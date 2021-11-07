Підтвердження інформації про нарощування російських військ на кордонах України немає, - прессекретар президента Никифоров

Україна не має підтвердження інформації про те, що Росія знову нарощує кількість військових у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів. Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного чи пропагандистського тиску.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, за його словами, Міноборони не підтверджує, що на кордонах поблизу України спостерігається зосередження російських військ більше нормального рівня.

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Він також додав, що нещодавно на селекторній нараді президента виступав головнокомандувач Збройних сил України, який "не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити".

"Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації", - розповів Никифоров.

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Зазначимо, американське видання The Washington Post 31 жовтня опублікувало статтю про загрозливе збільшення кількості військових підрозділів, озброєння та техніки поблизу кордонів України. У статті також наголошувалося, що нинішні маневри спричинили серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України не підтвердили інформацію про нарощування російських військ поблизу державних кордонів.

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