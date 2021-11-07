Російські військові відстежують дії бойових кораблів США у Чорному морі. Можливі будь-які провокації, - міністр оборони РФ Шойгу

Російські військові відстежують дії бойових кораблів США у Чорному морі, "щоб не допустити провокацій".

Про це повідомив у неділю міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський Інтерфакс.

"Звичайно, це така, знаєте, майже постійна спроба перевірити нас, перевірити, наскільки ми готові, наскільки у нас вибудувана вся система Чорноморським узбережжям, взагалі півднем нашої країни", - заявив він.

"Звичайно, ми розуміємо: коли в Чорне море заходить корабель нерегіональної держави, коли ми розуміємо, що на його борту є зброя високоточна великої дальності, коли ми розуміємо, що ця зброя на ньому, тобто він йде не в туристичну прогулянку, природно, ми спостерігаємо за ним, ми супроводжуємо його, і розуміємо, що у будь-який час, у будь-який момент можливі будь-які провокації, як це було нещодавно з британським судном, і, звичайно, ми не повинні допускати таких речей", - сказав Шойгу про кораблі США у Чорному морі.

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"Не приховуватиму, вони в цьому не самотні, у таких перевірках і в таких походах. Далі в них, я так розумію, будуть навчання, навчання з нашими сусідами, навчання з грузинським флотом та навчання з українським флотом, - заявив він. - Ну, ми теж проводимо навчання і проводитимемо".

Як повідомлялося раніше, 4 листопада до Чорного моря зайшов американський корабель Mount Whitney ("Маунт Вітні") - флагман 6-го оперативного флоту США. Раніше, 30 жовтня, у Чорне море увійшов есмінець ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащений крилатими ракетами великої дальності Tomahawk ("Томагавк").

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