Чи не запишуть такого "ЗЛОЧИНЦЯ" в спільника фальшивомонетника ?!
Я не бачу жодної різниці між цим злочином й купуванням за 200 гр. заздалагідь фальшивого сертіфіката .
Известный врач-исследователь Попов А.В. пишет:
"От оспы прививают почти насильно, невежественный народ называет её антихристовой печатью; население научилось даже вскоре по привитии высасывать и выплёвывать вещество прививки, или вымывать ее в бане".
(Холера 1829-1833 гг. в Оренбургском крае // Тр. Оренб. ученых архивной комиссии. Вып. 21. Оренбург. 1910)
Для образованной публики были свои страшилки, в том числе и приходящие из Европы.
Например, английский врач Лискомб писал: "у одного ребенка в Пэкгеме организм до прививки был нормальным, после прививки он превратился в скотский: ребенок стал бегать на четвереньках, мычать по-коровьи и бодаться головой, а дочь некоей леди начала мычать как корова и вся обросла волосами".
Другой автор - Роулей - писал, что: "вакцинированный от оспы мало-помалу утрачивает черты человека и лицо его превращается в морду подобную коровьей".
Судя по повторяющимся симптомам, авторы явно заимствовали идеи друг у друга, так как страшилки о превращении людей в коров (для прививок использовалась вытяжка из биоматериала крупного рогатого скота) кочевали в разных вариантах по всем странам. И этим фейкам в то время многие верили.
Как результат - несмотря на доступность прививок на протяжении всего XIX века, - лишь меньшая часть населения прививалась, коллективного иммунитета не было, и оспа продолжала уносить множество жизней.
Ситуация исправилась только в начале ХХ века, когда власти большинства стран провели массовую обязательную вакцинацию. После этого оспа исчезла как массовая угроза здоровью человечества.(с)
Поки людство не знало гігієне , поки не відкрили бактеріологію , одного хумгарського лікаря довели до божевілля , коли він лише запропонував мити руки після "анатомки" . З його "колеги" зробили посміховисько . Так само робили з Луї Пастером , бо він же за фахом "лише" біологом був .
Александра Флемінга 15 років "тролили" ...
Але "сурові" боруни з вірусологією навіть не уявляють , як страждали несправедливо покаранні "відказники" 19 століття , коли в одного англійського майстра після вакцинації померли два сина , а він відмовився вакцинувати доньку . Сини дійсно померли "від вакцини" , бо це було йще до відкриття бактеріїв й миття рук , тим більш спиртом . По усіх симптомах сини того бідолахи померли від банального сепсиса .
Бо ці "сурові" ******** дяденьки з тьотками пупо виглядають доморощеними розпещеними дівчатками або просто боягузливими вічними маминими синками , які йще непритомні можуть впасти від одного виду одноразової голки .
Я б таких не змушував спочатку вакцинуватися , але запер би в хаті й крутив би по зомбоящику 24 х 7 кадри с людьми які тиждень помирають від Ковіда . При повній й абсолютній свідомості !