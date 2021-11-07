Росія має намір у листопаді провести випробування нового ракетного корабля в Чорному морі

Новий російський малий ракетний корабель "Циклон" пройде в середині листопада у Чорному морі ходові випробування та підготовку озброєння до випробувальних стрільб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони Росії.

"Під час заводських ходових випробувань малого ракетного корабля "Циклон", побудованого для Чорноморського флоту, в акваторії Чорного моря буде перевірено роботу головних енергетичних установок корабля, відповідність технічних характеристик систем та механізмів раніше заявленим показникам", - цитує агентство міноборони РФ.

За даними окупантів, ходові випробування заплановані на 14 листопада. У ході цього заходу пройде підготовка озброєння корабля до випробувальних артилерійських та ракетних стрільб, зазначили у відомстві.

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