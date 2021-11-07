Харківський адмінсуд відмовив ОПОРІ в перерахунку голосів на виборах мера міста
Харківський окружний адміністративний суд відмовив ОПОРІ у задоволенні позовних вимог щодо перерахування голосів на дільницях Новобаварського та Основ'янського районів, де виявлено розбіжності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформа розповіли в офісі громадянської мережі ОПОРА в Харківській області.
"Харківський окружний адміністративний суд відмовив координатору нашої мережі Миколі Зінченку у позовах щодо перерахування голосів на 9-х дільницях Новобаварського та однієї - Основ'янського району, де виявлено розбіжності на користь Ігора Терехова", - зазначили у офісі.
У ОПОРІ додали, що суд, який розглядав позови від учора, відмовив позивачу за формальними признаками, посилаючись на те, що дані, які є в наявності у суду, не відрізняються, і запевнили, що оскаржуватимуть рішення суду в апеляції.
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4 листопада Харківська міська виборча комісія розглянула скарги від представників ОПОРИ щодо можливих фальсифікацій протоколів в Новобаварському та Основ'янському районах та відмовила їм у перераханку голосів, посилаючись на те, що скарги подано із запізненням у строках, коли вже було оголошено про перемогу на виборах секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова, але визначила право позивачів звернутися до суду.
3 листопада координатор ОПОРИ в Харківській області Микола Зінченко повідомив, що є підозри про фальшування даних протоколів 40 виборчих дільниць у Холодногірському, Новобаварському та Основ'янському районах, і загальна розбіжність на користь Ігоря Терехова - понад 700 голосів.
Спостерігачі ОПОРИ також просили скасувати постанову міської ТВК про перемогу Терехова через розбіжності у протоколах.
1 листопада Харківська міська ТВК встановила результати голосування та оголосила, що за кандидата від місцевого осередка партії "Блок Кернеса - успішний Харків!" Ігоря Терехова проголосували 50,66% виборців (146 240 голосів), і що він перемагає у першому турі.
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А Порошенко провадив національну політику.
Ех...бракує людям розуму.
А ось результат вашого вибору у 2014:
Знекровлену війною країну петя зробив найбіднішою країною Європи за найбагатшого президента-олігарха. Одягнув їй на шию нашийник *****-- мінський договорняк і закон про особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків. Повішав на країну тягар забезпечення лугандонівської ракової пухлини. Реанімував олігархічний феодалізм після крові Майдану. Каналізував духовне піднесення що було після Майдану. Конвертував у власне збагачення кров загиблих патріотів. Привів до влади зеленого скомороха своїм життям по-новому і знущанням над людьми!
"Націоналіст" 🤣 петьман провадив яку політику ?
Ви, певно, без ніяких домовленостей мали намір відвоювати донбас і одразу на москву? Та вам Порошенко заважав. А таке ж у вас піднесення було... Та не дають бідному ПлотнІкову багато жити. Спочатку Ющенко януковича обрав. Потім Порошенко обрав Зеленського. Тож "націоналіст" ПлотнІков взувся в москальського бота.
Коротше, є аргументи по чуті фактів чи argumentum ad hominem ?
https://www.youtube.com/watch?v=EciMuO9ijxU
При Порошенко такого не було.
Ідіть до біса: як виборці псували бюлетені
http://www.pravda.com.ua/news/2019/04/22/7213174/
Якби беркутовці не сиділи у сізо, зеленський не зміг би їх віддати росії, якби Єфремов не сидів у сізо, то його б зеленський не зміг звільнити. Якщо б Портнов не ховався від правосуддя в россії, то зеленський не зміг запросити його до України
Зеленоботи такі тупі
Кого було засуджено ( кому суд виніс ВИРОК ) за часів парашенка і його судової "реформи" ?
Започаткована Кучмою, укріплювана Ющенком, Януковичем, Порошенком і Зеленським олігархічна система влади тримається на вічно успішній стратегії «розділяй і властвуй та грабуй» та результативній тактиці «держи злодія».
Режим післямайданної «команди» Порошенка та режим пісяпорошенкової «команди» Зеленського ментально є братами-близнюками; у них одна мета - служити олігархам та кріпити олігархократію, не забуваючи при цьому про власне збагачення.
https://volynua.com/posts/borotba-nanayskih-hlopchikiv?fbclid=IwAR0F54aeQmj22LsB2m3kJ0XQrIrx3bVDWTdyUsguOymaFjaYDdJu2F-QX8o
У 2019-му цей «коронний» номер просто зіграли ще раз. Під гаслом «Зробимо їх разом» партнера олігархів Петра Порошенка змінив партнер олігархів Володимир Зеленський. А «нові обличчя» у владі Порошенка - оновлені Зеленським «старі обличчя» із влади Порошенка…
Так, головою парламентської фракції Зеленського став топ-посадовець Міноборони часів Порошенка, нагороджений тим же Порошенком орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, - Давид Арахамія.
У березні 2019-го він агітував за Порошенка на президентських виборах, а ще у квітні 2019-го - дякував Порошенку за «колосальні досягнення»…
Першим прем'єром в Уряді Зеленського став Олексій Гончарук - радник першого віце-прем'єра - Міністра розвитку економіки при владі Порошенка Степана Кубіва.
Другим прем'єром в Уряді Зеленського став Денис Шмигаль - топ-чиновник Міністерства доходів і зборів при владі Порошенка.
Першим головою Офісу президента Зеленського став Андрій Богдан - кандидат у народні депутати України від «Блоку Петра Порошенка» в 2014 році.
Заступниками голови Офісу президента Зеленського стали заступники голови Адміністрації президента Порошенка Ігор Жовква та Олексій Дніпров.
А також - Юлія Ковалів (голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові Порошенку, заступниця Міністра економічного розвитку та торгівлі при владі Порошенка, голова наглядової ради НАК «Нафтогаз» при владі Порошенка, раніше Міністр соціальної політики в Уряді Зеленського) та Анна Коваленко (радник Міністра інформаційної політики та радник чотирьох Міністрів оборони при владі Порошенка)
зависило,нам бы запретили в них учасвовать". /Марк Твенн/
Не кабінет требо було намагатися перенести з Банкової , а мизки . Й мизки не тільки кловуна з Кривого Рогу , але й 60-70% українів з 17 століття в 21 .
Ось це навіть в 1917 розумів й Грушевський , й Віниченко .
Та й на Московії , а ні Львов , а ні Керенський не намагалися стати "презідентами" .
Усі інтелектуально розвинуті люди йще 100 тому бачили свободу й народовладдя виключно через парлементську систему .
А президенство навіть й на Московії , не кажучи про Україну нав"язали зверху колишні комуняки - а хоч й Кравчук з Єльциним .
А в Білорусі Шушкевич не був партійцем , а був професором й саме там була до цього дегенерата колгоспного парламентська республіка .
Й які часи в Україні були найліпші з точки зору рівня життя й рівня свобод ?!
Коли був справжній парлементаризм й премьер був (була) незалежним від презідента , але підзвітним парлементу й більшості !
Коли була коаліція з 232 голоси , а другий раз взагалом 226 ?!
Коли кожний депутат мав значенння ...
Історія остоточно довела , тим хто має критичний розум - жоден політик не вартий , що б йому надавати абсолютну презідентську владу . Й при жодном презіденті не закінчиться спокуса стати імператором . Єдине за що можно обрати презідента , якщо він на Біблії поклянеться , що піде у відставку через пів року , якщо не не змінить Конституційний лад на сутто парламентский .