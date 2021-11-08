Ющенко та Мороз разом з Кузьміним, Деркачем і Шарієм знялися в антиукраїнському фільмі, опублікованому пропагандистами RT

Російський державний канал RT показав фільм під назвою "Україна - вічне сьогодення", в якому взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа.

В описі на ютьюб-каналі RT стрічку позиціонують наступним чином: "Фільм "Україна - вічне сьогодення" - це розповідь про три десятиліття незалежності України, яку розповіли американському режисеру колишні українські чиновники".

Всі спікери спілкувалися з американкою Сімоною Манджанте Пападопулос; вона - дружина Джорджа Пападопулоса, політичного консультанта в штабі Трампа, який був визнаний винним в тому, що брехав ФБР по зв'язки та контакти Трампа з представниками Росії.

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Попри це, фільм "Україна - вічне сьогодення" не знімали американські режисери або навіть RT. Насправді цей фільм RT лише показало, а також додало на відео свій логотип. Створив фільм до 30-річчя незалежності України продакшн Global 3 Pictures, засновником якого є режисер і продюсер Ігор Лопатьонок. Цей фільм - перший досвід роботи інтерв’юеркою у Сімони Манджанте Пападопулос.

Фільм просували за гроші в невеликих американських ЗМІ за допомогою типових однакових статей. В них повідомлялося, що "творці фільму розвінчали найбільш усталені міфи, які постійно використовувалися політичною елітою України для маніпулювання свідомістю виборців - у тому числі, про необґрунтовані плани членства в НАТО та ЄС, а також про необхідність продажу землі та інших питань". Фільм був викладений в мережу 24 серпня 2021 року.

Це вже четвертий фільм, до створення якого причетний Лопатьонок, і який просуває проросійські наративи. Він також був продюсером ще одного проєкту - "Інтерв'ю з Путіним" у чотирьох частинах. У всіх трьох останніх проєктах - про Україну - у якості продюсера та інтерв'юера також брав участь Олівер Стоун.

Над фільмом працювали й інші люди, які були членами знімальних команд попередніх пропагандистських фільмів Лопатьонка. У них також однакове візуальне оформлення.

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Серед іншого, Ренат Кузьмін розповідає в фільмі про "величезну схожість України та нацистської Німеччини", Шарій - про "відсутність незалежності України", Деркач - про "контроль над Україною структурами Сороса" тощо.