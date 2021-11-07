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Україна відзавтра збільшить імпорт електроенергії з Білорусі майже у 27 разів, - Європейська мережа операторів ENTSO-E

Україна відзавтра збільшить імпорт електроенергії з Білорусі майже у 27 разів, - Європейська мережа операторів ENTSO-E

Українські енергопостачальники 8 листопада мають намір імпортувати з Білорусі майже у 27 разів більше електроенергії, ніж на день раніше.

Це випливає з даних, опублікованих 7 листопада на сайті Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне видання ТАСС.

Постачання проходитиме за рівним графіком - без перерв, збільшення або зменшення потужності - з 00:00 до 23:00 понеділка, 8 листопада. Заявка зроблена на 400 МВт, напередодні вона становила 15 МВт.

Нагадаємо, з 6 листопада електроенергія з Білорусі почала надходити в українську енергосистему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приєднання Білорусі до Росії - це як аншлюс Австрії Гітлером перед світовою війною

Автор: 

Білорусь (7923) імпорт (2588) електроенергія (6176)


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Топ коментарі
+57
Имея больше всех в Европе атомных станций, это дно.
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07.11.2021 21:08
+46
зебіл, ось це - для особливо тупих ідіотів, які забули що при Порошенко - Україна ЕКСПОРТУВАЛА е\е, а при твоєму кловані - почала імпортувати:
Атомная энергетика Украины - отрасль энергетики Украины. На Украине действуют 4 атомных электростанции (АЭС) с 15 энергоблоками, одна из которых - Запорожская АЭС с 6 энергоблоками ВВЭР общей установленной мощностью 6000 МВт - является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов (все типа ВВЭР) Украина занимает 10-е место в мире и пятое в Европе.

В летне-осенний период 2014 года выработка электроэнергии на атомных станциях вновь за много лет превысила 50 % общей выработки, в связи со снижением мощностей теплоэнергетики из-за боевых действий и недостатка топлива (снижения поставок угля)[1]; в 2017 году вклад атомной энергетики составлял 55 % от общего производства электричества в стране, общая мощность АЭС равнялась 13 107 МВт
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07.11.2021 21:18
+24
т.ч. фактично маючі можливість генерувати додатково більше 4000+ МВт е\е, по приказу "у зеленского" - зупинені АЕС "на ремонт", щоб купувати в лукашенко 400 МВт.. а це потужність тільки ОДНОГО енергоблока на самій малій АЕС.
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07.11.2021 21:27
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а у Бєні на вечерю 6,650 млрд. $. від Нафтогазу...
ПРИВАТ буде на десерт

депутати молчат
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08.11.2021 00:14 Відповісти
Яп на место бульбашей найух послал...Зе уже если зарепенился с ними ,то надо держать марку ,а не сопли....
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08.11.2021 00:27 Відповісти
А що там з АЄС ? Коломойський не дозволяє?
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08.11.2021 00:49 Відповісти
В заголовку: ЦЕНЗОРЕ, правильно буде " від завтра". Так само, як : від вчора, від післязавтра тощо
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08.11.2021 00:53 Відповісти
Потому что Ахметову ломают игру в монополию.
Ахметов пользуясь дефецитом хочет поставить всех раком, в ососбенности власть, чтобы ему заливали деньги из бюджета на "модернизацию" всего, что он хапнул при приХватизации за копейки, а потом выжимал последние соки из советского оборудования, вкладывая в основном баблишко на покупки недвижимости за бугром и любимый клуб Шахтер.
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08.11.2021 05:51 Відповісти
О, новая методичка у зебилов. А че ж при папереднике ахметка сидел смирно?
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08.11.2021 09:51 Відповісти
Бо він партнер П'ятого, пам'таєшь Ротердам+++++++++++++
Це коли вугілля з Ди(н)ри завозили по ціні Роттердамського+доставка з Голандії.
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08.11.2021 13:24 Відповісти
Государственные ТЕС забыли угля на зиму купить, а виноват конечно Ахметов ))))) Он конечно тот ещё поц, но надо же как то мозги включать ))))
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08.11.2021 10:32 Відповісти
У клапатлівага Бацькі Лукі для брацкіх сяброў-украінцаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
"Там хтосьці гаўкаў, што я - самаправазволены ўзурпатар? А выйшла так, што гэты хтосьці аказаўся не проста дрэнным гаспадаром, а хлусам і злодзеем. А я змушаны вас ратаваць, каб у вас дупы ў цемры не адмерзлі. Так што цалуйце ў дупу свайго выратавальніка і не гаўкайце дарма."
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08.11.2021 03:26 Відповісти
...ну и добре: масло у белорусов вкусное и энергия будет поэлектричестее . наше совсем стало халтурнее: не вставляет. Вон, какой шухер в ставке малахольных заварилсо
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08.11.2021 04:44 Відповісти
становимся все независимей и независимей))) уже четко видно что зеля сливает украину назад в совок
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08.11.2021 05:54 Відповісти
Скоро будем свечки покупать из Параши на Новый год.
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08.11.2021 07:07 Відповісти
При такой продажной власти капитулянтов "слуг кремля " Скоро будем для себя кандалы покупать из паРаши И по очень дешёвой цене так что их должно всем хватить.
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08.11.2021 08:28 Відповісти
Давайте блазнюки... медведчук, Порошенко, ху#ло уголь "торговля на крови"
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08.11.2021 08:41 Відповісти
У цей час у курортному смт. Кирилівка в Запорізькій області ножем у серці за рідну українську мову вбили 26-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколу Балабатька. Батько загиблого юнака каже, що його син став жертвою сепаратиста вихідця з ОРЛО, якому не сподобалось українська мова.
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08.11.2021 08:55 Відповісти
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