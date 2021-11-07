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Новини Коронавірус і карантин
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Вакциновані проти COVID-19 люди у 5 разів рідше заражаються та мають у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені, - ЮНІСЕФ

Вакциновані проти COVID-19 люди у 5 разів рідше заражаються та мають у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені, - ЮНІСЕФ

Люди, які вакцинувалися від коронавірусу у 5 разів рідше заражаються та більше ніж в 10 разів ризикують опнитися у лікарні ніж нещеплені.

Про це повідомив голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) в Україні Мурат Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації.

"Вакцинація - єдиний спосіб захистити життя від COVID-19 і я закликаю всіх українців скористатися цим захистом. Завдяки зусиллям донорів і партнерів у рамках COVAX вакцини від COVID зараз доступні усім бажаючим. Зокрема, ми сподіваємось, що усі вчителі отримають щеплення якомога швидше, включаючи вакцинами із цієї партії, щоб школи були відкритими і діти повернулись у класи. Неможливо спокійно дивитися на те, як задихаються в переповнених лікарнях люди. Натомість вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Згідно із найновішим опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись - це обнадійливо. Будь ласка, отримайте захист зараз", - сказав Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Також читайте: 42% українців, які ще не вакцинувалися проти COVID-19, готові зробити це, - опитування ЮНІСЕФ. ІНФОГРАФІКА

"З кінця жовтня в Україні фіксується рекордно високий рівень нових заражень та смертей від коронавірусу. У той час як кожен п’ятий українець отримав щеплення від COVID-19, більшість людей, які госпіталізовані та потребують невідкладної допомоги, не пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

ВООЗ вітає доставку вакцини Moderna через ініціативу COVAX в Україні. Завдяки зусиллям кожного, зараз в Україні є достатньо вакцин, які дозволяють вакцинувати сто тисяч людей щодня. Ми закликаємо українців скористатися можливістю зробити щеплення та показувати згуртованість у боротьбі з пандемією", - сказав д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова Бюро ВООЗ в Україні.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Вакцинація - єдиний спосіб вберегтися від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Навіть якщо вакцинована людина захворіє, вона, найімовірніше, перенесе захворювання легко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала ще майже 3 млн доз вакцини Moderna в рамках COVAX, - МОЗ

Вакцинуватися від COVID-19 можуть усі дорослі та діти від 12 років. Життєво важливо, щоб щеплення якомога швидше отримали люди з хронічними захворюваннями (діабет, онкологія, бронхіальна астма, серцево-судинне захворювання, хронічні хвороби нирок, пацієнти на гемодіалізі) та вагітні жінки, які можуть серйозно постраждати внаслідок захворювання. Єдине справжнє протипоказанням до щеплення від COVID-19 - анафілактичний шок на першу дозу вакцини.

Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко закликав українців долучатися до інфоволонтерів боротьби з COVID-19: "Кожен може допомогти"

вакцина (4419) ЮНІСЕФ (156) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+24
Не трындите!
В Украине вобще ни один вакцинированный не заражается и не попадает в больницу.
Сам ЛЯШКО это проверил!
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07.11.2021 19:26
+19
Вакциновані отримали де-факто привілеї порівняно з іншими.
Пропоную йти далі і прирівняти їх до дворян: вколотих Коронаваком - до нетитулованого (джентрі), Ковішилд - барон, АстраЗенека - віконт, Модерна - граф, Файзер - маркіз. А хто отримав бустерну дозу- не менш, як герцог.
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07.11.2021 19:32
+17
Валерій Прозапас: Їмо ганьбу повними ложками.
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07.11.2021 19:33
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Сторінка 4 з 4
Китай победил ковид абсолютной вакцинацией и крайне жестким карантином. Тебя в Китае с ковидом закроют в квартире и не выпустят пока пцр негативным не станет, или пока не сдохнешь. Если бы такие меры были у нас, народ бы взвыл от действий "злочыннои влады!
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10.11.2021 11:10 Відповісти
"Люди, які вакцинувалися від коронавірусу у 5 разів рідше заражаються та більше ніж в 10 разів ризикують опнитися у лікарні ніж нещеплені.

Про це повідомив голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) в Україні Мурат Шахін, інформує із посиланням на https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-delivers-close-3-million-doses-moderna-vaccine-ukraine-under-covax?fbclid=IwAR0JZGlWVVeqikWnD7lGJOm1E6aN3vgSl4oOFjJzXzTk6sjwSzcBq1w9Q9Y пресслужбу організації."

А посилання на наукове дослідження, що доводить ці твердження, не буде?
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08.11.2021 01:12 Відповісти
Мальчик, это цифры полученные из статистики. А научный работы ты можешь найти на сайте кохрейн, если конечно тебе хватит твоего примитивного московитского интеллекта
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08.11.2021 11:27 Відповісти
Та ладно, че сразу происки Раши искать. В Украине кретинов "ковыду немае" хватает. Самые упоротые в селах и западной Украине. Правда комменты пишут через vpn - ссутся от страха
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10.11.2021 11:13 Відповісти
чому тоді в німеччині, яка вже на 66% проколота останніми днями РЕКОРД по заражених???
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08.11.2021 03:53 Відповісти
Тому що Німетчина, як і Англія засумнівалися в якості вакцин, почали проводити додаткові аналізи,стали призупиняти вакцінацію. Для корпорацій це втрата коштів, тому там і спалахи "нових" штампів.
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08.11.2021 04:29 Відповісти
Учитывая те миллиарды долларов которые выбрасывают транснациональные корпорации по всему миру, таким вот статьям я не удивляюсь. В Украине из этих денег крутятся огромные суммы на рекламу вакцинации.Реклама и пропаганда становится все агрессивней, льбые альтернативные мнения,советы по народной медицине,сайты,как сохранить здоровье без лекарств,становится найти все труднее, только вакцины,только медикаменты.Странно. Да?
Ни копейки не выделяется на пропаганду здорового образа жизни, только колитесь,колитесь,колитесь....Транснациональные корпорации в своей беспредельной жажде наживы перешли все мыслимые и немыслимые грани. Если одной корпорации можно гнать рекламу за рекламой не спрашивая,хочу ли я ее видеть на популярном видеохостинге,то что мешает фармацевтическим коорпорациям обязать покупать свои продукты не спрашивая, хочу ли я? Я хочу вести здоровый образ жизни,чаще бывать на свежем воздухе, меньше есть всякой дряни, а мне говорят, Не---т,больше сидите дома,меньше общайтесь, естественный иммунитет это ничто,только вакцины, только таблетки.Продукты? Пожалуйста? Вышел, свободно купил водки и пива и сиди дома радуйся жизни.
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08.11.2021 04:22 Відповісти
Шапочку из фольги надень и ****** в лес! Заколупали уже параноидальные шизофреники. Кто вам только интернет дает..
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08.11.2021 11:15 Відповісти
Ну не надо так нервничать,ну развели, с кем не бывает. Вы же когда ширялись, думали раз два и все, а оказалось,что нет. И естественный иммунитет угробили, и жить теперь от дозы к дозе, и еще неизвестно, в какие суммы в аптеках вам эти первые две дозы которые бесплатно аукнутся в будущем. Ширяйтесь на здоровье!
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08.11.2021 11:33 Відповісти
Ты похоже реально тупой...
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08.11.2021 17:59 Відповісти
Все правильно. Для здоров'я аби не хворіти на дихальні інфекції потрібно регулярно робити йогівські дихальні вправи, а з ******** досягнень науки - пити воду з воднем або гідридом (атом водню з зайвим електроном). Знайдіть в мережі ГідридFortis. Гідрид підтримує крові слизові оболнки в здоровому стані оскілки має багато вільних електронів. Я вже 9 років, як вживаю воду з гідридом і жодна інфекційна хороба не бере, навіть нежитю не було!!!
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08.11.2021 11:34 Відповісти
А можно ссылочку на научные работы доказывающие волшебные свойства гидридов?
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08.11.2021 18:01 Відповісти
Багатомільярдні закупки під мільярдні "відкати" чиновникам за закупки - основна рушійна сила т.з. "вакцинації", шаленого агітаційного тиску, шантажу працівників та репресій та шельмування т.з. "антиваксерів", як "ворогів народу". Коліться, бо помрете! А нам потрібно збагачуватися на відкатах та збагачувати фармацевтичні компанії.
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08.11.2021 11:46 Відповісти
До чего ж вы тупые... если у вас заговор в голове никак не проходит, то сходите в ближайшую инфекционку и посмотрите на больных...
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08.11.2021 18:02 Відповісти
зачем они это рассказывают нашему стаду?)))
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08.11.2021 05:56 Відповісти
Юнісеф -суперечлива контора...Слава їх вже котилася Україною....https://life.pravda.com.ua/columns/2015/12/3/204242/
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08.11.2021 07:40 Відповісти
Меня всегда удивляли подобного рода заявления от людей которые вообще не имеют отношения к медицине.
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08.11.2021 12:16 Відповісти
А у Лукашенко вообще Ковида нет.
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08.11.2021 13:57 Відповісти
Так его нигде нет ) есть просто более тяжёлая форма сезонного гриппа )
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09.11.2021 13:02 Відповісти
наш нарід нікому не довіряє і в першу чергу вина в цьому влада, бо самі інституції мають погану репутацію яка склалася за багато років,потрібно повертати довіру та вчасно починати роз'яснювальну компанія ,а не тоді коли системний колапс.
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08.11.2021 14:26 Відповісти
"

Нагадуємо, що:

Роберт Мелоун https://voxukraine.org/fejk-vyrobnyky-vaktsyn-vid-covid-19-zaboronyayut-rozpovidaty-pro-nespryyatlyvi-podiyi-protyagom-10-rokiv/ не причетний до створення мРНК-вакцин. Його тези про небезпечність вакцин https://voxukraine.org/nepravda-vynahidnyk-tehnologiyi-mrnk-rozpovidaye-pro-toksychnist-spajk-bilka-z-vaktsyn/ не відповідають дійсності .
Висловлювання Люка Монтаньє https://voxukraine.org/nepravda-lyuk-montanye-zayavyv-shho-usi-vaktsynovani-vid-covid-19-pomrut-protyagom-dvoh-rokiv/ суперечать науковим даним про вакцинацію.
Міокардит та утворення тромбів - це дуже рідкісні https://voxukraine.org/manipulyatsiya-vaktsyny-vid-covid-19-znachno-zbilshuyut-kilkist-sertsevo-sudynnyh-zahvoryuvan/ побічні ефекти після вакцинації від COVID-19. Переваги вакцинації значно перевищують можливі ризики.
Ефективність вакцин падає проти варіанту Delta, однак вони все ще суттєво https://voxukraine.org/nepravda-vaktsyny-vid-covid-19-ne-zahyshhayut-vid-shtamu-delta/ знижують ризики ускладнень у разі інфікування.
Немає доказів, що вакцина від COVID-19 викликає переривання https://voxukraine.org/manipulyatsiya-u-ssha-395-zhinok-povidomyly-pro-vykydni-pislya-vaktsynatsiyi-vid-covid-19/ вагітності , https://voxukraine.org/fejk-amerykanskyj-profesor-rozpovidaye-pro-shkodu-vaktsyn-vid-covid-19/ безпліддя , https://voxukraine.org/fejk-unaslidok-vaktsynatsiyi-shhoroku-vid-raku-pomyraye-8-10-mln-lyudej-u-sviti/ ракові та https://voxukraine.org/bezpidstavno-vaktsyna-vid-pfizer-biontech-pryzvodyt-do-autoimunnogo-zahvoryuvannya/ аутоімунні захворювання.
Молоді люди та діти, хоч і в середньому мають менші ризики, теж можуть https://voxukraine.org/manipulyatsiya-u-grejt-barringtonskij-deklaratsiyi-proponuyut-shlyah-dlya-podolannya-pandemiyi-covid-19/ опинитися в лікарні та померти від тяжкого перебігу COVID-19. Також у разі одужання існує можливість розвитку постковідного синдрому.
Теза "У США 45 тис. людей загинули після щеплення" - це https://voxukraine.org/nepravda-za-72-godyny-v-ssha-zagynulo-45-tysyach-vaktsynovanyh/ неправда . Ці розрахунки базуються на безпідставному припущенні, що система VAERS занижує кількість повідомлень про смерть після щеплень у 5 разів. Крім того, повідомлення про смерть необов'язково означає, що вакцина була причиною цих явищ.
Наразі https://voxukraine.org/konspirologiya-u-korejskomu-seriali-terius-u-mene-za-spynoyu-************-pandemiyu-covid-19/ не виявили доказів того, що вірус SARS-CoV-2 розробили в лабораторії."
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09.11.2021 22:48 Відповісти
"
Более 99,99% полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 американцев не страдали от тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации, если заражались после прививки.
Менее 0,01 процента привитых от COVID-19 американцев попали в больницу или умерли в результате заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает во вторник, 10 августа, американская медиакомпания CNN.

Согласно этой статистике, в США ко 2 августа были https://m.dw.com/ru/v-armii-ssha-vvedut-objazatelnuju-vakcinaciju-ot-koronavirusa-a-58813029/a-58813029 полностью вакцинированы более 164 миллионов человек, при этом среди них зафиксировано лишь 1507 случаев смерти (менее 0,001%) от последствий COVID-19, и лишь 7 101 человек (менее 0,005%) был госпитализирован с этим диагнозом.
Таким образом, у более чем 99,99% полностью вакцинированных от коронавируса американцев не развивались тяжелые формы заболевания, требующие госпитализации.

Большинство заразившихся после вакцинации - пожилые
Кроме того, 74% всех зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом после вакцинации были среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, а в каждом пятом из зарегистрированных летальных случаев причиной смерти был не сам COVID-19, а что-то другое, даже если у этих людей наблюдалось заражение после вакцинации.
В исследовании CDC учитывались только случаи госпитализации или смерти с зафиксированной у пациента коронавирусной инфекцией после полной вакцинации.
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09.11.2021 22:56 Відповісти
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