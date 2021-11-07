Підтвердження інформації про нарощування російських військ на кордонах України немає, - прессекретар президента Никифоров
Україна не має підтвердження інформації про те, що Росія знову нарощує кількість військових у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів. Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного чи пропагандистського тиску.
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.
При цьому, за його словами, Міноборони не підтверджує, що на кордонах поблизу України спостерігається зосередження російських військ більше нормального рівня.
Він також додав, що нещодавно на селекторній нараді президента виступав головнокомандувач Збройних сил України, який "не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити".
"Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації", - розповів Никифоров.
Зазначимо, американське видання The Washington Post 31 жовтня опублікувало статтю про загрозливе збільшення кількості військових підрозділів, озброєння та техніки поблизу кордонів України. У статті також наголошувалося, що нинішні маневри спричинили серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України не підтвердили інформацію про нарощування російських військ поблизу державних кордонів.
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Альо, гараж! Там цілий начальник ЦРУ з цього приводу в Москву їздив. Не в курсі? Сраний "нарід". Кого ви, *дь, навибирали??? Ну, зла не вистачає.
- Куме, а навіщо ми гівна наїлися? (с)
Все узгоджено між Єрмаком та Шойгу
Потому что подтверждение из Вашингтона ******** явно не нравится.
Это почти слово-в-слово цитата Сливного Бачка **********.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Никифоров,_Сергей_Сергеевич
Еще один криворогий косоворот не видит войны в Украине.
Розстріляти вас усіх мало.
Я это мечтаю увидеть, блин!
Чтоб мрази продажные без прикрас
Узнали, чем пахнет их русский газ.
Пусть каждый, кто кланялся на восток,
Получит свой северный-***, поток
По самые гланды, и взнос в ПАСЕ
Пусть жрут из российской параши все.
Пусть каждый подонок и каждый трус
Получат заслуженный ими груз,
Пусть жадность и глупость пожнут плоды,
Не преуменьшая размах беды.
И пусть Украина - держава та,
Что выбрала путинского шута,
За годы не выучась ничему,
Получит по выбору своему.
А я вам не доктор, чтоб вас спасать!
Мне осточертело про вас писать,
Хочу положить здоровенный болт
На весь ваш ублюдочный fucking world.
Не в смысле планеты - она вполне
Прекрасна при солнце и при луне,
Прекрасны закаты, леса, моря -
Лишь люди на ней появились зря.
Горите огнем вы, как Нотр Дам!
Ни капли сочувствия вам не дам -
Одно лишь злорадство, the fina
l fun.Чем хуже, тем лучше. Allons, enfants.
.
"-Совпадение?
-Не думаю!" (с)
Его честным словам или своим лживым глазам?
Надеюсь что расстреливать тебя бвду я. Ну чтобьі наверняка