Деолігархізація Зеленського: "Нафтогаз" віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн, - Гончаренко

Державна НАК "Нафтогаз України" віддасть бізнесмену Ігореві Коломойському природний газ на суму понад 100 млрд грн.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" пише нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент (України Володимир Зеленський - ред.) підписав закон про олігархів, а олігарх Коломойський отримає 3,5 млрд м³ природного газу, який мало отримати населення. Нормальний такий старт зе-олігархізації", – пише Гончаренко.



За його словами, 26 жовтня підконтрольний Офісу президента державний "Нафтогаз України", підписав із Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд м³ газу зі сховищ. Перші 700 млн м³, за його даними, мають передати вже 30 листопада.

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"3,5 млрд м³ – це третина всього газу, який держава накопичила у сховищах на зиму для населення. Для населення газу не вистачає, а для олігарха Коломойського, як виявилося, достатньо", – додав Гончаренко.



За його словами, втрата третини газового запасу перед опалювальним сезоном може призвести до дефіциту палива і зрештою приводом для переговорів із Росією щодо постачання газу.



"Загалом апетити Коломойського – на 8 млрд м³ газу. Так що 3,5 млрд – це тільки аванс. Почалася зе-олігархізація, кінець епохи бідності настав... для Коломойського", – підсумував Гончаренко.

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