УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11574 відвідувача онлайн
Новини
56 024 236

П'яний чоловік зарізав хлопця у Кирилівці: за словами батька померлого, конфлікт виник через українську мову

П'яний чоловік зарізав хлопця у Кирилівці: за словами батька померлого, конфлікт виник через українську мову

У ніч з 5 на 6 листопада 2021 року від удару ножем у серце помер 26-річний житель курортного містечка Кирилівка у Запорізькій області Микола Балабатько.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку батька загиблого, підприємця, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю "Перлина прибою" у Кирилівці Олега Балабатька.

Нападнику не сподобалося, що той спілкувався українською мовою, стверджує батько покійного. Співробітник поліції марно намагався реанімувати хлопця.

Зловмисник покликав Миколу Балабатька надвір, а той, впевнений у власних силах, не відмовився.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кримінал та тітушня оплот реваншу": "Правий сектор" пікетував ОП з ​​вимогою розслідувати вбивство активіста Іванини у Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хоча 26-річний хлопець був чемпіоном з джиу-джитсу, він не зміг захиститися від ножового удару, який прийшовся у серце, наводить подробиці місцеве видання ria-m.tv.

Автор: 

вбивство (3080) українська мова (833) Запорізька область (3566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+88
Ця узькомавна паскудь має сидіти до скону.
показати весь коментар
07.11.2021 19:30
+82
Та нє. Такого бичка треба завалити.
Раніше ця погань тремтіла до всирачки, а тепер при какой разніце розперезалась.
показати весь коментар
07.11.2021 19:37
+67
Не сподобалося, що говорив українською. В якій парадоксальній країні ми живемо
показати весь коментар
07.11.2021 19:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Капец. Эти суки делят народ по языку ради рейтингов, в люди убивают друг друга. Считаю за тему языка в масмедиа надо сажать. Это равносильно разжиганию национальной розни.
показати весь коментар
08.11.2021 10:37 Відповісти
Необходимо организовать службу, которая будет заниматься наиболее агрессивной ватой.. Ставить на учет, проводить предварительные беседы. Это надо делать до преступления. Работа большая, думаю сотню тысяч надо мониторить. На это те самые люди, которые при военных действиях начнут действовать против Украины изнутри.
показати весь коментар
08.11.2021 11:46 Відповісти
Лучше старенький ТТ, чем кунг-фу и каратэ....
показати весь коментар
08.11.2021 11:59 Відповісти
Колись в 2-му класі наша команда грала у футбол з іншими командами. І весь час ми програвали. Було дуже прикро. Та одного разу, один хлопець, що був на пару років старше від нас. Відкрив нам тайну нашого програшу. Він сказав, - "Ваша проблема у тому, що ви бігаєте за м'ячем купою. Куди летить м'яч - туди і ваша шобла летить".....Тоді ми осмислили ці слова і перестали тупо бігати за м'ячем)))). До чого я це знадав?))))
показати весь коментар
08.11.2021 12:07 Відповісти
а бiс його знає. потрандiть нi з ким?
показати весь коментар
08.11.2021 12:44 Відповісти
Та, триндунів тут, слава Богу, вистачає......
показати весь коментар
09.11.2021 00:01 Відповісти
ПыСы. Просто зробили вкид. Російськомовний вбив україномовного і.....всі побігли за тим м'ячиком....Давай-давай....Потім виявиться, що було навпаки Україномовний зарізав російськомовного.....А-а-а...Так би відразу ж і сказали. Тоді герой вбив мокшаніна. Ось побачите, що так буде....
показати весь коментар
09.11.2021 00:06 Відповісти
тобi трe дeтeктиви писати
показати весь коментар
09.11.2021 08:41 Відповісти
Дякую. Спробую.)
показати весь коментар
10.11.2021 22:23 Відповісти
У нас карають лише за антисемітизм ...
показати весь коментар
08.11.2021 12:29 Відповісти
А сайт "Креспондент" пише що його вбили у Кііві.
https://korrespondent.net/sport/other/4414838-v-kyeve-ubyly-chempyona-po-dzhyu-dzhytsu
показати весь коментар
08.11.2021 12:42 Відповісти
у Києвi
показати весь коментар
08.11.2021 12:43 Відповісти
А ви кажете, потриндіти, потриндіти.....Та можна і потриндіти.
показати весь коментар
09.11.2021 00:08 Відповісти
Обычно реальностью оказывается самое неприглядное и неприятное. Как тут уже не раз заметили, языковой вопрос скорее всего был приплетен и раздут для манипуляции, а в реальности борзый мажорчик был очень уверен в себе по причине занятий ногомашеством. Вероятно борзость сходила ему с рук довольно долго, как обычно бывает, но потом ему встретился какой то отмороженый урка...Убийцу это, еснно, ни в каком виде не оправдывает, но я примерно представляю, какой типаж человека способен вызвать взрывную ненависть, вплоть до убийства.
показати весь коментар
08.11.2021 12:43 Відповісти
Не ускладнюйте. Під час війни світ ділиться на "своїх" і "чужих". Чужих потрібно вбивати що й було зроблено кацапом. Кацапи це розуміють на рівні інстинкту бо живуть не розумом а саме інстинктами. Українцям щоб вижити потрібно повернутися до практики своїх пращурів і "гасити" чужаків на свой землі без будь яких перемовин.
показати весь коментар
08.11.2021 13:06 Відповісти
Категорически не согласен почти с каждым твоим словом. Не усложняйте - это прям лобовая топорная манипуляция. Свои и чужие - туда же. Это что за фашизм вообще? Один пучок, да? Сынок бизнесмена мне настолько же свой, насколько и кацап. Насколько и депутат. Или мусор (щирый украинский, ага). Типичный обыватель-инфузория, с которыми приходится сталкиваться каждый день тоже, по большей части, движим инстинктами, как и кацап. Да, у кацапов местами большие проблемы с головой, но типичный наш рідненький жлоб, менее неприятен совсем не намного и в гробу я видал в ними объединяться.
показати весь коментар
08.11.2021 13:45 Відповісти
Як правило тут, на цензорі, збираються затяті індивідуалісти які ні з ким "обєднуватися на барикадах" не збираються але використовують можливість "повідомити інших про свою позицію". Для Вас, зокрема, всі "чужі". А як може бути інакше у особи з роздертою свідомістю і розмитою ідентифікацією яка пише і думає кацапською "за Україну" під час війни з кацапами? Ви ж і для кацапі "полудурок" і для українців "пришелепкуватий". Я Вам не заздрю...
показати весь коментар
08.11.2021 14:28 Відповісти
Донбас створювався із неблагонадійних російських переселенців, яких фактично висилали "на нові землі". Новими землі стали після голодомору українців. За радянських часів російськомовних гопників і колишніх урок там було достатньо. Вбивства були часті. Просто не афішували. Знаю про що кажу. Людина, що не вміла махатись, чи вправлятись з ножем - не вважалась за мужика.
Треба враховувати з кими ми маємо справу.
показати весь коментар
08.11.2021 15:28 Відповісти
Замість того щоб вчитись працювати, створювати щось нове і корисне роками займатися боксом в спортзалі та вивчати прийоми вбивства ножем? На фіг. Куля в коліно або живіт (та хоч із саморобного пістоля) вчить "понаєхавшого" куди краще за слова та стусани...
показати весь коментар
08.11.2021 15:46 Відповісти
Які спортзали? Це у аж у 90-ті - спортзали. А так - самоучки. Вчитель - вулиця. Хочешь захистити себе і когось ще - навчишся.
показати весь коментар
08.11.2021 15:59 Відповісти
Я пройшов "скрізь 90-ті" з "мєлкашкою" в кишені. Закінчив два факультети КДУ і в 2000-му захистив докторську в Лондоні. А якби "махався" та "різався" то вже б згнив в могилі, що і сталося з багатьма моїми знайомими які вибрали "шлях вдосконалення тіла для бійки".
показати весь коментар
08.11.2021 16:34 Відповісти
В нашем (научном деле) главное вовремя смыться...
показати весь коментар
09.11.2021 00:11 Відповісти
Саме так. Віктимна поведінка завжди робить з людини жертву. Іншими словами, хто шукає проблеми на свою дупу той їх завжди знаходить.
показати весь коментар
09.11.2021 00:16 Відповісти
Краще не скажеш....
показати весь коментар
09.11.2021 00:21 Відповісти
Гопники и быдло есть в любой области Украины. В силу исторически сложившихся обстоятельств, в Донецкой и Луганских областях их % самый высокий.
Думаю, что "мова" в данном случае просто повод и не более того. Если бы покойный разговаривал на русском, то было бы "не так посмотрел", "не то сказал" и т.п.

Не оправдываю подонка, убившего человека, но имея опыт общения с "сыночками бизнесменов" ... Уверен, что дело не в мове.
показати весь коментар
08.11.2021 12:43 Відповісти
"напал пьяный выходец из Луганска" - проживавший и пьянствовавший в пансионате папы?

показати весь коментар
08.11.2021 12:56 Відповісти
В полиции Запорожской области отметили, что событие https://suspilne.media/178777-u-kirilivci-poprosautsa-zi-sportsmenom-akogo-vbili-u-darnickomu-rajoni-kieva/ произошло в Киеве. Полиция столицы 5 ноября https://kyiv.npu.gov.ua/news/vbivstvo/na-stolichnix-poznyakax-policziya-zatrimala-misczevogo-meshkanczya-za-pidozroyu-u-vbivstvi-perexozhogo/ сообщила , что на Позняках между двумя мужчинами возник внезапный конфликт, во время которого сына Балабатько смертельно ранили ножом.

О потасовке между мужчинами на проспекте Павла Григоренко правоохранителям сообщил работник частной охраны торгового центра. По словам охранника, он услышал крики и увидел одного из участников драки на земле. Он же и вызвал полицию и медиков.

По данным полиции, во время внезапного конфликта 26-летний мужчина убил 27-летнего, но правоохранители не указывают, что именно было причиной конфликта. Вероятного нападавшего задержали, у него изъяли нож со следами, похоже, крови.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
показати весь коментар
08.11.2021 13:06 Відповісти
нацыкі рузгєізичних прітєсняют!
показати весь коментар
08.11.2021 13:25 Відповісти
Почитайте новости в Закарпатье,украинских политиков пинками гоняют,а вы тут пьяную поножовщину мусолите.
показати весь коментар
08.11.2021 13:43 Відповісти
Це все що потрібно знати про цю країну яка називається Україна)))))Ніде в світі немає такої країни де за рідну мову або прапор жовто-блакитний можуть вбити ті хто носить в кишені український паспорт і вважається українським громадянином.
показати весь коментар
08.11.2021 15:17 Відповісти
Это все от безнаказанности . СБУ не занимается , а людям нельзя , потому что закроют , вот руссня и творит беспредел.
показати весь коментар
08.11.2021 15:20 Відповісти
Нет слов...за такое сразу нужен электрический стул. И... Каким бы ты не был чемпионом против ножа помогает только огнестрел или ноги...
показати весь коментар
08.11.2021 15:51 Відповісти
Жаль хлопця, натрапив на бидлоту... Таких треба при затриманні знищувати
показати весь коментар
08.11.2021 16:01 Відповісти
кто там и что уже узнает? ото на Божьем суде только прояснится, мова, не мова...
показати весь коментар
08.11.2021 17:27 Відповісти
Зелена мразь не любить українців.
показати весь коментар
08.11.2021 17:40 Відповісти
так де це сталося.... в Кирилівці,,,, ,.???? Чи в Києві на позняках...????.... Відстань 800 км.
показати весь коментар
08.11.2021 19:50 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 