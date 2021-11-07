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Росія має намір у листопаді провести випробування нового ракетного корабля в Чорному морі

Росія має намір у листопаді провести випробування нового ракетного корабля в Чорному морі

Новий російський малий ракетний корабель "Циклон" пройде в середині листопада у Чорному морі ходові випробування та підготовку озброєння до випробувальних стрільб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони Росії.

"Під час заводських ходових випробувань малого ракетного корабля "Циклон", побудованого для Чорноморського флоту, в акваторії Чорного моря буде перевірено роботу головних енергетичних установок корабля, відповідність технічних характеристик систем та механізмів раніше заявленим показникам", - цитує агентство міноборони РФ.

За даними окупантів, ходові випробування заплановані на 14 листопада. У ході цього заходу пройде підготовка озброєння корабля до випробувальних артилерійських та ракетних стрільб, зазначили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові відстежують дії бойових кораблів США у Чорному морі. Можливі будь-які провокації, - міністр оборони РФ Шойгу

Автор: 

корабель (1611) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+6
чудова нагода протестувати нептуни...
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07.11.2021 14:51
+5
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07.11.2021 14:56
+4
Ваши догадки с большой долей вероятности верны. Движок наверное фрицовский и не исключено Simenson(ом ) произведен.
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07.11.2021 14:37
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Хотелось бы Знать , а чей стоит двигатель ?
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07.11.2021 14:32 Відповісти
Ваши догадки с большой долей вероятности верны. Движок наверное фрицовский и не исключено Simenson(ом ) произведен.
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07.11.2021 14:37 Відповісти
а все остальное построено на украинской керченской судовой верфи вот хегхм..мягко говоря... парадокс...
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07.11.2021 15:56 Відповісти
вже побудовані МРК проекту 22800 можуть почати оснащувати, увага, старими радянськими дизелями, які були зняті з списаних кораблів! Цікаво, таке рішення, якщо воно і буде прийнято, викликано тим, що поставлені "Звездою" агрегати вже проявили себе не з кращого боку

ракетний корабль "Циклон" проекта 22800 "Каракурт

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Тактическое ударное вооружение
1 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 УВП https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A1%D0%9A_3%D0%A114_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) 3С14 8 ячеек, для «Оникс», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B) «Калибр-НК»

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Несколько крылатых ракет, запущенных с российских судов из акватории Каспийского моря по Сирии, упали в Иране

Мониторинг американских военных и разведывательных сведений пришел к выводу, пишет http://www.svoboda.org/content/article/27295814.html Радио Свобода , что по крайней мере 4 ракеты упали, когда они пролетали над территорией Ирана.
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07.11.2021 16:30 Відповісти
Питерский движок там стоит.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_22800 https://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_ракетные_корабли_проекта_22800
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07.11.2021 16:06 Відповісти
На ЩО ви натякаєте? ЦЕ необгрунтовані нічим брудні підозри?
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07.11.2021 16:07 Відповісти
Має бути потоплений до виходу в відкрите море з української території.
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07.11.2021 14:32 Відповісти
Який тип ракет?
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07.11.2021 14:34 Відповісти
"Неимеющий АНАЛога Гальюн-5"
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07.11.2021 15:37 Відповісти
8 ячеек для "Ониксов" или "Калибров-НК".
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07.11.2021 16:32 Відповісти
Это не те калибры, которыми дикари вместо "штаба игил" в Сирии накрыли отару овец в Ираке?
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07.11.2021 16:53 Відповісти
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07.11.2021 14:35 Відповісти
БронеТемкинПоносец... Гордость ...
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07.11.2021 17:06 Відповісти
Ракеты поставляет якутский завод говеного искусства
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07.11.2021 14:40 Відповісти
чудова нагода протестувати нептуни...
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07.11.2021 14:51 Відповісти
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07.11.2021 14:56 Відповісти
Лучше на свей Москве реке испытывайте
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07.11.2021 14:55 Відповісти
Желаю чтобы ракеты на старте повзрывались.
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07.11.2021 14:57 Відповісти
Москальня вперто намагається стати морським карликом для початку, бо морською країною вони ніколи не були. Цікаво, втопиться чи ні.
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07.11.2021 14:59 Відповісти
Циркон, Циклон, Цирк, Царь, Церковь. Что то тупин не с той буковой алфавита дружит... Буква "Ж" символ рабссеи.
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07.11.2021 15:05 Відповісти
Ето замена Ад Кузи.
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07.11.2021 15:07 Відповісти
ви будете сміятись,але рукожопи вирішили відновити "Кузю"

https://www.interfax.ru/interview/787703 Многие пристально следят за судьбой двух тяжелых крейсеров - авианосца "Адмирал Кузнецов" и атомного "Адмирала Нахимова". Какова сейчас готовность кораблей? Какие сроки возвращения их в строй?

- Ход ремонта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" находится на особом контроле руководства Минобороны, ВМФ и руководства корпорации.

Основная причина, по которой "Звездочка" не сможет сдать авианесущий крейсер в 2022 году, это срыв сроков ремонта "Киров-Энергомашем" - речь о главных турбозубчатых агрегатах энергетической установки корабля.

В настоящее время работы развернуты в полном объеме. Ремонтируются системы и механизмы крейсера, закупается и грузится на корабль крупногабаритное оборудование, выполняются электромонтажные работы. Корабль готовится ко второму этапу докового ремонта летом 2022 года.

Аналогичная ситуация по "Адмиралу Нахимову", его ремонт должен быть завершен в следующем году.
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07.11.2021 16:32 Відповісти
Выкинуть жалко, нести тяжело. Чемодан без ручки.
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07.11.2021 17:13 Відповісти
А які вундерЗЕвафлі буде випробовувати ЗЕвлада? Новий орган гри на роялі?
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07.11.2021 15:08 Відповісти
Это один из нескольких таких кораблей что уже спущены на воду в Керчи.
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07.11.2021 15:22 Відповісти
Там делают по сути только корпуса, потом их гонят в Питер на установку оборудования и вооружения и прут обратно на испытания в Черное море..
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07.11.2021 15:32 Відповісти
Шо, бурлаки його пруть туда-сюда?
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07.11.2021 15:36 Відповісти
Сенс робити в Керчі і гнати в Інгерманландію?
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07.11.2021 15:38 Відповісти
Только не в Питер, а в Зеленодольск, на Волге который в Татарстане.
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07.11.2021 16:17 Відповісти
Минула серія кораблів "Циклон" робилась перед Цусимою, так само попередні 5 кораблів з назвою "Москва" втопились, ну не літає Бурунді в косомс.
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07.11.2021 15:32 Відповісти
Думаю, они приделают туда ракеты Циркон, от того такое и название, для секретности.
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07.11.2021 16:18 Відповісти
Сам потоне, ще й буксир за собою потягне.
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07.11.2021 15:24 Відповісти
Це у відповідь на те що Американський флагманський корабель зайшов у чорне море. Гарно ***** злякався
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07.11.2021 15:29 Відповісти
Так ось де кацапи прилаштували викрадені гальюни
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07.11.2021 15:35 Відповісти
Если бы в Украине был бы президент, а не клоун, то ВСУ нужно было проводить испытания "нептунов" как раз в это время
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07.11.2021 15:35 Відповісти
у рашки бабла зелёного наскирдовано на ископаемых ресурсах природных немерянно! подлодки, корабли штампуют как пирожки с розмахом.....с авиацией не так хорошо.... но лодки уже по всему земному шару шарятся....((
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07.11.2021 15:58 Відповісти
С лодками тоже не всё здорово. За последние 10 лет построено всего 6 атомных подлодок. Дизельных больше, но дизель всё же прошлый век, а на водородных топливных элементах (как у немцев) пока не выходит.
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07.11.2021 16:12 Відповісти
це кораблі"малої тонажності"...

щось класу ракетного есмінця"Москва" у них залишилось від Союзу в 3-х одиницях..
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07.11.2021 16:14 Відповісти
залишається демонструвати мультики про чергові "вундервафлі"

- В 2019 году вы говорили, что ОСК ведёт подготовку к началу серийного строительства атомных эсминцев "Лидер". Недавно вы сообщили, что ждете на эсминцы новое техническое задание от Минобороны. Эти эсминцы попадут к новую ГПВ?

- Вопрос строительства эсминцев "Лидер", как и формирования новой ГПВ - в исключительном ведении ВМФ и Минобороны как государственного заказчика. Со своей стороны, предприятия ОСК выполнили эскизное проектирование и предложили флоту несколько вариантов облика корабля.

https://www.interfax.ru/interview/787703
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07.11.2021 16:19 Відповісти
я не обсуждаю технические характеристики! я написал лишь то, что денег у рашки нескончаемые запасы! и видя что у них плавает, выпускается часто с новостей .какие громадины и навороченные внешне, и то что этого всего у них больше всего я так понял в мире, и это так... штампуют как пирожки.. ясно что лучше иметь современных супер лайнеров меньше чем там громадного и прибреханного оружия.. както так.
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07.11.2021 16:52 Відповісти


створений згідно принципу встиг раз вистрілити до того,як був затоплений
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07.11.2021 16:11 Відповісти
Странная вообще тема. ЧФ за последние годы пару десятков новых кораблей получил, но ни одной статьи в Цензоре об этом не припомню. Начинают какую-то новую рубрику? "Оружие врага"?
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07.11.2021 16:20 Відповісти
вибір тем в цензорі не пояснити логічно..
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07.11.2021 16:34 Відповісти
Весельный или парусный??
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07.11.2021 17:04 Відповісти
мабуть - потєшний
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07.11.2021 17:42 Відповісти
 
 