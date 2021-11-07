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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень в результаті обстрілів російських військ на Донбасі

Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень в результаті обстрілів російських військ на Донбасі

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, два з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Знімаю на свій страх і ризик!" - бійці ЗСУ зафіксували приліт міни 120-го калібру на свої позиції біля Катеринівки. ВIДЕО

Позиції наших воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.

В напрямку Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний.

Також дивіться: "П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки. ВIДЕО

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували в пресцентрі штабу ООС.

обстріл (28212) Донбас (22354) бойові дії (3689) втрати (4383) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+25
Втрати завжди болісні для тих, хто розуміє...
а от секретут зеленського стверджує, що кацапи нам не загрожують.
Ганебна влада.
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07.11.2021 17:30
+19
Как там Германия и Франция не возмутились ежедневными обстрелами рашен террористов, и гибели наших солдат..., или они только негодуют против ответок Украины ( Байрактаром) Волки позорные, достойные ученики мюнхенского сговора. 1938 г.
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07.11.2021 17:36
+18
простітутки крємля меркель і макарон нічого про ескалацію не заявляють. по їхньому, стріляти повинна тільки русня.
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07.11.2021 17:36
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Втрати завжди болісні для тих, хто розуміє...
а от секретут зеленського стверджує, що кацапи нам не загрожують.
Ганебна влада.
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07.11.2021 17:30 Відповісти
Де обіцяна та ьрозрекламована "Відповідь Байрактарами"?
Бо росія сьогодні скинула зі свого безпілотника - вибуховий пристрій вже й біля місії спостерігачів ОБСЄ?
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07.11.2021 18:09 Відповісти
Царство небесное, Герою ! Какой циничный мерзавец зеИУДА ГОНДОКОМАНДУЮЧИЙ , неделю брешущий ( устами своих марионеточных гнид ),что нет никакого скопления рашистских оккупантов
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07.11.2021 18:09 Відповісти
Как там Германия и Франция не возмутились ежедневными обстрелами рашен террористов, и гибели наших солдат..., или они только негодуют против ответок Украины ( Байрактаром) Волки позорные, достойные ученики мюнхенского сговора. 1938 г.
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07.11.2021 17:36 Відповісти
простітутки крємля меркель і макарон нічого про ескалацію не заявляють. по їхньому, стріляти повинна тільки русня.
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07.11.2021 17:36 Відповісти
Німці і французи запроданці, готові продати і мати рідну за три гроші. Бабло не пахне а гріє їх зрадливу руку, але скоро їм аукнеться "кривавим міським міром ". Скоро
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07.11.2021 17:44 Відповісти
Больше года Зеленский запрещал укреплять позиции, вести разведку, применять конрснайперские группы. Оборонный заказ так и не выполнен. Но виноват Таран. А кто этого Тарана министром обороны назначил?. Почему таран ушел в отставку, а не на зону. Просто Клоун постоянно ищет стрелочников, на которых можно списать все
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07.11.2021 17:46 Відповісти
незабороненная..мінськими угодами..але дорогая.тому нею не відповідають а строчать з калашей...
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07.11.2021 17:50 Відповісти
враг с дронов сбрасывает бомбы, а зеленые записывают видосики как убийцы идут спокойным шагом и не боятся дрона. добрячки млин...
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07.11.2021 17:52 Відповісти
Поднимайте байрактары и валите вату!
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07.11.2021 17:52 Відповісти
Я представляю как родители погибшего героя проклинают президента.
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07.11.2021 17:52 Відповісти
Зеля запретил Байрактары, чтоб не ссориться с Путеным. Повоевали немного и харе. Пусть дальше обстреливают.
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07.11.2021 17:55 Відповісти
7 років за відкриття вогню у відповідь.

В. Зеленський
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07.11.2021 18:03 Відповісти
Зе отримає більше в рази !
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07.11.2021 18:05 Відповісти
Наших Українських воїнів вбивають на нашій Українській землі. Який може бути режим припинення вогню??? Та насрать як відреагує стара німецька ************, і гилить свинособак!!! Дійде до того, що у українських військових не витримають нерви, вони плюнуть на цю війну і поїдуть додому. Нехай зеленський сам бере автомат і воює!!!!
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07.11.2021 18:10 Відповісти
С байрактарами уже все? А то "партнёры" по нормандскому формату обеспокоятся? Печально(
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07.11.2021 18:10 Відповісти
Вчора якийсь дядько розповідав що Байрактери будуть застосовані у разі небезпеки для наших воїнів. Український воїн загинув, то де ж ваші Байрактори?? Як ви набридли своєю брехнею!!
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07.11.2021 18:17 Відповісти
Это какой такой ""Байрактар"", который в прошлый раз петарду рядом кацапской пушкой бросил?
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07.11.2021 18:32 Відповісти
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07.11.2021 18:57 Відповісти
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07.11.2021 18:37 Відповісти


У неділю, 7 листопада, на Донбасі від обстрілів загинув військовий 24-ї окремої механізованої бригади, головний сержант Віталій Павлисько.
Про це повідомила Яворівська районна державна адміністрація.
Загиблий воїн - уродженець міста Яворів у Львівській області. На фронті - з 2015 року.
23 листопада чоловіку мало виповнитися 48 років.
Під час виконання бойових завдань головний сержант трагічно загинув. У військовослужбовця залишились дружина, син, донька, мати, та батько.
Щирі співчуття рідним та близьким Героя
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07.11.2021 19:58 Відповісти
Дуже боляче і сумно , коли нас покидають наші Герої 😪😪😪
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08.11.2021 00:52 Відповісти
Я не здивуюся, якщо ми наші "байрактари" в повітрі більше не побачимо, бо нєлох заборонив їх використовувати
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07.11.2021 20:59 Відповісти
Где байрактары??? Дали минами обстреливать вот так наши позиции?? Евреи бы за гибель своего воина авиацию бы применили... У нас молчек... Никакой ответки...
Что, жизнь украинского воина, защищающего свою землю ничего не стоит?

Пухом земля и светлая память...
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07.11.2021 21:23 Відповісти
Щось не чутно стурбованості Німеччини та іньших..... їх турбоє тільки коли рашиссти отрииують.... от й видно хто є хто.
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07.11.2021 22:27 Відповісти
А не можна тримати в повітрі байрактари над орками? Цілей я так розумію там досить. І при обстріли ******* іх х10, похєр на ціну БК, тупо піздити, підривати їх бронетехніку, склади, особовий склад. Включати режим кіл'ем олл, як Азербайджан
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07.11.2021 22:49 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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08.11.2021 00:19 Відповісти
Війна з фашистською росіяю триває вже 7 років, а інформаційна ще довше, але ми її програємо, тому що не називаємо речі своїми іменами.

Росія фюрера Путіна має всі 5 основних ознак фашистської держави

таких як створення образу фюрера (Путін), мілітаризація економіки і суспільної свідомості, монополізація (геббельселізація) ЗМІ та тотальна брехня, агресивна політика і окупаційні війни (Придністров'я, Абхазія, Осетія , Україна), вбивства опозиціонерів (Нємцов, Старовойтова, Литвиненко, Політковська і 260 журналістів), але ні влада, ні журналісти не кажуть, що в росії фашизм.

Але нарешті світ почав називати речі своїми іменами.

Першим це зробив принц Чарльз в 2014 році і назвав Путіна новим Гітлером.

В 2015 році сенатор штату Орегон Рон Уйаден заявив на весь світ, що в росії фашистська влада і це викликало справжню істерику в кремлі.

І ось нарешті в 2021 році президент США Джо Байден назвав фашиста Путіна убивцею і це чиста правда.

Цю інформацію потрібно повторювати щодня і холуям рос-фашистів з Донецька це дкже не сподобається.
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08.11.2021 05:35 Відповісти
 
 