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Новини
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Харківський адмінсуд відмовив ОПОРІ в перерахунку голосів на виборах мера міста

Харківський адмінсуд відмовив ОПОРІ в перерахунку голосів на виборах мера міста

Харківський окружний адміністративний суд відмовив ОПОРІ у задоволенні позовних вимог щодо перерахування голосів на дільницях Новобаварського та Основ'янського районів, де виявлено розбіжності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформа розповіли в офісі громадянської мережі ОПОРА в Харківській області.

"Харківський окружний адміністративний суд відмовив координатору нашої мережі Миколі Зінченку у позовах щодо перерахування голосів на 9-х дільницях Новобаварського та однієї - Основ'янського району, де виявлено розбіжності на користь Ігора Терехова", - зазначили у офісі.

У ОПОРІ додали, що суд, який розглядав позови від учора, відмовив позивачу за формальними признаками, посилаючись на те, що дані, які є в наявності у суду, не відрізняються, і запевнили, що оскаржуватимуть рішення суду в апеляції.

Також читайте: "ОПОРА" просить не визнавати Терехова переможцем виборів мера Харкова через фальсифікації

4 листопада Харківська міська виборча комісія розглянула скарги від представників ОПОРИ щодо можливих фальсифікацій протоколів в Новобаварському та Основ'янському районах та відмовила їм у перераханку голосів, посилаючись на те, що скарги подано із запізненням у строках, коли вже було оголошено про перемогу на виборах секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова, але визначила право позивачів звернутися до суду.

3 листопада координатор ОПОРИ в Харківській області Микола Зінченко повідомив, що є підозри про фальшування даних протоколів 40 виборчих дільниць у Холодногірському, Новобаварському та Основ'янському районах, і загальна розбіжність на користь Ігоря Терехова - понад 700 голосів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові на 9 дільницях виявили фальсифікацію на користь в.о. мера Терехова, - ОПОРА

Спостерігачі ОПОРИ також просили скасувати постанову міської ТВК про перемогу Терехова через розбіжності у протоколах.

1 листопада Харківська міська ТВК встановила результати голосування та оголосила, що за кандидата від місцевого осередка партії "Блок Кернеса - успішний Харків!" Ігоря Терехова проголосували 50,66% виборців (146 240 голосів), і що він перемагає у першому турі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати виборів мера Харкова залишаються відкритими через перевірки правоохоронних органів, - ЦВК

Харків (5562) перерахунок (23) ОПОРА (216) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+4
ЗЕлене світло фальсифікаціям!
При Порошенко такого не було.
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07.11.2021 18:46
+4
Так ви і лишили державу на нікчему та молодих ригів.
А Порошенко провадив національну політику.
Ех...бракує людям розуму.
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07.11.2021 19:31
+3
Було те ж саме. ЖОДЕН риг, топ корупціонер, беркут, суддя-хабарник, брильянтовий прокурор, мер- сепаратист не сів за ґрати за часів парашенка. Натомість саджали активістів, майданівців, добровольців
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07.11.2021 18:55
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Колись ці події запишуть у підручники історії, як "Харківська змова", коли заради фальсифікації у 1.4 млн місті зизнано перемогу одного з кандидатів, який набрав лише 9% голосів виборців.
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07.11.2021 18:39 Відповісти
Не може бути ! Суд в нас чесний і справедливий, реформований по-новому
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07.11.2021 18:46 Відповісти
Судові давно вказує царьок зеленський. Ваш же клован ?
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07.11.2021 19:10 Відповісти
Ні, не мій. Я зіпсував бюлетеня, бо для мене що зеля, що петя-- вороги української національної держави. Коли такі як ви нарешті втямлять, що доти , поки в Україні 97% безідейного бидла, до влади будуть приходити овочі- петі-зелі
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07.11.2021 19:28 Відповісти
Так ви і лишили державу на нікчему та молодих ригів.
А Порошенко провадив національну політику.
Ех...бракує людям розуму.
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07.11.2021 19:31 Відповісти
пишут тут не голосовавшие - рвут свою дупу на британский флаг...
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07.11.2021 20:26 Відповісти
Це наслідок вашого вчинку. Пишайтесь.
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07.11.2021 19:39 Відповісти
Не втямив. Не бачу жодного зв'язку, бо кожен відповідає лише за власний голос. І чим пейсатий оффшорник і мародер петя кращий за пейсатого мародера і оффшорника зеленого блазня ?
А ось результат вашого вибору у 2014:
Знекровлену війною країну петя зробив найбіднішою країною Європи за найбагатшого президента-олігарха. Одягнув їй на шию нашийник *****-- мінський договорняк і закон про особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків. Повішав на країну тягар забезпечення лугандонівської ракової пухлини. Реанімував олігархічний феодалізм після крові Майдану. Каналізував духовне піднесення що було після Майдану. Конвертував у власне збагачення кров загиблих патріотів. Привів до влади зеленого скомороха своїм життям по-новому і знущанням над людьми!
"Націоналіст" 🤣 петьман провадив яку політику ?
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07.11.2021 19:55 Відповісти
Збрехати, як плюнути?
Ви, певно, без ніяких домовленостей мали намір відвоювати донбас і одразу на москву? Та вам Порошенко заважав. А таке ж у вас піднесення було... Та не дають бідному ПлотнІкову багато жити. Спочатку Ющенко януковича обрав. Потім Порошенко обрав Зеленського. Тож "націоналіст" ПлотнІков взувся в москальського бота.
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07.11.2021 20:56 Відповісти
Саме так, вам безпринципним холуям петьмана брехати -- як дихати. Ти мабуть сам з фронту пишеш ? Не тобі, безідейній лупі парашенка, говорити про піднесення, що було після Майдану. Ти своїх побратимів не ховало, бо матню свою обісцяну чухмарило біля телеку.
Коротше, є аргументи по чуті фактів чи argumentum ad hominem ?
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07.11.2021 21:18 Відповісти
Не, тобі кацапському боту, розповідати мені про Майдан. Йди до біса х@йло.
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07.11.2021 21:30 Відповісти
Ясно. Ти звичайний рошеномізкий фекалоїд. Запиши собі на лобі: кацапський бот це той, хто лиже яйця мародеру і зраднику парашенку, який завів Україну у мінську пастку, повішав на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву, 5 років торгував з окупантом і ордло під час війни, постачав ільмініт та електрику на заводи фірташа в окупованому криму, кришував бізнес ригвв і банки друзів ***** в Україні і грабував українців.
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07.11.2021 21:46 Відповісти
На лобі в тебе буде. Не зараз. А тоді, коли вже забудеш про цю розмову.
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07.11.2021 21:48 Відповісти
Ні, манкурте. В ТЕБЕ !
https://www.youtube.com/watch?v=EciMuO9ijxU
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07.11.2021 22:23 Відповісти
Осмтання справді українська влада закінчилася певно за часів Симона Петлюри.
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07.11.2021 19:10 Відповісти
ЗЕлене світло фальсифікаціям!
При Порошенко такого не було.
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07.11.2021 18:46 Відповісти
Було те ж саме. ЖОДЕН риг, топ корупціонер, беркут, суддя-хабарник, брильянтовий прокурор, мер- сепаратист не сів за ґрати за часів парашенка. Натомість саджали активістів, майданівців, добровольців
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07.11.2021 18:55 Відповісти
Так мони все удрали на Мацковию...кого сажать? Мыколу Азирова или Сашу Стоматолога с Индюковичем?
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07.11.2021 19:02 Відповісти
Серйозно? Тоді поясните, чому країну очолює Зелена Вава і його пліснявий кодлан?
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07.11.2021 19:10 Відповісти
Тому, що в Україні не народ, а безмізке та безідейне насєлєніє в стані політичної амнезії (97%=73+24%)
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07.11.2021 19:31 Відповісти
Єдиний інтелектуал духу...
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07.11.2021 20:58 Відповісти
Та ні, не єдиний. Просто людина з національною гідністю і дуже доброю політичною пам'яттю

Ідіть до біса: як виборці псували бюлетені
http://www.pravda.com.ua/news/2019/04/22/7213174/
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07.11.2021 21:27 Відповісти
Мова про фальсифікації, але я так розумію ти сам все зрозумів хто правий, раз вирішив відразу перевести тему, але і тут сів у калюжу, адже:

Якби беркутовці не сиділи у сізо, зеленський не зміг би їх віддати росії, якби Єфремов не сидів у сізо, то його б зеленський не зміг звільнити. Якщо б Портнов не ховався від правосуддя в россії, то зеленський не зміг запросити його до України

Зеленоботи такі тупі
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07.11.2021 19:12 Відповісти
Не маніпулюй. Якби за петьмана відбулася справжня судова реформа, то у Харкові зараз не було таких фальсифікацій.
Кого було засуджено ( кому суд виніс ВИРОК ) за часів парашенка і його судової "реформи" ?
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07.11.2021 19:37 Відповісти
Це така падлючна технологія, казати, що всі вони однакові, "какая разніца". А насправді неоднакові. Велика різниця. Або шлях країни у бік цивілізації, або назад, до варварів (що зараз і відбувається).
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07.11.2021 19:15 Відповісти
Однакові. І за персоналіями і за своєю внутрішньою суттю.
Започаткована Кучмою, укріплювана Ющенком, Януковичем, Порошенком і Зеленським олігархічна система влади тримається на вічно успішній стратегії «розділяй і властвуй та грабуй» та результативній тактиці «держи злодія».

Режим післямайданної «команди» Порошенка та режим пісяпорошенкової «команди» Зеленського ментально є братами-близнюками; у них одна мета - служити олігархам та кріпити олігархократію, не забуваючи при цьому про власне збагачення.
https://volynua.com/posts/borotba-nanayskih-hlopchikiv?fbclid=IwAR0F54aeQmj22LsB2m3kJ0XQrIrx3bVDWTdyUsguOymaFjaYDdJu2F-QX8o
У 2019-му цей «коронний» номер просто зіграли ще раз. Під гаслом «Зробимо їх разом» партнера олігархів Петра Порошенка змінив партнер олігархів Володимир Зеленський. А «нові обличчя» у владі Порошенка - оновлені Зеленським «старі обличчя» із влади Порошенка…
Так, головою парламентської фракції Зеленського став топ-посадовець Міноборони часів Порошенка, нагороджений тим же Порошенком орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, - Давид Арахамія.
У березні 2019-го він агітував за Порошенка на президентських виборах, а ще у квітні 2019-го - дякував Порошенку за «колосальні досягнення»…
Першим прем'єром в Уряді Зеленського став Олексій Гончарук - радник першого віце-прем'єра - Міністра розвитку економіки при владі Порошенка Степана Кубіва.

Другим прем'єром в Уряді Зеленського став Денис Шмигаль - топ-чиновник Міністерства доходів і зборів при владі Порошенка.

Першим головою Офісу президента Зеленського став Андрій Богдан - кандидат у народні депутати України від «Блоку Петра Порошенка» в 2014 році.
Заступниками голови Офісу президента Зеленського стали заступники голови Адміністрації президента Порошенка Ігор Жовква та Олексій Дніпров.

А також - Юлія Ковалів (голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові Порошенку, заступниця Міністра економічного розвитку та торгівлі при владі Порошенка, голова наглядової ради НАК «Нафтогаз» при владі Порошенка, раніше Міністр соціальної політики в Уряді Зеленського) та Анна Коваленко (радник Міністра інформаційної політики та радник чотирьох Міністрів оборони при владі Порошенка)
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07.11.2021 19:42 Відповісти
Допа-Гепия Терехова это вам не выборы в Молдове где Майя САнду послала срань Мавзолейную на большой и толстый...
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07.11.2021 18:56 Відповісти
Та Терехов там вже давно "призначений". А вибори- то таке, як фантик для цукерки, для "блізіру".
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07.11.2021 19:15 Відповісти
"Если бы от выборов хоть что-то
зависило,нам бы запретили в них учасвовать". /Марк Твенн/
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07.11.2021 19:19 Відповісти
Суд не захотел тянуть волыну и завтра харьковская ребятня пойдет в школу.Это раз.Победа более ,чем убедительна - это 2.А вот посадить махинаторов - святое дело.Это три.А вот выдвиженец Шария почти набрал 3 %.Суд в Украине пока продажный. это 4 И не только в этих делах.Каждый из предыдущих президентов и правящие коалиции вносили в судочинство и карательные органы свою ложку дегтя.Страна развитого предательства интересов нации и самой Украины.Совковый менталитет воров еще очень жив в нас.
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07.11.2021 19:46 Відповісти
Якби 60% населення України й через 30 років незалежності не усвідомить , що боротися потрібно не з вакциною , що головний жах не від цього , а від тупого й упертого бажання знайти "доброго гетьмана" й не підтримає тих політиків , які проти президентської системи , до цього буде завжди так . Що навіть "хлоп з народу" може стати якщо не гіршим за Зєка Ібуковича , то не крайщим за кондитера .

Не кабінет требо було намагатися перенести з Банкової , а мизки . Й мизки не тільки кловуна з Кривого Рогу , але й 60-70% українів з 17 століття в 21 .

Ось це навіть в 1917 розумів й Грушевський , й Віниченко .

Та й на Московії , а ні Львов , а ні Керенський не намагалися стати "презідентами" .

Усі інтелектуально розвинуті люди йще 100 тому бачили свободу й народовладдя виключно через парлементську систему .
А президенство навіть й на Московії , не кажучи про Україну нав"язали зверху колишні комуняки - а хоч й Кравчук з Єльциним .
А в Білорусі Шушкевич не був партійцем , а був професором й саме там була до цього дегенерата колгоспного парламентська республіка .

Й які часи в Україні були найліпші з точки зору рівня життя й рівня свобод ?!
Коли був справжній парлементаризм й премьер був (була) незалежним від презідента , але підзвітним парлементу й більшості !
Коли була коаліція з 232 голоси , а другий раз взагалом 226 ?!
Коли кожний депутат мав значенння ...

Історія остоточно довела , тим хто має критичний розум - жоден політик не вартий , що б йому надавати абсолютну презідентську владу . Й при жодном презіденті не закінчиться спокуса стати імператором . Єдине за що можно обрати презідента , якщо він на Біблії поклянеться , що піде у відставку через пів року , якщо не не змінить Конституційний лад на сутто парламентский .
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07.11.2021 20:49 Відповісти
Це початок майбутніх фальсифікацій
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07.11.2021 19:56 Відповісти
Жобкіна не вдалося пропихнути
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07.11.2021 20:32 Відповісти
опора. там два поколiння повинно пройти щоб тaм мiзки змiнилися. так шо бeзсмислєнно бодатись з бeтонною стiною
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07.11.2021 20:33 Відповісти
Дело не в *Опоре* и не в Терехове конечно. Судебно-правовая система окончательно себя изжила, и кстати, как ни странно---себя и закапывает такими вот решениями. Ведь напресовалось давно и до отказа. В ближайшие годы придётся всех их снести сразу. Проиграем от этого конечно все. Старая система конечно сильно проиграет---перестанет быть вообще. Мы же долго будем тоже хлебать новых, пока научатся, разберутся. Например в Хорватии заменили всех и сразу, набрали с ЕС и потом 16 лет постепенно меняли на молодых своих что учились в юр-вузах ЕС и постепенно занимали места варягов в судебно-правовой системе страны. Кому нужны подробности---копайте в сети, всё есть в доступе. Сможем ли мы так? Скорее нет. Причина всё та же. Хорваты---нация, мы---нет.
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07.11.2021 21:18 Відповісти
 
 