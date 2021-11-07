Пропагандистка RT ан-Намарі планує одружитися з засудженим в Ізраїлі терористом ар-Рімауї

Співробітниця телеканалу Russia Today Далія ан-Намарі планує побратися з Тамером ар-Рімауї, засудженим в Ізраїлі за тероризм і вбивства до трьох довічних термінів.

Про це Далія ан-Намарі повідомила у фейсбуці 1 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

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Інформація широко розійшлася в соціальних мережах, а потім з'явилася у стрічці агентства Wafa, вказує Newsru.co.il.

Все почалося з того, що Тамер ар-Рімауї, який перебуває у в'язниці "Рімон", три місяці тому через адвоката передав листа Далії ан-Намарі, запропонувавши їй руку та серце. Вони раніше не зустрічалися, терорист-вбивця бачив журналістку виключно по телевізору та намагався не пропускати її ефіри.

Далія оголосила про бажання вийти заміж за Тамера після того, як їй вдалося переконати свою сім'ю в обдуманості та серйозності цього кроку. Вона пише: "Я абсолютно переконана у своїх діях. Я пов'язую свою долю з Тамером, який засуджений до трьох довічних ув'язнень. Я твердо переконана в тому, що він рано чи пізно буде звільнений. Тамер не залишиться надовго в полоні. Я чекаю на нього".

Наразі розпочато юридичну процедуру реєстрації шлюбу між 41-річним Тамером ар-Рімауї та 38-річною Далією ан-Намарі. Коли їх буде офіційно визнано чоловіком і дружиною, Далія може отримати дозвіл на побачення (хоча це будуть побачення "через скло").

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Далія Есам ан-Намарі народилася 25 червня 1983 року в Єрусалимі. Закінчила Університет Бір-Зейт у 2005 році за спеціальністю радіо- та тележурналістика. З 2014 року працює як репортер в арабській редакції російського телеканалу Russia Today, спеціалізуючись на висвітленні подій в Єрусалимі та в Ізраїлі в цілому.

Тамер Расем ар-Рімауї народився 15 червня 1980 року в Бейт-Римі. Під час "інтифади Аль-Акси" він був одним із бойовиків "Бригад мучеників Аль-Акси" (ФАТХ). Захоплений під час спецоперації 28 травня 2003 року в Бейтунії. Встановлено, що він причетний до вбивства 23-річної громадянки Ізраїлю та США Естер Кліман (внаслідок обстрілу автобуса компанії "Егед" поблизу Рамали 24 березня 2002 року), а також брав участь у багатьох терористичних нападах у 2000-2003 роках, жертвами яких стали ще двоє ізраїльтян.