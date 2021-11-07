Громадянин України затриманий у Польщі за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів з білоруського кордону

У Польщі затримали п'ятьох людей за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів з білоруського кордону. Серед затриманих є громадянин України.

За інформацією RFM24, окрім українця, поліція затримала двох громадян Німеччини, громадянина Білорусі та громадянина Швеції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Речник поліції Підляського воєводства Томаш Крупа повідомив, що арешти відбулися під час дорожніх перевірок у населених пунктах Щити-Дзенцьолово, Ботьки, Гайнівка, Грабувці біля Білостоку і в Раковіце.

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За його словами, загалом водії на автомобілях перевезли вглиб Польщі 14 людей: шістьох людей курдського походження, сімох громадян Сирії та одного іракця. Затриманих підозрюють у пособництві незаконному перетині кордону іншими людьми.

За останню добу поліція Підляського воєводства виявила і передала прикордонникам 41 нелегального мігранта, яким вдалось непомітно потрапити на територію Польщі.

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