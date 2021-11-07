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Меркель: Відносини Німеччини та Росії завжди були особливими. Потрібно і далі вести діалог

Меркель: Відносини Німеччини та Росії завжди були особливими. Потрібно і далі вести діалог

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель виступає за продовження діалогу з Російською Федерацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це вона заявила під час вручення медалі Вальтера Ратенау. Відео опублікував Welt.

"Нам потрібно і далі вести діалог із Росією... Відносини Німеччини та Росії завжди були особливими", – заявила вона.

За словами Меркель, Німеччина та Франція продовжують роботу у нормандському форматі над реалізацією Мінських угод щодо Донбасу. Вона також наголосила, що окупація Криму та частини Донбасу "глибоко вразили європейський порядок денний", але це не заперечує важливості діалогу з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель працюватиме над організацією зустрічі в Нормандському форматі до кінця перебування на посаді, - посол Фельдугзен

Автор: 

Німеччина (7320) Меркель Ангела (1139) росія (64923)


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Топ коментарі
+41
Бабця Анжела торгується за посадовий оклад у "Газпромі"?
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07.11.2021 12:30
+28
Судя по пакту Молотова - Риббентропа то " особые", ну и еще судя по трудоустройству немецких " канцлеров" на пенсии тоже.
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07.11.2021 12:37
+17
https://eurosolidarity.org/2021/11/06/energetychnyj-shantazh-cze-chastyna-gibrydnoyi-vijny-putina-proty-********-petro-poroshenko/ Ескалація агресії Росії проти України полягає не лише в розміщенні військ уздовж нашого кордону, а й в посиленні енергетичного шантажу. Про це сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» .
«Це гібридна війна, і елементом цієї війни є енергетична політика. У нас сьогодні на складах наших станцій залишилося 500 тисяч тон вугілля, замість 3 мільйонів. В нас сьогодні більше третини електростанцій не працюють, у зв'язку з відсутністю вугілля. На сьогоднішній день намагаються імпортувати вугілля і електроенергію з Росії. Платячи агресору долари», - нагадав Порошенко.
«Путін перекрив поставки в Україну енергетичного вугілля. Це ж не просто так. Путін перекрив транзит вугілля і енергетики з інших країн, включно з Казахстаном. Це ж не просто так. Путін заборонив Лукашенку поставляти нам електроенергію, незважаючи на жахливе прохання української влади - Росія чи Білорусь, дайте нам хоч щось з енергетики. Тому що ви повністю профукали підготовку енергетики до зими», - зауважив Порошенко. «На сьогоднішній день, щоб уникнути віялових відключень при недостатніх запасах газу, відсутності вугілля, владі України треба іти на неприродні союзи. Путін цим безумовно скористається», - вважає Петро Порошенко.

П'ятий Президент застеріг українську владу від цих помилок. «Замість того, щоб налагоджувати ефективну взаємодію з союзниками, випускають в етер військових, Секретаря РНБО, міністерство закордонних справ, інших посадовців, які кажуть - мовляв, "американці брешуть, ніякого загострення немає, Путін шукає миру". Я думаю, це ознака того, що українська влада готує свою зустріч з Путіним з питань енергетики. І це є надзвичайно небезпечний розвиток подій, бо невідомо, чим політично українська влада готова буде розрахуватися з Путіним за такі подарунки», - резюмує Петро Порошенко.
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07.11.2021 12:38
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А медаль "За заслуги" в неї вже є?
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07.11.2021 15:50 Відповісти
Буде орден. "За заслуги перед отечеством".
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07.11.2021 17:14 Відповісти
ще б ця стара потка щось інше мукала.
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07.11.2021 16:16 Відповісти
Камсамолка
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07.11.2021 16:18 Відповісти
Иди уже, фрау штазі.
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07.11.2021 16:22 Відповісти
Диалог это хорошо, где результаты?
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07.11.2021 16:32 Відповісти
Почему-то эти "особые отношения" всегда заканчиваются миллионами трупов.
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07.11.2021 16:38 Відповісти
"По словам Меркель, Германия и Франция продолжают работу в "нормандском формате" над реализацией Минских соглашений по Донбассу. Она также подчеркнула, что оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясла европейский порядок", но это не отрицает важности диалога с Россией".
Ну кто бы сомневался...
"Союз нерушимый..."
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07.11.2021 17:12 Відповісти
лизала и буду лизать.....
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07.11.2021 17:23 Відповісти
ОСОБЛИВІ - Бо за минуле століття двічі проходилися по Європі "туди-сюди", сіючи скрізь смерть та руйнування...
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07.11.2021 18:31 Відповісти
Danke, Frau Ribbentrop

знаєте, куди писати
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07.11.2021 18:03 Відповісти
О ja ja! Das ist fantastisch! 41 Й год!!!! Das ist fantastisch!
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07.11.2021 18:14 Відповісти
ні 1939
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08.11.2021 01:19 Відповісти
Учіться у Адольфа, внього це непогано виходило. От, лише потім...
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07.11.2021 18:17 Відповісти
Меркель-плило,плило,а на березі всралось.Стара дурепа...
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07.11.2021 18:48 Відповісти
Ну відомо які там "особливі" відносини з касапами,тільки ніхто догладно не розповідає в подробицях їз зрозумілих причин....
Це коли гітлерівська Німеччина програла у війні "червоний переможець" робив все,що завгодно в прямому сенсі ,навіть вплив на генофонд через масові гвалтування цивільного населення...
А врятувало їх тільки політико-економічне рішення США які започаткували European Recovery Program,відоме як Marshall Plan,названий на честь держсекретаря США Джорджем К. Маршаллом
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07.11.2021 19:04 Відповісти
Дуже хотілося б побачити реальний результат "особливих відносин" між Німеччиною та Росією, як і результат діяльності "нормандського формату". Якщо такі існують, то виключно зі знаком "-". Зато процес...
На розум приходить українська приказка:-"Танцювали, гупотіли, доки сцяти захотіли! І ще будем гупотіти, щоб ще й срати захотіти!"
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07.11.2021 19:29 Відповісти
У німеччини з расеєю не діалог а повноцінні статеві нетрадиційні стосунки...
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07.11.2021 19:49 Відповісти
Я, я.. Натюрлих!! Диалог.. Даст ист фантастиш, друг Вольдемар! Даст из гут, газ, евро.. О я! Больше, сильнее глубже!!
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07.11.2021 20:22 Відповісти
Эти особые отношения начались тогда , когда п"яные краноармейцы добрались до Германии в 1945. Судя по всему в Меркель течет немецкая и русская кровь.
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07.11.2021 21:30 Відповісти
Стара ****, що віддала Европу на поталу ісламу, коли тебе вже колька забере?
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08.11.2021 01:27 Відповісти
фашисты и рашисты всегда были братьями. дом романовых откуда взялся? ленин откуда взялся? про ***** молчу))))
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08.11.2021 07:17 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27518807.html Як соціалізм боровся з кавою, а потім навпаки

І як врешті соціалізм розвалився, а кава залишилась. Нове відео від каналу https://www.youtube.com/channel/UCGSqw82Zny7_z-QLpyMAxIw Останній капіталіст .

https://youtu.be/tfk2vHasiGk відео на ютуб
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08.11.2021 12:08 Відповісти
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