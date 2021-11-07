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17 ковід-сертифікатів із ознаками підробки виявлено в аеропорту "Бориспіль", - Нацполіція
В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили 17 COVID-сертифікатів з ознаками підробки
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації НПУ Київської області.
Так, 5 листопада на території аеропорту 7 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію, і ще 10 подібних COVID-сертифікатів виявили 6 листопада.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Топ коментарі
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.11.2021 16:57
+3 Александр Глазков
показати весь коментар07.11.2021 17:04
+2 Максим Бондаренко #394766
показати весь коментар07.11.2021 17:01
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Причому, рецепт Моісея, вже очевидно, не спрацює - 30 років з розвалу совка пройшло, а нічого не змінилося - совок тотальний в головах. І у тих, хто народився навіть після 2000го року...
Я так понял ты у антиваксов в первых рядах. По уровню "ума" и "сообразительности".
Это ты Алиска у ментов спроси. Меньше надо Саня пить, если пьёшь что черемшой закусывай))))
https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=***********
https://www.synevo.ua/ua/results
я переболел год назад, а через месяц отменят красный с оранжевым уровень карантина и в Украине они нахрен нужны будут
у переболевших уже есть иммунитет от короновируса и не хуже чем у привитых,
"Новые данные исследования из Израиля показывают, что естественный иммунитет может обеспечивать более мощную защиту.
Новое исследование из Израиля проследило за судьбами тысяч людей, которые либо прошли через уколы вакцин от COVID-19, либо не сделали этого, поскольку раньше уже переболели. Оказалось, что завершившие полный курс вакцинации участники исследования почти в 6 раз чаще заражались коронавирусом повторно и в 7,13 раза чаще демонстрировали симптомы в том случае, если они заболевали, по сравнению с переболевшими. Через три месяца риск заражений в группе вакцинированных был в 13 раз выше, а болезни с симптомами - в 27 (!) раз выше, чем у переболевших."
https://sud.ua/ru/news/abroad/212997-naturalnyy-immunitet-ili-vaktsinatsiya-uchenye-rasskazali-chto-luchshe https://sud.ua/ru/news/abroad/212997-naturalnyy-immunitet-ili-vaktsinatsiya-uchenye-rasskazali-chto-luchshe
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-delivers-close-3-million-doses-moderna-vaccine-ukraine-under-covax?fbclid=IwAR0JZGlWVVeqikWnD7lGJOm1E6aN3vgSl4oOFjJzXzTk6sjwSzcBq1w9Q9Y
а ти якихось лапшовiшальникiв цитуєш.
До Фінляндії використання Moderna для молодих людей обмежили Швеція та Данія, повідомляє https://www.reuters.com/world/europe/finland-pauses-use-moderna-covid-19-vaccine-young-men-2021-10-07/ Reuters ."
нате вам что нам не гоже
статья про проверку в аэропорту сертификатов хотя Закон не требует проверки сертификатов при въезде в Украину у украинцев
где в " Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-п#Text
норма что в аэропорту у людей обязательно должен быть сертификат?
окучe твiй русский мозх таку iнфу?
"сертификат, справка поддельная, но в тоже время власть заявляет что владельцы поддельных сертификатов не могут пройти вакцинацию как в базе данных отмечено что они вакцинированы"
ти там у своєму узькому мозку опридлися - ти за сeртифкать какаєш чи за справку з тeстом. чи для твого когнитивного дисонансу цe однe i тe самe
" Якій категорії осіб, у разі в'їзду в Україну, не обов'язково мати, негативний результат тестування на COVID-19, документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, іноземний COVID-сертифікат?
Не вимагається негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону; або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19; або іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від COVID-19, виданого уповноваженими органами іноземних держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів:
- у громадян України;
- у іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12 років;
- у іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України (посвідка на постійне проживання);
- у осіб, яких визнано біженцями або осіб, які потребують додаткового захисту;
- у працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
- у водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
- у військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил."
https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-derzhavnogo-kordonuadminmezhilinii-zitknennya-v-umovah-karantinu/
граждане Украины могут просто послать тех .... в аэропорту подальше
.. неожиданно для Вас! В ближайшее время в самолёт без вакцинации не впустят!! Это требование международной ассоциации ИКАО. Введение в действие не за горами.
.. неожиданно для Вас! В ближайшее время в самолёт без вакцинации не впустят!! Это требование международной ассоциации ИКАО. Введение в действие не за горами.