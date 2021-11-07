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Верховний Суд розгляне позов Порошенка до Зеленського через "плівки Бігуса", - адвокат Головань

Верховний Суд розгляне позов Порошенка до Зеленського через

Велика Палата Верховного Суду зобов’язала розглянути позовну заяву п'ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка до чинного президента України Володимира Зеленського щодо "плівок Бігуса".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Адвокати Порошенка влітку 2021 року подали позов до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов’язати оприлюднити всі так звані "записи Бігуса" в автентичному вигляді. У Порошенка вважають, що оригінали цих записів були б цікаві суспільству.

Провадження за позовом до громадської організації Дениса Бігуса "ТОМ 14" у вересні відкрив Окружний адміністративний суд Києва.

"Поки Денис Бігус розмірковує, чи подавати йому до адміністративного суду відзив на наш позов про опублікування у первісному вигляді так званих "плівок Медведчука", ми потихеньку просуваємося з аналогічним позовом до бенефіціара бігусівських "відосиків" – президента України Зеленського", – зазначає адвокат Порошенка .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського з вимогою оприлюднити всі оригінали "плівок Бігуса"

"Позовну заяву до Президента України Зеленського Суддя Верховного Суду І.А.Гончарова спочатку залишила без руху, а потім і повернула. Бо ми, на думку судді, не конкретизували, які саме права та охоронювані законом інтереси Петра Порошенка порушуються бездіяльністю Зеленського. Ухвалу про повернення позовної заяви довелося оскаржувати", – нагадав Головань.

"27 жовтня 2021 р. Велика Палата Верховного Суду нашу апеляційну скаргу розглянула, ухвалу про повернення позовної заяви скасувала, справу направила до суду першої інстанції для продовження розгляду", – повідомив адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абонент "М." вчив "охоронця Медведчука" Чорного, як коментувати плівки Bihus.Info. ФОТО

Верховний Суд розгляне позов Порошенка до Зеленського через плівки Бігуса, - адвокат Головань 01
Верховний Суд розгляне позов Порошенка до Зеленського через плівки Бігуса, - адвокат Головань 02Верховний Суд розгляне позов Порошенка до Зеленського через плівки Бігуса, - адвокат Головань 03Верховний Суд розгляне позов Порошенка до Зеленського через плівки Бігуса, - адвокат Головань 04Верховний Суд розгляне позов Порошенка до Зеленського через плівки Бігуса, - адвокат Головань 05

Верховний Суд розгляне позов Порошенка до Зеленського через плівки Бігуса, - адвокат Головань 06Верховний Суд розгляне позов Порошенка до Зеленського через плівки Бігуса, - адвокат Головань 07

Автор: 

Зеленський (23683) плівки (26) Порошенко (15160) Бігус (194) Головань Ігор (113)


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Топ коментарі
+38
"Адвокати Порошенка влітку 2021 року подали позов до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов'язати оприлюднити всі так звані "записи Бігуса" в автентичному вигляді. У Порошенка вважають, що оригінали цих записів були б цікаві суспільству."

Джерело:

Цікаво, яку відмазку придумать позитивні блохєри Подоляка та СБУ-95 з Бєнядиктовою, щоб не оприлюднювати "плівки медведчука" повністю?
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07.11.2021 12:06
+35
Що, знову, не так? Публічна людина, впевнена в своїй правоті, подала позов проти брехуна.
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07.11.2021 12:07
+29
Не мова вбиває. Отморозки с ОРЛДО порасползались по всей Украине после того как загадили свой дом. Саранча "русского мира".
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07.11.2021 12:44
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Ну и? Ему нужно фабрику кацапам подарить? Или активы продать? Зачем? Чтобы это оценили дебилы, типа тебя? Не вижу необходимости.
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07.11.2021 20:33 Відповісти
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07.11.2021 20:50 Відповісти
А ну, а ну, розгорни свою думку, щоб фсє панялі і пра трасти ,і пра хвабріки. На пАльцях простіше, щоб, навіть зебіли із секти 73% зрозуміли.
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07.11.2021 16:28 Відповісти
"...Позовну заяву до Президента України Зеленського Суддя Верховного Суду І.А.Гончарова..."

А чому це козломорда москалиха не висить на гіляці, а засідає у Верховному Суді?
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07.11.2021 14:35 Відповісти
НАШ недогляд. Треба виправляти.
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07.11.2021 16:29 Відповісти
Цікаво, скільки людей бажають ліквідації Медведчука? )))
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07.11.2021 14:57 Відповісти
Тобто, спочатку взяти за сраку піхуса(майже піховшик), а вже потім заправити шершавого і зільоному під шкіру, щоб верещало.
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07.11.2021 16:24 Відповісти
Передайте Голованю, що Бінус вже давно виклав всі плівки.
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07.11.2021 17:32 Відповісти
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