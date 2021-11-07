Україна відзавтра збільшить імпорт електроенергії з Білорусі майже у 27 разів, - Європейська мережа операторів ENTSO-E
Українські енергопостачальники 8 листопада мають намір імпортувати з Білорусі майже у 27 разів більше електроенергії, ніж на день раніше.
Це випливає з даних, опублікованих 7 листопада на сайті Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне видання ТАСС.
Постачання проходитиме за рівним графіком - без перерв, збільшення або зменшення потужності - з 00:00 до 23:00 понеділка, 8 листопада. Заявка зроблена на 400 МВт, напередодні вона становила 15 МВт.
Нагадаємо, з 6 листопада електроенергія з Білорусі почала надходити в українську енергосистему.
Топ коментарі
+57 Alexey Chernyavsky
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ПРИВАТ буде на десерт
депутати молчат
Ахметов пользуясь дефецитом хочет поставить всех раком, в ососбенности власть, чтобы ему заливали деньги из бюджета на "модернизацию" всего, что он хапнул при приХватизации за копейки, а потом выжимал последние соки из советского оборудования, вкладывая в основном баблишко на покупки недвижимости за бугром и любимый клуб Шахтер.
Це коли вугілля з Ди(н)ри завозили по ціні Роттердамського+доставка з Голандії.
"Там хтосьці гаўкаў, што я - самаправазволены ўзурпатар? А выйшла так, што гэты хтосьці аказаўся не проста дрэнным гаспадаром, а хлусам і злодзеем. А я змушаны вас ратаваць, каб у вас дупы ў цемры не адмерзлі. Так што цалуйце ў дупу свайго выратавальніка і не гаўкайце дарма."