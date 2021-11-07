Вакцина від COVID-19 не може заразити людину, бо у її складі немає живого вірусу, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України спростовує міф про те, що вакцина від коронавірусу начебто може заразити людину. Це неможливо, оскільки у її складі немає живого вірусу, кажуть у відомстві.

Натомість вакцина від COVID-19 стимулює вироблення імунітету, йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Беручи участь в опитуваннях, які ми проводили на наших сторінках в соціальних мережах та месенджерах до Тижня інформаційної грамотності, частина підписників проголосувала за варіант, що вакцинація від COVID-19 ніби погіршує ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції. Також можна зустріти інформацію, що люди, які отримали щеплення від COVID-19, ніби є більш заразними у порівнянні з невакцинованими. Начебто із щепленням в організм людини вводиться вірус, через що вакцинована особа стає небезпечною для оточення", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імунолог Лапій спростував фейки про COVID-вакцинацію: Найменший чіп не пройде через голку

Чи може людина заразитись від вакцини?

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплюють кількома вакцинами: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (влітку також можна було щепитись вакциною Moderna). Так, вони мають різний спосіб дії, проте жодна з них не може заразити людину коронавірусом:

➖ CoronaVac – це інактивована вакцина, тобто в її складі є вже вбитий вірус. Оскільки він мертвий, то цей вірус не може поширюватись організмом людини.

➖ AstraZeneca – векторна вакцина. У ній використовується безпечний модифікований вірус застуди, який має в собі специфічний білок. Він же активує імунну відповідь; виробляється захист організму, але людина не підхоплює вірус.

➖ Вакцини виробництва Pfizer і Moderna мають у складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує білок оболонки коронавірусу. Ця мРНК при потраплянні в організм "навчає" клітини, що за вірус вони можуть "зустріти", а відтак формуються необхідні для захисту антитіла. Сама ж мРНК гине.

"Як можна побачити, жодна з вакцин не має в складі живого вірусу, який завдає шкоди здоров’ю людини. Вакцини не провокують захворювання, а, навпаки, формують стійкий захист для майбутніх "зустрічей" з коронавірусом", - наголошують у відомстві. .

Як працюють вакцини?

Щеплення допомагає виробити імунітет, моделюючи потрапляння інфекції в організм. Цей процес не викликає хворобу, але він спонукає імунну систему виробити Т-лімфоцити та антитіла. Іноді після вакцинації можливі легкі симптоми, які виникають при хворобі, як, наприклад, підвищена температура, припухлість та біль в місці введення. Вони є цілком прийнятними, а виникають лише тому, що організм реагує та формує імунну відповідь.

Після імунізації в організмі залишаються "клітини пам'яті", які знають, як можна боротися з хворобою в майбутньому. На процес вироблення таких клітин може піти до кількох тижнів. Тому є ймовірність, що у людини, яка заразилася незадовго до вакцинації або відразу після вакцинації, розвинуться симптоми хвороби. Вона може захворіти, тому що у вакцини не було достатньо часу виробити захист.

Також читайте: Ляшко закликав українців долучатися до інфоволонтерів боротьби з COVID-19: "Кожен може допомогти"

Чому вакциновані люди можуть захворіти на COVID-19?

В МОЗ стверджують, що такі випадки трапляються нечасто, в основному серед людей похилого віку та зі слабким імунітетом.

"По-друге, ми спостерігаємо зараз більше випадків зараження серед вакцинованих, тому що люди припинили дотримуватися карантинних обмежень. Через це інфекція поширюється стрімкіше. Навіть вакциновані мають носити маски та дотримуватись соціальної дистанції.

Навіть якщо ви заразились, будучи вакцинованими, хвороба протікатиме в рази легше, Ви уникнете госпіталізації та швидше повернетесь до звичного життя (ризик госпіталізації більше ніж у 10 разів нижчий). Якщо ви і захворієте, будучи щепленими, ймовірність заразити оточуючих в рази зменшується: Ви убезпечити своїх рідних і близьких від зараження. Тому не бійтесь вакцинації, уникайте фейків та думайте критично", - закликають у Мінздоров'я.