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Новини
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Турист з України покінчив із життям у Туреччині: групу, з якою він подорожував, вже три тижні не випускають із країни

Турист з України покінчив із життям у Туреччині: групу, з якою він подорожував, вже три тижні не випускають із країни

Сім українських туристів три тижні не можуть виїхати з Туреччини.

Як написала в фейсбуці Ірина Громико, 15 жовтня група українських туристів із Рівного, Києва та Запоріжжя здійснила переліт до Туреччини та відправилася в похід Лікійською стежкою, передає Цензор.НЕТ.

17 жовтня один із членів групи вчинив суїцид. При цьому, за словами Громико, був безпосередній свідок трагедії (не член групи), в якого "турецька поліція не взяла ані показань, ні хоча б контактні дані".

Пізніше суд у Туреччині встановив заборону виїзду 7 учасників групи з країни до завершення судово-медичної експертизи. Тіло померлого товариша передали в Україну, його поховали 22 жовтня.

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"Перетнути турецький кордон не можемо. Кожного вдома чекають родина, діти, робота, яку я, наприклад, ймовірно втрачу, якщо не повернуся у найближчий тиждень. Ми змушені переїжджати, змінюємо житло з недорогого на ще дешевше. Запроваджуємо інші засоби економії. Гроші вже закінчуються", - писала туристка.

В пості йшлося, що українське консульство на запити українців відповідає, що "в даному випадку допомога не передбачена законодавством". Пізніше жінка додала, що з групою зв'язалися з консульства.

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі УП повідомив, що консульство України в Анталії займається справою українських туристів.

За його словами, консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв‘язок із родичами загиблого та туристами.

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"Турецьке слідство розглядає версію самогубства. Водночас до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини. Українське консульство звернулося до турецької сторони задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації нашим громадянам в контексті подальших кроків", - повідомив дипломат.

Автор: 

самогубство (628) Туреччина (3491) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+20
1. покінчив з життям - наклав не себе руки
2. вчинив суїцид- скоїв самогубство
3. сім українських туристів- семеро
4. відправилася в похід - вирушила
5. нанесено поранення - завдано

Так що не подобається туристці ?
А, може, хтось з них довів товариша до самогубства ?
Поліція проводить розслідування, йдеться про загибель людини, чекають на результати експертизи.

Чого конкретно вона хоче ?
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07.11.2021 22:56
+8
Вполне логичные действия.
Одной из версий может быть убийство.
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07.11.2021 22:37
+7
1. покінчив з життям - наклав не себе руки
вкоротив собі віку
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07.11.2021 23:20
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Вполне логичные действия.
Одной из версий может быть убийство.
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07.11.2021 22:37 Відповісти
7 чекають... було 8... напевне эмоції з,їли чоловіка - не відповіла на його залицяння... пішов, і їй доказав...
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07.11.2021 22:40 Відповісти
Тоже ставлю на cherchez la femme
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08.11.2021 00:21 Відповісти
уверен, что версия "кацапы"-
должна быть доминирующей.
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07.11.2021 22:42 Відповісти
Вони на тій стежці вже відмітились.
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07.11.2021 22:59 Відповісти
ждем реакцию кулебы...
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07.11.2021 22:43 Відповісти
1. покінчив з життям - наклав не себе руки
2. вчинив суїцид- скоїв самогубство
3. сім українських туристів- семеро
4. відправилася в похід - вирушила
5. нанесено поранення - завдано

Так що не подобається туристці ?
А, може, хтось з них довів товариша до самогубства ?
Поліція проводить розслідування, йдеться про загибель людини, чекають на результати експертизи.

Чого конкретно вона хоче ?
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07.11.2021 22:56 Відповісти
*на себе
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07.11.2021 22:57 Відповісти
1. покінчив з життям - наклав не себе руки
вкоротив собі віку
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07.11.2021 23:20 Відповісти
Француз признается в любви:
-- Je vous aime. -- потом переходит на русский, -- Если вы меня не любить, я буду кончать с собой и наложу себе в руки.
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08.11.2021 13:03 Відповісти
+вкоротив собі віку
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07.11.2021 23:46 Відповісти
не стримуй себе дядьку, хєрач із своєго гелікоптера (гвинтокрила?!) по всіх 5-копійчуватих викобелювачах, та ще й сюди нава...
ріллі - продовжуй, будь ласка, в кожній новині, повчай, в пику вчителям.
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08.11.2021 02:03 Відповісти
це мова для літературних творів...її, таку, краще знають ті, хто вивчав, як іноземну, а не спілкувався з дитинства і щодня
інтернет змінює мову спілкування
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08.11.2021 09:44 Відповісти
Ну возможно есть подозрения что это не суицид, тогда запрет на выезд оправдан.
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07.11.2021 23:03 Відповісти
Поехал в Турцию, чтоб наложить на себя руки? Дома сделать это, не тратя бабок, было не логичней? Мутная история. Потому и держат. Нечего возмущаться.
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07.11.2021 23:11 Відповісти
екзотіка!
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07.11.2021 23:35 Відповісти
Что тут логичного? По-моему, потратиться на последний отдых куда логичней, чем экономить бабки, которые тебе больше не понадобятся.
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18.11.2021 13:00 Відповісти
Палатки, паломничество..- значит молодые. Молодые- значит "трагедия" в стиле "Ромео и Джульетта". Хотел любви, но... "Джульетта", предпочла загорелого мавра. А "Ромео" по нынешним законам, не имеет право спрашивать у возлюбленной "молилась она на ночь" или нет...
-это я вам, как Пиркентон на минималках, всё расследовал))
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08.11.2021 02:29 Відповісти
Пиркентон или Пинкертон ?
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08.11.2021 03:29 Відповісти
Пусть будет Пиркентон, но имел ввиду Пинкертона)
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08.11.2021 03:37 Відповісти
внимательный, дочитал до конца
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08.11.2021 09:46 Відповісти
Вечно украинцы во что-то вляпаются...нашли какую-то тропу , сидите уже дома,нет вечно где-то лазят..
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08.11.2021 02:46 Відповісти
Шановні українці ! Якби часом у вас виникла подібна думка накласти на себе руки ,то не чиніть так ,як цей дрищ . Не створюйте своєю безглуздою смертю додаткові проблеми для інших людей.
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08.11.2021 03:33 Відповісти
Это - убийство. Совершённое группой людей.... Приложились все "туристы".... Как в фмльме "Убийство в Восточном экспрессе"...
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08.11.2021 06:30 Відповісти
Для этого есть *****... Всем кто хочет покончить с собой - сделайте это с пользой. завалите ***** !
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08.11.2021 07:58 Відповісти
"Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна."©
Допутешествовался, турЫст...
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08.11.2021 03:38 Відповісти
..наши люди в булочную на такси не ездют
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08.11.2021 04:54 Відповісти
Консульство забыло для чего оно существует?
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08.11.2021 08:14 Відповісти
Ему пообещали all inclusive, а кормили только перловкой и чаем

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08.11.2021 08:31 Відповісти
Это жизнь,так бывает.Вот только консульство у нас чудное.Таких услуг в прайсе нет!
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08.11.2021 10:17 Відповісти
Консульство как всегда подохренело
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08.11.2021 11:57 Відповісти
 
 