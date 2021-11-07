Вакциновані проти COVID-19 люди у 5 разів рідше заражаються та мають у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені, - ЮНІСЕФ

Люди, які вакцинувалися від коронавірусу у 5 разів рідше заражаються та більше ніж в 10 разів ризикують опнитися у лікарні ніж нещеплені.

Про це повідомив голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ/UNICEF) в Україні Мурат Шахін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації.

"Вакцинація - єдиний спосіб захистити життя від COVID-19 і я закликаю всіх українців скористатися цим захистом. Завдяки зусиллям донорів і партнерів у рамках COVAX вакцини від COVID зараз доступні усім бажаючим. Зокрема, ми сподіваємось, що усі вчителі отримають щеплення якомога швидше, включаючи вакцинами із цієї партії, щоб школи були відкритими і діти повернулись у класи. Неможливо спокійно дивитися на те, як задихаються в переповнених лікарнях люди. Натомість вакциновані у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені. Згідно із найновішим опитуванням, проведеним ЮНІСЕФ, 42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись - це обнадійливо. Будь ласка, отримайте захист зараз", - сказав Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

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"З кінця жовтня в Україні фіксується рекордно високий рівень нових заражень та смертей від коронавірусу. У той час як кожен п’ятий українець отримав щеплення від COVID-19, більшість людей, які госпіталізовані та потребують невідкладної допомоги, не пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

ВООЗ вітає доставку вакцини Moderna через ініціативу COVAX в Україні. Завдяки зусиллям кожного, зараз в Україні є достатньо вакцин, які дозволяють вакцинувати сто тисяч людей щодня. Ми закликаємо українців скористатися можливістю зробити щеплення та показувати згуртованість у боротьбі з пандемією", - сказав д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова Бюро ВООЗ в Україні.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Вакцинація - єдиний спосіб вберегтися від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Навіть якщо вакцинована людина захворіє, вона, найімовірніше, перенесе захворювання легко.

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Вакцинуватися від COVID-19 можуть усі дорослі та діти від 12 років. Життєво важливо, щоб щеплення якомога швидше отримали люди з хронічними захворюваннями (діабет, онкологія, бронхіальна астма, серцево-судинне захворювання, хронічні хвороби нирок, пацієнти на гемодіалізі) та вагітні жінки, які можуть серйозно постраждати внаслідок захворювання. Єдине справжнє протипоказанням до щеплення від COVID-19 - анафілактичний шок на першу дозу вакцини.

Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.

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