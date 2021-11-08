Школам і вишам дозволено працювати в "червоній" зоні не дистанційно, якщо 100% працівників будуть вакциновані проти COVID-19, - Ляшко
Школам та закладам вищої освіти дозволено працювати в "червоних" карантинних зонах. Для цього повинні були провакциновані проти COVID-19 100% працівників цих освітніх закладів.
Про це 7 листопада в прямому ефірі ТСН.Тижня розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Він прокоментував запитання, що чимало освітніх закладів перейшли на дистанційне навчання, а деякі з них - ще до запровадження "червоної" зони в регіоні.
"Постановою Кабінету міністрів України, в якій встановлено карантин на території нашої держави, передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки. У "червоному" рівні епідемічної небезпеки прописано чітко правила, що освітні заклади зупиняються або переходять на дистанційну роботу в разі, якщо не вакциновані 100% колективу цього закладу. Зараз ми говоримо про 100%, тобто будуть враховуватися ті, хто працює, і ті, хто відсторонені. Тому освітні заклади мають право працювати в "червоному" рівні епідемічної небезпеки", - пояснив Ляшко.
Міністр повідомив, що раніше "відмічали значне зростання захворюваності, зараз ми вже бачимо цей тиждень стабілізацію на високих цифрах".
"І коли було зростання, як сніжний ком, коли тиждень до тижня захворюваність збільшувалася вдвічі-втричі, було запропоновано органам місцевого самоврядування пересунути канікули на тиждень раніше, а потім ще їх подовжити на один тиждень. Є постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє, а кожен регіон з урахуванням того, як в них відбувається епідситуація, чи є стабілізація процесу, чи відбувається зростання, може ухвалити жорсткіше рішення і ще продовжити канікули, або запропонувати дистанційне навчання. Все це робиться для того, щоб зменшити кількість захворілих, щоб люди змогли спокійно провакцинуватися, і лікарні справилися із цією коронакризою", - сказав очільник МОЗ.
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У меня скопилось несколько вопросов. Хочу их озвучить.
Почему перестали мыть асфальт и колеса у автомобилей в целях профилактики.
А куда делся температурный скриннинг кулинарными градусниками. Только необразованные любители Кашпировского и «Битвы Экстрасенсов» могут отрицать тот безоговорочный факт, что пока меряли температуру на входах в супермаркеты, заболеваемость была на порядок меньше.
У меня уже давно ностальгия по временам, когда по воскресеньям не работали базары и магазины? Я точно помню слова Степанова, что карантин выходного дня работает и именно благодаря ему удалось сбить волну заболеваний прошлой осенью.
В конце концов, кто-то может объяснить почему носки, лампочки и батарейки в свободной продаже.
Так почему перестали использовать эти и другие суперуспешные и высокоэффективные наработки.
Нехай держава прийме закон про реальну обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини.
Так вот если вы поинтересуетесь о документах: лицензии (как для мед.учереждения она обязательная), разрешающих док., документов на препарат и тд. - вам совсем ничего не дадут и не скажут ибо ничерта нет.По сути,если рассматривать обьективно и непредвято - вы приходите куда-то, вам кто то (персонал во многих пунката постоянно новый ,чуть ли не каждый день,и ответственного найти не реально), колит что-то (ибо документов не предоставят).Взамен давая бумажку.
максимум что у них есть - это вкладыш с препарата. Такой беспредел везде ,и в любимой ботами ваксерами параше
Еще на прошлой неделе терли - вакцинация помогает при болезне легче ее перенести (конкретики никакой) и - УМЕНЬШАЕТ смертность. Уменьшает, а не рятуе тебя сегодня без премии оставят
Ситуація із вакцинацією провалена інформаційно та організаційно повністю. Тепер шукаємо куди спрянувати народний порив боротьби з "антіваксєрамі". На даний час ліплять ворога із педагогів (прастые решенія от прастых пацанов помнящих сваі школьные абіды...)
# кількість педагогічних кадрів в Україні бл. 700 тис. (дошкільна, середня та вища освіта). Дані Держкомстату. Додаємо технічний персонал (бл. 100-150 тис.). На виході 800-850 тис. Від населення України - 2-2,2 %.
- на даний час я не зустрічав повідомлень про масову вакцинацію студентів і абсолютно точно відсутня вакцинація дітей і підлітків.
- пропорція учнів - вчителів у середній школі 1 до 15-20. Як допоможе вакцинація викладача перервати ланцюг інфекції у невакцинованому середовищі учнів, що і понесуть вірус по домівках мені не зовсім зрозуміло.
- у випадку освіти я навів нормальну статистику, яку забуває Ляшко. Віра, що 100% вакцинація педагогів (2% населення) суттєво змінить ситуацію у країні виглядає дещо наївною.
Великий чЛенін
.. а Ви думали ОБИРАЮЧИ цих ТЕРОРИСТІВ у владу ?.. Розумом Ви цих ЗЛОЧИНЦІВ НЕ подолаєте .. перший КРОК до одужання .. в ІГНОР всіх ПРОДАЖНИХ журноповій .. що ДЕФОРМУЮТЬ Людську Свідомість ..за срібник ..