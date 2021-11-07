Новий голова "Укртрансбезпеки" Зборовський звільнився з поліції: "Час робити новий відповідальний крок"

Голова Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Євген Зборовський написав заяву про звільнення з лав патрульної поліції, в столичному управлінні якої обіймав посаду командира батальйону №3 полку №1.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" у неділю, 7 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"Написав рапорт на звільнення. Вже другий день, як я більше не поліцейський. Писати було важко, дуже багато віддав службі, але й чимало отримав", - написав Зборовський.

За його словами, він віддав роботі в поліції понад 6,5 років, з яких рік - звичайним патрульним, ще більше року - командиром роти, й потім понад чотири роки очолював третій батальйон з обслуговування правого берега.

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"Жодного компромісу із своєю совістю. Жодного хабаря. Жодного зауваження від керівництва, яких би високих цабе ми не зупиняли і не штрафували. Жодного відпущеного п'яного за кермом, жодної вказівки когось штрафувати чи не штрафувати. Жодного разу службове авто не заправляв, не обслуговував, не змінював покришки за свої гроші. Забезпечення базових потреб на 100%", - додав Зборовський.

Він також подякував платникам податків і керівництву за підтримку на службі.

"Час робити новий відповідальний крок, який був би неможливий без дуже цінного досвіду, здобутого в патрулі", - підсумував Зборовський.

Як повідомлялося, 3 листопада Кабмін призначив Зборовського новим головою "Укртрансбезпеки".