17 ковід-сертифікатів із ознаками підробки виявлено в аеропорту "Бориспіль", - Нацполіція

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили 17 COVID-сертифікатів з ознаками підробки

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації НПУ Київської області.

Так, 5 листопада на території аеропорту 7 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію, і ще 10 подібних COVID-сертифікатів виявили 6 листопада.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

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