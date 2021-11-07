Турист з України покінчив із життям у Туреччині: групу, з якою він подорожував, вже три тижні не випускають із країни
Сім українських туристів три тижні не можуть виїхати з Туреччини.
Як написала в фейсбуці Ірина Громико, 15 жовтня група українських туристів із Рівного, Києва та Запоріжжя здійснила переліт до Туреччини та відправилася в похід Лікійською стежкою, передає Цензор.НЕТ.
17 жовтня один із членів групи вчинив суїцид. При цьому, за словами Громико, був безпосередній свідок трагедії (не член групи), в якого "турецька поліція не взяла ані показань, ні хоча б контактні дані".
Пізніше суд у Туреччині встановив заборону виїзду 7 учасників групи з країни до завершення судово-медичної експертизи. Тіло померлого товариша передали в Україну, його поховали 22 жовтня.
"Перетнути турецький кордон не можемо. Кожного вдома чекають родина, діти, робота, яку я, наприклад, ймовірно втрачу, якщо не повернуся у найближчий тиждень. Ми змушені переїжджати, змінюємо житло з недорогого на ще дешевше. Запроваджуємо інші засоби економії. Гроші вже закінчуються", - писала туристка.
В пості йшлося, що українське консульство на запити українців відповідає, що "в даному випадку допомога не передбачена законодавством". Пізніше жінка додала, що з групою зв'язалися з консульства.
Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі УП повідомив, що консульство України в Анталії займається справою українських туристів.
За його словами, консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв‘язок із родичами загиблого та туристами.
"Турецьке слідство розглядає версію самогубства. Водночас до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини. Українське консульство звернулося до турецької сторони задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації нашим громадянам в контексті подальших кроків", - повідомив дипломат.
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Одной из версий может быть убийство.
должна быть доминирующей.
покінчив з життям- наклав не себе руки
2.
вчинив суїцид- скоїв самогубство
3.
сімукраїнських туристів- семеро
4.
відправиласяв похід - вирушила
5.
нанесенопоранення - завдано
Так що не подобається туристці ?
А, може, хтось з них довів товариша до самогубства ?
Поліція проводить розслідування, йдеться про загибель людини, чекають на результати експертизи.
Чого конкретно вона хоче ?
покінчив з життям- наклав не себе рукивкоротив собі віку
-- Je vous aime. -- потом переходит на русский, -- Если вы меня не любить, я буду кончать с собой и наложу себе в руки.
ріллі - продовжуй, будь ласка, в кожній новині, повчай, в пику вчителям.
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-это я вам, как Пиркентон на минималках, всё расследовал))
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Допутешествовался, турЫст...