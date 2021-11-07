Україна відзавтра збільшить імпорт електроенергії з Білорусі майже у 27 разів, - Європейська мережа операторів ENTSO-E

Українські енергопостачальники 8 листопада мають намір імпортувати з Білорусі майже у 27 разів більше електроенергії, ніж на день раніше.

Це випливає з даних, опублікованих 7 листопада на сайті Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне видання ТАСС.

Постачання проходитиме за рівним графіком - без перерв, збільшення або зменшення потужності - з 00:00 до 23:00 понеділка, 8 листопада. Заявка зроблена на 400 МВт, напередодні вона становила 15 МВт.

Нагадаємо, з 6 листопада електроенергія з Білорусі почала надходити в українську енергосистему.

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