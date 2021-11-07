Міграційна криза в Євросоюзі: Білорусь збільшує число авіарейсів з Близького Сходу

Білорусь продовжує розширювати свої плани польотів з країни Близького Сходу. Це спричинить збільшення кількості нелегальних біженців до Європейского Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про плани режиму в Білорусі пише німецьке видання Welt am Sonntag.

За даними видання, до березня наступного року заплановано близько 40 щотижневих рейсів зі Стамбула, Дамаска та Дубая. Ці три аеропорти найчастіше використовуються мігрантами для прямих рейсів до Білорусі, щоб поїхати далі до ЄС.

Незабаром з’явиться можливість літати з Близького Сходу і в п’ять інших білоруських аеропортів, які з національних будуть перекваліфіковані в міжнародні. Один з них розташований лише за 20 кілометрів від польського кордону в Гродно.

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Наразі щодня в Мінську прибуває від 800 до 1000 мігрантів, пише ЗМІ з посиланням на німецькі спецслужби.

Зараз рейсів із регіону до Мінська вже вдвічі більше, ніж взимку 2019/2020. Тоді, згідно з повідомленням, у Мінську приземлилося близько 17 літаків із цих та інших аеропортів Близького Сходу. Кількість зменшилася з початком пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, Німеччина та ЄС звинувачують білоруського диктатора Олександра Лукашенка в контрабанді біженців з Близького Сходу в ЄС через кордони Польщі, Литви та Латвії у відповідь на європейські санкції.

За даними німецької федеральної поліції, лише за перші чотири дні листопада до Німеччини нелегально потрапили 572 особи з Білорусі. За весь поточний рік зафіксовано вже 8407 несанкціонованих перетинів кордону, в основному, польського.

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