Меркель: Відносини Німеччини та Росії завжди були особливими. Потрібно і далі вести діалог

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель виступає за продовження діалогу з Російською Федерацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це вона заявила під час вручення медалі Вальтера Ратенау. Відео опублікував Welt.

"Нам потрібно і далі вести діалог із Росією... Відносини Німеччини та Росії завжди були особливими", – заявила вона.



За словами Меркель, Німеччина та Франція продовжують роботу у нормандському форматі над реалізацією Мінських угод щодо Донбасу. Вона також наголосила, що окупація Криму та частини Донбасу "глибоко вразили європейський порядок денний", але це не заперечує важливості діалогу з Росією.

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