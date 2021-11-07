Для постачання газу з Катару нам потрібно залучати Туреччину, яка має термінали, - Никифоров
Під час кліматичного саміту ООН у Глазго президент України Володимир Зеленський провів переговори з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони домовилися про постачання зрідженого газу з Катару до України, проте є технічні складнощі реалізації цих домовленостей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров в інтерв'ю телеканалу "Дом".
"Щоб катарський скраплений газ доходив до України, нам потрібен термінал. Наскільки я розумію, можливість таких постачань обговорюється за посередництва Туреччини, тому предметніше говорити про постачання зрідженого газу потрібно не на двосторонній, а на тристоронній зустрічі за участі представників Туреччини. Тому що, наскільки я розумію, вони мають термінали. Це дуже технічні питання, я в них не сильний, це треба говорити із представниками "Нафтогазу", — пояснив він.
Никифоров додав, що під час зустрічі сторони також обговорили евакуацію громадян із Афганістану.
"Говорили про допомогу Катару при евакуації громадян України та інших країн із Афганістану, в чому, до речі, Україна досягла великого успіху не без допомоги представників Катару, це наші хороші партнери", - пояснив він.
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мне кажется, проще посадить яблони на Марсе
груз вкрай небезпечний !
когда у этого конченного 42-х летнего ЗЕбила закончится
девочко-подростковый период сэлфиться ?
проекту лыжного тренера (вопрос).
Газовый аргумент: как Украина готовится к старту строительства LNG-терминала
В ноябре в порту Южный стартует строительство самого амбициозного украинского проекта в секторе транспортировки газа - "LNG терминала". О всех подробностях проекта рассказывают его координаторы и подрядчики.
""""Реалізація проекту LNG-термінал приносить в Україну нові технології, які є новими не тільки для нас. Ми вперше за багато років користуємося не секонд-хендом, не тим, що використовувалося на Заході, Європі чи Сполучених штатах 10 чи 20 років тому. Ми використовуємо ті технології, які є новими, але вже апробованими та успішними, які дозволяють сягати ефективних рішень в LNG-індустрії. Власне, компанії Enagás та Excelerate Energy L.L.P - є флагманами, як в управлінні такого роду проектами, так і в імплементації технологій, які дозволяють швидко розгортати постачання LNG на ті чи інші території. Ми очікуємо, що такого роду технології дозволять нам розгорнути першу стадію проекту протягом двох років. І протягом двох найближчих років близько 5 млрд куб. альтернативного скрапленого газу Україна буде мати на своїй території.
Без домовленості з Туреччиною побудова цього терміналу в Українні - гроші в офшори.
Да мы можем соперниками Газпрома стать.
Турция нужна для того чтобы они пропускали через Босфор судна-газовозы.
Для приема газа Украине нужен терминал.
Турция обладает технической возможностью строить эти терминалы, осталось с ними договориться о строительстве и допуске газовозов через Босфор.
Как то так.
Ну це все одно, що він би домовився про постачання собі коксу з наркодилером, а з поліцейским кордоном перед своїм будинком - не домовився.
Або домовився про постачання їжі, але доставка працює через знайомого з сусідньої області, який про те нічого не знає.
Вони там усі вже сидять на "Афганській співпраці" від навеличнішого, чи вже потроху переходять на "аргентинську дип. пошту"???
как раз тогда надо было просыпаться
а не сейчас