Меркель: Відносини Німеччини та Росії завжди були особливими. Потрібно і далі вести діалог
Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель виступає за продовження діалогу з Російською Федерацією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це вона заявила під час вручення медалі Вальтера Ратенау. Відео опублікував Welt.
"Нам потрібно і далі вести діалог із Росією... Відносини Німеччини та Росії завжди були особливими", – заявила вона.
За словами Меркель, Німеччина та Франція продовжують роботу у нормандському форматі над реалізацією Мінських угод щодо Донбасу. Вона також наголосила, що окупація Криму та частини Донбасу "глибоко вразили європейський порядок денний", але це не заперечує важливості діалогу з Росією.
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Ну кто бы сомневался...
"Союз нерушимый..."
знаєте, куди писати
Це коли гітлерівська Німеччина програла у війні "червоний переможець" робив все,що завгодно в прямому сенсі ,навіть вплив на генофонд через масові гвалтування цивільного населення...
А врятувало їх тільки політико-економічне рішення США які започаткували European Recovery Program,відоме як Marshall Plan,названий на честь держсекретаря США Джорджем К. Маршаллом
На розум приходить українська приказка:-"Танцювали, гупотіли, доки сцяти захотіли! І ще будем гупотіти, щоб ще й срати захотіти!"
І як врешті соціалізм розвалився, а кава залишилась. Нове відео від каналу https://www.youtube.com/channel/UCGSqw82Zny7_z-QLpyMAxIw Останній капіталіст .
https://youtu.be/tfk2vHasiGk відео на ютуб