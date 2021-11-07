УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10513 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 615 19

За добу в Києві від COVID-19 померло 42 особи, виявлено 625 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 625 хворих на коронавірус, 42 людини померли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"625 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 42 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6504 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 269 218", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 353 жінки віком від 18 до 89 років і 226 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 28 дівчаток від одного до 17 років і 18 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 21 жінка від 50 до 91 року та 21 чоловік від 53 до 88 років.

До лікарень столиці госпіталізували 107 хворих на коронавірус та 387 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 130 людей. Загалом коронавірус подолали 234 137 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 125, у Дарницькому – 111, та в Дніпровському районі – 110 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

За добу в Києві від COVID-19 померло 42 особи, виявлено 625 нових випадків захворювання, - Кличко 01

Київ (19410) Кличко (3507)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Киевские антиваксы опять потеряли своих единомышленников.
показати весь коментар
07.11.2021 13:41
+2
И снова количество вакцинированных в Киеве увеличилось естественным путём...
показати весь коментар
07.11.2021 12:05
+2
ну, может в Киеве удастся раньше остановить эту заразу, как-никак здесь прищучили антиваксов сертификатами и эти баран вынуждены вакцинироваться.
Достало уже жить в масках из-за толпы идиотов, боящихся что им вколят вакцину и тем самым изменят их ДНК.
Эх, если бы и правда с помощью вакцины можно было поменять ДНК - антиваксам бы это пошло на пользу, т.к. хуже уже точно некуда.
показати весь коментар
07.11.2021 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И снова количество вакцинированных в Киеве увеличилось естественным путём...
показати весь коментар
07.11.2021 12:05 Відповісти
ну, может в Киеве удастся раньше остановить эту заразу, как-никак здесь прищучили антиваксов сертификатами и эти баран вынуждены вакцинироваться.
Достало уже жить в масках из-за толпы идиотов, боящихся что им вколят вакцину и тем самым изменят их ДНК.
Эх, если бы и правда с помощью вакцины можно было поменять ДНК - антиваксам бы это пошло на пользу, т.к. хуже уже точно некуда.
показати весь коментар
07.11.2021 12:10 Відповісти
А в Моршине УЖЕ удалось...
показати весь коментар
07.11.2021 12:11 Відповісти
В столице блага всегда доступнее.
Я имею в виду - возможности для вакцинации.
Поэтому, ждём в Киеве эффекта похожего на Моршинский.
Говорят, что в Моршине люди вообще не болеют ковидом.
показати весь коментар
07.11.2021 12:14 Відповісти
Болеют, но не так, чтоб залетать под кислород и вообще иметь необходимость стационарного лечения.
показати весь коментар
07.11.2021 12:16 Відповісти
Не понимаю, какие ещё нужны людям доказательства... ?
показати весь коментар
07.11.2021 12:26 Відповісти
Да похрен уже всем на доказательства.
показати весь коментар
07.11.2021 12:34 Відповісти
Ну как всем - антиваксерам. У антиваксеров счас одна забота - добыть кислородик
показати весь коментар
07.11.2021 12:43 Відповісти
Денежку отработал?
показати весь коментар
07.11.2021 13:42 Відповісти
А кто тебя знает, что ты там отработал. Но сомневаюсь, что вас, кацапов, за денюжку держат. Скорее - за миску баланды вы, лапти, норовите на бутылках скакать
показати весь коментар
07.11.2021 14:20 Відповісти
Ну как сказать доступнее, очереди большие в прививочные центры или в поликлиники.
показати весь коментар
07.11.2021 14:57 Відповісти
Сейчас? Не знаю, возможно. В августе и сентябре было пусто. Прививался Модерной. Первый раз потратил минут 15. И то только потому, что решил минут 10 после прививки посидеть возле пункта вакцинации. Второй раз минут в 5 уложился. При этом второй раз я даже не записывался.
показати весь коментар
07.11.2021 16:32 Відповісти
Езжу на работу в общественном транспорте. Еще ни разу не проверяли. Так что "прищучивание" так себе. У меня сертификат, если что, есть.
показати весь коментар
07.11.2021 16:27 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2021 12:36 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2021 17:52 Відповісти
Вот в Киеве нормальная статистика по смертности, одинаково и в будни и в выходные.
показати весь коментар
07.11.2021 13:05 Відповісти
Киевские антиваксы опять потеряли своих единомышленников.
показати весь коментар
07.11.2021 13:41 Відповісти
Я вижу"эксперемент"с Короной прошел удачно и неЛохов сразу пресуют Короной, и как они недовольны.. А перед НГ дадут поблажку - корпоративы, и чтобы смели все гАвно с прилавков магазинов, потом попойка-опохмелка так числа до 20-го января как минимум, потом опять - "неожиданная вспышка Короны"... Итак, это будет длиться бесконечно !!! Веселитесь пипл !!!
показати весь коментар
07.11.2021 14:41 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2021 14:48 Відповісти
 
 