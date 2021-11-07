Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень в результаті обстрілів російських військ на Донбасі
Від початку доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, два з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.
Позиції наших воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.
В напрямку Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний.
"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували в пресцентрі штабу ООС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а от секретут зеленського стверджує, що кацапи нам не загрожують.
Ганебна влада.
Бо росія сьогодні скинула зі свого безпілотника - вибуховий пристрій вже й біля місії спостерігачів ОБСЄ?
В. Зеленський
У неділю, 7 листопада, на Донбасі від обстрілів загинув військовий 24-ї окремої механізованої бригади, головний сержант Віталій Павлисько.
Про це повідомила Яворівська районна державна адміністрація.
Загиблий воїн - уродженець міста Яворів у Львівській області. На фронті - з 2015 року.
23 листопада чоловіку мало виповнитися 48 років.
Під час виконання бойових завдань головний сержант трагічно загинув. У військовослужбовця залишились дружина, син, донька, мати, та батько.
Щирі співчуття рідним та близьким Героя
Что, жизнь украинского воина, защищающего свою землю ничего не стоит?
Пухом земля и светлая память...
Росія фюрера Путіна має всі 5 основних ознак фашистської держави
таких як створення образу фюрера (Путін), мілітаризація економіки і суспільної свідомості, монополізація (геббельселізація) ЗМІ та тотальна брехня, агресивна політика і окупаційні війни (Придністров'я, Абхазія, Осетія , Україна), вбивства опозиціонерів (Нємцов, Старовойтова, Литвиненко, Політковська і 260 журналістів), але ні влада, ні журналісти не кажуть, що в росії фашизм.
Але нарешті світ почав називати речі своїми іменами.
Першим це зробив принц Чарльз в 2014 році і назвав Путіна новим Гітлером.
В 2015 році сенатор штату Орегон Рон Уйаден заявив на весь світ, що в росії фашистська влада і це викликало справжню істерику в кремлі.
І ось нарешті в 2021 році президент США Джо Байден назвав фашиста Путіна убивцею і це чиста правда.
Цю інформацію потрібно повторювати щодня і холуям рос-фашистів з Донецька це дкже не сподобається.