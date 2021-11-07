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Новини
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Пропагандистка RT ан-Намарі планує одружитися з засудженим в Ізраїлі терористом ар-Рімауї

Співробітниця телеканалу Russia Today Далія ан-Намарі планує побратися з Тамером ар-Рімауї, засудженим в Ізраїлі за тероризм і вбивства до трьох довічних термінів.

Про це Далія ан-Намарі повідомила у фейсбуці 1 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

Пропагандистка RT ан-Намарі планує одружитися з засудженим в Ізраїлі терористом ар-Рімауї 01

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Інформація широко розійшлася в соціальних мережах, а потім з'явилася у стрічці агентства Wafa, вказує Newsru.co.il.

Все почалося з того, що Тамер ар-Рімауї, який перебуває у в'язниці "Рімон", три місяці тому через адвоката передав листа Далії ан-Намарі, запропонувавши їй руку та серце. Вони раніше не зустрічалися, терорист-вбивця бачив журналістку виключно по телевізору та намагався не пропускати її ефіри.

Далія оголосила про бажання вийти заміж за Тамера після того, як їй вдалося переконати свою сім'ю в обдуманості та серйозності цього кроку. Вона пише: "Я абсолютно переконана у своїх діях. Я пов'язую свою долю з Тамером, який засуджений до трьох довічних ув'язнень. Я твердо переконана в тому, що він рано чи пізно буде звільнений. Тамер не залишиться надовго в полоні. Я чекаю на нього".

Наразі розпочато юридичну процедуру реєстрації шлюбу між 41-річним Тамером ар-Рімауї та 38-річною Далією ан-Намарі. Коли їх буде офіційно визнано чоловіком і дружиною, Далія може отримати дозвіл на побачення (хоча це будуть побачення "через скло").

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Далія Есам ан-Намарі народилася 25 червня 1983 року в Єрусалимі. Закінчила Університет Бір-Зейт у 2005 році за спеціальністю радіо- та тележурналістика. З 2014 року працює як репортер в арабській редакції російського телеканалу Russia Today, спеціалізуючись на висвітленні подій в Єрусалимі та в Ізраїлі в цілому.

Тамер Расем ар-Рімауї народився 15 червня 1980 року в Бейт-Римі. Під час "інтифади Аль-Акси" він був одним із бойовиків "Бригад мучеників Аль-Акси" (ФАТХ). Захоплений під час спецоперації 28 травня 2003 року в Бейтунії. Встановлено, що він причетний до вбивства 23-річної громадянки Ізраїлю та США Естер Кліман (внаслідок обстрілу автобуса компанії "Егед" поблизу Рамали 24 березня 2002 року), а також брав участь у багатьох терористичних нападах у 2000-2003 роках, жертвами яких стали ще двоє ізраїльтян.

Автор: 

одруження (80) Ізраїль (1635) тероризм (2865) RT (29)


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Топ коментарі
+20
До зеленського


Після зеленського
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07.11.2021 21:56
+20
Встречает Иисус Христос араба
С ним лошадь, собака и коза.
Говорит Христос арабу, а можно задать вопрос твоей собаке?
Араб отвечает, собака не разговаривает.
Иисус Христос спрашивает собаку, ну как у тебя дела.
- Хорошо отвечает собака, хозяин меня любит, кормит.
У араба отвисает челюсть.
А можно задать вопрос твоей лошади?
Ну если получится задавай, робко отвечает араб.
- Как у тебя дела лошадь?
Лошадь отвечает:
- У меня всё хорошо, хозяин меня кормит, расчёсывает гриву, одним словом всё у нас хорошо.
У араба отвисает челюсть ещё сильней.
А можно задать вопрос твоей козе?
Араб: ..... КОЗА ВСЁ ВРЁТ!!!
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07.11.2021 22:24
+18
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07.11.2021 22:04
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До зеленського


Після зеленського
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07.11.2021 21:56 Відповісти
Власть портит человека.
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07.11.2021 22:01 Відповісти
Просто - зеленський. А то вже суцільний диагноз.
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07.11.2021 22:06 Відповісти
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07.11.2021 22:04 Відповісти
Дурнувата бабена...світ сходить з розуму.
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07.11.2021 22:22 Відповісти
Пробухивает гонорар за книгу "Все мы ***********".
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07.11.2021 22:24 Відповісти
Аминь.
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07.11.2021 21:58 Відповісти
Коли чую про арабських терористів, згадую це відео (18+)

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07.11.2021 21:58 Відповісти
Он признался, что всю жизнь не чистил зубы и теперь советует всем чистить.
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07.11.2021 22:05 Відповісти
Принудительная гигиена.
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07.11.2021 22:11 Відповісти
Бажаю всім кацапам такого ж сімейного щастя.
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07.11.2021 22:05 Відповісти
Не может быть!
Надо же...
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07.11.2021 22:10 Відповісти
На фото вроде мужик. Но для европейцев путать мужика с бабой простительно.
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08.11.2021 01:25 Відповісти
Тебя наверное в гугле забанили... Или ты думаешь я не посмотрел эту новость с других источников... Где есть ее фото...
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08.11.2021 09:08 Відповісти
...И имигрировать в Израиль! Подальше от этого гребаного Лаптестана!
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07.11.2021 22:14 Відповісти
Какая-то скороговорка?
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07.11.2021 22:19 Відповісти
Восток - дело тонкое.... (с)
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07.11.2021 22:19 Відповісти
Встречает Иисус Христос араба
С ним лошадь, собака и коза.
Говорит Христос арабу, а можно задать вопрос твоей собаке?
Араб отвечает, собака не разговаривает.
Иисус Христос спрашивает собаку, ну как у тебя дела.
- Хорошо отвечает собака, хозяин меня любит, кормит.
У араба отвисает челюсть.
А можно задать вопрос твоей лошади?
Ну если получится задавай, робко отвечает араб.
- Как у тебя дела лошадь?
Лошадь отвечает:
- У меня всё хорошо, хозяин меня кормит, расчёсывает гриву, одним словом всё у нас хорошо.
У араба отвисает челюсть ещё сильней.
А можно задать вопрос твоей козе?
Араб: ..... КОЗА ВСЁ ВРЁТ!!!
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07.11.2021 22:24 Відповісти
нехай єднає їх ...телевізор!
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07.11.2021 22:26 Відповісти
Семейка Адамсов, сатана умиляется.
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07.11.2021 22:26 Відповісти
ось що робить з людьми раша-тудей... - гребану худобу.
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07.11.2021 22:28 Відповісти
планирует выйти замуж за осужденного в Израиле террористА.- Это очень плохо/Главный террорист -Путин. На его совести смерти тысяч украинцев. А : Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. Это тоже очень плохо.
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07.11.2021 22:34 Відповісти
Россия и Израиль ведут скрытую войну между собой: Россия враг Израиля, войска которой стоят стоят на границе с Израилем.
Россия снабжает террористов ракетами, которыми обстреливают города Израиля, в т.ч. противотанковыми ракетными комплексами Корнет, которыми обстреливаются гражданские автобусы.
Израиль, же, наносит ракетные удары по союзнику России - по сирийским и иранским войскам в Сирии, только, за последнее время, The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) опубликовала:
- 30 октября. SOHR сообщает об израильском ракетном ударе, нанесенном по конвою "Хизбаллы" в окрестностях Дамаска. Пятеро боевиков погибли.

- 13 октября. SANA сообщает об израильском авиаударе по вышке связи на авиабазе Т-4 в провинции Хомс и о гибели одного сирийского военнослужащего. SOHR сообщает о четырех убитых.
- 8 октября. SANA сообщает об израильском авиаударе по авиабазе Т-4 в провинции Хомс. По данным SOHR, причинен значительный ущерб центру подготовки управлением иранскими БПЛА, убиты несколько боевиков.
Неопознанный беспилотник нанес ракетный удар по военным объектам, принадлежащим боевикам проиранских формирований, в городе Абу-Камаль.

Достаточно вспомнить, Россия , пару лет тому, обвинила Израиль о нанесении ракетного удара , по самолёту радиоэлектронной разведки ИЛ-20М, где погибло 15 офицеров ...
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08.11.2021 01:51 Відповісти
Профессионалы, обратили внимание, что во время Карабахской войны, Армения отозвала своего посла в Израиле, в знак протеста, из-за поставок высокоточного оружия Азербайджану.
Не секрет, что турецкие ударные беспилотники серии Bayraktar, это копия израильского дрона - 15 лет тому, Израиль, находясь в окружении недружественных арабских государств, продал технологию производства дронов Турции., тогда, своему военному союзнику.

Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
Кстати, не только Армения протестовала против продажи высокого точного оружия Азербайджану, но и Россия выразила недовольство Израилю, что Турция в Ливии, успешно использует ударные беспилотники против зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1"
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08.11.2021 02:15 Відповісти
Флажок уже не израильский, но вопрос тот же. И ответ как и четыре года назад, прежний. Украина воюет не с Сирией, не с Ираном. Украина воюет с РФ. Когда израильтяне уничтожат хотя бы одного военнослужащего РФ, Иван Петрович Сидоров отметит это событие Львівським світлим и лещом. И перестанет называть Нетаньяху засранцем и путинским холуём./ Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям . /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз"/ Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона. Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет./ Как там, в холодной Канаде, после жаркого Израиля. На историческую родину не тянет?
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08.11.2021 13:09 Відповісти
Приходить дівка до гінеколога на прийом:
- У мене затримка ...
- Скільки?
- Четвертий тиждень ...
Перевірив:
- Ви - вагітна ...
- Як? Я ніколи не вступала у сексуальні контакти! Лише через вайбер спілкувалися!
- У мене досвід більше десяти років! Ви - ВАГІТНА!
- Ну може ви все-таки помиляєтеся? Може розсмокчеться якось?
- Вам видніше ...
Пройшов час Через дев"ять місяців пологи Дівка народжує ... смартфон! Всі в шоці Лікар каже:
- Ну що ж Виховуйте! Виросте - комп"ютером стане...
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07.11.2021 22:51 Відповісти
Яким боком ця =новина= до України і українців ?
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07.11.2021 22:58 Відповісти
А нам то чё? Савет да любовь.. Попутного ветра в горбатую спину.
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07.11.2021 23:02 Відповісти
Говно всегда с говном в паре
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07.11.2021 23:11 Відповісти
Ну нормалёк тут всё и по науке. Араб быстро смыкытил. Харчи носить будет еа кичю, грев там всякий что положено. Сойдёт и кошерное. Та и свидания там частые. Пилево и порево--это очень здорово! Зим там нет---лафа!
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07.11.2021 23:11 Відповісти
"Який знаходиться в ПОЛОНІ", за таку риторику її слід визнати терористкою, або посіпакою террористів.
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08.11.2021 00:45 Відповісти
Журналистка телеканала Russia Today, Даліа ан-Намаріэто - это фасад террористической зарубежной империи Маргариты Симоньян.
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08.11.2021 02:39 Відповісти
это новость, новина или просто сопли ни о чем?
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08.11.2021 03:30 Відповісти
А мені вони обоє пох.
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08.11.2021 08:05 Відповісти
Нa RT меня заблокировали сначала на русском, потом на испанском и потом на английском языках в 2014 году.
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08.11.2021 08:24 Відповісти
Кому это интересно, какая то шкура выходит за какого то абрека, нам то что до этого
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08.11.2021 08:38 Відповісти
Цікава новина... От тільки нахрєна нам оце знати?
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08.11.2021 09:35 Відповісти
 
 