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Деолігархізація Зеленського: "Нафтогаз" віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн, - Гончаренко

Деолігархізація Зеленського:

Державна НАК "Нафтогаз України" віддасть бізнесмену Ігореві Коломойському природний газ на суму понад 100 млрд грн.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" пише нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент (України Володимир Зеленський - ред.) підписав закон про олігархів, а олігарх Коломойський отримає 3,5 млрд м³ природного газу, який мало отримати населення. Нормальний такий старт зе-олігархізації", – пише Гончаренко.

За його словами, 26 жовтня підконтрольний Офісу президента державний "Нафтогаз України", підписав із Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд м³ газу зі сховищ. Перші 700 млн м³, за його даними, мають передати вже 30 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корбан про позов "Укрнафти" Коломойського до "Нафтогазу": Розраховуються за поточною ціною за газ, витрачений бог знає коли. Розумієте, у чому хитрість?

"3,5 млрд м³ – це третина всього газу, який держава накопичила у сховищах на зиму для населення. Для населення газу не вистачає, а для олігарха Коломойського, як виявилося, достатньо", – додав Гончаренко.

За його словами, втрата третини газового запасу перед опалювальним сезоном може призвести до дефіциту палива і зрештою приводом для переговорів із Росією щодо постачання газу.

"Загалом апетити Коломойського – на 8 млрд м³ газу. Так що 3,5 млрд – це тільки аванс. Почалася зе-олігархізація, кінець епохи бідності настав... для Коломойського", – підсумував Гончаренко.

Також читайте: Позов "Укрнафти" Коломойського до "Нафтогазу": Вітренко приготував Коломойському газу на 20 млрд грн, - ЗМІ

газ (10406) Коломойський Ігор (3122) Нафтогаз (4407) олігарх (930) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+58
Отдайте изю лучше американскому правосудию тогда и газ сохранится и геморроя не будет. Заодно отдайте и всех остальных - Фирташа розенблата, Добкина, Фельдмана Рабиновича , можно и зельца отдать за офшоры и роялти…
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07.11.2021 13:53
+55
Зебіли, ви ідіоти до мозга костєй.
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07.11.2021 13:47
+49
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07.11.2021 13:57
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07.11.2021 15:57 Відповісти
Інтимний Лицар


@IntimateKnight

·
https://twitter.com/IntimateKnight/status/1457233549493420034 7 год



Якщо всіх слуг народу одягнути в шерстяні светри, а українцям роздати ********* дубинки, то є шанс дуже швидко подолати кризу в енергетичному секторі.
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07.11.2021 16:00 Відповісти
А якщо ще 73% у такі самі светри і щоб вони терлися друг о друга , то Україна почне експорт електроенергії як до закінчення епохи бідності 😂
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07.11.2021 16:10 Відповісти
Не удивлюсь если каломойскому за передачу газа ещё и доплатят.
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07.11.2021 16:04 Відповісти
из-за ********* 73% пострадает вся страна
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07.11.2021 16:13 Відповісти
Создайте телеграмм канал. Геноцид Украинцев. Смертность по октябрю отличается на 1200 человек в день. Эти твари хотят всех убить.
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07.11.2021 16:14 Відповісти
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07.11.2021 16:20 Відповісти
Та ніхто нічого не забере...заспокойтесь...Газ як був в трубі - так там і буде...Беня тільки забере різницю в ціні, коли був газ по 300 гр. за 1000 куб і зараз по 1000 доларів за 1000 кубів.
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07.11.2021 16:45 Відповісти
Ви скажете ЗЕ- *****#? Повністю згідний....
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07.11.2021 16:56 Відповісти
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07.11.2021 16:58 Відповісти
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07.11.2021 17:22 Відповісти
А говорят,что у нас законы не работают. Не успел янелох подписать закон про олигархов, олигархи начали работать во весь рост
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07.11.2021 17:34 Відповісти
Если все это правда. С газом. То в этом деле есть два момента. Плохой и хороший.
Плохой. Нас в очередной раз нагло, в открытую, откровенно *******. Прям как Буратин.
Хороший. На следующих выборах мы пошлем всех этих аферистов Дуремаров, Карабасов Барабасов на пуй.
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07.11.2021 17:39 Відповісти
И выберем НОВЫХ аферистов дуремаров и карабасов. Неужели сразу было не понятно что Беня начал двигать Зеленского в Президенты только для того чтобы иметь возможность поиметь Украину еще один раз? Почему на Коломойского до сих пор не открыли уголовное дело за ворвство денег вкладчиков из Приватбанка в сумме 5 миллиардов долларов? Почему укрсуд признал что Коломойский имеет право на возврат этого газа Укрнафте притом что Укрнафтой владел Нафтогаз Украины(51% акций) и значит имел все возможности распоряжатся газом Украины как он хочет:хоть и подарить его украинскому народу. В Украине вобще нет государства ВОБЩЕ НЕТ Шайка аферистов-это не государство
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07.11.2021 18:24 Відповісти
Аферисты у власти . это не редкость. Бывает и такое. Берлускони в Италии, Ольмерт в Израиле, в Южной Корее (имя президента отбывающего срок забыл). Ленин и большевики с их "Земля крестьянам. Фабрики рабочим". Ну т т.д. и т.п. Демократия , это такая вещь, не предсказуемая, и со своими недостатками. Но лучшего пока еще не изобрели.
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07.11.2021 19:08 Відповісти
Хочется верить, что Лёха не только на Цензор написал об этом грандиозном преступление, но и сообщил куда следует. Заявление в НАБУ наверняка написал, запрос в ГПУ…
наверняка будет пытаться создать депутатскую следственную комиссию в ВР.
Не?))
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07.11.2021 17:50 Відповісти
Тупое зеленое ворье!
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07.11.2021 18:09 Відповісти
Платите нологи лохи, Зеленые мрази отдадут их своему хозяину!
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07.11.2021 18:10 Відповісти
Гои любят когда их имеют. Для этого и проблеяли 73% за синочка Коломойского-Зеленского. Испанский стыд за собственный нарид
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07.11.2021 18:20 Відповісти
Облгази Фірташа, який під слідством у США, отримали 50 млрд. грн.
А чим гірший Коломойський, який теж під слідстовом у США? Тому компенсація за такі "незручності" для спонсора президентських виборів цілком для зеленої влади нормальна.
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07.11.2021 18:51 Відповісти
Я считаю что это абсолютно правильно. Зебилы должны платить своему президенту, они за него голосовали. Гринпоц никто и ничего не решает, реальный през это как раз Беня.
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07.11.2021 19:08 Відповісти
Фирташ и Бенямойский поделили газ Украины все 50 на 50....,от Бени в Австрию к Фирташу на "стрелку" недавно ездил типа "РЕШАЛА" с паспортом на имя Дмитрий Торнер...,он же Савельев,он же Некрасов и еще 5 паспортов есть у этого "РЕШАЛЫ"....
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07.11.2021 20:14 Відповісти
а кому не подобається - виходьте на вулиці і протестуйте !
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07.11.2021 20:40 Відповісти
https://youtu.be/BWuUN5-IvPk вашам сранам гораде
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07.11.2021 20:42 Відповісти
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07.11.2021 21:00 Відповісти
Если Зеленский в этом отношении сделает, как нужно Коломойскому, то все оппозиции обязаны выводить людей. При этом не только с требованием остановить антинародные действия власти, но и обязательно незамедлительные внеочередные выборы президента и парламента.
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07.11.2021 21:11 Відповісти
Из избирателей самые д#билы те, кто проголосовал за куклу олигарха в первом туре выборов президента.
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07.11.2021 21:19 Відповісти
Дико плюсую
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07.11.2021 21:19 Відповісти
зеля, снимаем клип
ты прыгаешь в стрингах
играешь куем на пианине
мине 75, тибе 25
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07.11.2021 21:26 Відповісти
ты сагласин?
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08.11.2021 00:05 Відповісти
Как говорил Зе-льёный ---- вам всем будет весело, не наврал, и он точно не ЛОХ, вопос кто же лох-и?
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07.11.2021 21:42 Відповісти
лохи шульцы, им никто денег не даст
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07.11.2021 21:55 Відповісти
у Шульца денег море - а лох ты - украинец
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07.11.2021 22:06 Відповісти
у шульца море денег, но нет лодки
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07.11.2021 22:15 Відповісти
Шоб вам повылаЗЕло!
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07.11.2021 22:41 Відповісти
Выбирайте на второй срок нынешнего презика,и скоро будет всем полный пипец
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08.11.2021 08:03 Відповісти
Мои поздравления ЗЕскотам! Ви зробили це разом!
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08.11.2021 09:04 Відповісти
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