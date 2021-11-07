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Громадянин України затриманий у Польщі за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів з білоруського кордону

Громадянин України затриманий у Польщі за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів з білоруського кордону

У Польщі затримали п'ятьох людей за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів з білоруського кордону. Серед затриманих є громадянин України.

За інформацією RFM24, окрім українця, поліція затримала двох громадян Німеччини, громадянина Білорусі та громадянина Швеції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Речник поліції Підляського воєводства Томаш Крупа повідомив, що арешти відбулися під час дорожніх перевірок у населених пунктах Щити-Дзенцьолово, Ботьки, Гайнівка, Грабувці біля Білостоку і в Раковіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Польщі Дуда підписав закон про будівництво укріплення на кордоні з Білоруссю, проєкт коштуватиме 350 млн євро

За його словами, загалом водії на автомобілях перевезли вглиб Польщі 14 людей: шістьох людей курдського походження, сімох громадян Сирії та одного іракця. Затриманих підозрюють у пособництві незаконному перетині кордону іншими людьми.

За останню добу поліція Підляського воєводства виявила і передала прикордонникам 41 нелегального мігранта, яким вдалось непомітно потрапити на територію Польщі.

Також читайте: Білоруські прикордонники знищують інфраструктуру, щоб допомогти мігрантам потрапити до Польщі, - посол РП у Євросоюзі Садось

Білорусь (7923) затримання (4336) мігранти (1105) Польща (8478) українці (2536)


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Топ коментарі
+6
Наши жлобы в любое дерьмо ради копейки готовы вступить.
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07.11.2021 13:11
+4
Поймали - пусть получает. Это закон. Он обычный преступник.
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07.11.2021 13:12
+2
а громадяни гiрманii мабуть нeдавно нe були громадянами гiрманii?
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07.11.2021 13:19
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07.11.2021 13:06 Відповісти
Але в разі невдачі - жопа 🤣. В Польщі закон суровіший ніж в Україні . Вищі не лише штрафи , але й терміни ув'язнення . При чому в 2-3 рази.🤟
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07.11.2021 13:59 Відповісти
Za takoje u nas 60 sutok tiurmi plius konfiskacija avtomobilia
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07.11.2021 14:04 Відповісти
Наши жлобы в любое дерьмо ради копейки готовы вступить.
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07.11.2021 13:11 Відповісти
Поймали - пусть получает. Это закон. Он обычный преступник.
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07.11.2021 13:12 Відповісти
чюкча решило покомандовать?
у тебя голова уже влазит в бутылёк?
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07.11.2021 13:29 Відповісти
а громадяни гiрманii мабуть нeдавно нe були громадянами гiрманii?
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07.11.2021 13:19 Відповісти
Ну сейчас ему впаяют за организацию таких "путешествий с гидом". Лучше, подсесть к арабам и сказать: "Я, вообще-то, тут со своим другом Абдулой. ТРЕБУЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА!" .
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07.11.2021 13:23 Відповісти
токо доки сожрать нужно
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07.11.2021 13:43 Відповісти
Там васьмьорочка світить чітко . Поляки - нормальні люди з нульовою толерантністю до дібілів . Давно зауважив , що за одне і те саме порушення , в Польщі покарання в 2-3 рази суровіше ніж в Україні . Як по адміністративці так і по криміналу .
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07.11.2021 13:54 Відповісти
не схоже що це звичайні жлоби-заробітчани. Вони не могли не знати, що "біженців" з РБ до Польщи та Литви переправляють білоруські спецслужби для дестабілізації ситуації..тому треба шукати їх зв*язки із спецслужбами РБ та/або РФ
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07.11.2021 16:15 Відповісти
 
 