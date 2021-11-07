Продовження роботи Нормандського формату сьогодні під великим питанням, - Никифоров

Подальша робота Нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії на сьогодні під питанням.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

Так він відповів на питання щодо можливості обговорення теми екології Донбасу у межах Нормандського формату.

"У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам Нормандський формат, його продовження - під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію. Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у Нормандському форматі", - пояснив Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не проти участі США в Нормандському форматі, якщо Америка підтримає Мінські угоди, - Лавров

Зазначимо, що зустрічі у Нормандському форматі не проводились уже рік. Востаннє лідери "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Україна зазначає, що нинішній Нормандський формат є неефективним та виступає за включення до переговорного процесу США.

Також читайте: Зустріч голів МЗС у Нормандському форматі буде тоді, коли Лавров погодиться взяти в ній участь, - Кулеба