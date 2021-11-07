Міграційна криза в Євросоюзі: Білорусь збільшує число авіарейсів з Близького Сходу
Білорусь продовжує розширювати свої плани польотів з країни Близького Сходу. Це спричинить збільшення кількості нелегальних біженців до Європейского Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про плани режиму в Білорусі пише німецьке видання Welt am Sonntag.
За даними видання, до березня наступного року заплановано близько 40 щотижневих рейсів зі Стамбула, Дамаска та Дубая. Ці три аеропорти найчастіше використовуються мігрантами для прямих рейсів до Білорусі, щоб поїхати далі до ЄС.
Незабаром з’явиться можливість літати з Близького Сходу і в п’ять інших білоруських аеропортів, які з національних будуть перекваліфіковані в міжнародні. Один з них розташований лише за 20 кілометрів від польського кордону в Гродно.
Наразі щодня в Мінську прибуває від 800 до 1000 мігрантів, пише ЗМІ з посиланням на німецькі спецслужби.
Зараз рейсів із регіону до Мінська вже вдвічі більше, ніж взимку 2019/2020. Тоді, згідно з повідомленням, у Мінську приземлилося близько 17 літаків із цих та інших аеропортів Близького Сходу. Кількість зменшилася з початком пандемії коронавірусу.
Як повідомлялося, Німеччина та ЄС звинувачують білоруського диктатора Олександра Лукашенка в контрабанді біженців з Близького Сходу в ЄС через кордони Польщі, Литви та Латвії у відповідь на європейські санкції.
За даними німецької федеральної поліції, лише за перші чотири дні листопада до Німеччини нелегально потрапили 572 особи з Білорусі. За весь поточний рік зафіксовано вже 8407 несанкціонованих перетинів кордону, в основному, польського.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/28/7295177/
Кабинет министров с 29 мая запретил воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/28/7295177/
Как тебе такое, зелемаск?
Вроде было не так давно и все прекрасно помнят очередность событий и то, что Украина первая ФАКТИЧЕСКИ закрыла свое небо для луки. На что и на кого рассчитываешь? Или думаешь, что ссылки никто читать не будет?
Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
Зелемаск, ты зебил?
- вечером 24 ЕС только "решил" (причем, без конкретных сроков исполнения), что на деле вылилось АЖ в "рекомендации" своим авиакомпаниям и отсутствие запрета на транзит.
- в то время, как Украина установила конкретный срок (с 26 мая), спустя всего два дня со дня происшествия (чтобы граждане Украины имели возможность вернуться домой)- прекратить авиаснабжение и транзит.
Правильнее было бы УП первой поставить новость о запрете со стороны Украины, а про ЕС написать "ЕС тоже...."
где вас таких тупых в умные набирают....
Не надоело фонтанировать фейками?
Мне вообще не понятна тема, когда обгавктвают первого Президента, который поставил цель это изменить, а потом "удивляются"- "у нас президент Ахметка? У ВАС- да. И ВАС это вполне устраивает!
Так что не интересно от слова "вообще". Ты лучше поищи статейку, где про Луценко рассказывают- что в США ему срок может вломиться.. А там и на сывочола выйдут... Тебе бы этим озаботиться, а не Зеленским.
Во вторых, свинопас, будешь еще тыкать, как необразованная тупая свинья -- поцдешь по сексуально-пешеходному маршруту. Как зебил, так обязательно тупой хам. Это два.
А по остальному- послушай то, что сказала Лерочка Гонтарева- петина подружка и тогдашняя глава НБУ. Так вот она сказала, что к Зеленскому по поводу оффшоров у неё претензий не было и нет! Но мы ведь такие новости/ заявления не читаем и не слушаем. Так ведь?
И не позорься с "неуплатил налоги". Оффшоры не предусматривают уплату налогов. Так было всегда, во времена Порошенко и будет до 2022 года, когда Зеленский наконец-то изменил положение вещей. Но оффшоры были и есть ЛЕГАЛЬНЫМ инструментом бизнеса. Бизнеса, а не политика/президента, который, сидя на потоках, бизнесом заниматься (как это делал Порошенко) вообще права не имел! Вот в его оффшорах/налогах и ройся!
Зеленский поставил цель это изменить (закон об олигархах- тому подтверждение). Первый и пока единственный из всех президентов Украины. Поэтому не только нужен, а НЕОБХОДИМ!
Исламским террористам надо переползать по трубам,
они в в жирном Дойчланде харчеваться хотят!
Да и остальные уже наелись дешевой рабочей силы - новую переваривать тоже не хотят.
Так что мигранты в Беларуси бульбой перекантуются.
380 3 нитки провод АС алюминиевый неизолированный верхние ряды на освещение...
1000В пошаговое тсо ниже..
А если точнее то у спецов надо спросить как это устроено..
И давно Белорусия граничит с Германией ? Можно поподробней ?
Это Евросоюз. Там работает правоохранительная система.
то же самое говорили во время войны с Сирией - и у нас осело аж пара сотен человек.
ерунда.
Что мешает принять соответствующее решение в той же Польше или Литве. Если реально закроют границы с Белорусским федеральным округом, там через неделю "жара" начнется
https://24tv.ua/ru/rezhim-lukashenko-poluchaet-tysjachi-dollarov-novosti-belarus_n1770931
Полякам та литовцям потрібно стріляти без попередження. Як у тих "біженців", так і у білоруських прикордонників, які всіляко допомагають порушувати кордони.
Тупо стрелять и в мигрантов, и в белорусских силовиков, которые их сопровождают к польской границе. Пару трупов, огромный дипломатический кризис, немного для приличия Лука погрозит танками, но отступит назад, когда увидит, что с ним тоже не в шахматы играют, а в Чапаева.
А ЕС стоит отменить все пособия мигрантам, чтобы они не стремились на халяву в Европу. Жёстче защищать границу. Тогда этот козырь из рук диктаторов будет выбит.