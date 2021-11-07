Деолігархізація Зеленського: "Нафтогаз" віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн, - Гончаренко
Державна НАК "Нафтогаз України" віддасть бізнесмену Ігореві Коломойському природний газ на суму понад 100 млрд грн.
Про це у своєму блозі на "Українській правді" пише нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент (України Володимир Зеленський - ред.) підписав закон про олігархів, а олігарх Коломойський отримає 3,5 млрд м³ природного газу, який мало отримати населення. Нормальний такий старт зе-олігархізації", – пише Гончаренко.
За його словами, 26 жовтня підконтрольний Офісу президента державний "Нафтогаз України", підписав із Коломойським мирову угоду та погодився віддати йому 3,5 млрд м³ газу зі сховищ. Перші 700 млн м³, за його даними, мають передати вже 30 листопада.
"3,5 млрд м³ – це третина всього газу, який держава накопичила у сховищах на зиму для населення. Для населення газу не вистачає, а для олігарха Коломойського, як виявилося, достатньо", – додав Гончаренко.
За його словами, втрата третини газового запасу перед опалювальним сезоном може призвести до дефіциту палива і зрештою приводом для переговорів із Росією щодо постачання газу.
"Загалом апетити Коломойського – на 8 млрд м³ газу. Так що 3,5 млрд – це тільки аванс. Почалася зе-олігархізація, кінець епохи бідності настав... для Коломойського", – підсумував Гончаренко.
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@IntimateKnight
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https://twitter.com/IntimateKnight/status/1457233549493420034 7 год
Якщо всіх слуг народу одягнути в шерстяні светри, а українцям роздати ********* дубинки, то є шанс дуже швидко подолати кризу в енергетичному секторі.
Плохой. Нас в очередной раз нагло, в открытую, откровенно *******. Прям как Буратин.
Хороший. На следующих выборах мы пошлем всех этих аферистов Дуремаров, Карабасов Барабасов на пуй.
наверняка будет пытаться создать депутатскую следственную комиссию в ВР.
Не?))
А чим гірший Коломойський, який теж під слідстовом у США? Тому компенсація за такі "незручності" для спонсора президентських виборів цілком для зеленої влади нормальна.
ты прыгаешь в стрингах
играешь куем на пианине
мине 75, тибе 25