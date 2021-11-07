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Новини Коронавірус і карантин
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Самопризначення антибіотиків і гормонів при COVID-19 погіршує прогноз на одужання. Це зараз стало прямо пошестю, - лікарка

Самопризначення антибіотиків і гормонів при COVID-19 погіршує прогноз на одужання. Це зараз стало прямо пошестю, - лікарка

Самопризначення антибіотиків і гормонів при коронавірусному захворюванні COVID-19 погіршує прогноз на одужання та навіть може загрожувати життю людини.

Про це лікарка ковідного відділення Київської міської клінічної лікарні №3 Аріана Мохаммад заявила в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Лікарка каже, що дедалі частіше спостерігає ситуацію, коли пацієнти без показань "самостійно чи за порадою сімейних лікарів" призначають собі антибіотики і гормони.

"Наші пацієнти приймали вдома достатньо немаленькі дози гормонів, вони їх поступово починають збільшувати, хоча у них ще не наступив цитокіновий шторм, у них немає гіпоксемії, у них немає проявів дихальної недостатності. І вони приїжджають до стаціонару, вже будучи на певному проміжку часу прийому гормонів. І от тоді вони являються більш слабкими відповідачами на ту терапію, яку ми даємо їм у стаціонарі. Тому що вони пригнічують імунну відповідь", – пояснила вона.

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Невиправдане вживання ліків погіршує прогноз на одужання, наголошує лікарка. І додає, що таких пацієнтів складніше лікувати, коли вони потрапляють до лікарні. Зокрема, у її практиці траплялися навіть летальні випадки.

"Наші пацієнти, на жаль, забули, що гормони, "Дексаметазон" у тому числі – це насправді досить серйозна ситуація, "Дексаметазон" – що це? Це синтетичний гормон кори наднирників, який впливає на дуже багато ланок, на роботу взагалі нашого організму. І якщо пацієнт, який, наприклад, хворіє п’яту добу, у нього навіть є пульсоксиметр, у нього сатурація 95-96, при інтенсивному навантаженні спускається до 94, сам собі вирішує, "щоб мені було легше", призначає собі "Дексаметазон" в дозі стільки-то, одна ампула чи одна таблетка. Вони не оцінюють того, що на такому етапі захворювання "Дексаметазон" чинить навпаки – імуносупресивну дію. Тобто він вже завідомо погіршує прогноз пацієнта, який міг би одужати без призначення гормонів. І це зараз стало прямо пошестю!", – зазначає Аріана Мохаммад.

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Лікарка застерігає, що антибіотики й гормони можна приймати лише після низки досліджень та аналізів і лише за призначенням лікаря: "Ці аналізи повинен інтерпретувати в першу чергу лікар, не пацієнт по референтних значеннях. І лише з ним вирішувати питання про подальше призначення ліків".

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Топ коментарі
+15
анттиваксерам поможет только уринотерапия! Тем более, что они к ней уже привыкли
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07.11.2021 18:03
+13
Это тебе, лапоть, куратор в ольгино вводил? И ты даже с бутылки не привстал?
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07.11.2021 18:44
+13
***
- доктор! так что у меня за хрень??
- посидите молча минутку... я вот сейчас в интернете гляну...
- тю... так в интернете и я могу глянуть!
- так! больной, а давайте вы не будете заниматься самолечением !!!
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07.11.2021 19:05
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Не занимайтесь самолечением !!! Лечитесь только пА прАтАколам Минздрава !!!
О вашем здоровье пан ляшко так переживает что готов удушить !!!
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07.11.2021 23:22 Відповісти
Валят с больной головы на здоровую. К семейному врачу невозможно попасть. На ближайшие 2 недели мест нет. Сейчас все они заняты ковидными и сертификатами. Угробила Супрун систему медицины. И в больницах тоже криворукие циники работают, а не врачи. За границей на ИВЛ выживает 50% людей. А у нас почти никто не выживает, смертность близка к 100%. И валят на людей, объясняю свою криворукость. Я так понимаю, они вообще расслабились и перестали стараться спасать людей. А у пациентов, между прочим не только ковид бывает.
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08.11.2021 14:07 Відповісти
До чого тут Супрун, якщо вже два роки медициною крадуцькі керують?
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08.11.2021 14:31 Відповісти
Они продолжают ее " реформу"
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08.11.2021 15:08 Відповісти
сімейні ігнорують лікування тому і призначають
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08.11.2021 14:28 Відповісти
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