Резніков як міністр оборони має провести повний аудит відомства, а потім зайнятися забезпеченням армії, - Никифоров

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков взяв місяць перерви від спілкування з пресою, щоб увійти в курс справ та провести повний аудит Міністерства оборони.

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, головне завдання Резнікова найближчим часом - зрозуміти, як функціонує відомство, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"А потім - забезпечення армії. Мені здається, президент саме таке завдання ставив, щоб український військовослужбовець був взутий, одягнений, щоб він харчувався добре, щоб у нього було матеріальне забезпечення хороше, конкурентні зарплати - про це пан Резніков говорив у Верховній Раді при голосуванні за його кандидатуру", - додав він.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони.

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