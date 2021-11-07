Резніков як міністр оборони має провести повний аудит відомства, а потім зайнятися забезпеченням армії, - Никифоров
Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков взяв місяць перерви від спілкування з пресою, щоб увійти в курс справ та провести повний аудит Міністерства оборони.
За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, головне завдання Резнікова найближчим часом - зрозуміти, як функціонує відомство, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
"А потім - забезпечення армії. Мені здається, президент саме таке завдання ставив, щоб український військовослужбовець був взутий, одягнений, щоб він харчувався добре, щоб у нього було матеріальне забезпечення хороше, конкурентні зарплати - про це пан Резніков говорив у Верховній Раді при голосуванні за його кандидатуру", - додав він.
Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Миру нужен мир" - сказал клоун.
Руководством силами ООС является Александр Павлюк.
Причем там к руководству ВСУ главный завхоз Резников?
Глава Генштаба не является Главкомом (что довольно странно)
Глава Генштаба - Шептала.
Напевне, саме тому таким чином через пресектаря жОПи передають Резнікову "більше не висовуйся"
Я бы поступил точно так же - чтобы за чужие проколы не отвечать.
Оформлюються тонни паперу, а боєздатність та розвиток і модернізація на цей час - то другорядне і під час війни неважливе.
Якось так....
совсем там обслуга преЗЕнелоха распоясалась...))) завхоз страной рулит... секретутка наказы выдает)) а игде ж в это время нашефсё? ))))) в мокрой майке и не только))) себе обед зарабатывает )))))))
Резников служил в армии, в ВДВ, два года.
хоть бы свой яндекс заглянул чи шо...
С момента создания первого формирования в июне 1931 года и до августа 1938 года, авиадесантные части находились в двойственном подчинении. По линии боевой подготовки, воздушно-десантного и авиационного обеспечения они курировались командованием ВВС РККА, а в плане боевого управления они подчинялись территориальным командованиям сухопутных войск.
Только в августе 1938 года, с созданием нескольких воздушно-десантных бригад, воздушно-десантные войска были выведены из подчинения ВВС и переданы в подчинение командования сухопутных войск.
Также с момента создания и до начала Великой Отечественной войны, воздушно-десантные войска не имели таких атрибутов рода войск как центральный орган управления и командующего (начальника) рода войск.
Список подчинения рода войск на разных исторических этапах:
4 сентября 1941 - 4 октября 1944 - отдельный род войск с прямым подчинением Ставке верховного главнокомандования;
4 октября 1944 - 3 июня 1946 - род войск в составе ВВС СССР;
3 июня 1946 - 25 февраля 1950 - отдельный род войск с подчинением Министру вооружённых сил СССР;
25 февраля 1950 - 15 марта 1953 - отдельный род войск с подчинением Военному министру СССР;
15 марта 1953 - 2 апреля 1956 - отдельный род войск с подчинением Министру обороны СССР;
2 апреля 1956 - 7 марта 1964 - род войск с подчинением Главнокомандующему Сухопутными войсками СССР;
7 марта 1964 - 14 февраля 1992 - отдельный род войск с подчинением Министру обороны СССР.
"Есть такая профессия -
Родину расхищать"©
"Не проводи аудит после предшественника твоего, и твой преемник не проведёт аудит после тебя"®
200 млн - это крупнейшая сумма за недвижимость (без стоимости земли), которая когда-либо была заплачена.
И в такую сумму оценили виллу Les Cedres, НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ. Ее купил Ахметов.
\то САМАЯ ДОРОГАЯ ВИЛЛА МИРА.
В оккупированном Крыму дома, даже самые крутые, стоят значительно дешевле.
ну ты и дурачок.. ойойой... кого в троллях держат...
и чо - тебе за такие обсёры еще и платят?
вот позорище на все Ольгино.
ЧЕЛАВЕЧЕСКІМ язиком прелюдія зміни Міністра Оборони така- пульнули бар"яктарорм,раз!!! неважливо, що потім наступні дні дири стріляли ще частіше з пораненими й загиблими, усі західні експерти й змі заявили про значний напряг військ рашистів на кордоні, наші заперечували потім підтвердили , а потім,,, США помчали до Кремля... як вогнегасники ?
А тепер у цій ситуації ЗЕідіоти вони дають Резнікову час на "понять, как функционирует ведомство"...
Резников - это завхоз.
ТО ХІБА ЦЕ НЕ СПЕЦОПЕРАЦІЯ , абсолютно погоджуюсь з Швецом- той пук байрактару був спровоковани саме ПІД ЦЮ СИТУАЦІЮ!
Резников жестко отстаивал интересы Украины в Минске
На его место выкарабкалась Верещук - ПОДРУЖКА КОЗАКА . Хотят продавливать интересы мацквы ? может это причина ракировок?
доречі -ось 40 хв тому аналіз від Березовця,,,
поназначали блин, которые не шарят как работает ведомство...
А если не поймет? Шо делать? Коля Котлета на сцену?