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Новини
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Російські військові відстежують дії бойових кораблів США у Чорному морі. Можливі будь-які провокації, - міністр оборони РФ Шойгу

Російські військові відстежують дії бойових кораблів США у Чорному морі. Можливі будь-які провокації, - міністр оборони РФ Шойгу

Російські військові відстежують дії бойових кораблів США у Чорному морі, "щоб не допустити провокацій".

Про це повідомив у неділю міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський Інтерфакс.

"Звичайно, це така, знаєте, майже постійна спроба перевірити нас, перевірити, наскільки ми готові, наскільки у нас вибудувана вся система Чорноморським узбережжям, взагалі півднем нашої країни", - заявив він.

"Звичайно, ми розуміємо: коли в Чорне море заходить корабель нерегіональної держави, коли ми розуміємо, що на його борту є зброя високоточна великої дальності, коли ми розуміємо, що ця зброя на ньому, тобто він йде не в туристичну прогулянку, природно, ми спостерігаємо за ним, ми супроводжуємо його, і розуміємо, що у будь-який час, у будь-який момент можливі будь-які провокації, як це було нещодавно з британським судном, і, звичайно, ми не повинні допускати таких речей", - сказав Шойгу про кораблі США у Чорному морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ласкаво просимо", - Кулеба про прибуття до Чорного моря флагмана 6-го флоту США

"Не приховуватиму, вони в цьому не самотні, у таких перевірках і в таких походах. Далі в них, я так розумію, будуть навчання, навчання з нашими сусідами, навчання з грузинським флотом та навчання з українським флотом, - заявив він. - Ну, ми теж проводимо навчання і проводитимемо".

Як повідомлялося раніше, 4 листопада до Чорного моря зайшов американський корабель Mount Whitney ("Маунт Вітні") - флагман 6-го оперативного флоту США. Раніше, 30 жовтня, у Чорне море увійшов есмінець ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащений крилатими ракетами великої дальності Tomahawk ("Томагавк").

Також читайте: На корабель США, що зайшов у Чорне море, можемо подивитися через приціл систем оборони, - Путін

корабель (1611) росія (64923) США (22497) Шойгу Сергій (626) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+10
Хе-хе. кацапы уже сами верещат, что они готовы на любые провокации
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07.11.2021 14:23
+8
Провокатори відстежують провокації, це те саме, що вбивці та крадії відстежують власні злочини.
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07.11.2021 14:25
+6
Провокатор про провокації.
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07.11.2021 14:39
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Хе-хе. кацапы уже сами верещат, что они готовы на любые провокации
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07.11.2021 14:23 Відповісти
Кацапы всегда готовы дать залп главным калибром своего экипажа в трюм своего же корабля.
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07.11.2021 14:52 Відповісти
Звиздьож шойги якщо вірно перекладено,звучить як виправдовування. Типу не турбуйтеся амери ,ми засранці лишень спостерігаємо і ніяких дій не чинитемимо...Бо очкуємо.
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07.11.2021 16:52 Відповісти
Провокатори відстежують провокації, це те саме, що вбивці та крадії відстежують власні злочини.
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07.11.2021 14:25 Відповісти
Видно, что существует напряжённая обстановка в подразделениях ЧФ **********, а именно гальюны на боевых кораблях очень перегружены
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07.11.2021 14:26 Відповісти
Геройское оленеводческое бла-бла-бла.
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07.11.2021 14:27 Відповісти
самой большой рашистской- террорестической не провокацией ,есть оккупация украинского Крыма и части украинского Донбасса, которая спровоцировала друзей Украины помагать ей защищатся от алчного рашистского оккупанта
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07.11.2021 14:29 Відповісти
У путина ностальгия за совком , но тогда она , то есть россия была одной из части, а сейчас она Осколок и при том не самый важный , не смотря на атомное оружие. Но оно настолько Старое , что начнет самопроизвольно Детонировать и придется всем миром его Утилизировать. Вот такое оно величие.
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07.11.2021 14:29 Відповісти
Те що воно старе, можливо.. Але щоб воно саме здетанувало, думаю це фантазії.
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07.11.2021 14:41 Відповісти
Не буду вдаватись у подробиці , - Но всі Фантасти Минулого в наш час стали Пророками.
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07.11.2021 14:45 Відповісти
Головне вміння в наш час натягувати всі придбання в той чи іншій мірі на фантазування "пророків".
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07.11.2021 14:48 Відповісти
Значить Фантасти сфантазували Так , - Що є що натягувати в наш Час.
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07.11.2021 15:53 Відповісти
Нічого дивного в цьому не має. От якби удмурт заявив що не відстежуємо - то була б сенсація.
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07.11.2021 14:37 Відповісти
Шойгу не удмурт, а тувинец
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07.11.2021 14:40 Відповісти
На моє щастя, в сортах гуано не розбираюсь. Те що він тувинець, не змінює того ким він є.
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07.11.2021 14:49 Відповісти
Як говорив великий лідор, можна сказати свого роду аятолла зенелох: Какая разница?
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07.11.2021 14:51 Відповісти
А какая разница?
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07.11.2021 15:43 Відповісти
русский.
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07.11.2021 16:45 Відповісти
Провокатор про провокації.
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07.11.2021 14:39 Відповісти
Ну они то уж в этом большие мастера. Это тебе не стиралку хорошую придумать
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07.11.2021 15:45 Відповісти
Провокаторы отслеживают провокации ... билиберда какая-то кацапская получается...фумля !!!
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07.11.2021 14:43 Відповісти
это там обычное дело
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07.11.2021 15:18 Відповісти
Вор украл вещь и теперь боится ,что его за это накажут. Прикрываясь тупостью под видом прАвАкация )) - Ну не придурки ?
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07.11.2021 14:44 Відповісти
Дождемся 10 ноября.Конгресс США требует от Байдена вооружить Украину до зубов!!!Плюс и непосредственное военное присутствие у нас и смежных союзников.Требуют убрать из армии совковый менталитет и традиции.Они требуют исключение для себя из доктрины Монтре для постоянного присутствия в портах союзников.Мне это нравится.Не все кремлевскому кату масленница.
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07.11.2021 14:47 Відповісти
Сейчас Эрдоган будет строить новый канал, на который действие доктрины Монтре на распространяется.
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08.11.2021 00:02 Відповісти
https://youtu.be/lLEiT9PeHSg фильм о кремлевских Крысах....
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07.11.2021 14:52 Відповісти
Смотрите все...как работают Путлерские ШАКАЛЫ
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07.11.2021 14:54 Відповісти
чукча в чуме ждет рассвета
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07.11.2021 15:17 Відповісти
У упоротых оленеводов гон.
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07.11.2021 15:20 Відповісти
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07.11.2021 15:24 Відповісти
у ниво аленя и тюленя ни кормленые, а ано убогое пра амириканские карабли шота свистит
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07.11.2021 15:25 Відповісти
бойовий протипожежний олень заіржав
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07.11.2021 15:26 Відповісти
если НАТО захочет ударить по россии, ей провокации не нужны, ибо россия -ЭТО УЖЕ СТРАНА ПРОВОКАЦИЯ всего негатива в мире и ее исчизновение -ЭТО ОБЛИГЧЕНИЯ для всех -и даже для ее заклятых друзей ибо все поняли-КТО ДРУЖИТ с россией,то дружит со смертью-примеры югославия,венесуэла,белоруссия,армения,куба,ирак,авганистан 1978года,,сирия.абхазия.приднистровие-.
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07.11.2021 15:30 Відповісти
Ніяких провокацій з боку американських кораблів не буде, якщо ви першими не спровокуєте. Зрозумійте ви в кінці кінців, ви нікому не потрібні, ніхто не буде на вас нападати. Ваше місце біля параші
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07.11.2021 15:33 Відповісти
Та ясно що мокші будуть провокувати.
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07.11.2021 15:56 Відповісти
олень-макака нажралася під час святкування перемоги краснага октібря над розумом.
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07.11.2021 15:59 Відповісти
Действительно доктрина Монтрё устарела. НАТО будет в Чёрном море. Америкосы отрабатывают уничтожение Балтийского и Черноморского флотов за несколько часов.Очень хотелось бы , что бы они это сделали ..Россия сможет только удушить пол мира удушающим запахом бзда , как в Сирии при уничтожении колонны Вагнеровцев турками. Очень нужно дать понять андрофагам, что их никто не боится, напомнить козлам финскую войну. Сейчас в Раше нет мотивации , как никогда. Захотят ли финно- монголы быть мясом? Думаю очень многие, получив по морде предпочтут подальше убежать....
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07.11.2021 16:07 Відповісти
Шойгу, киздуй назад в тайгу! Чорне море не для тебе древні укри викопали.
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07.11.2021 16:19 Відповісти
тайно отслеживают ))))

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07.11.2021 17:14 Відповісти
Нерегиональная держава.Пытаюсь вспомнить,а в Черном море нет международных вод?А Босфор,вообще турецкая канава.Для этих оленей вообще нет международного права после Крыма.
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07.11.2021 20:05 Відповісти
и шо?
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07.11.2021 20:35 Відповісти
Якщо не дадуть нам важке новітнє озброєння, буде капшо. А росія може й 10 років нас кошмарити, їм це не звикати.
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08.04.2022 14:14 Відповісти
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08.11.2021 12:06 Відповісти
 
 