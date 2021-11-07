Нелегали на кордоні з боку Білорусі атакували польських військових. ВIДЕО
Нелегальні мігранти, які за підтримки білоруських служб намагаються перетнути білорусько-польський кордон, у неділю атакували польських військовослужбовців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео у твітері розмістило в неділю Міністерство національної оборони Польщі.
"Група мігрантів, молодих чоловіків, у присутності принаймні одного білоруса сьогодні атакувала наші пости", - повідомили в міністерстві.
Як повідомлялося, на польсько-білоруському кордоні поряд з прикордонниками завдання виконують близько 10 тисяч польських військовослужбовців.
Топ коментарі
+45 Trot91
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+35 Myroslav Hrabovsky
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+29 Myroslav Hrabovsky
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За гроши купить продажных женщин и чиновников, получить свидетельство фиктивное о браке, после получить гражданство Украины, с загран. паспортом для выезда в Европу, или поездок в Европу.
Скоро их будет больше в Европе с украинскими паспортами, чем самих украинцев.
Я за поляків.
Цікаво, а чому біженці до нас не ломляться?
А как быть с аварийными закупками белорусской электроэнергии? Лука он же безбашенный - может рубильник и отключить.
Так мы - Украина, субъект или объект мировой политики?