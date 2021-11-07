Вакциновані проти COVID-19 люди у 5 разів рідше заражаються та мають у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені, - ЮНІСЕФ
Люди, які вакцинувалися від коронавірусу у 5 разів рідше заражаються та більше ніж в 10 разів ризикують опнитися у лікарні ніж нещеплені.
Про це повідомив голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) в Україні Мурат Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації.
"Вакцинація - єдиний спосіб захистити життя від COVID-19 і я закликаю всіх українців скористатися цим захистом. Завдяки зусиллям донорів і партнерів у рамках COVAX вакцини від COVID зараз доступні усім бажаючим. Зокрема, ми сподіваємось, що усі вчителі отримають щеплення якомога швидше, включаючи вакцинами із цієї партії, щоб школи були відкритими і діти повернулись у класи. Неможливо спокійно дивитися на те, як задихаються в переповнених лікарнях люди. Натомість вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Згідно із найновішим опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись - це обнадійливо. Будь ласка, отримайте захист зараз", - сказав Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.
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"З кінця жовтня в Україні фіксується рекордно високий рівень нових заражень та смертей від коронавірусу. У той час як кожен п’ятий українець отримав щеплення від COVID-19, більшість людей, які госпіталізовані та потребують невідкладної допомоги, не пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.
ВООЗ вітає доставку вакцини Moderna через ініціативу COVAX в Україні. Завдяки зусиллям кожного, зараз в Україні є достатньо вакцин, які дозволяють вакцинувати сто тисяч людей щодня. Ми закликаємо українців скористатися можливістю зробити щеплення та показувати згуртованість у боротьбі з пандемією", - сказав д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова Бюро ВООЗ в Україні.
Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.
Вакцинація - єдиний спосіб вберегтися від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Навіть якщо вакцинована людина захворіє, вона, найімовірніше, перенесе захворювання легко.
Вакцинуватися від COVID-19 можуть усі дорослі та діти від 12 років. Життєво важливо, щоб щеплення якомога швидше отримали люди з хронічними захворюваннями (діабет, онкологія, бронхіальна астма, серцево-судинне захворювання, хронічні хвороби нирок, пацієнти на гемодіалізі) та вагітні жінки, які можуть серйозно постраждати внаслідок захворювання. Єдине справжнє протипоказанням до щеплення від COVID-19 - анафілактичний шок на першу дозу вакцини.
Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.
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Про це повідомив голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) в Україні Мурат Шахін, інформує із посиланням на https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-delivers-close-3-million-doses-moderna-vaccine-ukraine-under-covax?fbclid=IwAR0JZGlWVVeqikWnD7lGJOm1E6aN3vgSl4oOFjJzXzTk6sjwSzcBq1w9Q9Y пресслужбу організації."
А посилання на наукове дослідження, що доводить ці твердження, не буде?
Ни копейки не выделяется на пропаганду здорового образа жизни, только колитесь,колитесь,колитесь....Транснациональные корпорации в своей беспредельной жажде наживы перешли все мыслимые и немыслимые грани. Если одной корпорации можно гнать рекламу за рекламой не спрашивая,хочу ли я ее видеть на популярном видеохостинге,то что мешает фармацевтическим коорпорациям обязать покупать свои продукты не спрашивая, хочу ли я? Я хочу вести здоровый образ жизни,чаще бывать на свежем воздухе, меньше есть всякой дряни, а мне говорят, Не---т,больше сидите дома,меньше общайтесь, естественный иммунитет это ничто,только вакцины, только таблетки.Продукты? Пожалуйста? Вышел, свободно купил водки и пива и сиди дома радуйся жизни.
Нагадуємо, що:
Роберт Мелоун https://voxukraine.org/fejk-vyrobnyky-vaktsyn-vid-covid-19-zaboronyayut-rozpovidaty-pro-nespryyatlyvi-podiyi-protyagom-10-rokiv/ не причетний до створення мРНК-вакцин. Його тези про небезпечність вакцин https://voxukraine.org/nepravda-vynahidnyk-tehnologiyi-mrnk-rozpovidaye-pro-toksychnist-spajk-bilka-z-vaktsyn/ не відповідають дійсності .
Висловлювання Люка Монтаньє https://voxukraine.org/nepravda-lyuk-montanye-zayavyv-shho-usi-vaktsynovani-vid-covid-19-pomrut-protyagom-dvoh-rokiv/ суперечать науковим даним про вакцинацію.
Міокардит та утворення тромбів - це дуже рідкісні https://voxukraine.org/manipulyatsiya-vaktsyny-vid-covid-19-znachno-zbilshuyut-kilkist-sertsevo-sudynnyh-zahvoryuvan/ побічні ефекти після вакцинації від COVID-19. Переваги вакцинації значно перевищують можливі ризики.
Ефективність вакцин падає проти варіанту Delta, однак вони все ще суттєво https://voxukraine.org/nepravda-vaktsyny-vid-covid-19-ne-zahyshhayut-vid-shtamu-delta/ знижують ризики ускладнень у разі інфікування.
Немає доказів, що вакцина від COVID-19 викликає переривання https://voxukraine.org/manipulyatsiya-u-ssha-395-zhinok-povidomyly-pro-vykydni-pislya-vaktsynatsiyi-vid-covid-19/ вагітності , https://voxukraine.org/fejk-amerykanskyj-profesor-rozpovidaye-pro-shkodu-vaktsyn-vid-covid-19/ безпліддя , https://voxukraine.org/fejk-unaslidok-vaktsynatsiyi-shhoroku-vid-raku-pomyraye-8-10-mln-lyudej-u-sviti/ ракові та https://voxukraine.org/bezpidstavno-vaktsyna-vid-pfizer-biontech-pryzvodyt-do-autoimunnogo-zahvoryuvannya/ аутоімунні захворювання.
Молоді люди та діти, хоч і в середньому мають менші ризики, теж можуть https://voxukraine.org/manipulyatsiya-u-grejt-barringtonskij-deklaratsiyi-proponuyut-shlyah-dlya-podolannya-pandemiyi-covid-19/ опинитися в лікарні та померти від тяжкого перебігу COVID-19. Також у разі одужання існує можливість розвитку постковідного синдрому.
Теза "У США 45 тис. людей загинули після щеплення" - це https://voxukraine.org/nepravda-za-72-godyny-v-ssha-zagynulo-45-tysyach-vaktsynovanyh/ неправда . Ці розрахунки базуються на безпідставному припущенні, що система VAERS занижує кількість повідомлень про смерть після щеплень у 5 разів. Крім того, повідомлення про смерть необов'язково означає, що вакцина була причиною цих явищ.
Наразі https://voxukraine.org/konspirologiya-u-korejskomu-seriali-terius-u-mene-za-spynoyu-************-pandemiyu-covid-19/ не виявили доказів того, що вірус SARS-CoV-2 розробили в лабораторії."
Более 99,99% полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 американцев не страдали от тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации, если заражались после прививки.
Менее 0,01 процента привитых от COVID-19 американцев попали в больницу или умерли в результате заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает во вторник, 10 августа, американская медиакомпания CNN.
Согласно этой статистике, в США ко 2 августа были https://m.dw.com/ru/v-armii-ssha-vvedut-objazatelnuju-vakcinaciju-ot-koronavirusa-a-58813029/a-58813029 полностью вакцинированы более 164 миллионов человек, при этом среди них зафиксировано лишь 1507 случаев смерти (менее 0,001%) от последствий COVID-19, и лишь 7 101 человек (менее 0,005%) был госпитализирован с этим диагнозом.
Таким образом, у более чем 99,99% полностью вакцинированных от коронавируса американцев не развивались тяжелые формы заболевания, требующие госпитализации.
Большинство заразившихся после вакцинации - пожилые
Кроме того, 74% всех зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом после вакцинации были среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, а в каждом пятом из зарегистрированных летальных случаев причиной смерти был не сам COVID-19, а что-то другое, даже если у этих людей наблюдалось заражение после вакцинации.
В исследовании CDC учитывались только случаи госпитализации или смерти с зафиксированной у пациента коронавирусной инфекцией после полной вакцинации.