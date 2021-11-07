Ляшко про відсторонення з 8 листопада невакцинованих вчителів і чиновників: Це робиться, щоб зберегти якомога більше життів в Україні

Від понеділка, 8 листопада, в Україні відсторонятимуть від роботи без збереження зарплати чиновників та працівників освітніх закладів, які відмовляються вакцинуватися. Для цього керівник підприємства чи установи повинен підписати внутрішній наказ.

Як пояснив в прямому ефірі ТСН.Тижня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, це робиться для збереження життів, інформує Цензор.НЕТ.

"Я мав велику дискусію минулого тижня з представниками профспілок і говорив з ними відверто. Є декілька варіантів. Профспілки хочуть право на роботу. А я кажу, що хочу забезпечити право на життя. Сьогодні госпіталізують у лікарні, реанімації невакцинованих людей. В Україні є необхідна кількість вакцин для того, щоб вакцинувати всіх, хто цього потребує, і захистити життя кожної людини. Тому ключове та основне завдання мене, як міністра охорони здоров'я, - зберегти ваші життя. Тому я закликаю вакцинуватися, не слухати фейків, не довіряти постам у соцмережах. І, повірте, змова є не у виробників кисню, а в тих, хто поширює недостовірну інформацію про вакцини. Всі кроки, які сьогодні робить уряд, направлені саме на те, щоб зберегти якомога більше життів в Україні", - підкреслив посадовець.

За словами Ляшка, невакциновані хоча б першою дозою без поважної причини вчителі завтра на роботу можуть не йти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У профспілці просять Кабмін ще місяць не відстороняти невакцинованих освітян від роботи

"Згідно із чинним законодавством вони будуть відсторонені. Для цього, керівник, директор освітнього закладу робить внутрішній наказ, яким відстороняються на період карантину люди, які не мають принаймні одного щеплення проти коронавірусної хвороби. Це все в рамках чинного законодавства", = зауважив міністр.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну, яка набуває чинності від 8 листопада, певна категорія українців, серед яких державні службовці та працівники навчальних закладів, що відмовляються або ухиляються від проведення щеплень проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи. Фонд соціального страхування не оплачуватиме їм лікарняні у випадку хвороби.