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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про відсторонення з 8 листопада невакцинованих вчителів і чиновників: Це робиться, щоб зберегти якомога більше життів в Україні

Ляшко про відсторонення з 8 листопада невакцинованих вчителів і чиновників: Це робиться, щоб зберегти якомога більше життів в Україні

Від понеділка, 8 листопада, в Україні відсторонятимуть від роботи без збереження зарплати чиновників та працівників освітніх закладів, які відмовляються вакцинуватися. Для цього керівник підприємства чи установи повинен підписати внутрішній наказ.

Як пояснив в прямому ефірі ТСН.Тижня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, це робиться для збереження життів, інформує Цензор.НЕТ.

"Я мав велику дискусію минулого тижня з представниками профспілок і говорив з ними відверто. Є декілька варіантів. Профспілки хочуть право на роботу. А я кажу, що хочу забезпечити право на життя. Сьогодні госпіталізують у лікарні, реанімації невакцинованих людей. В Україні є необхідна кількість вакцин для того, щоб вакцинувати всіх, хто цього потребує, і захистити життя кожної людини. Тому ключове та основне завдання мене, як міністра охорони здоров'я, - зберегти ваші життя. Тому я закликаю вакцинуватися, не слухати фейків, не довіряти постам у соцмережах. І, повірте, змова є не у виробників кисню, а в тих, хто поширює недостовірну інформацію про вакцини. Всі кроки, які сьогодні робить уряд, направлені саме на те, щоб зберегти якомога більше життів в Україні", - підкреслив посадовець.

За словами Ляшка, невакциновані хоча б першою дозою без поважної причини вчителі завтра на роботу можуть не йти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У профспілці просять Кабмін ще місяць не відстороняти невакцинованих освітян від роботи

"Згідно із чинним законодавством вони будуть відсторонені. Для цього, керівник, директор освітнього закладу робить внутрішній наказ, яким відстороняються на період карантину люди, які не мають принаймні одного щеплення проти коронавірусної хвороби. Це все в рамках чинного законодавства", = зауважив міністр.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну, яка набуває чинності від 8 листопада, певна категорія українців, серед яких державні службовці та працівники навчальних закладів, що відмовляються або ухиляються від проведення щеплень проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи. Фонд соціального страхування не оплачуватиме їм лікарняні у випадку хвороби.

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Олег (1019) МОЗ (5390) чиновник (802) вчитель (395) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+14
вопрос вакцинации - это один вопрос.

А вопрос попрания всех законов - это второй и значительно более важный.

А быдло мычит довольное - вот наконец "железная рука" - плевать на законы - ща заживём!
тупая срань.
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07.11.2021 23:37
+13
Згідно із чинним законодавством вони будуть відсторонені.
З якого часу в нас Конституцію почали підміняти антиконституційними постановами кабміну?
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07.11.2021 23:09
+11
Так само як і не заяви представника кабміну. Доречі в моєї дружини майже весь відділ чекає наказу їхнього керівництва. Та ще й оригінал за мокрою печаткою. Здогадайтесь навіщо.
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07.11.2021 23:20
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А чип извиняюсь выдадут или со своим опять приходить
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08.11.2021 02:41 Відповісти
Да в связи с правилами современной жизни- уже хоть с чипом, хоть без, все уже согласны что угодно просунуть в своё "игольное ушко". Хоть 10 вакцин, хоть вместе со шприцами .
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08.11.2021 02:45 Відповісти
...брешешь Ляшко! А, лучше давай сохраним жисти врачей и врачих: отстраним с панедилка - нам нужны их жизни, ну очень нужны, Ведь они не чипированы!!! А, это, дорогой ты, наш лікарь Мавпо, злочін без покарання!
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08.11.2021 04:38 Відповісти
Отстранив ляшко можно сохранить гораздо больше жизней.
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08.11.2021 06:49 Відповісти
Ті що "штрихались" кажуть ніби їм давали підписувати бумажку про "добровільність" цієї процедури.
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08.11.2021 07:26 Відповісти
****, подставляет директорв приказом. И так! - Где приказ по больнице (от главврача), по школе (от директора), по предприятию (от директора) вакцинироваться работникам - НЕ письмо, НЕ уведомление, НЕ сообщение главам администраций, НЕ постанову Кабмина об охвате/переводе школ на дистанционку, а именно Приказ вакцинироваться определённой категории работников.

Если даже издадут незаконный приказ по предприятию - тогда идёте и пишете в прокуратуру, и заявляете о нарушении своих прав, апеллируя статьями из Конституции (ст.19, ст.28) и Нюрнбергского кодекса, Криминального кодекса (ст.142, 161, 356 самоправство, 365 превышение власти или служебных полномочий, ст. 442 Геноцид (карается сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение).
Таких заявлений о нарушении прав должно быть много сейчас, но все почему-то молчат, позволяя творить беззакония по молчаливому согласию …
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08.11.2021 07:46 Відповісти
Так. Только так можно остановить этот геноцид. Народ сидит и молчит. Как овцы. Куда все это заведет?
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08.11.2021 10:32 Відповісти
Що цікаво, що відповідальність Ляшко перекладає на керівників шкіл, як це в дусі влади
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08.11.2021 08:37 Відповісти
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08.11.2021 09:41 Відповісти
им тоже говорили для спасения жизней и для ихнего блага. Чем это закончилось мы уже знаем а вот многие похоже не знают.
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08.11.2021 09:43 Відповісти
Всіх відстороніть і йдіть самі працювати. Те що діти є розносчиками вірусу, то вам на це наплювати. Ви так робите для знищення людей.
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08.11.2021 10:06 Відповісти
м-Даки. А то, что они с голоду умрут это не. не считается. Охренительно. Не всем можно вакцинироваться. Не всегда медицина может выявить противопоказания в соответствии с общим самочувствием. Решать только человеку а не г-нДонам.
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08.11.2021 10:29 Відповісти
так заканчивается демократия......
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08.11.2021 13:11 Відповісти
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