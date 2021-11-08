Ющенко та Мороз разом з Кузьміним, Деркачем і Шарієм знялися в антиукраїнському фільмі, опублікованому пропагандистами RT
Російський державний канал RT показав фільм під назвою "Україна - вічне сьогодення", в якому взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор Медіа.
В описі на ютьюб-каналі RT стрічку позиціонують наступним чином: "Фільм "Україна - вічне сьогодення" - це розповідь про три десятиліття незалежності України, яку розповіли американському режисеру колишні українські чиновники".
Всі спікери спілкувалися з американкою Сімоною Манджанте Пападопулос; вона - дружина Джорджа Пападопулоса, політичного консультанта в штабі Трампа, який був визнаний винним в тому, що брехав ФБР по зв'язки та контакти Трампа з представниками Росії.
Попри це, фільм "Україна - вічне сьогодення" не знімали американські режисери або навіть RT. Насправді цей фільм RT лише показало, а також додало на відео свій логотип. Створив фільм до 30-річчя незалежності України продакшн Global 3 Pictures, засновником якого є режисер і продюсер Ігор Лопатьонок. Цей фільм - перший досвід роботи інтерв’юеркою у Сімони Манджанте Пападопулос.
Фільм просували за гроші в невеликих американських ЗМІ за допомогою типових однакових статей. В них повідомлялося, що "творці фільму розвінчали найбільш усталені міфи, які постійно використовувалися політичною елітою України для маніпулювання свідомістю виборців - у тому числі, про необґрунтовані плани членства в НАТО та ЄС, а також про необхідність продажу землі та інших питань". Фільм був викладений в мережу 24 серпня 2021 року.
Це вже четвертий фільм, до створення якого причетний Лопатьонок, і який просуває проросійські наративи. Він також був продюсером ще одного проєкту - "Інтерв'ю з Путіним" у чотирьох частинах. У всіх трьох останніх проєктах - про Україну - у якості продюсера та інтерв'юера також брав участь Олівер Стоун.
Над фільмом працювали й інші люди, які були членами знімальних команд попередніх пропагандистських фільмів Лопатьонка. У них також однакове візуальне оформлення.
Серед іншого, Ренат Кузьмін розповідає в фільмі про "величезну схожість України та нацистської Німеччини", Шарій - про "відсутність незалежності України", Деркач - про "контроль над Україною структурами Сороса" тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уявляю як він розповідає про прихід до влади евреїв у "країні, схожій на нацистську Німеччину"...
Те, що вони говорили, не має ніякого значення в тому контексті, який створили кремлівські пропагандони. Загальний тон того опуса - як класно Україні було у Совку, і як стало погано, коли українці продались "піндосам".
Ось деякі фрагменти з тайм-кодів опусу:
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=2s 00:02 - The second largest Soviet Republic, Ukraine, today declared its independence (УРСР - друга за роміром у Совку)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=643s 10:43 - The overwhelming number of enterprises had a strong connection with Russia (були сильні зв'язки промпідприємств з Расіюшкою)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=2533s 42:13 - Under President Kuchma Ukraine knew a period of economic growth (при Кучмі було економічне зростання)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=3732s 01:02:12 - Basically, the Ukrainian president had already been selected in the United States (після Кучми президента України обрали у США)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=4001s 01:06:41 - Yushchenko was distinguished by an openly pro-Western orientation (Ющ був відверто прозахідним)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=4229s 01:10:29 - The main goal for the United States is to remove Ukraine from the influence of Russia (метою Штатів було відірвати Україну від Расіюшкі)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=4761s 01:19:21 - Ukraine is considered one of the most corrupt countries in the world (Україна - одна з найкрумпованіших у світі)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=5492s 01:31:32 -Armed forces officers have received training either in Britain or in the United States (офіцери ЗСУ пройшли підготовку або у США, або у Британії)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=5730s 01:35:30 - Ukrainian citizens do not associate their childrenís future with Ukraine (українці не бачать майбутнього своїх дітей в Україні)
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ&t=6203s 01:43:23 - The Ukrainian government was never independent itself (уряд України ніколи не був незалежним)
Я почитав там коментарі. Підозрюю, що більшість з них написані англомовними ольгінцями. Загальний тон коментарів приблизно такий:
Бальшой пасіб вам за то, шо так класна расказалі правду аб Украінє. Ми тут в Расіюшкє очєнь пєрєживаєм за нєразумних наших младших братьєв, каториє купілісь на абєщанія піндосав і сделалі із сваєй страни памойку. Ждьом слєдующіх випускав дакумєнталістікі ат вашей чєснай і класнай кампаніі.
Х.з., я и в 2005-ом не считал его достойным быть президентом, да вменяемые и голосовали тогда просто против дважды несудимого...
Україна, Україна, де твої очі?
Видимо притча о Соломоне и 40 годах вождения толпы по пустыне касается всех...
Ющенко во время выборов говорил, что Юля с Овощем два сапога пара. Он говорил это искрене, зная хорошо и газовую принцессу Жулю и шапкокрада Овоща.
И как он внезапно разбогател.
Кстати у пана Москаля до сих пор хранятся документы о том, как Ющ обанкротил банк "Украина". И куда подевались деньги...
"Обанкротил банк Украина" это из оперы "Липецкая фабрика".
А во-вторых, я вам - не доктор и не поводырь
А стосовно чиєїсь освіти... Не поспішайте рефлексувати так швидко - ця вистава була свідома...
Тему надо в топ ЦН, чтобы прочли все.
2. Знімав фільм якийсь такий собі Лапотьок, який просто прикрився тою американкою. Навіть і не RT, до речі.
Про що фільм, що. власне, в ньому сказав Ющенко? А хрен його знає. Не бачив, но осуждаю... Пілять, народ, а може варто мозок хоч інколи увімкнути? Але ж ні, треба відразу гімно на вентилятор...
https://www.youtube.com/watch?v=srCuoG9ECMQ
По-английски он называется Ukraine - The Everlasting Present
Да и те 2 деда что до них - всё одно тупое совковое малороское шобло. Не стріляне і не пижжене...
Вряд ли, наверняка он получил за него бабки и подписал договор об авторских правах, где передал право публикации и прочих действий авторам фильма.
"Деньги не пахнут" (с)
На 1:16:27 Ющенко изобразили в негативном свете, который своим указом присвоил Степану Бандере "Героя Украины". А так же говорил правильные вещи.
Шах и мат вам выше отписавшиеся умники!
Ющ - це помилка геніального Вадима Гетьмана, який витягнув його у велику політику.
Але росія вбила Гетьмана, обісрала Ющенка, і досі підтримує жЮльку через КалоМойшу і зеленого гнусавого потерпілого.
А чем закончилась https://korrespondent.net/ukraine/3700424-vmesto-bolnytsy-buduscheho-v-ukrayne-poiavylas-chastnaia-klynyka история с Больницей будущего для детей под патронатом его жены ?
Денег нет, клиники тоже. Точнее частная клиника есть!
Мабуть, кацапи сподівались "розкрутити" це лайно, а воно якось "не йде".
Фото з тієї статті: