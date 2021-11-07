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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина від COVID-19 не може заразити людину, бо у її складі немає живого вірусу, - МОЗ

Вакцина від COVID-19 не може заразити людину, бо у її складі немає живого вірусу, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України спростовує міф про те, що вакцина від коронавірусу начебто може заразити людину. Це неможливо, оскільки у її складі немає живого вірусу, кажуть у відомстві.

Натомість вакцина від COVID-19 стимулює вироблення імунітету, йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Беручи участь в опитуваннях, які ми проводили на наших сторінках в соціальних мережах та месенджерах до Тижня інформаційної грамотності, частина підписників проголосувала за варіант, що вакцинація від COVID-19 ніби погіршує ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції. Також можна зустріти інформацію, що люди, які отримали щеплення від COVID-19, ніби є більш заразними у порівнянні з невакцинованими. Начебто із щепленням в організм людини вводиться вірус, через що вакцинована особа стає небезпечною для оточення", - сказано в повідомленні.

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Чи може людина заразитись від вакцини?

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплюють кількома вакцинами: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (влітку також можна було щепитись вакциною Moderna). Так, вони мають різний спосіб дії, проте жодна з них не може заразити людину коронавірусом:
➖ CoronaVac – це інактивована вакцина, тобто в її складі є вже вбитий вірус. Оскільки він мертвий, то цей вірус не може поширюватись організмом людини.
➖ AstraZeneca – векторна вакцина. У ній використовується безпечний модифікований вірус застуди, який має в собі специфічний білок. Він же активує імунну відповідь; виробляється захист організму, але людина не підхоплює вірус.
➖ Вакцини виробництва Pfizer і Moderna мають у складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує білок оболонки коронавірусу. Ця мРНК при потраплянні в організм "навчає" клітини, що за вірус вони можуть "зустріти", а відтак формуються необхідні для захисту антитіла. Сама ж мРНК гине.

"Як можна побачити, жодна з вакцин не має в складі живого вірусу, який завдає шкоди здоров’ю людини. Вакцини не провокують захворювання, а, навпаки, формують стійкий захист для майбутніх "зустрічей" з коронавірусом", - наголошують у відомстві. .

Як працюють вакцини?

Щеплення допомагає виробити імунітет, моделюючи потрапляння інфекції в організм. Цей процес не викликає хворобу, але він спонукає імунну систему виробити Т-лімфоцити та антитіла. Іноді після вакцинації можливі легкі симптоми, які виникають при хворобі, як, наприклад, підвищена температура, припухлість та біль в місці введення. Вони є цілком прийнятними, а виникають лише тому, що організм реагує та формує імунну відповідь.

Після імунізації в організмі залишаються "клітини пам'яті", які знають, як можна боротися з хворобою в майбутньому. На процес вироблення таких клітин може піти до кількох тижнів. Тому є ймовірність, що у людини, яка заразилася незадовго до вакцинації або відразу після вакцинації, розвинуться симптоми хвороби. Вона може захворіти, тому що у вакцини не було достатньо часу виробити захист.

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Чому вакциновані люди можуть захворіти на COVID-19?

В МОЗ стверджують, що такі випадки трапляються нечасто, в основному серед людей похилого віку та зі слабким імунітетом.

"По-друге, ми спостерігаємо зараз більше випадків зараження серед вакцинованих, тому що люди припинили дотримуватися карантинних обмежень. Через це інфекція поширюється стрімкіше. Навіть вакциновані мають носити маски та дотримуватись соціальної дистанції.

Навіть якщо ви заразились, будучи вакцинованими, хвороба протікатиме в рази легше, Ви уникнете госпіталізації та швидше повернетесь до звичного життя (ризик госпіталізації більше ніж у 10 разів нижчий). Якщо ви і захворієте, будучи щепленими, ймовірність заразити оточуючих в рази зменшується: Ви убезпечити своїх рідних і близьких від зараження. Тому не бійтесь вакцинації, уникайте фейків та думайте критично", - закликають у Мінздоров'я.

вакцина (4419) МОЗ (5390) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+26
Как ни про вирус - уколотые на гавно исходят. ****, ну укололся, кто тебе запрещает, сиди тихонько радуйся. Молодец, продуманный. Нет. блин, аж лезет из них.
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07.11.2021 12:00
+26
Так, у вакцинованих в мережі спостерігаються незрозумілі агресивні прояви. Швидше всього 2 роки пандемії негативно вплинули на психіку багатьох людей, і це просто посттравматичний стресовий розлад. Це в кращому випадку. В гіршому це це проплачені ворожі боти (з того ж мордору), які просто хочуть роздмухати соціальний конфлікт.
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07.11.2021 12:17
+20
Осталось токо показать, что помог именно файзер, а не болезнь год назад
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07.11.2021 11:38
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И да, ДВС - ПРЕКРАСНО едет на спирте, единственно, не грех подправить регулироваку карбюратора - спирт дает меньше энергии, и нуждается в меньшем количестве воздуха!
Т.е. Вы уже меняете режим работы механизма только потому что не захотели/не смогли залить бензин с положенным октановым числом. Как думаете, если производитель авто узнает о подобных Ваших экспериментах, что будет с гарантийным сроком выданным на авто?

чтобы научить его реагировать на наличие S-белка, независимо от того, где он находится
А где может еще находиться подобный белок кроме вируса?
А не может ли впоследствии "спутать" организм этот белок с иным важным для организма в процессе жизнедеятельности?
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09.11.2021 17:48 Відповісти
Насчет ДВС - ничего не будет. Желательно просто подать больше горючего - спирт дает меньше тепла. И да октановое число спирта - ВЫШЕ такового для бензина.
Насчет же белка в данном случае - где угодно. В процессе вакцинации он появляется на поверхности клеток мышцы в районе инъекции в основном. И да, организм не может ничего "спутать", поскольку реакция антиген-антитело определяется структурой взаимодействующих молекул. Дополнительно, если бы такое было возможно - оно проявлялось бы ЗНАЧИТЕЛЬНО сильнее в случае заболевания, поскольку концентрация антигена в этом случае - много выше.
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09.11.2021 21:32 Відповісти
Пока это теория. Ответ даст практика. Вакцинировали большое число. Вот и понаблюдаем.
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09.11.2021 21:38 Відповісти
Конечно теория, но ло сих пор она работала, с чего бы ей не работать в данном случае? А уж мое замечание относительно большей вероятности "ошибки" после заболевания, чем после вацинации - вообще бесспорно - в случае заболевания в организм попадает не только S-белок, но и все остальные белки вируса, так что есть вероятность наличия среди них какого-нибудь более структурно похожего на те, что важны для организма. Так вроде не должно быть - в процессе созревания имунной системы соответствующие ветки должны исчезнуть, но аутоимунные болезни все-таки встречаются. Так что переболевший рискует сильнее, да...
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09.11.2021 22:09 Відповісти
На счет до сих пор работала позволю себе усомниться. Я например не знаю других вакцин созданных по данной технологии, которые бы широко применялись. Так что для меня пока это теория.
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09.11.2021 22:11 Відповісти
А это неважно. Поскольку тут только первый этап отличается от всех остальных вакцин. А то, что вы предполагаете - невозможно принципиально, от слова "совсем"
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10.11.2021 00:01 Відповісти
Своим ежедневным враньем власть дискридетировала себя так, что любое заявление воспринимается с точностью до наоборот. То летал президент в Оман, то не летал, то была спецоперация с вагнеровцами, то не была, то была, но не наша... когда говорят, что в Моршине нет ни одного больного, это настораживает, потому. что такого не может быть, или когда говорят,что 97 процентов в реанимациях невакцинированные, то это воспринимается, как очередное вранье.
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07.11.2021 16:28 Відповісти
Так а кто заставлят вас слушать вранье нашей власти? Есть Израиль, есть Европа, есть штаты. В Моршине больные есть, просто они не занимают койки в больницах и не парализуют город.
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07.11.2021 20:12 Відповісти
там правда нет ни одного больного. По приказу всех больных моршина везут в соседние города. Так что вам почти не соврали
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08.11.2021 00:22 Відповісти
Колят дохлой вакциной!
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07.11.2021 16:33 Відповісти
Ну так...Добре що написали. Бо дурні антищепленики вже понавигадували чергову порцію сказок.
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07.11.2021 16:39 Відповісти
Цю роз"яснювальну компанію потрібно було робити раніше, а не тоді коли колапс.
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07.11.2021 19:46 Відповісти
Антивакеров убеждать нету смысла. Это как обезьянам про двигатель рассказывать. Время покажет. Выживут - хорошо, а если нет - это их выбор. В любом случае - здоровья.
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07.11.2021 20:45 Відповісти
Вот это и есть главная прблема вакцины . Был бы вирус можно было бы назвать этот укол вакциной . А так мРНА стимулятор . Причем опаснее самого вируса .
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08.11.2021 02:56 Відповісти
ви тільки не кажіть МОЗ, але навіть у складі живого вірусу немає живого вірусу! ПАРАДОКС.
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08.11.2021 04:02 Відповісти
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