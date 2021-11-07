Пропагандистка RT ан-Намарі планує одружитися з засудженим в Ізраїлі терористом ар-Рімауї
Співробітниця телеканалу Russia Today Далія ан-Намарі планує побратися з Тамером ар-Рімауї, засудженим в Ізраїлі за тероризм і вбивства до трьох довічних термінів.
Про це Далія ан-Намарі повідомила у фейсбуці 1 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
Інформація широко розійшлася в соціальних мережах, а потім з'явилася у стрічці агентства Wafa, вказує Newsru.co.il.
Все почалося з того, що Тамер ар-Рімауї, який перебуває у в'язниці "Рімон", три місяці тому через адвоката передав листа Далії ан-Намарі, запропонувавши їй руку та серце. Вони раніше не зустрічалися, терорист-вбивця бачив журналістку виключно по телевізору та намагався не пропускати її ефіри.
Далія оголосила про бажання вийти заміж за Тамера після того, як їй вдалося переконати свою сім'ю в обдуманості та серйозності цього кроку. Вона пише: "Я абсолютно переконана у своїх діях. Я пов'язую свою долю з Тамером, який засуджений до трьох довічних ув'язнень. Я твердо переконана в тому, що він рано чи пізно буде звільнений. Тамер не залишиться надовго в полоні. Я чекаю на нього".
Наразі розпочато юридичну процедуру реєстрації шлюбу між 41-річним Тамером ар-Рімауї та 38-річною Далією ан-Намарі. Коли їх буде офіційно визнано чоловіком і дружиною, Далія може отримати дозвіл на побачення (хоча це будуть побачення "через скло").
Далія Есам ан-Намарі народилася 25 червня 1983 року в Єрусалимі. Закінчила Університет Бір-Зейт у 2005 році за спеціальністю радіо- та тележурналістика. З 2014 року працює як репортер в арабській редакції російського телеканалу Russia Today, спеціалізуючись на висвітленні подій в Єрусалимі та в Ізраїлі в цілому.
Тамер Расем ар-Рімауї народився 15 червня 1980 року в Бейт-Римі. Під час "інтифади Аль-Акси" він був одним із бойовиків "Бригад мучеників Аль-Акси" (ФАТХ). Захоплений під час спецоперації 28 травня 2003 року в Бейтунії. Встановлено, що він причетний до вбивства 23-річної громадянки Ізраїлю та США Естер Кліман (внаслідок обстрілу автобуса компанії "Егед" поблизу Рамали 24 березня 2002 року), а також брав участь у багатьох терористичних нападах у 2000-2003 роках, жертвами яких стали ще двоє ізраїльтян.
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Після зеленського
Надо же...
С ним лошадь, собака и коза.
Говорит Христос арабу, а можно задать вопрос твоей собаке?
Араб отвечает, собака не разговаривает.
Иисус Христос спрашивает собаку, ну как у тебя дела.
- Хорошо отвечает собака, хозяин меня любит, кормит.
У араба отвисает челюсть.
А можно задать вопрос твоей лошади?
Ну если получится задавай, робко отвечает араб.
- Как у тебя дела лошадь?
Лошадь отвечает:
- У меня всё хорошо, хозяин меня кормит, расчёсывает гриву, одним словом всё у нас хорошо.
У араба отвисает челюсть ещё сильней.
А можно задать вопрос твоей козе?
Араб: ..... КОЗА ВСЁ ВРЁТ!!!
Россия снабжает террористов ракетами, которыми обстреливают города Израиля, в т.ч. противотанковыми ракетными комплексами Корнет, которыми обстреливаются гражданские автобусы.
Израиль, же, наносит ракетные удары по союзнику России - по сирийским и иранским войскам в Сирии, только, за последнее время, The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) опубликовала:
- 30 октября. SOHR сообщает об израильском ракетном ударе, нанесенном по конвою "Хизбаллы" в окрестностях Дамаска. Пятеро боевиков погибли.
- 13 октября. SANA сообщает об израильском авиаударе по вышке связи на авиабазе Т-4 в провинции Хомс и о гибели одного сирийского военнослужащего. SOHR сообщает о четырех убитых.
- 8 октября. SANA сообщает об израильском авиаударе по авиабазе Т-4 в провинции Хомс. По данным SOHR, причинен значительный ущерб центру подготовки управлением иранскими БПЛА, убиты несколько боевиков.
Неопознанный беспилотник нанес ракетный удар по военным объектам, принадлежащим боевикам проиранских формирований, в городе Абу-Камаль.
Достаточно вспомнить, Россия , пару лет тому, обвинила Израиль о нанесении ракетного удара , по самолёту радиоэлектронной разведки ИЛ-20М, где погибло 15 офицеров ...
Не секрет, что турецкие ударные беспилотники серии Bayraktar, это копия израильского дрона - 15 лет тому, Израиль, находясь в окружении недружественных арабских государств, продал технологию производства дронов Турции., тогда, своему военному союзнику.
Речь идет как о внешнем виде, так и о компоновке, исполнении и технических решениях, используемых при создании израильских беспилотников IAI Heron и Aerostar.
Кстати, не только Армения протестовала против продажи высокого точного оружия Азербайджану, но и Россия выразила недовольство Израилю, что Турция в Ливии, успешно использует ударные беспилотники против зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1"
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Пройшов час Через дев"ять місяців пологи Дівка народжує ... смартфон! Всі в шоці Лікар каже:
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