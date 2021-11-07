"Можна банально не показувати смерть і відмовляти тяжким": лікар-анестезіолог Черненко про те, як деякі лікарні "покращують" статистику щодо коронавірусу
Оцінка ефективності лікарні/відділення/лікаря за рівнем летальності є дуже ненадійним критерієм якості, оскільки на смертність впливає багато факторів, і найголовніший - початкова тяжкість пацієнтів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбук пише лікар-анестезіолог з Одещини Іван Черненко.
"Запевняю, смертність у паліативному відділенні наближається до 100%, але це не характеризує це відділення.
Якщо ми говоримо про ковід, то тут все набагато цікавіше. Якщо вже оцінювати за летальністю, то треба враховувати тяжкість пацієнтів, що надходять, наявність супутніх захворювань (онкологія, діабет і т.д.). Упевнений, можна навіть намацати кореляцію між сатурацією під час потрапляння до лікарні та ймовірністю смерті. Для того, щоб це було об'єктивно, всі мають користуватися однаковими критеріями, наприклад, шкали SOFA, NEWS. Тоді, порівнявши бали під час потрапляння хворих до лікарні, можна було б об'єктивніше проаналізувати тяжкість пацієнтів, а так усе дуже суб'єктивно.
Не розписуватиму, як зазвичай робиться хороша статистика.
1. Госпіталізувати легких. Навіть якщо не відмовляти важким, але госпіталізувати легких, то ви отримаєте шикарні цифри. Як у прикладі на скрині, коли пацієнта із сатурацією 98 госпіталізують. До речі, пацієнта наступного дня виписали. Але за статистикою він пройде.
2. Відмовляти тяжким. На мій погляд, відмова у госпіталізації з формулюванням "у нас немає реанімаційних ліжок" правомірна, лише коли такі ліжка є в іншій лікарні. Але таких немає вже понад місяць ніде. Їм тоді вдома вмирати? Те ж стосується й відмови у госпіталізації тяжким із супутніми захворюваннями. За 4 тижні нашої роботи у мене особисто було два термінальні онкопацієнти з ковідом, які прожили кілька діб. А ще були безперспективні інсульти і т.д. І я вважаю, що це негуманно відмовляти їм у госпіталізації: щонайменше наприкінці вони б отримали опіати й пішли б безболісно, вдома їм опіати, як і кисень, ніхто не дасть. Але це безперечно псує статистику, оскільки ніхто не аналізує структуру летальності, а лише голі цифри. Плюс після того, як НСЗУ заявило, що заплатить усім, хто лікує ковід навіть без пакету, нам почали звозити важких, а легкі лікуються за місцем проживання і ми не проти, ми всіх не покладемо, але статистика у них буде кращою.
3. Чимшвидше виписати. За стандартом можна виписати пацієнта, який потребує не більше 5 л на концентраторі. На практиці виписують і більш киснезалежних, які вмирають вдома. Безумовно, загинути може й перспективніший пацієнт. Але вчасно "спихнутий" пацієнт статистику точно не зіпсує.
4. Можна банально не показувати смерть, виписувати з іншої причини, але це вже треба вляпуватися. Легше просто не класти важких, або тих, хто гине під час надходження, не проводити по стаціонару. Останнє цілком законно, якщо не було руху стаціонаром і смерть настала в приймальному не задовго після потрапляння.
Але найчастіше зловживання - це відмова важким, адже саме вони й гинуть. Які шанси у пацієнта, який на 10л кисню надходить із сатурацією 50? Полежить тиждень на СРАР і вмирає, як правило.
Тому для оцінки ефективності роботи лікарні/відділення, необхідно розуміти, скільки було на СРАР/НВЛ/ШВЛ, якою була витрата кисню. Також важливо оцінювати листок призначень, чи дотримувались протоколу. Яка кількість пацієнтів була на одного лікаря, умови конкретних відділень тощо.
Закінчую.
Летальність – це показник із найнижчою достовірністю. Тому що за допомогою ручки та фантазії можна таку статистику намалювати, що крутішою за європейські показники буде".
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Летальність - це показник із найнижчою достовірністю. Тому що за допомогою ручки та фантазії можна таку статистику намалювати, Джерело:
Це ті, з т. зв. підозрою, кого забирають помирати в ковідному. Деяких труять киснем і дексаметазоном. Деяких безнадійних дійсно не забирають, малюють ковідлу, і ті помирають вдома.
До речі, як в нас зі статистикою по раніше перехворівшим?
Ну, крім корумпованих чиновників від медицини, звісно.
Почему? Очень даже можно. Никто не полезет смотреть на общую статистику смертности и удивляться, как это вдруг перестали помирать от сердца да от рака. Ну не полезли же, хотя уже по ковиду завышено раз в 5, все же норм?
На догоду фармацевтичним компаніям, щоб продовжувати багатомільярдні закупки під багатомільярдні відкати чиновникам, продажним медикам і т.з. "науковцям".
Чи тепер всіх вакцінованих що потраплять до лікарні будуть КАТУВАТИ для того щоб вони видумували де купили сертифікат? СБУ завело справу. Мабуть же були докази.
Й до Вашого ВІДОМА - Лікування по протоколу ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ у Вакцінованих та НЕ ВАКЦІНОВАНИХ. Якби вона збрехала про купівлю сертифікату і таки дійсно насправді ВОНА була б вакцінована - то точно би померла. Ви хоть думайте яку маячню ви пишете. Саме через ЦЕ треба розуміти - що якщо сертифікат куплений, то ліки для Вакцінованих НЕ ДОПОМОЖУТЬ - якщо ви взагалі не були щеплені. Чи ЛОГІКА відсутня у ВАС взагалі?
Об этом 0564.ua сообщили в пресс-службе Криворожского гориспо
В инфекционной больнице Кривого Рога лечатся 169 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 157, с подозрением - 12. 128 больных получают кислород, в тяжелом состоянии - 110 пациентов, 12 - в реанимации, без подключения к ИВЛ.
829 больных с ковидом и 530 - с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 1132 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 3.
Загруженность коек в медучреждениях города - 86,8%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих. 1750 коек под ковид.
Це пара тижнів підвищення кількості захворілих - і "важкі" будуть одразу вважатися "втраченими". Просто в силу того, що реально ВСЕ СКІНЧИЛОСЬ.