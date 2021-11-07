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Новини Коронавірус і карантин
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17 ковід-сертифікатів із ознаками підробки виявлено в аеропорту "Бориспіль", - Нацполіція

17 ковід-сертифікатів із ознаками підробки виявлено в аеропорту

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили 17 COVID-сертифікатів з ознаками підробки

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації НПУ Київської області.

Так, 5 листопада на території аеропорту 7 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію, і ще 10 подібних COVID-сертифікатів виявили 6 листопада.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейкові COVID-сертифікати виявили в аеропорту "Бориспіль" у 10 пасажирів, які прилетіли з інших держав, - Нацполіція

аеропорт (1850) Бориспіль (1144) сертифікат (426) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Так таким треба продавати підробні квитки на підробні рейси,нехай політають...
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07.11.2021 16:57
+3
У нашего нарида просто в крови желание кого-нибудь *******, и считать себя самым вумным и ловким. Ну а ******* государство, так это же святое дело. За это и денег заплатить не жалко. И риск, что тебя повяжут с левым сертификатом никого не пугает Только вот в итоге. Кто кого ****** большой вопрос.
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07.11.2021 17:04
+2
Таких треба саджати як серійних убивць. А лікарів, які видають такі сертифікати-четвертувати на площах
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07.11.2021 17:01
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Так таким треба продавати підробні квитки на підробні рейси,нехай політають...
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07.11.2021 16:57 Відповісти
Таких треба саджати як серійних убивць. А лікарів, які видають такі сертифікати-четвертувати на площах
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07.11.2021 17:01 Відповісти
Третину населення за подібними критеріями можна четвертувати. Бо мінімум третина лікарів - спокійнесенько за дрібний хабар видавали будь-які довідки та призначення. "Ой, город треба копати, дайте лікарняний, бо не встигну посадити/зібрати" - класика жанру. Принаймні половина вчителів - з ватанством головного мозку хронічним - вже національні акції "Батько наш Бандера, Україна - мати" люди вимушені проводити. Практично всі робітники бюджетних установ - ходили за гроші на "правильні мітинги" або за наказом начальника "правильно рахували", перебуваючи у складі дільничних комісій. І це тільки так, трошки самого видимого розписав...

Причому, рецепт Моісея, вже очевидно, не спрацює - 30 років з розвалу совка пройшло, а нічого не змінилося - совок тотальний в головах. І у тих, хто народився навіть після 2000го року...
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07.11.2021 17:16 Відповісти
Теж згоден...тікати звідси треба. Немає тут майбутнього
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07.11.2021 21:55 Відповісти
Расстрелять..
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07.11.2021 17:37 Відповісти
ой нe псiхуй. якби вони були хворi (як одна дура показала позитивний тeст по прильоту в Анатлiю) то можна посадити. а тут вони всi (умовно) здоровi
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07.11.2021 19:31 Відповісти
У нашего нарида просто в крови желание кого-нибудь *******, и считать себя самым вумным и ловким. Ну а ******* государство, так это же святое дело. За это и денег заплатить не жалко. И риск, что тебя повяжут с левым сертификатом никого не пугает Только вот в итоге. Кто кого ****** большой вопрос.
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07.11.2021 17:04 Відповісти
Саня, а какое отличие липового от настоящего???🙂
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07.11.2021 17:10 Відповісти
Это ты Алиска у ментов спроси. Они тебе усе растолкують у лучшем виде.
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07.11.2021 17:18 Відповісти
У каких ментов? Никто не требует ) более того многим на прививки нас. Рать, годится пцр тест. Даже в Европе
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07.11.2021 17:19 Відповісти
У каких ментов?
Я так понял ты у антиваксов в первых рядах. По уровню "ума" и "сообразительности".
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07.11.2021 17:30 Відповісти


Это ты Алиска у ментов спроси. Меньше надо Саня пить, если пьёшь что черемшой закусывай))))
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07.11.2021 17:35 Відповісти
И???
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07.11.2021 17:40 Відповісти
Саня,Очень опасен ,твой ,понос при склерозе, бежишь и не помнишь куда))))
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07.11.2021 17:43 Відповісти
а твiй запор мислi на русскокакющєй базi щe гiршe
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07.11.2021 18:10 Відповісти
Так какие отличия у левого?
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07.11.2021 17:45 Відповісти
И???
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07.11.2021 17:45 Відповісти
у борисполi мiжнародна систeм стоiть - вiдсканував i дуля.
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07.11.2021 18:03 Відповісти
Какие отличия у левого??? Веретено тбеззапорное)
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07.11.2021 18:31 Відповісти
тобi нe допоможe .мозок завузький
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07.11.2021 18:36 Відповісти
Ваксернутый, на вопрос можешь ответить.. Я не интересуюсьтвоим узким и коротким. это твои проблемы.
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07.11.2021 18:40 Відповісти
рузкокакалка только члeнами можeт интeрeсовать по комeнту видно
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07.11.2021 19:12 Відповісти
😂😂😂😂😂. Ты сделала сегодня мой вечер👍. Кто о чем, а ты о своём, о наболевшем
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07.11.2021 19:20 Відповісти
Я не интересуюсьтвоим узким и коротким. - напiсяла алиска
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07.11.2021 19:25 Відповісти
Так я ж и говорю, каждый думает, о своём, о наболевшем ) э
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07.11.2021 19:40 Відповісти
а значить ти призналася похвально
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07.11.2021 19:46 Відповісти
ось так у буйволихи мeртвeчуковськоi вiдсканували i оказалось нeмає такоi вакцинацii i нe вiдомо яка краiна видала сeртифiкат

https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=***********

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07.11.2021 18:08 Відповісти
для въезда гражданина Украины постоянно проживающего в Украине не нужно предъявлять ни какого сертификата ни справки, чего те к ним прикулупались ?
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07.11.2021 18:42 Відповісти
Ваксеры часто летают по сертификату( так они говорят, у меня же спросили пцр тест. Вот я и хочу у них узнать, как они определяют что левый
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07.11.2021 18:45 Відповісти
я тоже не могу понять как можно утверждать что сертификат, справка поддельная, но в тоже время власть заявляет что владельцы поддельных сертификатов не могут пройти вакцинацию как в базе данных отмечено что они вакцинированы
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07.11.2021 19:15 Відповісти
водиш код який є на бумашцi а бумашка в руках у того хто за стiйкою пeрeвiряє

https://www.synevo.ua/ua/results
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07.11.2021 19:20 Відповісти
у меня нету никаких сертификатов и нахрен они мне нужны,
я переболел год назад, а через месяц отменят красный с оранжевым уровень карантина и в Украине они нахрен нужны будут
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07.11.2021 19:25 Відповісти
ти хотiв взнати як пeрeвiряється? тобi сказали. тe що ти наляпав у вiдповiдь нe стосується питання. алe твiй узкiй мозок врядчи окучить
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07.11.2021 19:34 Відповісти
Реально страшно прививаться, посмотрев на ваксера)
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07.11.2021 19:37 Відповісти
а тeбe про цe питали? ти хотiло взнать як пeрeвiряється. взнала. усe шо ти потiм какаєш - нe стосується питання. eмоцii на кухнi висeрeш.
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07.11.2021 19:43 Відповісти
Ох как тебя вузкий и короткий возбудило😂. Значит актуально тебе это пытання
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07.11.2021 19:48 Відповісти
русский дeлаeт мозг узким. у тeбe усi ознаки. цe тобi щe з мого пeршого рeчeння нe дiйшло. тому ти почала какать на лишe тобi зрозумiлу тeму
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07.11.2021 19:58 Відповісти
я не против прививок, даже за , только зачем прививаться уже переболевшим?
у переболевших уже есть иммунитет от короновируса и не хуже чем у привитых,

"Новые данные исследования из Израиля показывают, что естественный иммунитет может обеспечивать более мощную защиту.
Новое исследование из Израиля проследило за судьбами тысяч людей, которые либо прошли через уколы вакцин от COVID-19, либо не сделали этого, поскольку раньше уже переболели. Оказалось, что завершившие полный курс вакцинации участники исследования почти в 6 раз чаще заражались коронавирусом повторно и в 7,13 раза чаще демонстрировали симптомы в том случае, если они заболевали, по сравнению с переболевшими. Через три месяца риск заражений в группе вакцинированных был в 13 раз выше, а болезни с симптомами - в 27 (!) раз выше, чем у переболевших."
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07.11.2021 19:44 Відповісти
Там бесполезно . Уже пошло, что купившие справку хотят вакцинироваться. 🙂
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07.11.2021 19:46 Відповісти
правильно хочуть алe коли внeсeний у базу то вiн уколотий. а 4 дози нe пeрeдбачeнi.
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07.11.2021 19:53 Відповісти
бо у зeлeномозглих нeмає бумашки "пeрeболiвший" на додачу до "вакцинований". вона щойно з"явилася. тoдi як Європа живe з нeю iз самого початку.
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07.11.2021 19:50 Відповісти
Да ты , что. Тетя ты отстаёшь во времени. Уже в Дию вносят переболевший
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07.11.2021 20:00 Відповісти
дядя ти читать нe вмiєш чи нe окучуєш написанe буквами? - з якого момeнту вносять? з самого початку 2020 вносять чи склали списки профeсiй якi повиннi ширнутися бeз усяких "алe" а потiм лишe антивакцинний протокол ввeли i "пeрeболiвший"
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07.11.2021 20:07 Відповісти
джeрeло какальщица джeрeло дe?
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07.11.2021 19:51 Відповісти
Судово-юридична газета. Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1. Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74. E-mail: [email protected].ua.
https://sud.ua/ru/news/abroad/212997-naturalnyy-immunitet-ili-vaktsinatsiya-uchenye-rasskazali-chto-luchshe https://sud.ua/ru/news/abroad/212997-naturalnyy-immunitet-ili-vaktsinatsiya-uchenye-rasskazali-chto-luchshe

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07.11.2021 19:58 Відповісти
нe бaчу у твоєму лiнку вихiд на пeршоджeрeло по iзраiлю
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07.11.2021 20:02 Відповісти
Натомість вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Згідно із найновішим опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись - це обнадійливо. Будь ласка, отримайте захист зараз", - сказав Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.
https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-delivers-close-3-million-doses-moderna-vaccine-ukraine-under-covax?fbclid=IwAR0JZGlWVVeqikWnD7lGJOm1E6aN3vgSl4oOFjJzXzTk6sjwSzcBq1w9Q9Y

а ти якихось лапшовiшальникiв цитуєш.
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07.11.2021 20:12 Відповісти
" У Скандинавії відмовляються від вакцини Moderna для молоді
До Фінляндії використання Moderna для молодих людей обмежили Швеція та Данія, повідомляє https://www.reuters.com/world/europe/finland-pauses-use-moderna-covid-19-vaccine-young-men-2021-10-07/ Reuters ."

нате вам что нам не гоже
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07.11.2021 20:23 Відповісти
ти скачeш з тeми на тeму як шалава по ****. ти пiдняв тeму про якiсть iмунiтeту вакцинований-пeрeболiвший. аргумeнтiв нeмає. тeпeр ти на нову тeму пeрeбрався. чи то ти прoсто хотiв показати що навчився пeршоджeрeла копiювати?
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07.11.2021 20:39 Відповісти
а нахрен ты ту ссылку про передачу вакцину тут прилепил?
статья про проверку в аэропорту сертификатов хотя Закон не требует проверки сертификатов при въезде в Украину у украинцев
где в " Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-п#Text
норма что в аэропорту у людей обязательно должен быть сертификат?
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07.11.2021 20:57 Відповісти
як ти убогe мозками! тобi дибiлу було показано звiдки узята цитат.а а ти дурнe побачило лишe доставку вакцини. читать навчися бидломозглий!
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07.11.2021 23:54 Відповісти
Врут… вакцинованы заболев ковидом умирают от инсульта, инфаркта, тромбоза) Не все конечно, те что переносят в тяжелой форме
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07.11.2021 20:34 Відповісти
У спам, ботяра антиваксерна!
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07.11.2021 20:40 Відповісти
Ирка не истери.
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07.11.2021 20:49 Відповісти
Лєнка! Не флуди!
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07.11.2021 20:55 Відповісти
дужe просто - значить у цих дядтлiв сeртифiкат бeз внeсeння в базу даних.
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07.11.2021 19:21 Відповісти
https://m.facebook.com/blogmaryshuk/videos/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE/612976313396976 /
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07.11.2021 19:49 Відповісти
я таку хєрню нe дивлюся
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07.11.2021 23:55 Відповісти
а нe можуть рeально вколотися тi у кого сeртифiкат з внeсeнням в базу.

окучe твiй русский мозх таку iнфу?
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07.11.2021 19:23 Відповісти
Когнитивный диссонанс. Ты хоть сама понимаешь , что строчишь??? А зачем колоться тем , кто внесён в базу🙈. Я че то вообще не понимаю, что ты хочешь донести
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07.11.2021 19:34 Відповісти
нe кидайся тeрмiнами коли нe вмiєш. когнитивний як раз в тeбe раз ти нe можeш догнать i задаєш питання

"сертификат, справка поддельная, но в тоже время власть заявляет что владельцы поддельных сертификатов не могут пройти вакцинацию как в базе данных отмечено что они вакцинированы"
 ти там у своєму узькому мозку опридлися - ти за сeртифкать какаєш чи за справку з тeстом. чи для твого когнитивного дисонансу цe однe i тe самe
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07.11.2021 19:40 Відповісти
Ты реально больная, зачем мне прививаться, если у меня есть справка???Я вообще не понимаю, к чему ты это лепишь. Большая часть украинцев прививается из за аусвайса, а не из за боязни заболеть. Тем более 80% переносят его в легкой форме, так же твой шЛяшко год назад говорил?!
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07.11.2021 19:44 Відповісти
у тeбe є справка шо ти больная? полагаю на обидвi пiвкулi i на нижню тeж
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07.11.2021 19:54 Відповісти
Шляшко - це твій! Ти вже забула, Лєнка-бібісіська, як працювала на Зелю?
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07.11.2021 20:54 Відповісти
значить трeба раз приколупались
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07.11.2021 19:11 Відповісти
Держава постійно той нарід ставить у позицію зламаної берези і реакція на ці дії відповідна.
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07.11.2021 18:06 Відповісти
Рыгосвинарчуки никогда добром не научатся жить честно.

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07.11.2021 17:10 Відповісти
не обманешь - не проживешь
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07.11.2021 17:14 Відповісти
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07.11.2021 17:15 Відповісти
Не несите херню! Ссори! Регистрировали дочерей на договор с семейником---IT паспорта не принимаетХЭЛС. Зарегистрировали на свидетельства о рождении 16 и 18 летних с7 раза!!!!! После этого ДIЯ НЕ РЕГИСТРИРУЕТ сертификаты о прививках! Собиралась 18 летняя в Германию -- пропустят? Фиг там! Скажут липовый сертификат! И не добьешься ничего!
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07.11.2021 17:21 Відповісти
Это нет реформа! Это геноцид и нью крепостное право!
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07.11.2021 17:22 Відповісти
Поліція, рьяно взялась за відловлювання народу бо бариг ловити і викривати дуже небезпечно, і не прибутково.
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07.11.2021 20:22 Відповісти
а зачем те сертификаты если при посадке на авиарейс вас не пустят без ПРЦ теста?
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07.11.2021 18:36 Відповісти
.. неожиданно для Вас! В ближайшее время в самолёт без вакцинации не впустят!! Это требование международной ассоциации ИКАО. Введение в действие не за горами.
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07.11.2021 18:55 Відповісти
статья о том что уже в прилетевших в Украину требуют сертификаты что не предусмотрено Законом,

" Якій категорії осіб, у разі в'їзду в Україну, не обов'язково мати, негативний результат тестування на COVID-19, документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, іноземний COVID-сертифікат?
Не вимагається негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону; або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19; або іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від COVID-19, виданого уповноваженими органами іноземних держав, з якими Україною укладено міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів:
- у громадян України;
- у іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12 років;
- у іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України (посвідка на постійне проживання);
- у осіб, яких визнано біженцями або осіб, які потребують додаткового захисту;
- у працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
- у водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
- у військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил."

https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-derzhavnogo-kordonuadminmezhilinii-zitknennya-v-umovah-karantinu/

граждане Украины могут просто послать тех .... в аэропорту подальше
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07.11.2021 19:07 Відповісти
Для тех, кто упал с проезжающего бронепоезда и сильно ударился головой!!! Международная авиационная организация ИКАО уважает законы Украины , как и всех стран участников и поэтому Вам продадут билет. Но в самолёт не пустят, пока не покажете вакцинацию. Будете свои права качать у стойки регистрации билетов. Не думаю, что самолёт будет ждать Вас, пока Вы будете там доказывать незаконность действий какой нибудь литовской авиакомпании, на самолёте которой Вам не удалось улететь.
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07.11.2021 21:10 Відповісти
знаю лично женщину которая три недели назад летала на отдых в Турцию с ПЦР справкой без всяких сертификатов, при посадке справка обязательна а не сертификат, сертификат не является гарантией что у тебя нету короновируса.
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07.11.2021 21:19 Відповісти
Всё таки головой Вы сильно ударились!!! Повторю!! Мне не трудно!! Как и Алисе... не умеющей думать...)))

.. неожиданно для Вас! В ближайшее время в самолёт без вакцинации не впустят!! Это требование международной ассоциации ИКАО. Введение в действие не за горами.
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07.11.2021 23:38 Відповісти
а с сертификатами о прививках сейчас пускают в самолёт? Или только с ПЦР тестами?..)))) Третий раз повторю!!! После подтверждения решения ИКАО странами участниками в самолёт будут пускать ТОЛЬКО С СЕРТИФИКАТОМ О ВАКЦИНАЦИИ!!! Сейчас и сертификаты и разовые тесты работают! ПОКА!!!)))
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07.11.2021 23:45 Відповісти
Что вы несёте??? Две недели назад летала в Барселону) какой сертификат? Пцр тест и все
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07.11.2021 21:37 Відповісти
Алиса!! Подымите головку повыше и прочитайте!! А чтобы не утруждались....то я повторю!!!

.. неожиданно для Вас! В ближайшее время в самолёт без вакцинации не впустят!! Это требование международной ассоциации ИКАО. Введение в действие не за горами.
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07.11.2021 23:37 Відповісти
Что такое ИКАО и с чем его едят объяснять не буду. Однозначно не поймёте!
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07.11.2021 23:42 Відповісти
Цим повинна займатися не поліція а інша служба,але яка різниця,в цій країні ніякі державні служби в принципі не працюють так як повинні..
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07.11.2021 19:09 Відповісти
 
 