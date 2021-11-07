Самопризначення антибіотиків і гормонів при COVID-19 погіршує прогноз на одужання. Це зараз стало прямо пошестю, - лікарка

Самопризначення антибіотиків і гормонів при коронавірусному захворюванні COVID-19 погіршує прогноз на одужання та навіть може загрожувати життю людини.

Про це лікарка ковідного відділення Київської міської клінічної лікарні №3 Аріана Мохаммад заявила в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Лікарка каже, що дедалі частіше спостерігає ситуацію, коли пацієнти без показань "самостійно чи за порадою сімейних лікарів" призначають собі антибіотики і гормони.

"Наші пацієнти приймали вдома достатньо немаленькі дози гормонів, вони їх поступово починають збільшувати, хоча у них ще не наступив цитокіновий шторм, у них немає гіпоксемії, у них немає проявів дихальної недостатності. І вони приїжджають до стаціонару, вже будучи на певному проміжку часу прийому гормонів. І от тоді вони являються більш слабкими відповідачами на ту терапію, яку ми даємо їм у стаціонарі. Тому що вони пригнічують імунну відповідь", – пояснила вона.

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Невиправдане вживання ліків погіршує прогноз на одужання, наголошує лікарка. І додає, що таких пацієнтів складніше лікувати, коли вони потрапляють до лікарні. Зокрема, у її практиці траплялися навіть летальні випадки.

"Наші пацієнти, на жаль, забули, що гормони, "Дексаметазон" у тому числі – це насправді досить серйозна ситуація, "Дексаметазон" – що це? Це синтетичний гормон кори наднирників, який впливає на дуже багато ланок, на роботу взагалі нашого організму. І якщо пацієнт, який, наприклад, хворіє п’яту добу, у нього навіть є пульсоксиметр, у нього сатурація 95-96, при інтенсивному навантаженні спускається до 94, сам собі вирішує, "щоб мені було легше", призначає собі "Дексаметазон" в дозі стільки-то, одна ампула чи одна таблетка. Вони не оцінюють того, що на такому етапі захворювання "Дексаметазон" чинить навпаки – імуносупресивну дію. Тобто він вже завідомо погіршує прогноз пацієнта, який міг би одужати без призначення гормонів. І це зараз стало прямо пошестю!", – зазначає Аріана Мохаммад.

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Лікарка застерігає, що антибіотики й гормони можна приймати лише після низки досліджень та аналізів і лише за призначенням лікаря: "Ці аналізи повинен інтерпретувати в першу чергу лікар, не пацієнт по референтних значеннях. І лише з ним вирішувати питання про подальше призначення ліків".