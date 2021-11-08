Школам і вишам дозволено працювати в "червоній" зоні не дистанційно, якщо 100% працівників будуть вакциновані проти COVID-19, - Ляшко

Школам та закладам вищої освіти дозволено працювати в "червоних" карантинних зонах. Для цього повинні були провакциновані проти COVID-19 100% працівників цих освітніх закладів.

Про це 7 листопада в прямому ефірі ТСН.Тижня розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Він прокоментував запитання, що чимало освітніх закладів перейшли на дистанційне навчання, а деякі з них - ще до запровадження "червоної" зони в регіоні.

"Постановою Кабінету міністрів України, в якій встановлено карантин на території нашої держави, передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки. У "червоному" рівні епідемічної небезпеки прописано чітко правила, що освітні заклади зупиняються або переходять на дистанційну роботу в разі, якщо не вакциновані 100% колективу цього закладу. Зараз ми говоримо про 100%, тобто будуть враховуватися ті, хто працює, і ті, хто відсторонені. Тому освітні заклади мають право працювати в "червоному" рівні епідемічної небезпеки", - пояснив Ляшко.

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Міністр повідомив, що раніше "відмічали значне зростання захворюваності, зараз ми вже бачимо цей тиждень стабілізацію на високих цифрах".

"І коли було зростання, як сніжний ком, коли тиждень до тижня захворюваність збільшувалася вдвічі-втричі, було запропоновано органам місцевого самоврядування пересунути канікули на тиждень раніше, а потім ще їх подовжити на один тиждень. Є постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє, а кожен регіон з урахуванням того, як в них відбувається епідситуація, чи є стабілізація процесу, чи відбувається зростання, може ухвалити жорсткіше рішення і ще продовжити канікули, або запропонувати дистанційне навчання. Все це робиться для того, щоб зменшити кількість захворілих, щоб люди змогли спокійно провакцинуватися, і лікарні справилися із цією коронакризою", - сказав очільник МОЗ.