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Новини
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Службовий собака допоміг поліції за півтори години відшукати зниклу в Черкасах дитину

Службовий собака допоміг поліції за півтори години відшукати зниклу в Черкасах дитину

13-річну дівчинку знайшли за півтори години. Вона переховувалася у подруги після конфлікту з мамою. Виявити слід дитини у багатотисячному місті вдалося кінологу та німецькій вівчарці з кличкою Дакота.

Про це йдеться у повідомленні Сектору комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, до поліції Черкаської області 5 листопада зателефонувала мати та повідомила про те, що дівчинка пішла з дому і не повернулася. Мати розповіла, що спочатку сама намагалися розшукати доньку, а коли пошуки не дали результату, звернулася по допомогу до поліції.

На пошуки дитини залучили оперативників Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, ювенальну поліцію, а також інспектора-кінолога поліції Черкаської області Андрія Давиденка, зі своєю чотирилапою напарницею Дакотою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сервіс Amber Alert вже в Україні. Користувачі Facebook зможуть допомагати поліції розшукати зниклих дітей, - Клименко. ВIДЕО

Пошуки дівчинки почались з місця її мешкання, де собака відразу "взяв слід". Німецька вівчарка вела поліцейського темрявою, покладаючись лише на гострий нюх. Дівчинку знайшли орієнтовно за півтори години.

"Складність була у тому, що ми спочатку не знали, де шукати дитину - місто велике. Собака пройшов за запаховим слідом та вказав на будинок, в якому, як стало відомо пізніше, й перебувала дитина", - розповів Андрій Давиденко.

Поліцейські з’ясували, що дитина була у подруги, поки рідні та поліція, вночі шукали її по всьому місту. Неповнолітня пояснила, що через сварку із матір’ю соромилася повертатися додому.

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Службовий собака допоміг поліції за півтори години відшукати зниклу в Черкасах дитину 01

З дитиною та її мамою правоохоронці провели профілактичну роботу, щоб надалі не виникало подібних ситуацій.

Правоохоронці закликають батьків роз’яснювати дітям, що втеча з дому може мати негативні наслідки.

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Так це ж пес а не собака
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07.11.2021 13:22 Відповісти
"Чотирилапа напарниця Дакота".
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07.11.2021 13:26 Відповісти
Вчені виявили, що собаки вже від природи розуміють людей набагато краще за будь-яких інших тварин.

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07.11.2021 13:24 Відповісти
https://zmi.ck.ua/oblast/na-cherkaschin-slujboviy-pes-dopomg-pravoohorontsyam-spymati-kradv.html. Це та сама собачка.🙂допомогла знайти крадіїв.🤗
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07.11.2021 14:03 Відповісти
Розумна собаня! Найвідданіший друг та помічник для людини.

Як можна їх не любити? А є такі нелюди, які ненавидять друзів наших чотирилапих.
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07.11.2021 16:53 Відповісти
нюх ихнего шнобеля- это ппц
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08.11.2021 08:56 Відповісти
 
 