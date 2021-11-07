Для постачання газу з Катару нам потрібно залучати Туреччину, яка має термінали, - Никифоров

Під час кліматичного саміту ООН у Глазго президент України Володимир Зеленський провів переговори з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони домовилися про постачання зрідженого газу з Катару до України, проте є технічні складнощі реалізації цих домовленостей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Щоб катарський скраплений газ доходив до України, нам потрібен термінал. Наскільки я розумію, можливість таких постачань обговорюється за посередництва Туреччини, тому предметніше говорити про постачання зрідженого газу потрібно не на двосторонній, а на тристоронній зустрічі за участі представників Туреччини. Тому що, наскільки я розумію, вони мають термінали. Це дуже технічні питання, я в них не сильний, це треба говорити із представниками "Нафтогазу", — пояснив він.

Никифоров додав, що під час зустрічі сторони також обговорили евакуацію громадян із Афганістану.

"Говорили про допомогу Катару при евакуації громадян України та інших країн із Афганістану, в чому, до речі, Україна досягла великого успіху не без допомоги представників Катару, це наші хороші партнери", - пояснив він.

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