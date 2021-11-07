За добу в Києві від COVID-19 померло 42 особи, виявлено 625 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 625 хворих на коронавірус, 42 людини померли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"625 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 42 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6504 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 269 218", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 353 жінки віком від 18 до 89 років і 226 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 28 дівчаток від одного до 17 років і 18 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 21 жінка від 50 до 91 року та 21 чоловік від 53 до 88 років.

До лікарень столиці госпіталізували 107 хворих на коронавірус та 387 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 130 людей. Загалом коронавірус подолали 234 137 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 125, у Дарницькому – 111, та в Дніпровському районі – 110 випадків", – зазначив Віталій Кличко.