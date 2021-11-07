Від обстрілів РФ на Донбасі загинув воїн 24-ї бригади Віталій Павлисько. ФОТО

У зоні проведення ООС під час виконання службових обов’язків 7 листопада загинув головний сержант Віталій Павлисько.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомила у фейсбуці Яворівська РДА.

"Сьогодні, у районі проведення Операції Об’єднаних сил загинув уродженець м. Яворова - головний сержант Павлисько Віталій Миколайович, військовослужбовець військової служби за контрактом 24 ОМБр, головний сержант", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Павлисько, який народився 29 листопада 1973 року, з 2015 року і дотепер захищав рідну Батьківщину.

У воїна залишилися дружина, син, донька, мати, та батько.

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У офіційному Фейсбуці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відзначається: "Віталій, разом з іншими військовослужбовцями, знаходився на бойових позиціях. Саме в цей момент бойовики здійснили обстріл із 120 мм мінометів. Під час обстрілу, коли головний сержант Павлисько разом із іншими військовослужбовцями переміщалися в укриття, одна із ворожих мін розірвалася поряд із бійцями. Внаслідок цього Віталій отримав осколкове поранення несумісне із життям.

Побратими та командування підрозділу, де головний сержант Павлисько Віталій Миколайович проходив службу з самого початку російсько-української війни, згадують його як дуже сміливого, порядного, відповідального, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, гарного воїна та авторитетного армійця, який постійно проявляв розумну ініціативу та завжди був надійною підтримкою та опорою для своїх командирів, підлеглих та побратимів.

Він назавжди залишиться в нашій пам'яті, як Герой, що віддав своє життя за нашу державу, за вільну та незалежну Україну".



