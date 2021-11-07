Нелегали на кордоні з боку Білорусі атакували польських військових. ВIДЕО

Нелегальні мігранти, які за підтримки білоруських служб намагаються перетнути білорусько-польський кордон, у неділю атакували польських військовослужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео у твітері розмістило в неділю Міністерство національної оборони Польщі.

"Група мігрантів, молодих чоловіків, у присутності принаймні одного білоруса сьогодні атакувала наші пости", - повідомили в міністерстві.

Як повідомлялося, на польсько-білоруському кордоні поряд з прикордонниками завдання виконують близько 10 тисяч польських військовослужбовців.