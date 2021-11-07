П'яний чоловік зарізав хлопця у Кирилівці: за словами батька померлого, конфлікт виник через українську мову

У ніч з 5 на 6 листопада 2021 року від удару ножем у серце помер 26-річний житель курортного містечка Кирилівка у Запорізькій області Микола Балабатько.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку батька загиблого, підприємця, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю "Перлина прибою" у Кирилівці Олега Балабатька.

Нападнику не сподобалося, що той спілкувався українською мовою, стверджує батько покійного. Співробітник поліції марно намагався реанімувати хлопця.

Зловмисник покликав Миколу Балабатька надвір, а той, впевнений у власних силах, не відмовився.

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Хоча 26-річний хлопець був чемпіоном з джиу-джитсу, він не зміг захиститися від ножового удару, який прийшовся у серце, наводить подробиці місцеве видання ria-m.tv.