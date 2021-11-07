На прем'єр-міністра Іраку аль-Казимі скоїли замах, у МЗС України закликали політичні сили держави до стриманості
Вранці в неділю, 7 листопада, резиденцію прем'єра Іраку Мустафи аль-Казимі в столиці країни Багдаді атакували з безпілотника. Чоловік не постраждав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, після інциденту прем’єр закликав до "спокою та стриманості", адже політична напруженість у країні зростає на тлі протестів незгодних з результатами парламентських виборів, які відбулись у жовтні 2021 року.
"Моя резиденція стала мішенню боягузливих нападів. Дякуючи Богу, в мене все добре, і в тих, хто зі мною працює, також", - заявив прем'єр у короткому відео, опублікованому в соціальних мережах. Утім, за різними даними, як повідомляють ЗМІ, від двох до п'яти охоронців були поранені під час нападу.
Резиденція прем'єр-міністра Іраку розташована у межах добре захищеної "зеленої зони" Багдада, поруч з іншими органами державної влади та посольствами різних країн.
У Держдепі США засудили напад на резиденцію прем'єра Іраку, назвавши його "актом тероризму". Там зазначили, що "з полегшенням дізналися, що прем'єр-міністр не постраждав" та запропонували допомогу в розслідуванні скоєного. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
"В Україні рішуче засуджують замах на прем’єр-міністра Республіки Ірак Мустафу аль-Кадімі, скоєний 7 листопада. Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави. Закликаємо політичні сили Іраку до стриманості, продовження діалогу та забезпечення реалізації волі іракського народу, яка знайшла своє відображення в результатах нещодавніх парламентських виборів", - йдеться у опублікованому на сайті МЗС України коментарі речника відомства.
Нагадаємо, 10 жовтня в Іраку пройшли дострокові парламентські вибори, на яких перемогу здобув шиїтський рух на чолі з імамом Муктадою ас-Садром, який є критиком Ірану. Водночас проіранський політичний блок "Аль-Фатх" істотно втратив місця у парламенті й згодом назвав результат голосування "шахрайством". Це призвело до масових протестів у країні, під час яких сотні людей зазнали поранень, також були повідомлення про загиблих.
Хоча в "Аль-Фатх" спільно з іншими проіранськими шиїтськими представниками стверджують, що в процесі голосування та підрахунку голосів були порушення, переконливих доказів на підтвердження своїх закидів партії не надали. Водночас Сполучені Штати, Рада Безпеки ООН та ЄС високо оцінили організацію виборів.
Ці парламентські вибори мали відбутися у 2022 році. Однак їх провели раніше через масові антиурядові протести, які тривали з осені 2019 року та призвели до відставки уряду, сформованого за підсумками попередніх виборів у травні 2018 року.
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немає в ВР ні одної гниди народу, щоб кинула цю марну діяльність,
взяла автомат та пішла на фронт воювати, тим самим, показавши приклад іншим, як зараз треба робити , коли Вітчизна у надзвичайно складному стані,
мабуть це визвало би сенсаційний медійний резонанс на увесь світ...
але -ні одної
а всі інші- в теплих хатах дивляться "танціззірками" по Г+Г ,бо вони - пожіттеві українські ГЛЯДАЧІ-
котрі голосують (завжди )... серцем, бо на екрані йде дуже запекла БОРОТЬБА
далее, сейчас важно не сколько человек с автоматами в списке армии, а сколько БПЛА и ракетных дивизионов малой и средней дальности! И можно тогда спать спокойно, так как враг умоется кровью и не будет ему смысла атаковать, так как мясом быть никто не хочет)