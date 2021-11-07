Верховний Суд розгляне позов Порошенка до Зеленського через "плівки Бігуса", - адвокат Головань

Велика Палата Верховного Суду зобов’язала розглянути позовну заяву п'ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка до чинного президента України Володимира Зеленського щодо "плівок Бігуса".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Адвокати Порошенка влітку 2021 року подали позов до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов’язати оприлюднити всі так звані "записи Бігуса" в автентичному вигляді. У Порошенка вважають, що оригінали цих записів були б цікаві суспільству.

Провадження за позовом до громадської організації Дениса Бігуса "ТОМ 14" у вересні відкрив Окружний адміністративний суд Києва.

"Поки Денис Бігус розмірковує, чи подавати йому до адміністративного суду відзив на наш позов про опублікування у первісному вигляді так званих "плівок Медведчука", ми потихеньку просуваємося з аналогічним позовом до бенефіціара бігусівських "відосиків" – президента України Зеленського", – зазначає адвокат Порошенка .

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"Позовну заяву до Президента України Зеленського Суддя Верховного Суду І.А.Гончарова спочатку залишила без руху, а потім і повернула. Бо ми, на думку судді, не конкретизували, які саме права та охоронювані законом інтереси Петра Порошенка порушуються бездіяльністю Зеленського. Ухвалу про повернення позовної заяви довелося оскаржувати", – нагадав Головань.

"27 жовтня 2021 р. Велика Палата Верховного Суду нашу апеляційну скаргу розглянула, ухвалу про повернення позовної заяви скасувала, справу направила до суду першої інстанції для продовження розгляду", – повідомив адвокат.

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