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Новини Коронавірус і карантин
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"Можна банально не показувати смерть і відмовляти тяжким": лікар-анестезіолог Черненко про те, як деякі лікарні "покращують" статистику щодо коронавірусу

Оцінка ефективності лікарні/відділення/лікаря за рівнем летальності є дуже ненадійним критерієм якості, оскільки на смертність впливає багато факторів, і найголовніший - початкова тяжкість пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбук пише лікар-анестезіолог з Одещини Іван Черненко.

"Запевняю, смертність у паліативному відділенні наближається до 100%, але це не характеризує це відділення.
Якщо ми говоримо про ковід, то тут все набагато цікавіше. Якщо вже оцінювати за летальністю, то треба враховувати тяжкість пацієнтів, що надходять, наявність супутніх захворювань (онкологія, діабет і т.д.). Упевнений, можна навіть намацати кореляцію між сатурацією під час потрапляння до лікарні та ймовірністю смерті. Для того, щоб це було об'єктивно, всі мають користуватися однаковими критеріями, наприклад, шкали SOFA, NEWS. Тоді, порівнявши бали під час потрапляння хворих до лікарні, можна було б об'єктивніше проаналізувати тяжкість пацієнтів, а так усе дуже суб'єктивно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі місця в реанімаціях для хворих на коронавірус на Буковині заповнені, - ОДА

Не розписуватиму, як зазвичай робиться хороша статистика.

1. Госпіталізувати легких. Навіть якщо не відмовляти важким, але госпіталізувати легких, то ви отримаєте шикарні цифри. Як у прикладі на скрині, коли пацієнта із сатурацією 98 госпіталізують. До речі, пацієнта наступного дня виписали. Але за статистикою він пройде.

2. Відмовляти тяжким. На мій погляд, відмова у госпіталізації з формулюванням "у нас немає реанімаційних ліжок" правомірна, лише коли такі ліжка є в іншій лікарні. Але таких немає вже понад місяць ніде. Їм тоді вдома вмирати? Те ж стосується й відмови у госпіталізації тяжким із супутніми захворюваннями. За 4 тижні нашої роботи у мене особисто було два термінальні онкопацієнти з ковідом, які прожили кілька діб. А ще були безперспективні інсульти і т.д. І я вважаю, що це негуманно відмовляти їм у госпіталізації: щонайменше наприкінці вони б отримали опіати й пішли б безболісно, ​​вдома їм опіати, як і кисень, ніхто не дасть. Але це безперечно псує статистику, оскільки ніхто не аналізує структуру летальності, а лише голі цифри. Плюс після того, як НСЗУ заявило, що заплатить усім, хто лікує ковід навіть без пакету, нам почали звозити важких, а легкі лікуються за місцем проживання і ми не проти, ми всіх не покладемо, але статистика у них буде кращою.

3. Чимшвидше виписати. За стандартом можна виписати пацієнта, який потребує не більше 5 л на концентраторі. На практиці виписують і більш киснезалежних, які вмирають вдома. Безумовно, загинути може й перспективніший пацієнт. Але вчасно "спихнутий" пацієнт статистику точно не зіпсує.

4. Можна банально не показувати смерть, виписувати з іншої причини, але це вже треба вляпуватися. Легше просто не класти важких, або тих, хто гине під час надходження, не проводити по стаціонару. Останнє цілком законно, якщо не було руху стаціонаром і смерть настала в приймальному не задовго після потрапляння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані

Але найчастіше зловживання - це відмова важким, адже саме вони й гинуть. Які шанси у пацієнта, який на 10л кисню надходить із сатурацією 50? Полежить тиждень на СРАР і вмирає, як правило.

Тому для оцінки ефективності роботи лікарні/відділення, необхідно розуміти, скільки було на СРАР/НВЛ/ШВЛ, якою була витрата кисню. Також важливо оцінювати листок призначень, чи дотримувались протоколу. Яка кількість пацієнтів була на одного лікаря, умови конкретних відділень тощо. 

Закінчую.
Летальність – це показник із найнижчою достовірністю. Тому що за допомогою ручки та фантазії можна таку статистику намалювати, що крутішою за європейські показники буде".

Можна банально не показувати смерть і відмовляти тяжким: лікар-анестезіолог Черненко про те, як деякі лікарні покращують статистику щодо коронавірусу 01
Можна банально не показувати смерть і відмовляти тяжким: лікар-анестезіолог Черненко про те, як деякі лікарні покращують статистику щодо коронавірусу 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прийшла в приймальне, дала $100", - у реанімаціях Одеси беруть гроші за госпіталізацію хворих на коронавірус. ФОТОфакт

Автор: 

лікарі (1285) коронавірус (19922) реанімація (3)


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Топ коментарі
+9
Для того щоб лікарі не фальсифіковували статистику, в МОЗ має бути міністром фахівець міжнародного рівня, а не санітарний лікар з колгоспного ринку!
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07.11.2021 13:40
+8
Обратите внимание !!! Если верить мерзавцу ляшко (министр), то я бы спотыкался по трупам умерших от ковида на улицах украинских городов !!!!!!! Когда дают статистику умерших, то нигде, никогда категорически не заявляют, что умерли именно от ковида. Потому приходится домысливать, а сколько умерло от поноса, сифилиса, запора, либо от секса !!!!!
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07.11.2021 14:35
+7
Точно так же спотворять статистику про "колосальну" смертність невакцинованих у порівнянні з вакцинованими. Як сказав тут доктор - "з допомогою ручки і трішки фантазії". І продовжувати давити "антиваксерів" як "ворогів народу".
На догоду фармацевтичним компаніям, щоб продовжувати багатомільярдні закупки під багатомільярдні відкати чиновникам, продажним медикам і т.з. "науковцям".
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07.11.2021 15:07
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антиваксеров нигде не любят...
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07.11.2021 13:23 Відповісти
Ну чому це - тупі люди, це просто знахідка для влади, особливо нинішньої. Тому вони так і переживають - вводять локдауни, примусово вакцинують бідолаг...
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07.11.2021 13:29 Відповісти
Для того щоб лікарі не фальсифіковували статистику, в МОЗ має бути міністром фахівець міжнародного рівня, а не санітарний лікар з колгоспного ринку!
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07.11.2021 13:40 Відповісти
А продажних валєрок - так, при чому у всі отвори)
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07.11.2021 13:32 Відповісти
Хе-хе. А вот и очередной кацап спалился на влажных мечтах
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07.11.2021 13:33 Відповісти
Вам, иудеям, которых кроме денег интересуют только деньги, украинцев не понять
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07.11.2021 13:41 Відповісти
Вы, кацапы, традиционно палитесь на своём нацизме
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07.11.2021 14:24 Відповісти
Насправді, всі ці гонитви за статистиками, що у лікарів, що у ментів - ні до чого хорошого ніколи не призводили. Треба міняти систему оцінки діяльності.
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07.11.2021 13:27 Відповісти
Ці гонки - це дрімучий совок з "процентами жиров у маслі"
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07.11.2021 15:27 Відповісти
А може спробувати ліками лікувати? Але ж їх нема. Процес цей письменник не пише.
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07.11.2021 16:17 Відповісти
97% поганої статистики роблять не вакциновані . Але їх кількість стрімко зменшується , тож за місяць-другий статистика однозначно покращиться . Ну і звичайно збільшиться % вакцинованих . Це природній процес .
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07.11.2021 13:48 Відповісти
Закінчую.
Летальність - це показник із найнижчою достовірністю. Тому що за допомогою ручки та фантазії можна таку статистику намалювати, Джерело:
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07.11.2021 13:50 Відповісти
Дивно, антиваксери навпаки кажуть що від зе його господарі вимагають вигадувати смерті від COVID.
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07.11.2021 13:58 Відповісти
Антиваксы обладают железной логикой, они не хотят вакцинироваться, носить маски, и любые другие ограничения, направленные на снижение заболеваемости, то есть, если это существо заболеет в легкой форме, оно будет ходить и заражать других, кто может умереть, но если заболеют в тяжелой форме, то сразу про какие то права вспоминают, Конституцию, требуют чтобы их лечили, тебе же чучело предлагали вакцинироваться, ну тогда и не вякай если подыхаешь, потому что ты чмо безмозглое, которое само выбрало такой путь.
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07.11.2021 14:00 Відповісти
Хм вы убогий безнадёжно вакцинированные также ЗАРАЖАЮТ И КУДА продуктивней в 10000 раз чем не вакцинированные методичку смени попроси Ляшко и сионистов мокрушников что шмундяк впаривают как святое чудо засунут себе в астрал...
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07.11.2021 15:48 Відповісти
Клоун дешевый, будешь сдыхать, не смей обращаться к врачам, тебя сионисты шмундяком будут колоть.
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07.11.2021 23:15 Відповісти
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07.11.2021 23:25 Відповісти
... онкопацієнти з ковідом, які прожили кілька діб. А ще були безперспективні інсульти і т.д. Джерело:

Це ті, з т. зв. підозрою, кого забирають помирати в ковідному. Деяких труять киснем і дексаметазоном. Деяких безнадійних дійсно не забирають, малюють ковідлу, і ті помирають вдома.
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07.11.2021 14:03 Відповісти
Тобто вони можуть як поліпшувати статистику, так і погіршувати.
До речі, як в нас зі статистикою по раніше перехворівшим?
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07.11.2021 14:11 Відповісти
И сколько тебе бот за сегодня заплатили? И только скажи что ты это делаешь бесплатно.
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07.11.2021 14:26 Відповісти
За шо заплатили, за те шо і так все знають: медицина - наука неточна?
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07.11.2021 14:32 Відповісти
Коротше , скоро будем записувати антиваксерів в "Червону Книгу" , як зникаючий вид . Втрачати до тисячі бійців в день - така собі перспектива .
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07.11.2021 14:15 Відповісти
Я живой человек, а не бот, как многие.
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07.11.2021 14:33 Відповісти
Я вибачаюсь, хто в Англії та Ізраїлі помирає. А бот?
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07.11.2021 16:19 Відповісти
я вам більше "по-секрету" скажу. Не забирають безнадійних хворих до ШПИТАЛЮ саме НЕ ВАКЦІНОВАНИХ. Хтіли помирати - ніхто їм не має заважати в цьому. А от Вакцінованих ХВОРИХ забирають в ПЕРШУ ЧЕРГУ. НАШ МОЗ постановили й підписали всі ВІДПОВІДНІ папери перед ВОЗ - що будуть ВИВЧАТИ чому ж таки в вакцінованих виникли ускладнення, з якої причини, яка симптоматика, як краще лікувати. КОРОЧЕ "опЫтЫ" будуть ставити . Чому барахлить та збоїть прога в чіпі, чи може треба перезагрузка системи. Може Антивірусник сдох, може поновити АVAST ???
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07.11.2021 19:12 Відповісти
Чому за вакцинацію рвуть пупки лиш тіла, які навіть популярних статей про ковід не читають?
Ну, крім корумпованих чиновників від медицини, звісно.
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07.11.2021 14:22 Відповісти
Погляди вчених зовсім нікого не цікавлять?
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07.11.2021 14:24 Відповісти
"Погляди" то може і цікавлять... Але наразі немає реальних, достовірних, навіть ближніх практичних результатів лікування вакцинованих у порівнянні з невакцинованими.
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07.11.2021 15:13 Відповісти
Нема тому, що вакциновані набагато легше переносять корону
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07.11.2021 15:29 Відповісти
А це складно: нещеплених - до ковідних, щеплених - до решти відділень і з людськими діагнозами?
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07.11.2021 15:48 Відповісти
Щеплені теж хворіють, тільки в легшій формі. Який медичний ВУЗ ви закінчували?
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07.11.2021 16:00 Відповісти
Читати вмієш?
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07.11.2021 21:15 Відповісти
Так. Ще вмію їздити на велосипеді і грати на скрипці.
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07.11.2021 21:45 Відповісти
Реальная смертность от ковид намного выше, многие смерти просто не входят в статистику.
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07.11.2021 14:24 Відповісти
Не факт
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07.11.2021 14:32 Відповісти
Обратите внимание !!! Если верить мерзавцу ляшко (министр), то я бы спотыкался по трупам умерших от ковида на улицах украинских городов !!!!!!! Когда дают статистику умерших, то нигде, никогда категорически не заявляют, что умерли именно от ковида. Потому приходится домысливать, а сколько умерло от поноса, сифилиса, запора, либо от секса !!!!!
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07.11.2021 14:35 Відповісти
Пари минут и бот уже здесь. Интересно сколько за один комментарий вам платят?
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07.11.2021 15:31 Відповісти
И сколько вообще умерли по месяцам за пять лет.
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07.11.2021 16:21 Відповісти
А влітку?
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07.11.2021 14:38 Відповісти
А висмоктувати з пальця статистику і записувати всіх в коронавірусні теж безкінечно не можна.""""

Почему? Очень даже можно. Никто не полезет смотреть на общую статистику смертности и удивляться, как это вдруг перестали помирать от сердца да от рака. Ну не полезли же, хотя уже по ковиду завышено раз в 5, все же норм?
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07.11.2021 18:47 Відповісти
так выглядит, что в этом году их по привычке немного "кинули"...
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07.11.2021 15:09 Відповісти
Точно так же спотворять статистику про "колосальну" смертність невакцинованих у порівнянні з вакцинованими. Як сказав тут доктор - "з допомогою ручки і трішки фантазії". І продовжувати давити "антиваксерів" як "ворогів народу".
На догоду фармацевтичним компаніям, щоб продовжувати багатомільярдні закупки під багатомільярдні відкати чиновникам, продажним медикам і т.з. "науковцям".
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07.11.2021 15:07 Відповісти
Вчерашнє повідомлення (на Цензорі) як жінку в реанімації Ізмаїльської (Одещина) опорної лікарні комісійно змусили признатися, що вона ... не вакцинована, погрожуючи "внести зміни в лікування"(!). Гестапо люто плеще в долоні - в такому стані людина признається в чому заставлять...
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07.11.2021 15:20 Відповісти
Ви при своєму розумі? Хоча Ні! Про що це я таке спитала....
Чи тепер всіх вакцінованих що потраплять до лікарні будуть КАТУВАТИ для того щоб вони видумували де купили сертифікат? СБУ завело справу. Мабуть же були докази.
Й до Вашого ВІДОМА - Лікування по протоколу ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ у Вакцінованих та НЕ ВАКЦІНОВАНИХ. Якби вона збрехала про купівлю сертифікату і таки дійсно насправді ВОНА була б вакцінована - то точно би померла. Ви хоть думайте яку маячню ви пишете. Саме через ЦЕ треба розуміти - що якщо сертифікат куплений, то ліки для Вакцінованих НЕ ДОПОМОЖУТЬ - якщо ви взагалі не були щеплені. Чи ЛОГІКА відсутня у ВАС взагалі?
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07.11.2021 19:20 Відповісти
І де можна подивитись цей новий протокол для щеплених?
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07.11.2021 21:19 Відповісти
А у Вас э медична освіта!? Щоб зрозуміти про що йде мова!? Ви не відповіли на запитання. Чи ви латину знаєте!? Чи може гугл-пєреводчік, на нєво вся надєжда!? Бо на "антиваксерську" ніхто перекладу ще не робив. То який університет закінчували!? НМУ? Чи може ЛНМУ? Чи НФаУ? Чи БДМУ?
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07.11.2021 21:35 Відповісти
І ще питаннячко - чи Ви читали хоча б звичайний протокол лікування для НЕ щеплених Ковідників!? Цікаво де і що ви там зрозуміли???
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07.11.2021 21:47 Відповісти
Чому ти так нервуєш?
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07.11.2021 22:06 Відповісти
Шо, вже є незвичайний?
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07.11.2021 22:11 Відповісти
Ти про фармакологічні группи препаратів та послідовність прийому, чи просто тролль!? Чи може вивчав фармацевтику!? Якщо просто вирішив випендриться "який ти розумник", то ти в Мами й так самий красівий і вумний. АЛЕ я за троллінг по голівці не поглажу як мамуся. Красівим налєво, вумним - направо, ТРОЛЛІ ЙДУТЬ на йух дружними рядами під "барабанную дробь".
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07.11.2021 22:23 Відповісти
Ясно. Незвичайного протоколу нема.
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07.11.2021 22:26 Відповісти
Припиніть знущатися над убогим...
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08.11.2021 14:17 Відповісти
й до речі - яка у Вас Медична освіта??
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07.11.2021 19:33 Відповісти
Ты хоть само поняло что написало, чучело? Она соврала, что вакцинирована, а для того, чтобы ее спасти нужно лечение как не для вакцинированной. То есть врачи пытаются ее спасти и просят не врать а ты гестапо приплел, ты вообще с башкой дружишь?
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07.11.2021 23:21 Відповісти
НЕМАЄ окремих протоколів лікування для щеплених і не щеплених. Різниця в лікуванні визначається лише ступенем важкості хворої людини. В даному випадку (Ізмаїл) мали місце допит і шантаж хворої людини (в реанімації, на кисневій підтримці) з боку керівника закладу і медпрацівників з метою зізнатися, що вона не вакцинована. І погрозою "внести корективи в лікування". У випадку (не дай, Боже) смерті людини і відповідної реакції родичів - це суд і карна стаття (ненадання медичної допомоги, що потягнуло за собою...). Такі методи, коли людину на смертному одрі (медпрацівники!) допитують погрожуючи "внести зміни в лікування"(читай - не лікувати) є антигуманними і вповні вписуються в методи декотрих спецслужб (КГБ, Гестапо...)
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08.11.2021 14:12 Відповісти
Вот ещё его интересная статья https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/11/6/7313024/
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07.11.2021 15:18 Відповісти
В Кривом Роге с подтвержденным диагнозом Covid-19 лечится 2034 пациента, из них 1048 заболевших лечатся дома.

Об этом 0564.ua сообщили в пресс-службе Криворожского гориспо

В инфекционной больнице Кривого Рога лечатся 169 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 157, с подозрением - 12. 128 больных получают кислород, в тяжелом состоянии - 110 пациентов, 12 - в реанимации, без подключения к ИВЛ.

829 больных с ковидом и 530 - с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 1132 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 3.

Загруженность коек в медучреждениях города - 86,8%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих. 1750 коек под ковид.
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07.11.2021 15:18 Відповісти
А что, никто не знает, как по райбольницам, врачи предлагали, в 2020 г., 5 тыс любому, кто согласится "заболеть" на корону? А врачам оставалось 25 тыс, из 30, выделяемых государством.
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07.11.2021 16:16 Відповісти
Т.е. смертность в реанимации выше, чем 9 из 10, как сказал министр?
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07.11.2021 16:27 Відповісти
Рекомендую всім почитати про "тріаж" та про систему сортування "START".

Це пара тижнів підвищення кількості захворілих - і "важкі" будуть одразу вважатися "втраченими". Просто в силу того, що реально ВСЕ СКІНЧИЛОСЬ.
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07.11.2021 23:31 Відповісти
это к вопросу нашей медицины и почему умирают меньше в израиле, британии и т.п. Там инсульты лечат на ура. А у нас напишут - умер от ковида.
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08.11.2021 00:10 Відповісти
 
 