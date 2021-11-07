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Новини Війна
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Від обстрілів РФ на Донбасі загинув воїн 24-ї бригади Віталій Павлисько. ФОТО

У зоні проведення ООС під час виконання службових обов’язків 7 листопада загинув головний сержант Віталій Павлисько.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомила у фейсбуці Яворівська РДА.

"Сьогодні, у районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув уродженець м. Яворова - головний сержант Павлисько Віталій Миколайович, військовослужбовець військової служби за контрактом 24 ОМБр, головний сержант", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Павлисько, який народився 29 листопада 1973 року, з 2015 року і дотепер захищав рідну Батьківщину.

У воїна залишилися дружина, син, донька, мати, та батько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень в результаті обстрілів російських військ на Донбасі

У офіційному Фейсбуці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відзначається: "Віталій, разом з іншими військовослужбовцями, знаходився на бойових позиціях. Саме в цей момент бойовики здійснили обстріл із 120 мм мінометів. Під час обстрілу, коли головний сержант Павлисько разом із іншими військовослужбовцями переміщалися в укриття, одна із ворожих мін розірвалася поряд із бійцями. Внаслідок цього Віталій отримав осколкове поранення несумісне із життям.

Побратими та командування підрозділу, де головний сержант Павлисько Віталій Миколайович проходив службу з самого початку російсько-української війни, згадують його як дуже сміливого, порядного, відповідального, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, гарного воїна та авторитетного армійця, який постійно проявляв розумну ініціативу та завжди був надійною підтримкою та опорою для своїх командирів, підлеглих та побратимів.

Він назавжди залишиться в нашій пам'яті, як Герой, що віддав своє життя за нашу державу, за вільну та незалежну Україну".

Від обстрілів РФ на Донбасі загинув воїн 24-ї бригади Віталій Павлисько 01

Від обстрілів РФ на Донбасі загинув воїн 24-ї бригади Віталій Павлисько 02
Від обстрілів РФ на Донбасі загинув воїн 24-ї бригади Віталій Павлисько 03

втрати (4385) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+46
Вічна пам'ять...
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07.11.2021 18:28
+35
Не бачимо миттєвої відповіді Османського на вбивство нашого Бійця ... Чи це його не турбує, бо це ж не Шифір з його постановочним інсценуванням замаху!!! 😡 ..
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07.11.2021 18:30
+29
Путлер, будь ты проклят, гад. Тебя проклинает и ненавидит вся Украина, весь мир. Особенно - родные 14 тысяч убитых на Донбассе, родные погибших в малазийском Боинге, в Сирии, в Чечне, везде где ты совершал военные преступления. Ты будешь подыхать в страшных мучениях, свинособака плешивая!!
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07.11.2021 18:30
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Вічна пам'ять...
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07.11.2021 18:28 Відповісти
Не бачимо миттєвої відповіді Османського на вбивство нашого Бійця ... Чи це його не турбує, бо це ж не Шифір з його постановочним інсценуванням замаху!!! 😡 ..
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07.11.2021 18:30 Відповісти
Він щойно привітав нашого боксера з перемогою. Для нього це важливіше...
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07.11.2021 18:32 Відповісти
Путлер, будь ты проклят, гад. Тебя проклинает и ненавидит вся Украина, весь мир. Особенно - родные 14 тысяч убитых на Донбассе, родные погибших в малазийском Боинге, в Сирии, в Чечне, везде где ты совершал военные преступления. Ты будешь подыхать в страшных мучениях, свинособака плешивая!!
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07.11.2021 18:30 Відповісти
щупальця Путлера сидять на Банковій...

немає чого проклинати Путлера, коли в центрі Києва його посіпаки !
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07.11.2021 20:27 Відповісти
Вічна пам'ять Герою.
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07.11.2021 18:31 Відповісти
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07.11.2021 18:39 Відповісти
"добрий спортивний ранок"...... а в родині Павлисько страшне горе

Слава Україні !
Герою Слава !

Смерть ворогам...
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07.11.2021 19:00 Відповісти
тепер ЗЕленський хай не бреше, що не може завадити смертям наших Героїв !

Після удару Байрактара всі побачили, наших Воінів можна врятувати від смерті

Але в ЗЕленского для цього немає бажання...
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07.11.2021 20:26 Відповісти
Україні потрібен Головнокомандувач !
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07.11.2021 20:29 Відповісти
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08.11.2021 13:37 Відповісти
Царство небесне українському захиснику !
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07.11.2021 19:00 Відповісти
Герої не вмирають
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07.11.2021 19:20 Відповісти
Царство небесне Герою. Щирі співчуття родині, тільки невимовний біль та сльози, бо ні кінця, ні краю...
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07.11.2021 19:26 Відповісти
Де відповідь ?
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07.11.2021 19:37 Відповісти
отой безтрупний для ворогів постріл байрактару був за усіх наступних загиблих воїнів після наступного загострення ?
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07.11.2021 19:44 Відповісти
це під час заміни МО, котрий незабезпечив армію , з наступним входженням у справи нового й обовязковим аудитом дєлІшєк ТАРАНА...
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07.11.2021 19:46 Відповісти
Росіяни мають відповісти своєю кровю за це. Чому наші безпілотники не знищили міномети разом з росіянами ?
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07.11.2021 20:17 Відповісти
Дякуєм тобі козаче !!!
За гідно прожите життя, за те, що стояв на захисті України...
Спочивай з миром !
Вічна пам'ять герою і низький уклін !!!
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07.11.2021 20:56 Відповісти
Українці сумують 😪😪😪
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07.11.2021 21:57 Відповісти
А жиди гроші заробляють.
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08.11.2021 18:01 Відповісти
Суки и те рашистские и эти что в верхах сидят....Жалко что Байкрактары теперь можно будет гдето еще раз аж через год применить...Ничего не поделаешь традиция такая -один разок и хватит!...
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08.11.2021 00:25 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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08.11.2021 00:47 Відповісти
****** стыд и позор эта 8и летняя окопная война в 21ом веке! !Сколько еще будут гибнуть бойцы наши и считать прилеты! Всю генеральчкую свору с Киева на передовую нах!!! Может тогда они будут думать о жизни солдата!!!!!🙄😠
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08.11.2021 11:20 Відповісти
просто один дырявый квартальный ...ндон сказал что нужнапрекратитьстрелять!
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08.11.2021 13:32 Відповісти
зелена квартальна тварюка там не хоронить своїх лисих та інших любих квартальних ...дарасів!
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08.11.2021 13:34 Відповісти
Вічна пам"ять загиблому Захиснику України!
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08.11.2021 13:38 Відповісти
Горіть у пеклі москалі разом із зеленими гнидами.
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08.11.2021 17:47 Відповісти
Коли нарешті будуть новини про знищення ворогів? Це недопустимо коли кожного дня вбивають чи калічать наших захисників, а влада робить вид що нічого не трапляється та бавиться як з ігашкою з дронами.
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08.11.2021 18:00 Відповісти
Можна обійти до півтора десятків популярних сайтів... Та лише на Цензор неті завжди побачиш найдетальніші повідомлення про Східний фронт. В тім числі й трагічні. Це - до честі Цензор нета й особисто Бутусова. Вічна пам'ять Героєві Віталію Миколайовичу! Він загинув за кожного із нас... Царство Йому Небесне і співчуття родині.
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08.11.2021 21:26 Відповісти
 
 