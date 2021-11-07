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Новини
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Новий голова "Укртрансбезпеки" Зборовський звільнився з поліції: "Час робити новий відповідальний крок"

Новий голова

Голова Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Євген Зборовський написав заяву про звільнення з лав патрульної поліції, в столичному управлінні якої обіймав посаду командира батальйону №3 полку №1.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" у неділю, 7 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"Написав рапорт на звільнення. Вже другий день, як я більше не поліцейський. Писати було важко, дуже багато віддав службі, але й чимало отримав", - написав Зборовський.

За його словами, він віддав роботі в поліції понад 6,5 років, з яких рік - звичайним патрульним, ще більше року - командиром роти, й потім понад чотири роки очолював третій батальйон з обслуговування правого берега.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив Зборовського новим головою "Укртрансбезпеки"

"Жодного компромісу із своєю совістю. Жодного хабаря. Жодного зауваження від керівництва, яких би високих цабе ми не зупиняли і не штрафували. Жодного відпущеного п'яного за кермом, жодної вказівки когось штрафувати чи не штрафувати. Жодного разу службове авто не заправляв, не обслуговував, не змінював покришки за свої гроші. Забезпечення базових потреб на 100%", - додав Зборовський.

Він також подякував платникам податків і керівництву за підтримку на службі.

"Час робити новий відповідальний крок, який був би неможливий без дуже цінного досвіду, здобутого в патрулі", - підсумував Зборовський.

Як повідомлялося, 3 листопада Кабмін призначив Зборовського новим головою "Укртрансбезпеки".

США (22497) звільнення (2667) Донбас (22354) Укртрансбезпека (158)


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Топ коментарі
+4
Така категоричність в заявах - примушує задуматись в чесності заявника.
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07.11.2021 15:37
+3
Що вуха розвісили, такі дорослі, а в казки вірити.
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07.11.2021 16:10
+2
Коли робиш відповідальний крок, головне що б штани не репнули на матні, бо буде конфуз.
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07.11.2021 16:13
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Така категоричність в заявах - примушує задуматись в чесності заявника.
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07.11.2021 15:37 Відповісти
Вижили? Чесні поліції зараз знову не потрібні....
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07.11.2021 15:40 Відповісти
Повысили...
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07.11.2021 15:45 Відповісти
Во заливает, слабо верится что кристально чесного гаишника пропустили бы так далеко по службе.
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07.11.2021 16:06 Відповісти
Що вуха розвісили, такі дорослі, а в казки вірити.
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07.11.2021 16:10 Відповісти
Дурачки, работавшие за копейки, закончились
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07.11.2021 16:12 Відповісти
Посмотрим на результат.
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07.11.2021 16:12 Відповісти
Коли робиш відповідальний крок, головне що б штани не репнули на матні, бо буде конфуз.
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07.11.2021 16:13 Відповісти
Це як в тому анекдоті про "догнать і пєрєгнать амєріку"...
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07.11.2021 16:41 Відповісти
На повышение пошел, не понял?
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07.11.2021 17:24 Відповісти
Говорят туда хрен устроился, все бывшие ГАИшники там, бабло косят😁
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07.11.2021 18:16 Відповісти
Перевели цапа з одієї капустяної грядки на іншу ще більш капустяну.
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07.11.2021 18:24 Відповісти
 
 