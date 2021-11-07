Харківський адмінсуд відмовив ОПОРІ в перерахунку голосів на виборах мера міста

Харківський окружний адміністративний суд відмовив ОПОРІ у задоволенні позовних вимог щодо перерахування голосів на дільницях Новобаварського та Основ'янського районів, де виявлено розбіжності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформа розповіли в офісі громадянської мережі ОПОРА в Харківській області.

"Харківський окружний адміністративний суд відмовив координатору нашої мережі Миколі Зінченку у позовах щодо перерахування голосів на 9-х дільницях Новобаварського та однієї - Основ'янського району, де виявлено розбіжності на користь Ігора Терехова", - зазначили у офісі.

У ОПОРІ додали, що суд, який розглядав позови від учора, відмовив позивачу за формальними признаками, посилаючись на те, що дані, які є в наявності у суду, не відрізняються, і запевнили, що оскаржуватимуть рішення суду в апеляції.

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4 листопада Харківська міська виборча комісія розглянула скарги від представників ОПОРИ щодо можливих фальсифікацій протоколів в Новобаварському та Основ'янському районах та відмовила їм у перераханку голосів, посилаючись на те, що скарги подано із запізненням у строках, коли вже було оголошено про перемогу на виборах секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова, але визначила право позивачів звернутися до суду.

3 листопада координатор ОПОРИ в Харківській області Микола Зінченко повідомив, що є підозри про фальшування даних протоколів 40 виборчих дільниць у Холодногірському, Новобаварському та Основ'янському районах, і загальна розбіжність на користь Ігоря Терехова - понад 700 голосів.

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Спостерігачі ОПОРИ також просили скасувати постанову міської ТВК про перемогу Терехова через розбіжності у протоколах.

1 листопада Харківська міська ТВК встановила результати голосування та оголосила, що за кандидата від місцевого осередка партії "Блок Кернеса - успішний Харків!" Ігоря Терехова проголосували 50,66% виборців (146 240 голосів), і що він перемагає у першому турі.

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