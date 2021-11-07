УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10000 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 396 69

Підтвердження інформації про нарощування російських військ на кордонах України немає, - прессекретар президента Никифоров

Підтвердження інформації про нарощування російських військ на кордонах України немає, - прессекретар президента Никифоров

Україна не має підтвердження інформації про те, що Росія знову нарощує кількість військових у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів. Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного чи пропагандистського тиску.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, за його словами, Міноборони не підтверджує, що на кордонах поблизу України спостерігається зосередження російських військ більше нормального рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною. ФОТО

Він також додав, що нещодавно на селекторній нараді президента виступав головнокомандувач Збройних сил України, який "не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити".

"Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації", - розповів Никифоров.

Також дивіться: "Дані про стягування російських військ до кордону – інформаційні провокації", – заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО

Зазначимо, американське видання The Washington Post 31 жовтня опублікувало статтю про загрозливе збільшення кількості військових підрозділів, озброєння та техніки поблизу кордонів України. У статті також наголошувалося, що нинішні маневри спричинили серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України не підтвердили інформацію про нарощування російських військ поблизу державних кордонів.

Також читайте: 90 тис. військових РФ перебувають біля кордонів України, - Міноборони

армія рф (17196) кордон (4750) Сергій Никифоров (159)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
про вагнерівців теж говорили, що їх нема - а насправді продали їх путіну
показати весь коментар
07.11.2021 15:06
+34
шапіто-95 краще знає за ЦРУ 😂
показати весь коментар
07.11.2021 15:08
+30
Воно дурне чи зовсім дурне?
Альо, гараж! Там цілий начальник ЦРУ з цього приводу в Москву їздив. Не в курсі? Сраний "нарід". Кого ви, *дь, навибирали??? Ну, зла не вистачає.
показати весь коментар
07.11.2021 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський та Єрмак не зрадники України, так само немає і військ ***** поряд з Україною.
показати весь коментар
07.11.2021 15:04 Відповісти
Если что, Кива подтвердит ! Ему Медведчук не даст сбрехать
показати весь коментар
07.11.2021 15:20 Відповісти
Членограй 🤡🐲заявлял всегда ,что нет никакой оккупации , просто границу подвинули ! И он же ещё в очко ******* насмотрелся
показати весь коментар
07.11.2021 17:18 Відповісти
про вагнерівців теж говорили, що їх нема - а насправді продали їх путіну
показати весь коментар
07.11.2021 15:06 Відповісти
шапіто-95 краще знає за ЦРУ 😂
показати весь коментар
07.11.2021 15:08 Відповісти
"ДОМ" = ДНО. Пропаганда - СОВДЕПИИ И РАШИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА ОТ ГАНДОНА НИКИФОРОВ
показати весь коментар
07.11.2021 17:21 Відповісти
Воно дурне чи зовсім дурне?
Альо, гараж! Там цілий начальник ЦРУ з цього приводу в Москву їздив. Не в курсі? Сраний "нарід". Кого ви, *дь, навибирали??? Ну, зла не вистачає.
показати весь коментар
07.11.2021 15:08 Відповісти
Не, так нарід сказал - если что не так, мы его сметём... Значит пока "всё так" у сметунов...
показати весь коментар
07.11.2021 15:33 Відповісти
Смєтьом... Навіщо ж було обирати те, що і так по запаху і вигляду було гівном???

- Куме, а навіщо ми гівна наїлися? (с)
показати весь коментар
07.11.2021 16:40 Відповісти
Україна не має підтвердження інформації про те, що Росія знову нарощує кількість військових
Все узгоджено між Єрмаком та Шойгу
показати весь коментар
07.11.2021 15:09 Відповісти
Непростой вопрос. Кому верить: Вашингтон Пост или Никифорофу?
показати весь коментар
07.11.2021 15:11 Відповісти
😂😂😂😂😂
показати весь коментар
07.11.2021 15:40 Відповісти
Наверное ЗЕ из Кремля подтверждения ждет.

Потому что подтверждение из Вашингтона ******** явно не нравится.
показати весь коментар
07.11.2021 15:12 Відповісти
"Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації" - американці перестали ділитися інформацією з офісом президента, котрим керує россійський агент і котрий є розсадником російської агентури, і на котрого українському президентові мабуть вказували американські друзі українського народу, але не офісу президента
показати весь коментар
07.11.2021 15:12 Відповісти
Промовчали б....
показати весь коментар
07.11.2021 15:24 Відповісти
Что за бред, они информацию США называют пропагандистским давлением, совсем долбанулись зеленые гниды.
показати весь коментар
07.11.2021 15:25 Відповісти
"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - рассказал Никифоров. Источник:

Это почти слово-в-слово цитата Сливного Бачка **********.
показати весь коментар
07.11.2021 18:15 Відповісти
кого же вы выбрали зебилы
показати весь коментар
07.11.2021 15:26 Відповісти
"МАлаНдиє литЦа". Це- ахметівське.
показати весь коментар
07.11.2021 15:37 Відповісти
Ситуацію коли наш літак в ірані збили пам'ятайте? Що ці клоуни нам городили? Як на мене один в один)
показати весь коментар
07.11.2021 15:28 Відповісти
Очень похоже на 1941 когда Москва всячески морозилась на сообщения о готовящемся нападении.
показати весь коментар
07.11.2021 15:28 Відповісти
Да , узбагойтесь , ботва ! Идет развод Пу , совместно с США. В Кремле устроили фейковьіе переброски войск и техники , катали их туда и обратно , но реального наращивания сил не бьіло. С целью запугать Украину и напрячь США и ЕС , чтобьі потом увязать "отвод" войск с скорейшим запуском СП-2. Не прошел номер , теперь Штатьі напрягают Пу , чтобьі он обьяснил провокационньіе действия , а Европа еще раз убедилась в шантаже со стороньі Кремля. Хорошая совместная работа разведок Украиньі и США !
показати весь коментар
07.11.2021 15:35 Відповісти
Угу, поэтому Никифоров цитирует *********.
показати весь коментар
07.11.2021 18:16 Відповісти
Спасибачки, утешил! Мы знаем уже: Не копростан, а тасторона наращивает металолом и поголовье свинособак "ихтамнет"...
показати весь коментар
07.11.2021 15:35 Відповісти
Нічого дивного - наркомани відпочивають на вихідних на повну.
показати весь коментар
07.11.2021 15:38 Відповісти
Як би, тільки на вихідні...
показати весь коментар
07.11.2021 15:44 Відповісти
Сергей Сергеевич Никифоров (укр. Сергій Сергійович Никифоров; род. 10 июля 1986, Кривой Рог, Днепропетровская область) - украинский журналист и телеведущий. Пресс-секретарь Президента Украины с 9 июля 2021[1].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Никифоров,_Сергей_Сергеевич

Еще один криворогий косоворот не видит войны в Украине.

показати весь коментар
07.11.2021 15:42 Відповісти
фото вашего любимого актёра? ну-ну
показати весь коментар
07.11.2021 16:41 Відповісти
Это для вас, зебилов, которым какая разница.
показати весь коментар
07.11.2021 18:35 Відповісти
Ось хай верховна Бубочка про це і заявить, щоб в майбутньому понести відповідальність.
показати весь коментар
07.11.2021 15:43 Відповісти
"95 квартал" уже дає шоу прямо з Банкової?
показати весь коментар
07.11.2021 15:46 Відповісти
Долпоепы, блеать...*****, весь Запад видит - одни ЗЕприматы ослепли...
показати весь коментар
07.11.2021 15:50 Відповісти
Мені вкрай цікаво, ЩО САМЕ (яка подія) стане останньою краплею, що ініціює початок репреЗЕдентування блазня-членоклавішника і всієї його шобли-"Зе"К°мандЫ" ?
показати весь коментар
07.11.2021 15:51 Відповісти
Придуре, ми ж фото бачили.
Розстріляти вас усіх мало.
показати весь коментар
07.11.2021 15:52 Відповісти
Весь мир видит , говорит, публикует фотографии и только слуги народа в Украине тупо повторяют, как заклинание - "НЕТ". Свято верят, что если это не говорить, то его и не будет? А если будет? Не боятся ответить за свои слова?
показати весь коментар
07.11.2021 15:53 Відповісти
Знов підтвердження що зєвлада є виключно кримінальним угрупуванням, не більше.
показати весь коментар
07.11.2021 15:56 Відповісти
Всё западные партнёры твердят что наращивание имеет место быть. Зелёные мрази в унисон с кремлем твердят обратное.
показати весь коментар
07.11.2021 15:58 Відповісти
Я впевнений, що наші союзники США не будуть займатися розповсюдженням фейків, тим більш коли справа стосується війни
показати весь коментар
07.11.2021 16:02 Відповісти
Якщо ховати голову в пісок-то постраждає дупа...
показати весь коментар
07.11.2021 16:08 Відповісти
Не варто вірити в жодне слово цих брехунів і готуватися до гіршого!!! Враховуючи кількість зрадників в керівництві держави це є очевидний факт! Я вірю НАТО та США!
показати весь коментар
07.11.2021 16:09 Відповісти
ага, вы уже и корону победили, и коррупции нет, и вообще закончилась эпоха бедности, так что вам упырям верить - себя не уважать
показати весь коментар
07.11.2021 16:10 Відповісти
Нікіфоров, це він, чувак з кокаїновими аналізами?

показати весь коментар
07.11.2021 16:10 Відповісти
дистиллированный зебанат
показати весь коментар
07.11.2021 16:41 Відповісти
немножко про божью росу...
показати весь коментар
07.11.2021 16:14 Відповісти
Пусть русские танки войдут в Берлин,
Я это мечтаю увидеть, блин!
Чтоб мрази продажные без прикрас
Узнали, чем пахнет их русский газ.
Пусть каждый, кто кланялся на восток,
Получит свой северный-***, поток
По самые гланды, и взнос в ПАСЕ
Пусть жрут из российской параши все.
Пусть каждый подонок и каждый трус
Получат заслуженный ими груз,
Пусть жадность и глупость пожнут плоды,
Не преуменьшая размах беды.
И пусть Украина - держава та,
Что выбрала путинского шута,
За годы не выучась ничему,
Получит по выбору своему.
А я вам не доктор, чтоб вас спасать!
Мне осточертело про вас писать,
Хочу положить здоровенный болт
На весь ваш ублюдочный fucking world.
Не в смысле планеты - она вполне
Прекрасна при солнце и при луне,
Прекрасны закаты, леса, моря -
Лишь люди на ней появились зря.
Горите огнем вы, как Нотр Дам!
Ни капли сочувствия вам не дам -
Одно лишь злорадство, the fina
l fun.Чем хуже, тем лучше. Allons, enfants.
показати весь коментар
07.11.2021 16:22 Відповісти
что пристали к 2говорящей голове" ? Он сказал то, что ему скомандовали Зеля-Дермак. С них и надо спрашивать
показати весь коментар
07.11.2021 16:24 Відповісти
США говорит что кацапы наращивают военный контингент, зелёные говорят что нет. Но более брехливой, продажной и мерзотной власти в Украине ещё не был
показати весь коментар
07.11.2021 16:27 Відповісти
они курят шо то одинаковое...
показати весь коментар
07.11.2021 16:28 Відповісти
Як і не має віри в інформацію з Банкової
.
показати весь коментар
07.11.2021 16:32 Відповісти
Байден пушит Меркель ввести санкции против СП-2 в связи с развертыванием российских войск на границе с Украиной.... А зебилы помогают путину избежать санкций...
"-Совпадение?
-Не думаю!" (с)
показати весь коментар
07.11.2021 16:41 Відповісти
Кому вы больше верите?
Его честным словам или своим лживым глазам?
показати весь коментар
07.11.2021 16:49 Відповісти
Яка огидна маланська пика в цього чувака.
показати весь коментар
07.11.2021 16:56 Відповісти
😂🌷××××
показати весь коментар
07.11.2021 17:08 Відповісти
Та не переживайте ви...Це Бубон вирішив так підманути Вову Пу. Наче то він такий дурний, не поміча навіть під носом купу лайна. А в натурі Вову Пу чека засада. Весь квартал95 повним складом сидить в окопі на кордоні! Тіки нікому не кажіть. Це тайна.
показати весь коментар
07.11.2021 17:09 Відповісти
Никифоров, надеюсь тебя расстреляют одним из первьіх.
Надеюсь что расстреливать тебя бвду я. Ну чтобьі наверняка
показати весь коментар
07.11.2021 17:46 Відповісти
А точнісінько так Сталін говорив про німецькі війська в червні 1941 року.
показати весь коментар
07.11.2021 17:57 Відповісти
Не только американские СМИ, но и директор ЦРУ Бернс также занимается дезинформацией. https://censor.net/ru/news/3298063/direktor_tsru_berns_pribyl_v_moskvu_izza_naraschivaniya_rossiyiskih_voyisk_na_granitse_s_ukrainoyi_cnn
показати весь коментар
07.11.2021 18:00 Відповісти
чё там мендель бородатая говорит ?
показати весь коментар
07.11.2021 18:15 Відповісти
на кордоні нема, а за 100 км від кордону вже є!
показати весь коментар
07.11.2021 18:37 Відповісти
маразм якийсь... зрозуміло, що кацапів біля кордонів буде завжди до біса, але чого ви, зелені потвори, виходите на всіх рівнях і бекаєте, шо то всьо не так, вам паказалось?? що задумали, тварюки?
показати весь коментар
07.11.2021 18:59 Відповісти
https://storage1a.censor.net/images/2/5/d/9/25d9bc237e4364d8753e2877333dfb87/original.jpg
показати весь коментар
07.11.2021 20:17 Відповісти
 
 