Росія має намір у листопаді провести випробування нового ракетного корабля в Чорному морі
Новий російський малий ракетний корабель "Циклон" пройде в середині листопада у Чорному морі ходові випробування та підготовку озброєння до випробувальних стрільб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони Росії.
"Під час заводських ходових випробувань малого ракетного корабля "Циклон", побудованого для Чорноморського флоту, в акваторії Чорного моря буде перевірено роботу головних енергетичних установок корабля, відповідність технічних характеристик систем та механізмів раніше заявленим показникам", - цитує агентство міноборони РФ.
За даними окупантів, ходові випробування заплановані на 14 листопада. У ході цього заходу пройде підготовка озброєння корабля до випробувальних артилерійських та ракетних стрільб, зазначили у відомстві.
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ракетний корабль "Циклон" проекта 22800 "Каракурт
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Тактическое ударное вооружение
1 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 УВП https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A1%D0%9A_3%D0%A114_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) 3С14 8 ячеек, для «Оникс», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B) «Калибр-НК»
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Несколько крылатых ракет, запущенных с российских судов из акватории Каспийского моря по Сирии, упали в Иране
Мониторинг американских военных и разведывательных сведений пришел к выводу, пишет http://www.svoboda.org/content/article/27295814.html Радио Свобода , что по крайней мере 4 ракеты упали, когда они пролетали над территорией Ирана.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_22800 https://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_ракетные_корабли_проекта_22800
https://www.interfax.ru/interview/787703 Многие пристально следят за судьбой двух тяжелых крейсеров - авианосца "Адмирал Кузнецов" и атомного "Адмирала Нахимова". Какова сейчас готовность кораблей? Какие сроки возвращения их в строй?
- Ход ремонта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" находится на особом контроле руководства Минобороны, ВМФ и руководства корпорации.
Основная причина, по которой "Звездочка" не сможет сдать авианесущий крейсер в 2022 году, это срыв сроков ремонта "Киров-Энергомашем" - речь о главных турбозубчатых агрегатах энергетической установки корабля.
В настоящее время работы развернуты в полном объеме. Ремонтируются системы и механизмы крейсера, закупается и грузится на корабль крупногабаритное оборудование, выполняются электромонтажные работы. Корабль готовится ко второму этапу докового ремонта летом 2022 года.
Аналогичная ситуация по "Адмиралу Нахимову", его ремонт должен быть завершен в следующем году.
щось класу ракетного есмінця"Москва" у них залишилось від Союзу в 3-х одиницях..
- В 2019 году вы говорили, что ОСК ведёт подготовку к началу серийного строительства атомных эсминцев "Лидер". Недавно вы сообщили, что ждете на эсминцы новое техническое задание от Минобороны. Эти эсминцы попадут к новую ГПВ?
- Вопрос строительства эсминцев "Лидер", как и формирования новой ГПВ - в исключительном ведении ВМФ и Минобороны как государственного заказчика. Со своей стороны, предприятия ОСК выполнили эскизное проектирование и предложили флоту несколько вариантов облика корабля.
https://www.interfax.ru/interview/787703
створений згідно принципу встиг раз вистрілити до того,як був затоплений